June 2, 2022

El detalle de una resoluci贸n judicial digna de un abogado defensor.

Por N茅stor Esp贸sito @nestoresposito

El juez federal Marcelo Mart铆nez de Giorgi sostuvo que no existieron las reuniones entre el ex presidente Mauricio Macri y el juez de la C谩mara Federal de Casaci贸n Mariano Borinsky, que el propio Borinsky reconoci贸 ante sus colegas. Y que otro juez del m谩ximo tribunal penal, Gustavo Hornos, se reuni贸 s贸lo tres veces con Macri, no se sabe para qu茅, pero existe 鈥渃erteza negativa鈥 de que hubiera sido para direccionar fallos judiciales.

El fallo que sobresey贸 a los dos jueces y al ex presidente es un compendio de apreciaciones de esa naturaleza, m谩s propias de un abogado defensor de un imputado que de una resoluci贸n judicial. Menos a煤n: un abogado defensor no se habr铆a animado a desmentir un hecho que su propio cliente hubiera reconocido. Mart铆nez de Giorgi lo hizo: 鈥渘o se corrobor贸 la concurrencia de Mariano Borinsky a la Quinta Presidencial de Olivos, ni a la Casa Rosada, en ninguna de las fechas mencionadas en la denuncia en su contra鈥.

Cierto es que Borinsky suele relacionarse con mucha gente a partir del deporte. Sin ir m谩s lejos, tambi茅n jugaba al paddle con la ex ministra de Justicia Marcela Losardo, claro que cuando no ocupaba ese cargo. Pero el fallo (que fue firmado el 28 de abril pasado pero se mantuvo oculto hasta ayer) sostiene que no hubo paddle. 鈥淧or la prueba obtenida a trav茅s de fuentes oficiales (informes elaborados por la Casa Militar) s贸lo pudo probarse la efectiva asistencia del Dr. Mariano Borinsky a la quinta presidencial de Olivos en dos ocasiones (los d铆as 5 de mayo de 2017 y 7 de mayo de 2018)鈥. S贸lo eso. Sin embargo en la denuncia, basada sobre 鈥渆l pedido de informaci贸n p煤blica realizado por la Fundaci贸n Poder Ciudadano y el medio period铆stico El Destape鈥 鈥搒eg煤n consigna el propio fallo- se consignaron 18 reuniones: 16 en la Quinta de Olivos y dos en la Casa Rosada.

En cuanto al juez Hornos, 鈥渄e todas las fechas cuya concurrencia a encuentros con Mauricio Macri se le atribuyeron, registr贸 visitas tres d铆as鈥. La documentaci贸n que fundament贸 la denuncia habla de seis encuentros.

El fallo habla de 鈥渓as reuniones cuestionadas鈥 y asevera que fueron 鈥渋nexistentes en su mayor铆a鈥. Para Mart铆nez de Giorgi, 鈥渓a informaci贸n relacionada con el acceso de los jueces a ambos domicilios puede considerarse fidedigna y sin margen de error鈥.

El juez lleg贸 a esa conclusi贸n pese a que dos testigos, Lucas Sebasti谩n Platini, de la Direcci贸n de Tecnolog铆a Inform谩tica y Telecomunicaciones de la Subsecretar铆a de Comunicaci贸n de la Secretar铆a General de la Presidencia durante la de Macri, y el capit谩n y Jefe de la Divisi贸n Asesor铆a Jur铆dica de la Casa Militar de la Presidencia, Javier Hermes Acu帽a, describieron una metodolog铆a por todos lados falible para el registro de las visitas: sistemas inform谩ticos simult谩neos, anotaciones a mano, registros en papel que luego eran volcados a un Excel y autorizaciones personales coexistiendo y superponi茅ndose todo el tiempo. El propio juez, que consider贸 que la informaci贸n sobre ingresos y egresos fue 鈥渇idedigna y sin margen de error鈥, dej贸 asentado en su fallo la existencia de 鈥渦n sistema de registro de accesos de visitas a las distintas residencias oficiales, de diversa naturaleza. En algunos casos inform谩ticos, en otros escritos y, finalmente, verbales, aunque estos 煤ltimos luego eran incorporados manualmente鈥.

La denuncia, impulsada por legisladores del Frente de Todos, sosten铆a como hip贸tesis delictiva que las reuniones entre Macri y los jueces (que entre otros fallos, reabrieron la Causa Memorando, la denuncia del difunto Alberto Nisman que hab铆a sido cerrada en tres oportunidades) 鈥渇ueron la ocasi贸n para una influencia indebida para la resoluci贸n de casos judiciales鈥. Mart铆nez de Giorgi respondi贸: 鈥渓levada a cabo la investigaci贸n de los hechos denunciados y valorada la prueba reunida, fuerza concluir que no se han obtenido evidencias que avalen lo afirmado en la denuncia鈥.

鈥淭odo aleja la posibilidad de afirmar que dichos encuentros, entre el ex presidente de la Naci贸n y el juez, fueron la ocasi贸n para una influencia indebida por parte de Macri para la resoluci贸n de casos judiciales鈥.

Las razones del sobreseimiento del juez Hornos, espec铆ficamente, tambi茅n muestran un razonamiento curioso. Mart铆nez de Giorgi reconoci贸 en su fallo que 鈥渟obre los motivos de los encuentros de esos tres d铆as no existe justificaci贸n alguna, ni actividad p煤blica oficial que los explique鈥. Pero en el p谩rrafo siguiente concluy贸 que 鈥渟in embargo, tampoco se obtuvieron evidencias, constancias documentales ni registros acerca de su contenido, situaci贸n que impide atribuirles valor determinado, y menos a煤n darle una connotaci贸n il铆cita acorde a los t茅rminos, finalidad y encuadre legal que se indic贸 en la denuncia鈥. Dicho de otro modo, no se sabe a qu茅 fue, pero es seguro que no fue a arreglar ning煤n fallo a favor del gobierno de Cambiemos y en contra de dirigentes de la oposici贸n pol铆tica de entonces.

鈥淣o fue explicado en la denuncia ni se obtuvieron pruebas, acerca del modo en el que la sola presencia del Dr. Hornos en una reuni贸n con el entonces presidente de la Naci贸n pudo haber involucrado la voluntad de los restantes integrantes del tribunal que emiti贸 los pronunciamientos que se cuestionan鈥, sostuvo Mart铆nez de Giorgi. Hornos fue hasta el a帽o pasado presidente de la C谩mara Federal de Casaci贸n, el tribunal penal m谩s importante del pa铆s.

El fallo tiene tambi茅n un costado un tanto culp贸geno, ya que deja abierta la posibilidad de que tanto Hornos cuanto Borinsky sean juzgados por el Consejo de la Magistratura. La fiscal Alejandra M谩ngano 鈥搎uien apel贸 los sobreseimientos- hab铆a abierto aquella puerta cuando impuls贸 la investigaci贸n penal, 鈥渕谩s all谩 de las cuestiones atinentes a la 茅tica y el decoro que debe guiar el desempe帽o de las funciones que ambos denunciados desempe帽an o han desempe帽ado, cuya evaluaci贸n corresponde a otras instancias institucionales previstas legal y constitucionalmente鈥.

Mart铆nez de Giorgi la dej贸 abierta. 鈥淟a ausencia de pruebas relevantes en materia penal, no impide que la cuesti贸n sea ventilada en el 谩mbito institucional propio en el que debe analizarse la eventual responsabilidad pol铆tica de los magistrados鈥.

