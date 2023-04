–

Como miembro del Comité Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Duran Kalkan habló sobre temas de actualidad en un programa especial de Medya Haber TV. Entre otras cosas, Kalkan abordó los ataques turcos en vísperas de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de mayo en Turquía, y se refirió al atentado contra Mazlum Abdi, comandante general de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), el 7 de abril en la ciudad de Sulaymaniyah, en Bashur (Kurdistán iraquí).

El ataque contra Abdi no fue el primero de este tipo, dijo Kalkan, citando al líder de las FDS, que declaró: “¿Cuántas veces he sido objeto de ataques similares, todos los cuales han fracasado?”.

Kalkan explicó que “no sólo atacaron a Mazlum Abdi, sino a muchas personalidades destacadas del noreste de Siria. El Estado turco ha reconocido abiertamente sus crímenes en varias ocasiones. El movimiento kurdo debe tomar medidas de protección contra esto, pero el mundo entero también debe reconocer esta realidad”.

Para el representante del PKK, “el fascismo del AKP-MHP (que gobierna Turquía) movilizó al MIT y a la contraguerrilla para encontrar y disparar a los dirigentes del PKK. Quieren utilizar esto para ganar las elecciones del 14 de mayo, eso está bastante claro. Lo han hecho en el pasado y ha tenido algún impacto”.

“Para conseguir votos de los círculos racistas, chovinistas, fascistas y nacionalistas, quieren eliminar a parte de la cúpula del PKK, y a kurdas y kurdos destacados –alertó-. La propaganda electoral actual de Recep Tayyip Erdogan se basa enteramente en esto. El método que está utilizando para su reelección a la presidencia es la masacre de los kurdos y kurdas que luchan por la libertad”.

Kalkan expresó que el mandatario turco denunció a competidores políticos por supuestos vínculos con el PKK, como estrategia electoral. A su vez, añadió que hubo conversaciones entre el Estado turco, Abdullah Öcalan y el PKK en los años 2013 a 2015, y las anteriores negociaciones de paz en Oslo.

“El propio Erdogan era el que más relaciones tenía con el PKK. El AKP tenía relaciones. Es decir, también fueron a Imrali. Tuvieron tantas reuniones con Rêber Apo (Abdullah Öcalan), enviaron tantos enviados a Qandil como cualquier otro. Y estos representantes fueron enviados por el gobierno de Erdogan. Todo el mundo lo sabe. El gobierno de Erdogan también envió a sus representantes a las conversaciones de Oslo. El jefe del MIT, responsable de todas estas masacres, fue allí y mantuvo conversaciones. Y ahora se presiona a algunas personas como si estar vinculado de algún modo con el PKK fuera un delito”, recordó Kalkan.

Para desacreditar la competencia política, el gobierno habla constantemente de supuestas “conexiones terroristas”, en referencia al PKK. Sin embargo, la verdadera cuestión es la injusticia imperante, la desigualdad y los ataques genocidas contra el movimiento kurdo, afirmó Kalkan. Para el comandante del PKK, “los kurdos y las kurdas no cuentan para el régimen. Deberían ser destruidos. Sin embargo, treinta millones de kurdos y de kurdas, quizá incluso más, viven dentro de las fronteras de la República de Turquía. Según Erdogan, no tienen identidad, ni nombre, ni lengua. Dice que no hay kurdos y que, si los hay, hay que matarlos. Los que se autodenominan kurdos van a la cárcel o acaban muertos. A los kurdos y a las kurdas no se les permite ninguna otra alternativa”.

“La gente tiene que ver ese hecho y mostrar algo de empatía. Deben ponerse en el lugar de los kurdos y las kurdas pensar qué harían ellos si les hicieran lo mismo –manifestó Kalkan-. Hay que ser realistas. Tenemos prohibido hablar. Sin embargo, como PKK apoyamos a todas las fuerzas libres y democráticas. Aplastaremos el fascismo AKP-MHP. Este fascismo se derrumbará definitivamente. Mucha gente lo dice, y nosotros y nosotras también. La libertad y la democracia vencerán”.

