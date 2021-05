–

De parte de ANRed May 5, 2021

«Turquía incumple sistemáticamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional», demuestra el informe «Anatomía de la persecución a los periodistas en Turquía», que proporciona un análisis detallado de las disposiciones legales y la práctica en relación con los enjuiciamientos de periodistas en Turquía. Por ANF News.

La base de datos Press in Arrest Journalist Prosecutions ha publicado su informe Anatomía de la persecución a los periodistas en Turquía, basado en los datos que ha recopilado y analizado mediante el seguimiento, la documentación y los informes sobre los enjuiciamientos a periodistas en Turquía.

Desde 2018, Press in Arrest revisó y monitoreó casi 600 audiencias judiciales en 240 casos que procesaron a 356 periodistas y almacenó sus datos cualitativos, cuantitativos y narrativos, de manera sistemática en su base de datos. Haciendo uso de estos datos, el informe de Press in Arrest expone el uso sistemático de medidas de derecho penal contra periodistas, dirigidas a sus actividades legítimas.

Confirmando un patrón continuo de ‘acoso judicial’ dirigido a periodistas, el informe también determina que Turquía está incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Compartidas en el informe, las cifras de la base de datos Press in Arrest ilustran que en los procesos penales contra periodistas, las autoridades judiciales utilizan principalmente el Código Penal y la Ley Nº 3713 sobre Prevención del Terrorismo para anular las obligaciones internacionales de Turquía en materia de derechos humanos. No aplican adecuadamente los principios constitucionales y del derecho de prensa. También en ocasiones se niegan a aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En cierto sentido, al estudiar su detallado análisis, el informe describe el carácter judicial de los enjuiciamientos de periodistas en virtud de disposiciones penales y/u otras disposiciones legales.

El informe Anatomía de la persecución a los periodistas en Turquía fue elaborado y escrito por la abogada y experta en derecho internacional y derechos humanos Ayse Bingol Demir.

En el informe, Demir se basa en datos de la base de datos, identificando tendencias clave y patrones observables de prácticas judiciales en la supresión de la libertad de expresión en Turquía, presentando evidencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Anatomía de la persecución a los periodistas en Turquía se centra en cuatro áreas principales que se han identificado, a través de un análisis exhaustivo de la base de datos, como los motivos comunes (pero no exhaustivos) que generan violaciones sistemáticas de los derechos de los periodistas en Turquía:

• El uso arbitrario del derecho penal y la legislación antiterrorista para atacar a los periodistas: los datos muestran que varias disposiciones del Código Penal y la Ley de Prevención del Terrorismo se utilizan sistemáticamente para atacar a los periodistas. Es evidente que numerosos artículos de estos son demasiado amplios y vagos, y se aplican de una manera que no cumple con las normas internacionales de derechos humanos.

• Detención arbitraria de periodistas: los datos recopilados dejan en claro que el uso arbitrario de arrestos y prisión preventiva se ha convertido casi en una regla general utilizada para frenar la oposición real o percibida a los gobernantes y las críticas al gobierno. Esto a pesar de que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la privación de libertad de los periodistas por sus actividades periodísticas solo puede justificarse en casos extremos y excepcionales.

• Incumplimiento del debido proceso y el derecho a un juicio justo en los enjuiciamientos de periodistas: el informe destaca que una serie de derechos al debido proceso garantizados por el derecho internacional, como el derecho a una audiencia pública, los principios de igualdad de armas y la presunción de inocencia están siendo violadas constantemente en casos contra periodistas.

• Falta de independencia e imparcialidad del poder judicial: El informe encuentra que la composición del Consejo de Jueces y Fiscales (CJP), institución responsable del nombramiento y promoción de jueces y fiscales, así como de sus destituciones y sanciones disciplinarias, está diseñado de tal manera que no puede ser verdaderamente independiente. Las enmiendas realizadas a la Constitución en 2017 superaron ampliamente el control del ejecutivo sobre el CJP, sometiendo aún más al organismo a las fuerzas políticas y socavando su independencia.

Para acceder a la versión completa del informe: Press in Arrest: Anatomy of Journalist Prosecutions in Turkey.