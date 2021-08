–

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no deja de asombrar. Con su pa铆s en llamas 鈥搇iteralmente-, el mandatario no se cansa de repetir un mantra que no tiene ning煤n tipo de sustento, aunque muchas personas en Turqu铆a lo aceptan sin cuestionar. Ahora, Erdogan dijo m谩s o menos lo siguiente: la ola de incendios que se multiplica en el pa铆s es culpa de los 鈥渢erroristas鈥. Y para el presidente turco, esa palabra no refiere al Estado Isl谩mico (ISIS), a Al Qaeda o a cualquier otro grupo similar; sino que 鈥渢erroristas鈥, seg煤n Erdogan, son los kurdos.

鈥淒esde que el a帽o pasado los dirigentes de la organizaci贸n terrorista dieran instrucciones de quemar los bosques, los incendios en Turqu铆a se han duplicado鈥, afirm贸 el mandatario el 31 de julio. Por si alguien no lo sabe, cada vez que Erdogan habla de 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥 apunta al Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) y sus guerrillas, desplegadas desde hace 40 a帽os en las monta帽as de la regi贸n.

En paralelo, los medios ultranacionalistas 鈥搗inculados y, en muchos casos, financiados por el Ejecutivo-, lanzaron la siguiente teor铆a: los 鈥渁ctos de sabotajes鈥 que provocaron los incendios fueron ordenados por Murat Karayilan, uno de los m谩ximos comandantes del PKK. Esos medios, que solo reproducen el discurso oficial, no dijeron nada sobre el cambio clim谩tico que afecta al mundo (los incendios tambi茅n se multiplican en Grecia, Italia o Rusia), la tala de 谩rboles indiscriminada impulsada por el gobierno turco, y la construcci贸n de mega-proyectos h铆dricos e inmobiliarios que el Ejecutivo respalda (y por la cual el desplazamiento de personas es constante).

El viernes, en Estambul se movilizaron cientos de personas convocadas por agrupaciones ecologistas, para denunciar la situaci贸n que atraviesa el pa铆s. Ali 艦eker, diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP), que estuvo en la marcha record贸 que el gobierno tard贸 un en responder a una pregunta parlamentaria (mecanismo de consulta en el Legislativo turco) sobre la protecci贸n contra los incendios y por qu茅 el Estado no ten铆a aviones hidrantes.

En tanto, el activista Utku 艦ahin ley贸 una declaraci贸n en nombre de la Alianza de Estambul para el Desarrollo Urbano, la Naturaleza y la Ecolog铆a (AEDUNE), en la cual se manifest贸 que a pesar de que los cient铆ficos ya hab铆an predicho grandes incendios en julio y agosto, dos semanas antes del inicio de los mismos el Ministerio de Agricultura todav铆a no hab铆a tomado ninguna medida en los 煤ltimos tres a帽os.

En el comunicado se agreg贸 que el gobierno 鈥渢ampoco ha cumplido con su responsabilidad de proporcionar equipos y personal para luchar contra el fuego. A pesar del aumento de los ingresos, no han mejorado los recursos necesarios ni las condiciones de trabajo鈥.

En una revelaci贸n por dem谩s de preocupante, desde la (AEDUNE) alertaron que 鈥渆l oeste del pa铆s est谩 expuesto al fuego, mientras que el este est谩 expuesto a las inundaciones. El hielo del glaciar del monte Ararat se est谩 derritiendo y est谩 provocando inundaciones en (la provincia de) Van: los animales han muerto en masa, las casas se han derrumbado sobre las cabezas de la poblaci贸n, y nadie habla de las peticiones de ayuda de los habitantes de la regi贸n鈥.

Por 煤ltimo, 艦ahin expres贸 que 鈥渆l gobierno y la industria se han beneficiado en este tiempo y han impulsado numerosos proyectos con los que se incrementa la destrucci贸n ecol贸gica鈥. Para los ecologistas, seg煤n la declaraci贸n, la administraci贸n de Erdogan 鈥渢iene una pol铆tica basada en la industria del hormig贸n y el asfalto, algo que hace insoportable la vida en las ciudades鈥.

Las acusaciones gubernamentales contra el pueblo kurdo fueron respondidas la semana pasada por la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK, por sus siglas originales). En un comunicado, desde la organizaci贸n advirtieron que 鈥渁lgunos enemigos del pueblo kurdo y ciertos c铆rculos, que quieren atizar los conflictos entre los pueblos, han difundido declaraciones provocadoras y han afirmado que los incendios forestales fueron provocados por los propios kurdos鈥.

Desde la KCK rechazaron que los incendios fueron producidos por guerrilleros y guerrilleras del PKK y remarcaron que esa acusaci贸n incita 鈥渁 las comunidades del pa铆s envenenadas por el chovinismo a atacar a los kurdos. Esto ya ha llevado a perseguir a los kurdos en algunos lugares para lincharlos y matarlos鈥.

Para la KCK, los dichos del gobierno de Erdogan se dan en el marco 鈥渄e la guerra especial contra el pueblo kurdo y las fuerzas democr谩ticas鈥, llevada adelante por el Estado turco. De esta manera, seg煤n la organizaci贸n, se intenta 鈥渇renar la fuerza de la voluntad de los kurdos鈥 y que 鈥渞enuncien a su identidad, y se les haga imposible luchar por la libertad y la democracia鈥.

鈥淓l estallido de los incendios forestales y el retraso en el inicio de las labores de extinci贸n, han provocado una explosi贸n de ira entre la poblaci贸n鈥, analizaron desde una de las principales organizaciones kurdas a nivel mundial. Por esta raz贸n, el gobierno culpa a la guerrilla de los incendios y, de esa manea, 鈥渟alvarse de la ira del pueblo鈥, indicaron. Desde la KCK calificaron esta pol铆tica oficial como 鈥渆xtremadamente sucia e inmoral鈥.

Tambi茅n se denunci贸 que el Ejecutivo compr贸 鈥渄ecenas de aviones y helic贸pteros para el presidente y el gobierno, ha hecho construir un palacio con 1.001 habitaciones y tambi茅n posee cientos de aviones de combate. Pero no puede encontrar dinero para los aviones de extinci贸n de incendios. Por eso, como siempre, ve la 煤nica posibilidad de mantener su poder en la polarizaci贸n de la sociedad, la hostilidad hacia los kurdos y la guerra鈥.

Para la KCK, 鈥渓os bosques representan una parte fundamental del equilibrio ecol贸gico y son tambi茅n el pulm贸n de toda la vida en esta tierra. Son el 谩rea central de la vida natural. Por ello, los actuales incendios forestales son una cat谩strofe no s贸lo para los pa铆ses directamente afectados, sino para toda la humanidad y todos los dem谩s seres vivos鈥.

A principios de agosto, la Federaci贸n de Asociaciones de Izmir-Dersim (DEDEF) y la Plataforma Medioambiental del Egeo (EGECEP), brindaron una conferencia de prensa sobre los incendios forestales que en esos momentos se multiplicaban en las regiones de Antalya, Mu臒la y Dersim, en el sudeste del pa铆s (Kurdist谩n turco).

H眉seyin 脟a臒lar, portavoz de la EGECEP, record贸 que ocho pobladores murieron y casi 400 personas resultaron heridas durante los incendios. A su vez, denunci贸 que 鈥渁lgunos grupos racistas han realizado controles de carretera en distintos puntos para atacar a los pobladores kurdos鈥.

鈥淭odos los proyectos llevados a cabo en aras del beneficio de los capitalistas deben ser detenidos inmediatamente 鈥搑emarc贸 脟a臒lar-. Hay que cancelar las licencias de exploraci贸n minera y los proyectos hidroel茅ctricos. Hay que poner fin a la tala de 谩rboles que se lleva a cabo desde hace meses en el monte Cudi. No puede permitirse la apertura de las tierras altas al capital internacional ni el cambio de los cauces de nuestros r铆os鈥.

El 30 de julio, el ej茅rcito turco incendi贸 grandes 谩reas en el distrito de Hozat, en la provincia de Dersim, como parte de una operaci贸n contra la guerrilla. Adem谩s, toda la regi贸n, incluidas sus aldeas, fueron declarada zona militar restringida. El gobernador de Dersim (Tunceli, en turco) prohibi贸 la entrada a todas las 谩reas forestales alrededor de Dersim, Hozat, Ovac谋k, P眉l眉m眉r, Naz谋miye y Mazg谋rt hasta el 1 de septiembre. Al mismo tiempo, hasta hoy en d铆a se niega la entrada a la zona afectada a representantes de partidos pol铆ticos y organizaciones de la sociedad civil.

Esta descripci贸n es solo una muestra de que Erdogan y su gobierno intentan apagar los incendios pis谩ndolos con botas militares y fusiles de guerra.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

