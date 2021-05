Entrevista con M贸nica Riet de la Coordinadora en defensa de la autodeterminaci贸n del pueblo haitiano

Sobre el incremento de la pandemia en Uruguay, la presencia del Comando Sur de EE UU y la pol茅mica sobre el Mercosur.

M.H.: Hubo un cambio muy grande en el Uruguay que era un ejemplo en el mundo en cuanto a la baja cantidad de contagios y de pronto dej贸 de serlo.

M.R.: S铆. En Uruguay el tema de la pandemia tuvo un viraje impresionante en los 煤ltimos dos meses y medio. Sin embargo, el sindicato m茅dico uruguayo y otra serie de organizaciones m茅dicas y de la Universidad de la Rep煤blica, de la Facultad de Medicina y distintas instituciones hicieron un toque de alerta, mostrando que las tendencias no eran buenas y que hab铆a que tomar resoluciones m谩s importantes respecto a la circulaci贸n, sobre todo.

Esto se ve铆a acompa帽ado tambi茅n por demandas de algunas organizaciones sociales como la Federaci贸n de Cooperativas de Ayuda Mutua que es la que m谩s claramente y con m谩s 茅nfasis ha estado pidiendo la renta b谩sica universal, porque la gente que no tiene un trabajo, que ya no lo ten铆a, que eran informales, muchos otros que ahora lo son, si no salen a la calle no pueden ganarse su pan, entonces no pueden aislarse como est谩 pidiendo el gobierno desde el principio apelando a la responsabilidad individual, a las libertades y dando grandes discursos de principios liberales.

Pero todo ese discurso se fue hundiendo porque le dieron libertad a toda la actividad econ贸mica m谩s importante del pa铆s pero, por ejemplo, no se cerr贸 la frontera. Hace dos meses se pidi贸 que se cerrara la frontera con Brasil, toda esa zona que es muy porosa, por tierra, pero que no se remite solamente a los lugares fronterizos m谩s caracter铆sticos, pasa gente por cualquier lugar.

Incluso en el Chu铆 se lleg贸 a correr la frontera 20 km para favorecer la actividad de las zonas francas en determinado momento. O sea, que en pos de un movimiento econ贸mico se abrieron las puertas para que viniera lo peor y ya ha entrado al Uruguay esta segunda cepa que es m谩s maligna, que tiene un ritmo de contagio mucho m谩s r谩pido y que tambi茅n es m谩s virulenta.

Eso ya est谩 ac谩 adentro, se nota en los lugares fronterizos. Entonces el discurso del presidente de que todo resid铆a en la responsabilidad individual empez贸 a ser como un se帽alamiento hacia la sociedad y promover entre los vecinos a que hicieran denuncias, etc.

Por suerte han salido voces, primero de los sectores m茅dicos, pero tambi茅n de alguna figura pol铆tica, del Frente Amplio, del Intendente Orsi de Canelones, con un discurso diferente a decir que no hay que culpabilizar a la sociedad sino hay que establecer criterios mucho m谩s claros. Restringir horarios y movimientos, que hay horarios y actividades que no son indispensables y que no deber铆an estar funcionando.

Se hab铆an iniciado las clases presenciales, se tuvo que cerrar todo de vuelta. En concreto en la semana de turismo hubo 186 fallecidos, o sea, 5 m谩s que en todo el 2020, m谩s casos en una semana que en todo el a帽o pasado. El domingo pasado tuvimos 30 fallecidos y el lunes 45. El alerta que han hecho los sectores m茅dicos es sobre todo respecto de la capacidad de los CTI que se han ido ampliando por el lado estatal, p煤blico y por las privadas pero el techo es el personal que tiene que hacerse cargo del tratamiento intensivo, que tambi茅n est谩 golpeado por la pandemia, algunos han muerto pero, sobre todo, cuando hay positivos se tienen que aislar y siempre hay un remanente importante de personal que no est谩 disponible y, por otro lado, hay un agotamiento muy importante.

Han salido muchos m茅dicos y enfermeras a explicar a la opini贸n p煤blica sus sentimientos, del esfuerzo que hacen y que no se ven gratificados. Son los que est谩n en el l铆mite, el CTI es la situaci贸n m谩s l铆mite. Hoy hay 393 pacientes internados en CTI, de 877 camas operativas y 626 ocupadas con lo cual la ocupaci贸n total ascendi贸 al 71%. Ese es el dato de hace unos d铆as.

Esto no est谩 detenido, en estos d铆as sigue en ascenso. Desde el gobierno anuncian que va a venir un estancamiento y luego un retroceso, pero eso todav铆a no ha sucedido. As铆 que hay una sensaci贸n de inseguridad mucho mayor, como la que existe en Argentina hace mucho tiempo.

Eso ha cambiado tambi茅n la actitud respecto de las vacunas, ac谩 hab铆a un 60% de la poblaci贸n que con toda la informaci贸n contradictoria no se quer铆a vacunar, entre las cuales me encuentro, y adem谩s por el tipo de vacuna que nos llega, hay algunas vacunas que todos quisi茅ramos tener, como la cubana, la rusa. Ustedes han podido acceder, pero s茅 que la llegada de vacunas es fraccionada, no hay un flujo permanente de vacunas.

Ac谩 ha entrado la Sinovak, la Pfizer y la Astraseneca. El 煤ltimo dato que te voy a dar al respecto es que hay un tema que ha despistado mucho al grupo asesor del gobierno, que es que ya no pueden hacer proyecciones porque est谩n llegando con retraso los n煤meros. Cuando llega la hora de dar el parte diario no tienen todos los n煤meros porque se est谩n utilizando una cantidad de reactivos diferentes, muchos fueron creados ac谩 en distintos sectores de la Universidad de la Rep煤blica, tienen distintos tiempos para dar la reacci贸n y eso ha desenfocado a aquellos que estaban al comando y cre铆an tener todo controlado. Se ha perdido el tim贸n, est谩n tomando medidas m谩s importantes pero la gente se ha volcado masivamente a vacunarse y vamos a ver c贸mo sigue esto.

El Comando Sur es como una polic铆a mundial que se despliega en el sur del continente

M.H.: 驴Qu茅 me pod茅s comentar de la presencia del Comando Sur de Estados Unidos por cinco d铆as en Uruguay?

M.R.: Cay贸 por ac谩 y una de las razones, seg煤n dicen, es para ayudarnos con la pandemia. Y no lo dudo, porque Uruguay es el ni帽o mimado de ellos, tenemos una poblaci贸n peque帽a que se arregla con pocos recursos y ellos tienen muchos acuerdos bilaterales con los gobiernos sucesivos, hay una pol铆tica de alianza estrat茅gica con los EE UU y con el Comando Sur. Entonces, lo que ha sido diferente son las declaraciones mucho m谩s expl铆citas de Craig Faller, el Almirante que encabez贸 la delegaci贸n que vino por 10 d铆as.

Cae con un discurso que afirma que el enemigo estrat茅gico del mundo occidental es China, y que es una causa com煤n entre la pol铆tica de EE UU y Uruguay. 鈥淟a mayor amenaza para la regi贸n son los grupos delictivos transnacionales y China鈥 y despu茅s lo desarrolla. El propio presidente Lacalle hab铆a declarado que quer铆a estar tan cerca de EE UU como de China. Despu茅s de Brasil y Argentina, China es nuestro principal socio comercial.

M.H.: Es lo que pasa en toda Sudam茅rica.

M.R.: Pero ellos siempre tienen una manera de enmascarar las cosas. Vino hace pocos d铆as un barco de la Armada norteamericana, que dijo que nos ven铆a a respaldar porque mar adentro, las flotas chinas pesqueras nos est谩n robando nuestros recursos y ellos ven铆an a apoyarnos en eso. Ellos est谩n marcando la cancha, delimitando claramente el territorio que les pertenece y quieren mantener su hegemon铆a y han encontrado eco en una serie de pa铆ses.

Quiero mencionar que ac谩 se re煤nen con los militares que han sido entrenados y que lo siguen siendo en la Escuela de las Am茅ricas, que ha cambiado de lugares, Georgia, Massachusetts, Panam谩, etc. Pero que siguen con la misma doctrina. Y sabemos que tambi茅n fue a la Argentina y a las Malvinas, porque vinieron con aviones de la Royal Navy, eso tambi茅n es muy llamativo, en su alianza con la OTAN est谩n marcando territorio en todo el cono sur.

Pero quiero darte dato de tres pa铆ses, Venezuela, que 茅l menciona en el sentido opuesto, bas谩ndose en los informes independientes de la ONU, o sea, los informes de la se帽ora Bachelet que todos sabemos que est谩n llenos de falsedades y de la forma que fue hecho ese informe, que ni siquiera tom贸 contacto con las organizaciones o con la gente del lugar, sino que se inform贸 con la oposici贸n. Bas谩ndose en eso nos habla de Venezuela. En este momento EE UU y Colombia est谩n generando una especie de guerrilla de contras en Apure, la frontera colombo venezolana, que han sido repelidos por las fuerzas bolivarianas, pero ya van varias veces que esto sucede.

Hay claramente un plan muy fuerte estrat茅gico que ya ha sido detectado por la inteligencia venezolana. Van coci茅ndolos a fuego lento, bloqueo tras bloqueo y luego ataque militar. Son paramilitares colombianos. En Colombia denuncian masacres terribles todos los d铆as, de esto no se habla y, por supuesto, asesinatos de guerrilleros retirados. Deslindaron toda responsabilidad las FARC, porque quisieron decir que las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FAB) estaban enfrentando a grupos disidentes de las FARC y no es as铆.

Tambi茅n quer铆a hablarte de Brasil porque recibimos un informe donde nos cuentan que Bolsonaro estuvo hace pocos d铆as en EEUU. All铆 hubo cambios de mandos militares, hicieron un homenaje p煤blico al golpe militar de 1964, igual que ac谩, Cabildo Abierto reivindicando la dictadura.

Nos contaba Pl铆neo de Arruda que el propio Ej茅rcito brasilero est谩 muy preocupado porque apenas estaban pudiendo limpiar su nombre luego del golpe y ahora se ven involucrados por un gobierno que fue electo pero que a todas vistas es un gobierno militar.

Hay 6.000 militares en puestos de gobierno, 92 militares en puestos del Estado, el ministro de Salud es un militar, y otros 70.000 militares en puestos menores. Y obviamente que ellos dicen que los militares son muy eficaces para lo que han sido formados, pero no necesariamente para atender las necesidades de salud o sociales de un pa铆s. Hay un barco en Brasil que como el Titanic se est谩 hundiendo, ese gobierno est谩 pasando por un momento muy complicado.

M.H.: Quer铆a que te refirieras sobre la categor铆a de 鈥渓astre鈥 que le dio Lacalle Pou al Mercosur.

M.R.: Terrible. Ac谩 no cay贸 nada bien. Vi un programa argentino, de derecha, que ensalzan a Lacalle Pou, en el que suelen entrevistarlo muy seguido y 茅l los trata por su nombre de pila, 茅l explic贸 que a toda la gente la recib铆a cuando usaba pantalones cortos en la puerta de su casa. Eso era cuando su padre era presidente. Este personaje que 茅l se ha ido creando medi谩ticamente, en el que se refiere a s铆 mismo como uno de los l铆deres del mundo, frente a lo que primeramente lo levant贸 que fue el manejo de la pandemia se va diluyendo.

El enfrentamiento con Alberto Fern谩ndez con esos t茅rminos tan duros que utiliz贸 para referirse al Mercosur, y que fue tan bien respondido por Alberto Fern谩ndez; ac谩 mucha gente aplaudi贸 eso.

M.H.: Tengo entendido que hubo un hashtag #uruexit parafraseando el Brexit ingl茅s.

M.R.: Exactamente. Lo que plantea no es nuevo porque en su momento el ministro Astori iba por el mismo camino.

M.H.: Te quer铆a recordar a Jorge Batlle cuando dijo: 鈥淟os argentinos son una manga de ladrones del primero al 煤ltimo鈥 y a Jos茅 Mujica hacia Cristina Fern谩ndez de Kirchner al lado de un micr贸fono abierto: 鈥渆sta vieja es peor que el tuerto鈥, refiri茅ndose a N茅stor Kirchner.

M.R.: Por eso, ciertamente hay una continuidad de esas pol铆ticas absolutamente lamentables, que hoy por hoy el Frente Amplio que est谩 en la oposici贸n aprovecha para hacerlas suyas, para sacar partido y hacer lo mismo que hizo el Partido Blanco cuando fue oposici贸n, agitar banderas y consignas que en realidad si ellos estuvieran gobernando probablemente no lo hicieran pero como cae bien a la opini贸n p煤blica, vale utilizarlo.

Respecto a la presencia del Comando Sur, adem谩s se refiri贸 a los entrenamientos de los militares. Nosotros no hemos podido hacer justicia como se ha hecho en Argentina, a cuenta gotas van saliendo los juicios y se van muriendo los acusados de cr铆menes de lesa humanidad.

El Partido Comunista uruguayo me dio una sorpresa muy positiva, del Frente Amplio es el 煤nico grupo que se ha expresado abiertamente en contra de la presencia del Comando Sur, y al hecho de que se siga entrenando a los militares en EE UU. Es una declaraci贸n pero en definitiva las ideas tambi茅n son importantes, porque hay quien las oye, quien las piensa, y en este momento estamos en un pensamiento 煤nico en el Uruguay que es muy peligroso. As铆 que haya voces disidentes y planteen las cosas con firmeza es muy importante.

Las tres declaraciones que hay hasta hoy fueron las de Asamblea Uruguay que es un grupo que se escindi贸 del Frente Amplio en los primeros a帽os del primer per铆odo de gobierno y a partir de ah铆 ha sido su principal oposici贸n durante los 15 a帽os de gobierno del Frente y tuvieron un diputado muy importante que fue Eduardo Rubio, sacaron una declaraci贸n y adem谩s ventilaron la idea; porque esto no ha sido manejado en los medios de comunicaci贸n. O sea que la informaci贸n la atomizan durante horas con el tema de la pandemia durante tres horas de informativo que siempre va en torno a lo mismo.

As铆 que Asamblea Popular, el Partido Comunista, y antes la Coordinadora hist贸rica por el retiro de las tropas de Hait铆, que hoy nos pusimos Coordinadora en defensa de la autodeterminaci贸n del pueblo haitiano, sacamos una declaraci贸n fuerte tambi茅n que la ten铆amos pensada pero cuando o铆mos las declaraciones y cu谩l era el plan de la visita, que Craig Faller no solo se iba a encontrar con las autoridades, sino a reunir extensamente con los militares y con aquellas fuerzas que estuvieran en el mantenimiento de la paz; y adem谩s lo nombra en una declaraci贸n, que est谩 entre los importantes acuerdos bilaterales entre EE UU y Uruguay. Con lo cual, si bien esto siempre fue as铆, a m铆 a partir de esto se me cay贸 un velo, porque el Comando Sur es como una polic铆a mundial que se despliega en el sur del continente, est谩 el Comando Norte, etc. Que se creen due帽os de mares y territorios y que viene a retomar recursos.

Y hay un tema importante que est谩 en el medio que es la Hidrov铆a que tambi茅n est谩 en disputa entre los gobiernos de Argentina y Uruguay, el profundizar el dragado de los puertos y la v铆a del R铆o Uruguay, donde tambi茅n Lacalle dio un paso en falso porque se comprometi贸 con Katoen Natie que es una multinacional que ten铆a una concesi贸n por treinta a帽os en el puerto de Montevideo, y este gobierno la extiende 50 a帽os m谩s, en total 80 a帽os de concesi贸n. Hay otra empresa que est谩 haciendo un juicio por esto.

El gobierno de Lacalle se compromete con Katoen Natie a garantizarle esa profundidad de 14 metros que permite la llegada de buques de mayor calado y mayor tonelaje. Quieren llegar a cargar 90.000 toneladas, el espacio es otro porque lo quieren para cargar con madera de pino. Todo para la pasta de celulosa y justamente es el negocio que tienen con China. Y resulta que en medio de esta discusi贸n donde el presidente argentino le dice que no es ese el acuerdo, salen una serie de organizaciones ambientales a afirmar y reflotar el acuerdo de este organismo que regula desde la instalaci贸n de UPM sobre Fray Bentos el grado de contaminaci贸n y todas las cuestiones entre Uruguay y Argentina y hay un acuerdo que establece que no puede ir a m谩s de los 13 metros.

As铆 que Lacalle tambi茅n se ha metido en un brete en el que puede hacerse objeto tanto de ataques de los tribunales internacionales por Katoen Natie y a su vez un conflicto con el presidente argentino. Esto se pone bastante agitado.

