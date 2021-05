–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos May 23, 2021 17 puntos de vista

Nos convoca la urgencia de la desaparici贸n forzada de Lichita, ella del campo popular, est谩 desaparecida en un contexto de operativos militares que busca apagar el latido de las urgencias de una ni帽a que plasm贸 en su 煤ltimo diario hallado desde donde desapareci贸. 鈥淭engo esperanza, si encuentro agua y resisto, alguna vez me encontrar谩n鈥. Lxs militantxs nos sentimos convocados por la desaparici贸n de Lichita. Nos proponemos rastrear sus huellas, sobreponernos a las dificultades pol铆ticas, represivas y econ贸micas para poder viajar en junio para as铆 retomar su b煤squeda en el cerro Guasu Jasuka Venda de los pueblos originarios de los Pai Tavytera en Paraguay.

Lichita naci贸 en cautiverio, vivi贸 la persecuci贸n estatal y migr贸 a la Argentina. No podemos permitir que Carmen Elizabeht Oviedo Villalba 鈥淟ichita鈥 no haya podido regresar y pisar su tierra natal sin ser desaparecida como acontece hasta ahora con ella. No podemos, ni vamos a permitir que las fuerzas militares, el Estado y medios hegem贸nicos paraguayos silencien la desaparici贸n forzada de Lichita.

Tu aporte es importante para solventar los gastos de la delegaci贸n humanitaria que viajar谩 al territorio en el mes de junio desde donde desapareci贸 Lichita.

Convocamos a la solidaridad de las organizaciones sociales, pol铆ticas, de derechos humanos y al pueblo en general a sumar su aporte. 隆Entre todxs vamos a encontrar a Lichita!

Te dejamos el CBU para que puedas contribuir:

Titular: ASOCIACI脫N CIVIL BARRO Y FUEGO

N煤mero de Cuenta: 5208-50489/2

CUIL/CUIT: 30-70776603-0

CBU: 0140191801520805048920

CBU Alias: PALOMA.CHITA.REY

Datos de contacto:

email. dondeestalichita@gmail.com

facebook.com/dondeestalichita

instagram.com/dondeestalichita

twitter.com/dondestalichita

medium.com/@dondeestalichita

youtube: https://bit.ly/347XlMf