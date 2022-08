–

De parte de SAS Madrid August 25, 2022

La Cadena SER entrevista a la paciente que ha denunciado que no le hicieron ninguna exploración y que fue atendida por una doctora a distancia, que ni siquiera era traumatóloga.

Sara lleva meses soportando dolores por una lesión lumbar. Con antinflamatorios lo ha ido aguantando, pero este lunes ya no pudo más. Se fue directa a Urgencias del Hospital de Villalba -centro público pero gestionado por el grupo Quirón-, el que más cercano le quedaba. Pasó todos los trámites habituales para llegar a la cita y cuando le tocó, se llevó una sorpresa: “Me siento en una silla y para mi sorpresa con un mando encienden la tele y aparece la doctora”, ha relatado en una entrevista en Hora 14 Madrid. No lo podía creer, estaba ante una consulta telemática. Ni siquiera la exploraron. “Un pinchazo y para casa”, recuerda Sara, que tilda esta situación como “frustrante”.

Esta paciente afirma que, además, nadie le avisó de que iba a asistir a una consulta de forma telemática. Algo que, tras denunciar el caso en redes sociales, algunos usuarios le han dicho que deberían hacer los facultativos. La cita no fue presencial y tampoco le hicieron ninguna exploración. “No sé nada de medicina, pero qué menos que llegar con un dolor bastante insufrible como para pensar que te van a palpar, ver de dónde procede”. Tenía paralizada tanto la pierna como la planta del pie, pero a través de la pantalla la doctora le aseguró que no parecía nada grave. Le dijo que le podía pinchar para calmar el dolor.

La rocambolesca historia sigue cuando Sara insiste en que quiere que le hagan una prueba. “Yo no podía irme a mi casa sin saber qué me estaba pasando. Exigí que me hicieran una prueba, me avisaron de que lo único que se podían hacerme era una radiografía”. Se la hicieron, pero luego: “Me la valoró una doctora que me dijo ‘yo a grosso modo no veo nada, pero claro yo no soy traumatóloga'”. Sara no podía creerlo. “Te vas con una sensación frustrante […] Que en un hospital como el de Collado Villalba una patología como ciática se trate de esta manera… Me hubiera gustado que me dijeran más de lo que es pinchazo y para casa”.

El dolor sigue estando presente. Con antinflamatorios, reconoce Sara, se camufla. Ella fue por primera vez en mayo a urgencias hospitalarias por esta lesión lumbar. Le dieron cita con el especialista para octubre. Pensaba que con el empeoramiento de la misma y volviendo al centro médico le agilizarían la consulta. No ha sido así. Ahora tendrá que continuar, como pueda, esperando dos meses más para poner nombre a lo que le pasa.

La Consejería de Sanidad varía su versión

La Cadena SER se ha puesto en contacto con la dirección del hospital de Collado Villalba para recoger su versión, pero no ha habido respuesta. Sí la ha habido desde la Consejería de Sanidad. Inicialmente informó que el proyecto de videoconsulta que se aplica en Madrid “no incluye la urgencia, es para consultas desde casa” y que el caso del hospital de Collado Villalba pertenece a “un proyecto reciente y específico de Villalba”. Sin embargo, la Consejería de Sanidad ha modificado esa versión inicial, después ha aclarado que la atención telemática en urgencias ya se hace “desde la pasada primavera en la Fundación Jiménez Díaz, en el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y en el Infanta Elena (Valdemoro)”, los tres gestionados por Quirón, y “este verano también se ha empezado un proyecto piloto en el hospital del Tajo”

La Comunidad de Madrid publicitó su sistema de videoconsultas con los especialistas en 10 hospitales madrileños, pero nunca ha promocionado sus proyectos de atención telemática en urgencias donde son los médicos los que atienden a distancia.

La Consejería de Sanidad defiende ese sistema: “Una vez triado el paciente presencialmente, y valorado su proceso y gravedad, se atienden a través de esta opción las situaciones más crónicas y/o de atención menos emergentes. Si tras esta atención telemática (que no se graba) por parte de un facultativo (que puede pedir pruebas o citas y prescribir tratamiento), el paciente, bajo criterio clínico, requiere valoración presencial, se le atiende de forma presencial”, explica un portavoz a la Cadena SER.

