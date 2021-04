Efecto Cocuyo



Dedicaron su vida a la docencia y la investigaci贸n, a la producci贸n de conocimiento, pero hoy cientos de profesores universitarios en Venezuela enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades b谩sicas, incluyendo la alimentaci贸n.

鈥淢e llegan tres casos de profesores que est谩n pidiendo apoyo para comprar comida. Uno, jubilado 鈥榲ive鈥 de su salario, la otra toda la familia cay贸 con COVID-19 y su esposo est谩 hospitalizado, la tercera jubilada que medio la ayuda una ahijada. Si alguno puede colaborar, escr铆bame鈥, comparti贸 en Twitter el 14 de abril la licenciada Nashla B谩ez.

Historias similares se conocen cada vez con m谩s frecuencia en el gremio, asegur贸 el gerente de Protecci贸n Social del Instituto de Previsi贸n del Profesor de la Universidad Central de Venezuela (IPP-UCV), Manuel Garc铆a. 鈥淓s sumamente doloroso y cruel鈥, dijo a Efecto Cocuyo sobre las condiciones en las que viven muchos docentes universitarios. Estim贸 que, de unos 6.900 profesores de la UCV, 鈥渆l 10 % se encuentra en una situaci贸n precaria鈥 y a帽adi贸: 鈥渘os estamos encontrando casos de profesores con desnutrici贸n severa鈥.

Refiri贸 que, durante los a帽os 60, 70, 80 y 90, no era com煤n que los profesores tuviesen otra fuente de ingreso fuera de la academia, porque pod铆an tener calidad de vida con sus salarios. Principalmente enfocaban su tiempo en cumplir con los requisitos necesarios para escalar dentro de la academia, incluyendo la realizaci贸n de m煤ltiples investigaciones en sus campos y los estudios de maestr铆as y doctorados. Las jubilaciones, por aquella 茅poca, tambi茅n permit铆an tener una vejez digna.

En la actualidad, el salario mensual de un profesor titular a dedicaci贸n exclusiva en la administraci贸n p煤blica (el m谩ximo escalaf贸n) es de unos 5 d贸lares, monto equivalente al costo de un kilo de carne en Caracas.

Dificultad de nuevo empleo



Garc铆a explic贸 que, alrededor del 55 % de los docentes universitarios de la UCV tienen entre 65 y 90 a帽os de edad; es decir, son personas de la tercera edad a las que se les dificulta m谩s conseguir otro empleo para subsistir.

Durante la pandemia del COVID-19, dijo el gerente, ha sido m谩s complejo hacer seguimiento a las dificultades que enfrentan en el gremio, 鈥渢enemos much铆simo tiempo que no vemos a los compa帽eros, aun as铆, te vas enterando鈥n profesor cuenta que conoce a otro que tiene m谩s de dos d铆as sin comer鈥 que no tiene para comprar sus medicamentos, que no tiene para pagar un pasaje鈥.

A muchos, aun cuando pasan necesidad, les cuesta pedir ayuda. 鈥淐uando llegaron a tener un nivel socioecon贸mico alto, a muchos les cuesta trabajo reconocer que se han empobrecido鈥, agreg贸 Garc铆a. Muchos han quedado solos en el pa铆s producto del fen贸meno migratorio, pero no todos reciben remesas. Aun as铆, se帽al贸, el gremio se ha fortalecido y se han creado redes de ayudas.

El gerente de Protecci贸n Social del IPP-UCV est谩 convencido de que la precarizaci贸n de los salarios de los docentes es parte de un plan orquestado por la administraci贸n de Nicol谩s Maduro para acabar con la academia: 鈥渓e llamamos el holocausto universitario鈥 porque t煤 sabes que con un salario de 5 d贸lares no sobrevive ning煤n venezolano鈥.

Sin seguridad social



El profesor Samuel P茅rez, integrante de la junta directiva de la Asociaci贸n de Profesores de la UCV (Apucv), coincidi贸 en se帽alar que el gremio se encuentra desasistido: 鈥渧e golpeados sus ingresos salariales y desaparecida su seguridad social y no tiene alternativa en el sistema de salud p煤blico鈥. Calcul贸 que hay d铆a en los que pueden recibir unas 20 llamadas diarias de colegas que piden apoyo, incluyendo aquellos a los que no los aceptaron en servicios de salud porque la cobertura del seguro m茅dico no es suficiente. La p贸liza actual es de unos 350 d贸lares, seg煤n indic贸 el IPP. P茅rez record贸 que, adem谩s, este viernes 16 de abril se cumplen tres quincenas desde que el Ejecutivo nacional decidi贸 ejecutar el pago de los trabajadores universitarios del pa铆s a trav茅s del sistema patria, lo que se traduce en que 鈥渓a universidad perdi贸 la gobernabilidad en la gesti贸n de sus recursos鈥.

El seguimiento que ha realizado la Apucv del proceso revel贸 que se han presentado varias irregularidades en cuanto a los pagos, 鈥渆stamos documentando muchos casos de gente que no est谩 recibiendo lo que deber铆an recibir, primas que no se est谩n pagando, se est谩n violando las actas convenio鈥. Por otro lado, el profesor se帽al贸 que se cumple un a帽o desde que las autoridades universitarias de la UCV han dejado de enviar al IPP los recursos que les corresponden como contribuci贸n el patrono al sistema de seguridad social de los trabajadores.

Proyecto piloto

Ante estas carencias, desde el IPP-UCV y junto a un grupo de profesores, ha surgido la idea de replicar algunos elementos de las iniciativas conocidas como 鈥渂ancos de alimentos鈥, para que la instituci贸n pueda triangular ayudas a los agremiados que m谩s la necesiten. Para ello, explicaron Garc铆a y P茅rez, se prev茅 que en las pr贸ximas semanas el Instituto realice una encuesta en l铆nea que permita caracterizar y mapear las condiciones en las que se encuentran los docentes universitarios de la UCV. En paralelo han comenzado gestiones con algunas empresas privadas que se mostraron dispuestas a colaborar con la iniciativa de crear y sostener una red de distribuci贸n de ayuda solidaria.

[Tomado de https://efectococuyo.com/la-humanidad/es-doloroso-y-cruel-profesores-universitarios-piden-apoyo-para-alimentarse/.]