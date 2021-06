–

El copresidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Mithat Sancar, remarcó la necesidad de unidad de las minorías dentro de Turquía para, de esa forma, derrotar la ideología represiva del actual gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.

“Nos dirigimos hacia la fase final –aseguró-. En este último año, queremos reforzar la asociación de todos los oprimidos en este país, especialmente nuestros ciudadanos alevíes y el pueblo kurdo”, explicó.

Sancar contó que la semana pasada estuvo en la región de Dersim, de mayoría aleví, en el sudeste de Turquía.

“Estamos ante un sistema de destrucción que produce violencia, pobreza, corrupción, injusticia, opresión y saqueo –maniefstó el dirigente-. Estamos luchando por cambiar este sistema que ha estado funcionando durante décadas y esta orden mafiosa, que es uno de los monstruos más grandes que ha producido este sistema. Todo lo que tenemos que hacer es avanzar hacia el centro del crimen. El centro del crimen son este gobierno y sistema, que se convirtió en un grupo mafioso. Este sistema se basa en la negación y destrucción de la cuestión kurda”.

Al criticar al gobierno turco, Sancar apuntó que “se las arreglan para encubrir todas las mentiras, robos y violaciones implementando políticas de guerra como excusa en la cuestión kurda. Esto es lo que queremos decir con fase final”.

“Lo que cambiará este sistema y este gobierno monstruoso es una amplia lucha social y una alianza democrática –aseveró-. El HDP aspira a liderar esto. El partido tiene experiencia, y también tiene la determinación de realizarla. Es la idea y la lucha del HDP lo que puede eliminar este orden y este sistema. Por eso lo atacan tanto. Saben que la alternativa real a este sistema es la libertad de los pueblos, la igualdad de creencias, la esperanza de los jóvenes y un orden en el que las mujeres determinen su propia vida”.

Sancar señaló que el HDP “ha revelado la corrupción de este gobierno. Han comenzado a usar las herramientas que tienen entre sí y a luchar entre ellos. La principal razón de esta guerra es recibir una mayor parte del alquiler. Las redes delictivas tratan de protegerse; ya han creado espacios seguros para sí mismos porque ven que su poder desaparecerá”.

“Solo podemos remover al gobierno corrupto aumentando la lucha decidida de los pueblos, los oprimidos, los jóvenes y las mujeres –aseveró el dirigente-. Este es el propósito de nuestro llamado a una alianza democrática. Hemos dicho repetidamente que no vemos nuestro llamado como un llamado orientado a las elecciones”.

Sancar recordó que el 25 de junio pasado se llevó a cabo una conferencia sobre democracia en la que participaron más de 200 organizaciones. Como partido, estimó, “no delegamos nuestro deber en nadie, no huimos de la lucha. Al contrario, estaremos presentes en todos sus campos. Como prometimos al pueblo aleví en Dersim, nos uniremos a los marginados y oprimidos en cada etapa de nuestra marcha. Realizaremos reuniones públicas. Nuestros portavoces los anunciarán al público pronto”.

Sancar también habló sobre los intentos del gobierno de ilegalizar al HDP a través del Poder Judicial: “En el caso de cierre, nuestro bufete de abogados no será el único en defender al partido. Porque este caso no es en realidad una demanda contra el HDP. Se ha presentado contra la lucha por la democracia, la paz, la esperanza y la libertad en Turquía. Se abrió para continuar con este sistema y la orden mafiosa sucia”.

“Cuando decimos que no permitiremos el cierre del HDP, no decimos que el tribunal no cerrará el partido –puntualizó-. Lo mantendremos vivo como idea y organización. La acusación dice que el HDP está involucrado en actos de violencia. ¿Qué violencia? El sistema que han establecido produce violencia en sí mismo. La principal razón de la violencia es este propio gobierno”.

Sancar también se refirió al reciente asesinato de Deniz Poyraz, joven militante del HDP. “¿Quién fue el asesino? –se preguntó el dirigente-. Es una persona protegida, asociada con medios políticos anti-kurdos. Si buscas violencia, debes mirar lo que nos hicieron. La policía atacó brutalmente la Marcha del Orgullo que se celebró en Estambul el fin de semana. Entonces, lo repito de nuevo: la principal razón de la violencia es el propio gobierno. Sin embargo, el HDP favorece el honor, la igualdad, la libertad y la convivencia. El HDP es una comunidad de personas que luchan para poner fin a la violencia pagando un precio”.

El copresidente del HDP también denunció las políticas anti-ecológicas del gobierno turco, al que acusó de saquear “saquear nuestro bosque, la naturaleza, los arroyos en Dersim, Munzur, Hopa, İkizdere, Şexan y Estambul bajo la apariencia del proyecto Canal de Estambul”.

“Nuestra responsabilidad es para con los oprimidos, explotados y negados –reiteró Sancar-. Llevamos su responsabilidad sobre nuestros hombros. El caso de cierre es un caso de miedo y cobardía. Sea cual sea el resultado, el HDP continuará su lucha contra este orden a través de la lucha común de los pueblos”.

“Es imposible que nuestros ciudadanos que votaron por el AKP no vean la verdad –aseguró el dirigente-. Si miras esta mentira, saqueo y miseria, verás todo con claridad. No permita que este gobierno continúe más con este orden con sus votos. Si hacen propaganda para asustarte, no creas que todas tus ganancias se perderán si este gobierno pierde”.

Por último, aseveró que “si marchamos juntos, acabaremos con este pillaje, mentira, robo y corrupción. Definitivamente allanaremos el camino para que todos vivamos juntos en un futuro libre e igualitario”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

