Texto publicado en Revista Son谩mbula: cultura y lucha de clases.

Vivimos una crisis de la salud mental. Las crisis econ贸micas, ecol贸gicas, sociales y sanitarias coexisten con crisis subjetivas. S铆ntomas pol铆ticos encarnados en nuestra vida personal, con efectos diferenciales y desiguales en nuestros cuerpos y mentes por factores de g茅nero, clase, raza, etc. La pandemia intensific贸 los colapsos afectivos, aumentando las experiencias de aturdimiento y cansancio, ansiedad y depresi贸n, insomnio, estr茅s y angustia. 驴Cu谩ndo no se producen estallidos sociales y cambios pol铆ticos, c贸mo politizar nuestros bloqueos y desbordes an铆micos? 驴Si no hay explosi贸n pol铆tica, solo nos queda soportar la implosi贸n ps铆quica? 驴Qu茅 posibilidades emocionales podemos detectar hoy en la conflictividad social? 驴La crisis de una alternativa pol铆tica al capitalismo se hace carne en nuestros malestares?

El deterioro de nuestra salud mental es la epidemia antes de la pandemia, ya que nadie puede adaptarse sin conflictos a una vida capitalista cada vez m谩s invivible. El consumo de psicof谩rmacos, el aumento de las consultas en servicios de salud mental, los abusos, encierros involuntarios y torturas psiqui谩tricas, las dificultades emocionales, el cuerdismo y el capacitismo estructural, las pr谩cticas manicomiales, entre otros vectores, anteceden a la pandemia. Los efectos ps铆quicos del capitalismo evidencian que nuestras dolencias no pueden ser tratadas de manera individual, biologicista o en los estrechos l铆mites de una atenci贸n profesional. Necesitan una respuesta colectiva para cuestionar las causas estructurales que hacen del capitalismo un sistema productor de sufrimiento ps铆quico.

En la pandemia, la salud y la enfermedad han sido utilizadas como motivos para disciplinar nuestros humores, reprimir las conductas inadecuadas y achatar los imaginarios populares, buscando normalizar la crisis para relanzar la acumulaci贸n capitalista. Tal es as铆 que la contradicci贸n entre capital y vida, se帽alada por los feminismos, parecer铆a asumir la forma de una contradicci贸n entre capital y salud colectiva. Dada la hegemon铆a del modelo biom茅dico y farmac茅utico, cada vez m谩s personas con malestar subjetivo somos etiquetadas y diagnosticadas. El consumo de drogas o alcohol, la alimentaci贸n y tantos otros comportamientos son tratados como 鈥渢rastornos mentales鈥, medicando y patologizando las diferencias. Es en este marco que la crisis capitalista agudizada con la pandemia puso en la agenda de la opini贸n p煤blica los problemas ligados a nuestra salud mental. Pero se trata de una omnipresencia tan banal, medi谩tica y mercantil como individualista y estatal. Los episodios de Chano Carpentier y de la atleta Simone Biles, por ejemplo, pusieron el tema en boca de todxs hace semanas. No obstante, se habla de salud mental sin cuestionar las relaciones de exclusi贸n, estigmatizaci贸n y violencia que producen el cuerdismo, el capacitismo, el racismo o el sexismo funcionales al capital; sin visibilizar las muertes cotidianas en los manicomios, sin denunciar la sobremedicaci贸n de las infancias, sin oponerse a la psiquiatrizaci贸n del mundo, etc. Si bien esta coyuntura democratiza los problemas de la salud mental, tiende a profesionalizar las respuestas a esos mismos problemas, acentuando los mecanismos de psicologizaci贸n y privatizaci贸n del dolor.

En nombre de la salud mental, se clasifican los cuerpos sanos y enfermos, normales y patol贸gicos, las vidas valorizadas y desvalorizadas, las muertes que merecen ser lloradas y aquellas que no valen la pena. Se responsabiliza y culpabiliza a los individuos para no subvertir las causas estructurales del malestar. La crisis de nuestra salud mental no puede reducirse a la gesti贸n de las dolencias personales, supone una disputa contra los l铆mites sociales que impiden el ejercicio de nuestros derechos. El cambio psicosocial depende del reconocimiento de nuestra diversidad an铆mica, empoderando a las personas con dificultades emocionales. No somos enfermos o trastornados, habitamos pasiones y dolencias diferenciales. Atravesamos desigualdades en las relaciones de poder, no desequilibrios qu铆micos. Si las industrias farmac茅uticas buscan medicar nuestros malestares, los progresistas gestionarlos y las derechas criminalizarlos, nosotros debemos politizar nuestras tristezas, deseos y disfrutes. Es tiempo de crear alternativas por la justicia psicosocial.

Los problemas de salud mental son problemas pol铆ticos. No se trata de temas privados, son cuestiones sociales tan relevantes para la pol铆tica revolucionaria como la cr铆tica de la deuda y el ajuste, la impugnaci贸n de la propiedad privada, etc. La lucha de clases pierde espesor subjetivo cuando se banalizan las experiencias an铆micas como problemas subordinados a la disputa gremial, program谩tica o institucional. Nuestras emociones son pr谩cticas construidas en las relaciones sociales, de modo que una pol铆tica radical de los afectos precisa transformar las relaciones sociales de explotaci贸n y dominaci贸n del capitalismo patriarcal y colonial. Es necesaria una perspectiva antagonista para revertir las opresiones y privilegios de la m谩quina capacitista, sexista, cuerdista, clasista y racista que llamamos 鈥渟istema de salud mental鈥. Es prioritario forjar una conciencia colectiva contra la explotaci贸n de nuestros estados de 谩nimo, ya que nuestros malestares tienen causas pol铆ticas y econ贸micas, antes que familiares, biol贸gicas o individuales. Hoy el fascismo y las 鈥渘uevas derechas libertarias鈥 son una forma de politizaci贸n reactiva de nuestros malestares, dirigidos a reasegurar las estructuras de opresi贸n de la propiedad privada en nombre de un supremacismo amenazado en sus privilegios. 驴Los activismos psicopol铆ticos podemos construir un frente de liberaci贸n ps铆quica colectiva para disputarle nuestros humores a los fascismos?

La crisis de la salud mental no puede superarse al interior del capitalismo y reclama una alternativa pol铆tica anticapitalista. 驴Qu茅 relaci贸n existe entre colapso ecol贸gico, crisis habitacional, espacio urbano y deterioro ps铆quico? 驴Podemos coordinar una protesta existencial para reapropiarnos de los medios de producci贸n de las subjetividades? La lucha por la 鈥渟oberan铆a an铆mica鈥 (Gabriel Rodriguez Varela) es un momento de la lucha por el cambio social, en la medida en que requiere combatir las estructuras que agravan nuestros padecimientos, tales como la precariedad econ贸mica y existencial, la concentraci贸n de la riqueza, la desigualdad, el extractivismo, etc. 鈥淣o era depresi贸n, era capitalismo鈥, sentenci贸 la revuelta chilena de 2019, componiendo la liberaci贸n ps铆quica con el levantamiento social.

De acuerdo a Rafael Huertas Locuras en primera persona, presenciamos un 鈥渞esurgimiento del activismo en salud mental, tanto profesional como en primera persona鈥. Hoy diferentes militancias y colectivos apuntamos en esa direcci贸n en diversos 谩mbitos, laburando desde la participaci贸n comunitaria, el protagonismo en primera persona o la organizaci贸n de lxs trabajadorxs y profesionales cr铆ticxs. Huertas se帽ala que los textos y experiencias de Kate Millett y Judi Chamberlin, entre otrxs, son cruciales para una 鈥渘ueva generaci贸n鈥 de activismos, investigadorxs y personas con malestar. El libro P谩jaros en la cabeza. Activismo en salud mental desde Espa帽a y Chile de Javier Erro, es un material 煤til para ubicar experiencias del activismo en el movimiento social por la salud mental, donde se intenta conjugar la producci贸n de conocimiento, reivindicaci贸n, acci贸n directa y cuidado. Se promueven pr谩cticas horizontales como alternativas de cuidado colectivo frente a las relaciones de poder entre profesionales y usuarios, bas谩ndose en la autogesti贸n, el apoyo mutuo y los saberes subalternos. El sujeto del cambio social en salud mental ya no son lxs profesionales o familiares, sino las personas con sufrimiento ps铆quico o diagn贸stico, usuarixs y ex-usuarixs, autodefinidas locas, con discapacidad psicosocial, neurodivergentes, entre otras.

Pensando en estas coordenadas, compartimos el libro Enajenadxs. Salud mental y revuelta. El volumen aporta claves para construir una salud mental popular y desde abajo. Enajenadxs podr铆a ser le铆do como un archivo por el derecho a la disidencia ps铆quica. Se trata de un fanzine que re煤ne textos, intervenciones y experiencias de padecimiento subjetivo en primera persona. El compilado que socializamos est谩 compuesto por una introducci贸n, dos pr贸logos, los diez n煤meros de la revista, un anexo y un epilogo. Es una revuelta contra el psi-sistema. Esta versi贸n publicada en Espa帽a en los dosmil, recopila escritos que apuestan por una politizaci贸n del malestar, como estrategia de transformaci贸n individual y colectiva. Abrevan en la antipsiquiatr铆a, el esquizoan谩lisis, los movimientos libertarios, Foucault y sobre todo en las experiencias de lucha y organizaci贸n de lxs usuarixs, ex usuarixs y supervivientes de la psiquiatr铆a. Si el sufrimiento ps铆quico puede ser un punto de vista contra la normalidad, Enajenadxs se afirma como 鈥渦na defensa de la anormalidad鈥.

驴Por qu茅 recuperar Enajenadxs hoy? Porque las experiencias de politizaci贸n del malestar en primera persona pueden ser una alternativa cr铆tica ante las respuestas psicoterap茅uticas, profesionales, estatales, biom茅dicas o mercantiles en salud mental. En medio de esta cat谩strofe, la salud en general y la salud mental en particular podr铆an ser reivindicaciones transversales para trazar alianzas entre diferentes frentes del cambio. 驴Qu茅 relaci贸n existe entre la revuelta ps铆quica de Enajenadxs y las revueltas populares en Chile o Colombia?

Javier Erro comenta que la recopilaci贸n de todos los n煤meros de Enajenadxs se realiz贸 en 2007 en Espa帽a, bajo el t铆tulo Un铆os Hermanxs Psiquiatrizadxs en el 鈥淭aller de Investigaciones Subversivas鈥. Al oponerse a la criminalizaci贸n del sufrimiento y a la individualizaci贸n neoliberal, se propone una autogesti贸n del malestar. Es una refutaci贸n del punitivismo terap茅utico de las psicolog铆as dominantes y un desacato de la patologizaci贸n de nuestras diferencias subjetivas. Sus p谩ginas nos otorgan herramientas para enfrentar, en nuestra propia vida, la violencia psicocapitalista, cuestionando el paternalismo normativo del progresismo psi y sus mecanismos de victimizaci贸n y tutelaje, infantilismo y moralismo. Enajenadxs promueve el desacuerdo 鈥渃ontra viento y marea鈥, porque 鈥渘os etiquetan, nos encierran, nos drogan鈥 somos socialmente indeseables y lo sabemos. La Norma nos ha herido por no querer abrazarla. Por nuestra parte, hemos declarado la guerra a la Norma鈥.

Una de las premisas de estas 鈥渋ntervenciones intermitentes鈥 para las revueltas ps铆quicas colectivas es la siguiente: 鈥渆l orden psiqui谩trico se nos impone a todos, no s贸lo a quienes cruzan la delgada y difusa l铆nea que separa la cordura de la locura, y lo hacen de una forma descarada鈥 hasta para currar de teleoperadora es necesario 芦superar禄 alg煤n tipo de prueba psicol贸gica鈥 El poder tiene demasiadas caras, y el poder de las psiquiatras, psic贸logos, educadoras y otros 芦carceleros de mentes禄 rara vez es desenmascarado. Disfrazadas de Ciencia, de salud mental, de apoyo y buenas intenciones, desarrollan sus pr谩cticas represivas al servicio de una normalidad que apesta鈥. La rebeli贸n de lxs enajenadxs hace de la disputa an铆mica contra el realismo capitalista el terreno de una lucha de clases, contestando la banalizaci贸n izquierdista de los afectos. Su propuesta: 鈥渟acar a debate dentro del gueto pol铆tico anticapitalista el tema de la enfermedad mental, rescatar un frente de lucha necesario y vital para cualquier colectivo o individualidad que desaf铆e el orden social鈥.

En este marco, como dice Judi Chamberlin, 鈥渆l punto de vista del malestar subjetivo鈥 en primera persona puede ser crucial para empoderarnos y construir una epistemolog铆a cr铆tica en salud mental. Necesitamos revertir la individualizaci贸n de nuestros estados de 谩nimo y reconocerlos como una cuesti贸n pol铆tica. Como dice Mark Fisher, 驴si lo personal es pol铆tico, es porque lo personal es impersonal? 驴Si lo personal es pol铆tico, que sucede con lo 铆ntimo?, 驴qu茅 hay de com煤n en nuestros afectos?, 驴necesitamos terapias para trabajar sobre lo 铆ntimo y activismos para politizar lo personal?, 驴es posible componer terapias y pol铆ticas? 驴Qu茅 significa politizar nuestros humores? 驴Colectivizarlos, despatologizar nuestras experiencias, sacar del closet nuestros malestares? 驴C贸mo podemos crear estrategias de autonom铆a emocional que no busquen solucionar nuestros padecimientos, normalizarlos, cerrar nuestras heridas para adaptarnos a los estereotipos de superaci贸n, bienestar o capacidad ps铆quica obligatoria? 驴Todxs tenemos derecho a politizar nuestros malestares?

No podemos reducir las pr谩cticas de politizaci贸n a un mandato capacitista de movilizaci贸n pol铆tica obligatoria. En momentos de crisis, 驴desafectarse puede ser un modo de sobrevivir? La conexi贸n entre nuestro malestar y el capitalismo no es sencilla. Los estragos ps铆quicos del capitalismo se elaboran activamente en nuestra vida personal. La desigualdad an铆mica depende de relaciones de poder. Si nuestras emociones son pr谩cticas construidas en las relaciones sociales, el cambio en nuestra estructura de sentimientos es inescindible de la transformaci贸n de las relaciones sociales. Dado que cada cuerpo experimenta las opresiones de modo diferencial y desigual, la disputa an铆mica implica diferentes tiempos, t谩cticas y espacios. La relaci贸n entre malestar y capital no es lineal, como si dij茅ramos que con la superaci贸n del capitalismo se eliminar谩n todas nuestras dolencias. A decir verdad, no sabemos c贸mo sanar nuestras vidas y cambiar este mundo. Sin embargo, 驴la salud mental es separable de la lucha contra los l铆mites que nos impone la normalidad capitalista?

En contextos de crisis de la salud mental y revueltas populares, Enajenadxs puede ser un archivo 煤til para dinamizar una liberaci贸n ps铆quica colectiva. Porque no hay reconstrucci贸n del movimiento revolucionario sin recomposici贸n an铆mica de nuestras propias fuerzas.

Para acceder al texto completo, presionar aqu铆: https://kupdf.net/download/enajenadxs-salud-mental-y-revuelta_58d1e7b3dc0d60db1fc346cd_pdf

