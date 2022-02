–

La reproducci贸n sexual del agave se da una sola vez en la vida. Cuando florece, la planta del tequila usa todo su poder de atracci贸n para llamar a los magueyeros menores. Esta especie de murci茅lago es el principal polinizador del agave mexicano y ha sido durante siglos sin贸nimo de su supervivencia. Adem谩s del magueyero menor, otras dos especies de murci茅lagos, el magueyero mexicano y el trompudo, las abejas y los colibr铆es contribuyen a la polinizaci贸n de los agaves.

Sin embargo, la industria del tequila no puede depender de esta corta ventana de reproducci贸n. Por eso, ha aprendido a sacar partido de otra particularidad del agave: la reproducci贸n asexual mediante los llamados hijuelos, clones gen茅ticamente iguales. As铆, ha logrado incrementar la producci贸n del agave a costa de perder diversidad gen茅tica. Hoy, las plantaciones son m谩s vulnerables a enfermedades y los magueyeros han perdido una parte importante de sus sustento.

En la 煤ltima d茅cada, algunos productores han accedido a dejar que el 5% de sus plantas floreciesen para ganar fortaleza gen茅tica y contribuir a la conservaci贸n de los murci茅lagos. A trav茅s del proyecto Tequila Interchange, impulsado por la Universidad Nacional Aut贸noma de M茅xico (UNAM) y la Uni贸n Internacional para la Conservaci贸n de la Naturaleza, algunos productores han entendido la importancia de los polinizadores y de la polinizaci贸n. Pero este es todav铆a un caso aislado, una excepci贸n.

驴Un mundo sin polinizadores?

Una de cada tres toneladas de alimentos vegetales o cereales producidos en el mundo dependen de la polinizaci贸n. El 75% de especies cultivadas no pueden sobrevivir sin ella. Si abejas, moscas, mariposas, colibr铆es o murci茅lagos desapareciesen del planeta, la producci贸n mundial de comida caer铆a entre un 5 y un 8%, seg煤n datos de la FAO y la Universidad de Oxford. La mala noticia es que ya est谩 pasando: los polinizadores est谩n en el centro de la crisis de biodiversidad que atraviesa el planeta.

芦La reducci贸n de los h谩bitats y la degradaci贸n de los ecosistemas son las principales causas del declive de los polinizadores. Estas especies necesitan flores y sitios en los que anidar, recursos que se est谩n perdiendo principalmente debido a la expansi贸n y la intensificaci贸n agr铆cola芦, explica Lynn Dicks, investigadora de la Universidad de Cambridge y autora principal del primer 铆ndice de riesgo global de las causas y efectos de la disminuci贸n de los polinizadores.

Este 铆ndice ha sido elaborado a trav茅s del an谩lisis de 20 especialistas que puntuaron los impactos y los riesgos de la p茅rdida de polinizadores en base a la evidencia cient铆fica disponible y al conocimiento ind铆gena. 鈥淟a sabidur铆a de los pueblos ind铆genas es particularmente importante para la conservaci贸n de la biodiversidad. Sus relaciones con la naturaleza son a menudo bastante diferentes de las de las personas que viven en las ciudades o las culturas m谩s industrializadas鈥, a帽ade Dicks. 鈥淓n el caso de los polinizadores, el conocimiento ind铆gena sobre la apicultura es uno de los m谩s valiosos que tenemos鈥.

Mucho m谩s que una crisis alimentaria

Desde mediados del siglo XX, la producci贸n de alimentos dependientes de la polinizaci贸n ha crecido m谩s de un 300%. Seg煤n un estudio para la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biol贸gica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, el equivalente al IPCC en cuestiones de biodiversidad), en el que Lynn Dicks tambi茅n ha participado, esto supone que cerca de 600 000 millones de d贸lares de producci贸n alimentaria podr铆an estar comprometidos si los polinizadores desaparecen a gran escala.

Adem谩s de la producci贸n industrial para alimentos para seres humanos y ganado, as铆 como para biocombustibles, la p茅rdida de polinizadores afectar铆a en gran medida a las peque帽as explotaciones familiares de las que depende buena parte de la alimentaci贸n de los pa铆ses menos desarrollados. Los impactos son mucho mayores en el llamado sur global y, sobre todo, en 脕frica y Am茅rica Latina.

鈥淟os impactos a largo plazo en los seres humanos ser铆an tolerables, pero muy duros para muchas personas. Hay alimentos que no podr铆amos producir f谩cilmente. La nuez de Brasil y el cacao, por ejemplo, dependen de los polinizadores silvestres por completo. En este escenario, el chocolate volver铆a a ser un lujo solo al alcance de los ricos y las econom铆as que se benefician del comercio del cacao, como las de 脕frica Occidental, sufrir铆an enormemente鈥, explica Lynn Dicks.

Adem谩s de las causas ligadas a la destrucci贸n del h谩bitat, los cambios de uso del suelo y la intensificaci贸n agr铆cola, los autores del 铆ndice de riesgo se帽alan que el impacto del cambio clim谩tico en los polinizadores debe monitorizarse de cerca. Por ahora, eso s铆, los datos disponibles son limitados. La complejidad de las relaciones de estas especies con su entorno y la variabilidad de los efectos del cambio clim谩tico en funci贸n de la zona del planeta dificultan el estudio de estos riesgos. Pero eso no quiere decir que no est茅n ah铆.

Otros estudios m谩s locales s铆 han encontrado v铆nculos entre la crisis clim谩tica y la de los polinizadores. Un art铆culo publicado en 2020 que analizaba la producci贸n agr铆cola en Estados Unidos se帽al贸 que la p茅rdida de polinizadores por el uso intensivo de pesticidas, la destrucci贸n de h谩bitats y el cambio clim谩tico era evidente. En cinco estados, adem谩s, esta p茅rdida hab铆a causado reducciones claras en la producci贸n de alimentos.

鈥淵 no solo perder铆amos comida. Muchos polinizadores cazan pulgones que causan plagas y otros muchos son descomponedores. Son servicios que no tenemos en cuenta, pero si no estuviesen ah铆, lo notar铆amos. Adem谩s, muchos animales dependen de las frutas y las plantas silvestres, que tambi茅n necesitan a los polinizadores鈥, concluye Lynn Dicks. 鈥淵 perder铆amos el placer est茅tico de ver a las abejas o a las mariposas trabajando, con todo el simbolismo cultural que encarnan鈥.