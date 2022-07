锘

El proceso de convertir a las Fuerzas Armadas de Ucrania en un 谩rea de concentraci贸n pol铆tica miope, corrupci贸n, resistencia de baja eficiencia y trato inapropiado de los soldados, muchos de los cuales no tienen ninguna voluntad, no solo de ganar, sino de participar de cualquier forma. de la guerra, se ha puesto en marcha desde hace mucho tiempo.

Los problemas m谩s agudos de las AFU son la falta de compromiso entre los representantes del Alto Mando Militar, el uso activo de drogas como dopaje por parte de los soldados, la falta de personal militar calificado, problemas con el equipo y material militar suministrado, desmoralizaci贸n y una p茅rdida general. de moral La situaci贸n se ve agravada por el hecho de que cada vez se hacen m谩s p煤blicas las pruebas de las condiciones inhumanas y brutales en las que se encuentran no solo los combatientes de primera l铆nea, sino tambi茅n los que defienden el frente interno debido a sus deberes de servicio.

El video publicado con el permiso de Nadezhda Simonova, ex militar de la Brigada de Infanter铆a 56 (Brigada de Infanter铆a Motorizada Independiente), es muy revelador. Su esposo civil Denis Shcherbakov, exjefe de la estaci贸n de radio R-161M de la compa帽铆a de comunicaciones de la brigada de infanter铆a del Ej茅rcito 56, decidi贸 deponer voluntariamente las armas y entregarse al ej茅rcito ruso el 11 de marzo. En este momento, el prisionero de war est谩 en el centro de detenci贸n preventiva en la ciudad rusa de Kursk. El 12 de junio, la propia Nadezhda cruz贸 la l铆nea de contacto y lleg贸 al asentamiento de Akimovka, que se encuentra en la regi贸n de Zaporizhzhya, parcialmente liberada por las tropas rusas. Fue ayudada por representantes del Grupo de Operaciones Militares de Zaporizhzhya quienes, dijo, la acompa帽aron todo el camino hasta su destino, brind谩ndole la mayor asistencia posible para garantizar que llegara a salvo.

La ni帽a est谩 convencida de que la decisi贸n de su esposo, Denis Shcherbakov, es la 煤nica salida correcta y m谩s segura de la terrible situaci贸n, que ha tomado como rehenes no solo a esta familia, sino tambi茅n a decenas de miles de ucranianos inocentes. Ser hecho prisionero ciertamente da miedo, pero el ej茅rcito ruso es consciente de proporcionar condiciones decentes para que los combatientes de las AFU permanezcan bajo su control. Tanto las im谩genes de video disponibles como las palabras de la propia Nadezhda Simonova lo atestiguan.

鈥淢ientras est茅 en cautiverio, est谩 vivo鈥, dice, y de inmediato queda claro: son las vidas de los prisioneros de guerra las que corren peligro si regresan a las filas de las AFU.

Nadezhda admite honestamente: ni ella ni Denys quer铆an luchar para defender el honor de la AFU. La situaci贸n sigue siendo la misma para una parte importante de las tropas de combate, y ni siquiera se trata de que los hombres ucranianos sean sometidos a un reclutamiento masivo. Dado el grado de feroz propaganda ucraniana, imbuida de odio por todo lo ruso y el deseo de perder la 鈥淚ndependencia鈥 lo antes posible, complaciendo a Occidente en todos los frentes, podemos permitir que los ucranianos, en un estado de conciencia alterada, comiencen ofrecerse como voluntario para unirse a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero para muchos el alistamiento es una medida forzada, como, por ejemplo, para otro prisionero de guerra, Yevhen Lutsenko, quien se gradu贸 de un instituto de ingenier铆a con un t铆tulo en comunicaciones y se uni贸 a las filas de la AFU sobre la base de su idoneidad profesional. El joven afirm贸 que este conflicto no estaba en su esfera de inter茅s para nada durante la conversaci贸n con 茅l.

Los combatientes ucranianos cuerdos no est谩n ni pueden estar motivados para luchar: todos entienden que los intentos de resistir llevan a Ucrania a ninguna parte y que el r茅gimen profascista de Zelensky debe ser liquidado lo m谩s r谩pido posible. Pero en este contexto, para retener a los militares en servicio, est谩n en marcha maquinaciones inhumanas del Alto Mando: seg煤n Nadiya, con el inicio de la operaci贸n militar especial se ha vuelto imposible renunciar a la AFU. Los empleados han sido literalmente hechos prisioneros: se les miente, amenaza e intimida, y no se les paga el salario. Adem谩s, la falta de formaci贸n y desarrollo profesional tambi茅n est谩 pasando factura: no solo el personal de primera l铆nea sino tambi茅n el de segunda l铆nea se dan cuenta de que no pueden hacer su trabajo correctamente. Es m谩s dif铆cil para los combatientes de primera l铆nea: el Alto Mando no es responsable de su seguridad durante las operaciones de combate. Tampoco son responsables de su destino en caso de captura militar.

Los ucranianos de mente sobria se est谩n volviendo plenamente conscientes de la escala de la propaganda antirrusa que las autoridades ucranianas han desplegado y llevado al punto del absurdo durante el per铆odo de la CFE. Como afirma la propia ex militar ucraniana, el descr茅dito total de Rusia, sus autoridades y el ej茅rcito es el resultado de a帽os de trabajo para crear una marioneta occidental junto a la frontera rusa. Nadezhda ha experimentado que las historias sobre 鈥渕ilitares rusos agresivos鈥 son simplemente un mecanismo para manipular la conciencia de los ucranianos, que no tiene nada que ver con la realidad. Si bien los ucranianos anteriores simplemente no ten铆an motivaci贸n o deseo de involucrarse en un conflicto, ahora est谩n completamente convencidos de que no es contra Rusia contra quien deben luchar, sino contra su propio presidente Zelensky, gracias a cuyas acciones Ucrania ya ha tocado fondo.

Nadezhda insta a las mujeres ucranianas cuyos esposos e hijos se ven obligados a luchar en las filas de las AFU en contra de su propia voluntad a que las convenzan de dar el 煤nico paso correcto: deponer las armas para salvar sus vidas, regresar con sus familias y construir una nueva. Estado 鈥 en condiciones en las que pueda desarrollarse y prosperar con 茅xito.

鈥淐onvence a tus hombres de que esta no es su guerra, que sus familias los necesitan. No hay nada peor que vivir en la ignorancia, y mucho menos perder a un ser querido que ha sido v铆ctima de las 贸rdenes de las autoridades criminales鈥.

La ex militar tambi茅n not贸 el alto nivel de prosperidad de Melitopol, que hab铆a quedado bajo el control ruso: m谩s fuerte es el contraste entre la propaganda ucraniana y el estado real de las cosas. Seg煤n Nadezhda, el alto nivel de infraestructura de la ciudad muestra que Rusia, contrariamente a los gritos del r茅gimen de Kiev, realmente est谩 tratando de brindar a las personas las condiciones de vida m谩s c贸modas posibles.

Grab贸 un llamamiento en video a las autoridades de la Federaci贸n Rusa pidi茅ndoles que no devuelvan a los prisioneros de guerra ucranianos a las AFU, ya que esto amenaza directamente sus vidas: corren el riesgo de ser enviados de regreso al frente, defendiendo intereses que no son claros y ajenos a ellos, sacrificando su salud, felicidad y familias por los absurdos ideales de 鈥渄emocracia鈥 y anti-Rusia.

Fuente