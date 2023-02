–

Desde 2017, una minera canadiense explora territorios cercanos a la Reserva Nacional Las Vicu帽as, en donde se encuentran 谩reas sagradas para las comunidades Aymaras.

El Estado chileno, sin embargo, no ha delimitado en forma clara la reserva, por lo que existen dudas si acciones derivadas de la exploraci贸n minera se realizan dentro del 谩rea protegida.

Las comunidades ind铆genas de la zona lograron que la Corte Suprema fallara a su favor, despu茅s de denunciar afectaciones a sus sitios ceremoniales, desv铆o de cauces de agua, contaminaci贸n ambiental y ac煤stica, impactos en la flora y la fauna y en su calidad de vida.

Anocarire es el nombre de un cerro que colinda con la Reserva Nacional Las Vicu帽as, en el Altiplano andino del extremo norte de Chile. El futuro de este espacio se encuentra en riesgo desde que en la zona comenz贸 a tomar fuerza la especulaci贸n de que, entre su sinuoso paisaje, yace una capa rocosa de oro.

Este cerro es uno de los tres que el pueblo ind铆gena Aymara considera sagrados. Seg煤n su cosmovisi贸n, a estos sitios viajan las almas de quienes mueren para, desde su cima, tutelar y proteger las vertientes que proveen de agua a su comunidad.

En el a帽o 2013, las autoridades de ese entonces no tomaron en cuenta la importancia que tiene ese cerro para las comunidades Aymara y anunciaron que la actividad minera se transformar铆a en una alternativa de crecimiento econ贸mico. Aquel llamado atrajo de inmediato a dos empresas: BHP Billiton y, posteriormente, en 2017, a la compa帽铆a Andex Minerals SpA, que se instal贸 en el cerro Anocarire.

Como parte de la investigaci贸n period铆stica #NaturalezaAcorralada, que incluy贸 un mapeo de los proyectos mineros que se encuentran al interior y en los alrededores de parques y reservas de Chile, un equipo de Mongabay Latam viaj贸 hasta la zona para conocer lo que genera la exploraci贸n minera de esta 煤ltima empresa que ha sido denunciada por las comunidades Aymaras.

驴Qu茅 fue lo que encontramos? Te lo explicamos en tres claves.

驴Qu茅 estuvo en riesgo?

Entre las m谩s altas monta帽as y volcanes de la Reserva Nacional Las Vicu帽as est谩 el Anocarire. Se levanta entre las comunas de Camarones y Putre, a 5050 metros sobre el nivel del mar, pero su ubicaci贸n exacta es parte importante de las ambig眉edades que cruzan este conflicto.

Todas las aguas de las vertientes que discurren por las faldas de este cerro sagrado lo hacen subterr谩neamente o por deshielos y lluvias, alimentando dos cuencas principales, Codpa y Camarones. De la cuenca de Codpa nace su quebrada hom贸nima, tambi茅n conocida como Quebrada de V铆tor. Esta se caracteriza por poseer una de las aguas dulces de mejor calidad de la regi贸n, lo que permite cultivar paltos, tunas, peras y una gran variedad de c铆tricos, adem谩s de ser la fuente que nutre a los vi帽edos que permiten la producci贸n de uno de los vinos m谩s dulces de Chile: el Pintatani.

En cambio, el agua de la Quebrada de Camarones, que se alimenta de la cuenca del mismo nombre, es m谩s salobre, y proporciona las condiciones para el cultivo de otro tipo de especies como ma铆z, zapallo, alfalfa, ajo, cebolla y zanahoria. De estas aguas tambi茅n se nutre la localidad de Umirpa, la m谩s pr贸xima al 谩rea de exploraci贸n de las mineras que han llegado hasta el Anocarire en busca de sus vetas de oro. El gran temor para los pobladores de esta zona es que la miner铆a contamine sus aguas y las utilice para sus trabajos.

La defensa del agua y el cerro sagrado

Todo inici贸 en 2013. La compa帽铆a minera BHP Billiton lleg贸 a la zona para realizar una exploraci贸n. Explicaron a la gente de Umirpa, a trav茅s de un mapa, en d贸nde iban a perforar. 鈥淓ra a 100 y 300 metros de las vertientes de agua鈥, y por ello la comunidad se neg贸 rotundamente a aceptar el proyecto, recuerda Marcela G贸mez Mamani, presidenta de esta comunidad.

En ese momento, la llegada de BHP Billiton moviliz贸 a un grupo de nietas y nietos de los due帽os de las chacras del Valle de Codpa; organizaron asambleas con los habitantes de la zona, en especial con los adultos mayores, para alertarlos de que una de las mineras m谩s grandes del mundo estaba instalada sobre sus cabeceras.

Las comunidades organizadas decidieron, entonces, interponer un recurso por violaci贸n a los Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Justicia, logrando que BHP Billiton finalmente desestimara el proyecto. Sin embargo, en 2017, la lucha contra la gran miner铆a se reactiv贸. Esta vez, la empresa Andex Minerals SpA, de capitales canadienses, dio inicio a un nuevo proyecto de exploraci贸n en el Cerro Anocarire.

Para el a帽o 2018, se hab铆an realizado por lo menos 17 trabajos de exploraci贸n. En 2019 se comprob贸 c贸mo la minera realizaba una extracci贸n ilegal de aguas desde una vertiente, hecho que fue denunciado ante la Direcci贸n General de Aguas (DGA) y ante la Superintendencia de Medioambiente (SMA) de Arica. Adem谩s, se acus贸 a la compa帽铆a de 鈥渓a afectaci贸n a sitios ceremoniales arqueol贸gicos, el desv铆o de cauces de agua, impactos en la flora y fauna, contaminaci贸n ambiental, ac煤stica, y afectaci贸n a la calidad de vida鈥.

En 2020, la SMA declar贸 que el proyecto de Andex Minerals SpA no cumpl铆a con las caracter铆sticas para ser evaluado ambientalmente por el Servicio de Evaluaci贸n de Impacto Ambiental (SEIA), el organismo a cargo de evaluar y autorizar la gesti贸n ambiental de los proyectos extractivos en el pa铆s, y que, por lo tanto, la empresa pod铆a continuar con sus labores.

A pesar de esta decisi贸n, ese mismo a帽o la comunidad ind铆gena Aymara de Umirpa interpuso dos nuevas denuncias ante la SMA de Arica, se帽alando que los da帽os ambientales persist铆an y sum贸 antecedentes para mostrar sus dudas respecto a la ubicaci贸n de los trabajos de exploraci贸n. Seg煤n la comunidad, estos se estaban realizando dentro de la Reserva Las Vicu帽as. Actualmente la operaci贸n de la miner铆a est谩 paralizada.

Las victorias y los temas pendientes

El caso del Cerro Anocarire se suma a las victorias obtenidas por las comunidades Aymaras que, mediante recursos de protecci贸n, han logrado que proyectos mineros que solo contaban con una Declaraci贸n de Impacto Ambiental (DIA) 鈥攗na evaluaci贸n m谩s laxa que no exige una participaci贸n ciudadana鈥 se vean obligadas por la Corte Suprema a ingresar un Estudio de Impacto Ambiental.

No obstante, si bien el proyecto de 鈥淓xploraci贸n Anocarire鈥 de la compa帽铆a minera Andex Minerals SpA se encuentra actualmente paralizado, no es definitivo, ya que si presenta un EIA eventualmente podr铆a reiniciar sus operaciones.

Ahora, si la exploraci贸n de la minera Andex Minerals se realiza al interior o no de la Reserva Nacional las Vicu帽as, es un asunto que no se ha podido esclarecer. Existen imprecisiones que involucran tanto a los l铆mites de esta 谩rea protegida como del cerro Anocarire, y que los organismos estatales no han podido resolver, pues no hay consenso en su documentaci贸n.

Sin embargo, existe informaci贸n concreta sobre exploraciones mineras dentro del 脕rea de Desarrollo Ind铆gena (ADI) Altoandino Arica y Parinacota, un territorio que abarca casi en su totalidad a las comunas de General Lagos, Camarones y Putre, y que tambi茅n incluye a la Reserva Nacional. Las ADI son espacios territoriales creados por el Estado para garantizar una mejor calidad de vida a las personas de origen ind铆gena que all铆 habitan, pero 茅stas no son reconocidas como 谩reas protegidas.

Ante eso, la controversia se mantiene. La Corporaci贸n Nacional Forestal (Conaf) asegura que todos los puntos de exploraci贸n se encuentran fuera de la reserva y que el m谩s cercano se encuentra a 20 metros del 谩rea protegida.

Lee la historia completa aqu铆.

* Imagen principal: Cerro Anocarire. Foto: Marcela Go虂mez.

鈥斺斺

