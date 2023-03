–

Mantienen encerrado en el CIE a un solicitante de asilo por orientaci贸n sexual con riesgo de sufrir tratos inhumanos si es deportado a Kosovo

Su internamiento vulnera la Ley de Asilo por el peligro que corre si es expulsado y porque a煤n no ha sido resulta su solicitud de protecci贸n internacional

Val猫ncia, 15 de marzo de 2023 .- Huy贸 de K贸sovo porque sufri贸 persecuci贸n por su orientaci贸n sexual, solicit贸 asilo en Espa帽a y ha acabado encerrado en el CIE de Zapadores a la espera de su deportaci贸n. La Campa帽a por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el Fin de las Deportaciones denuncia el riesgo de que esta persona pueda volver a sufrir tratos inhumanos y degradantes si es deportada y la vulneraci贸n que se est谩 realizando de la Ley de Asilo ya que se ha ordenado su expulsi贸n e internamiento en un CIE sin que se haya resuelto su solicitud de protecci贸n internacional. S. D. est谩 recluido de forma ilegal desde hace 42 d铆as.

Desde que a los 20 a帽os expres贸 que era homosexual comenz贸 a tener problemas tanto con su familia como con su comunidad. Durante varios a帽os sufri贸 amenazas, vejaciones y agresiones, llegando a la situaci贸n l铆mite de dejar de salir a la calle por el miedo a la violencia que pudiera sufrir. Tampoco se atrevi贸 a denunciar por temor a ser perseguido por la propia polic铆a. Entonces decidi贸 escapar de su pa铆s natal para proteger su vida y poder llevar una vida normalizada. Los informes sobre la situaci贸n de las personas LGTBI en Serbia y Kosovo indican que sufren discriminaci贸n social y habitualmente deben enfrentarse a la marginaci贸n y el acoso. Seg煤n un estudio de 2015 del National Democratic Institute (NDI), un centro de reflexi贸n estadounidense, Kosovo ser铆a el pa铆s m谩s hom贸fobo de los Balcanes, una regi贸n con fama de poco tolerante. M谩s del 80% de los kosovares que pertenecen a la comunidad LGTBI dicen haber sido v铆ctimas de insultos, mientras que un 29% se帽al贸 agresiones f铆sicas.

Por toda esta violencia sufrida y el temor a que su vida corriese peligro, viaj贸 a Espa帽a y el 7 de junio de 2019 solicit贸 protecci贸n internacional, prorrogando su autorizaci贸n de residencia y trabajo por este motivo durante 3 a帽os. El 2 de junio de 2022 le fue denegada la solicitud de asilo, sin ni siquiera proporcionarle la protecci贸n subsidiaria por no entenderse que su vida pudiera correr peligro en el momento que retornara a su pa铆s. Ese mismo d铆a su abogado interpuso un recurso de reposici贸n contra la denegaci贸n del asilo donde se solicita la suspensi贸n de la denegaci贸n y se pide que siga ostentando los derechos inherentes a todas las personas que demandan protecci贸n internacional. Los servicios jur铆dicos de la Campa帽a consideran que 鈥渁l no haber contestado la Administraci贸n transcurrido un mes desde que se interpuso el recurso de reposici贸n con solicitud de medida cautelar de suspensi贸n de la denegaci贸n, la resoluci贸n recurrida est谩 suspendida por silencio positivo, y, por lo tanto, debe seguir consider谩ndose a S. D. un solicitante de protecci贸n internacional de pleno derecho鈥.

Sin embargo, S. D. fue detenido el 31 de julio de 2022 en el puesto fronterizo de Madrid-Barajas, donde se inici贸 un procedimiento de expulsi贸n y fue encerrado en Zapadores. Frente a este internamiento ilegal, se interpuso un recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Val猫ncia contra la orden de expulsi贸n. Adem谩s, ayer mismo se present贸 ante la Audiencia Nacional un anuncio de recurso contencioso-administrativo contra la denegaci贸n del asilo y una solicitud de medida cautelar铆sima para que no pueda ser expulsado de Espa帽a porque 鈥渆xiste una alta posibilidad de que si es deportado a su pa铆s de origen, pueda ser de nuevo sometido a tratos inhumanos y degradantes. 脡l mismo huy贸 de su pa铆s solicitando protecci贸n internacional por su orientaci贸n sexual鈥.

Desde la Campa帽a exigimos la puesta en libertad inmediata del ciudadano kosovar, as铆 como que se depuren las responsabilidades pertinentes por el encierro ilegal que ha sufrido para que no se vuelvan a producir situaciones similares.

NOTA DE PREMSA

Mantenen tancat en el CIE a un sol路licitant d鈥檃sil per orientaci贸 sexual amb el risc de patir tractes inhumans si 茅s deportat a Kosovo

El seu internament vulnera la Llei d鈥橝sil pel perill quecorre si 茅s expulsat i perqu猫 encara no ha sigut resulta la seua sol路licitud de protecci贸 internacional

Val猫ncia, 15 de mar莽 de 2023.- Va fugir de K贸sovo perqu猫 va patir persecuci贸 per la seua orientaci贸 sexual, va sol路licitar asil a Espanya i ha acabat tancat en el CIE de Sapadors a l鈥檈spera de la seua deportaci贸. La Campanya pel Tancament dels Centres d鈥橧nternament d鈥橢strangers i la Fi de les Deportacions denuncia el risc que aquesta persona puga tornar a patir tractes inhumans i degradants si 茅s deportada i la vulneraci贸 que s鈥檈st脿 realitzant de la Llei d鈥橝sil ja que s鈥檋a ordenat la seua expulsi贸 i internament en un CIE sense que s鈥檋aja resolt la seua sol路licitud de protecci贸 internacional. S. D. est脿 recl貌s de manera il路legal des de fa 42 dies.

Des que als 20 anys va expressar que era homosexual va comen莽ar a tindre problemes tant amb la seua fam铆lia com amb la seua comunitat. Durant diversos anys va patir amenaces, vexacions i agressions, arribant a la situaci贸 l铆mit de deixar d鈥檈ixir al carrer per la por a la viol猫ncia que poguera patir. Tampoc es va atrevir a denunciar per temor a ser perseguit per la pr貌pia policia. Llavors va decidir escapar del seu pa铆s natal per a protegir la seua vida i poder portar una vida normalitzada. Els informes sobre la situaci贸 de les persones LGTBI a S猫rbia i Kosovo indiquen que pateixen discriminaci贸 social i habitualment han d鈥檈nfrontar-se a la marginaci贸 i l鈥檃ssetjament. Segons un estudi de 2015 del National Democratic Institute (NDI), un centre de reflexi贸 estatunidenca, Kosovo seria el pa铆s m茅s hom貌fob dels Balcans, una regi贸 amb fama de poc tolerant. M茅s del 80% dels kosovars que pertanyen a la comunitat LGTBI diuen haver sigut v铆ctimes d鈥檌nsults, mentre que un 29% va assenyalar agressions f铆siques.

Per tota aquesta viol猫ncia patida i el temor al fet que la seua vida correguera perill, va viatjar a Espanya i el 7 de juny de 2019 va sol路licitar protecci贸 internacional, prorrogant la seua autoritzaci贸 de resid猫ncia i treball per aquest motiu durant 3 anys. El 2 de juny de 2022 li va ser denegada la sol路licitud d鈥檃sil, sense ni tan sols proporcionar-li la protecci贸 subsidi脿ria per no entendre鈥檚 que la seua vida poguera c贸rrer perill en el moment que retornara al seu pa铆s. Aqueix mateix dia el seu advocat va interposar un recurs de reposici贸 contra la denegaci贸 de l鈥檃sil on se sol路licita la suspensi贸 de la denegaci贸 i es demana que continue ostentant els drets inherents a totes les persones que demanden protecci贸 internacional. Els serveis jur铆dics de la Campanya consideren que 鈥渁l no haver contestat l鈥橝dministraci贸 transcorregut un mes des que es va interposar el recurs de reposici贸 amb sol路licitud de mesura cautelar de suspensi贸 de la denegaci贸, la resoluci贸 recorreguda est脿 suspesa per silenci positiu, i, per tant, ha de continuar considerant-se a S. D. un sol路licitant de protecci贸 internacional de ple dret鈥.

No obstant aix貌, S. D. va ser detingut el 31 de juliol de 2022 en el lloc fronterer de Madrid-Barajas, on es va iniciar un procediment d鈥檈xpulsi贸 i va ser tancat en Sapadors. Enfront d鈥檃quest internament il路legal, es va interposar un recurs davant el jutjat contenci贸s administratiu de Val猫ncia contra l鈥檕rdre d鈥檈xpulsi贸. A m茅s, ahir mateix es va presentar davant l鈥橝udi猫ncia Nacional un anunci de recurs contenci贸s administratiu contra la denegaci贸 de l鈥檃sil i una sol路licitud de mesura cautelar铆sima perqu猫 no puga ser expulsat d鈥橢spanya perqu猫 鈥渆xisteix una alta possibilitat que si 茅s deportat al seu pa铆s d鈥檕rigen, puga ser de nou sotm茅s a tractes inhumans i degradants. Ell mateix va fugir del seu pa铆s sol路licitant protecci贸 internacional per la seua orientaci贸 sexual鈥.

Des de la Campanya exigim la posada en llibertat immediata del ciutad脿 kosovar, aix铆 com que es depuren les responsabilitats pertinents pel tancament il路legal que ha patit perqu猫 no es tornen a produir situacions similars.