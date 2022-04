Los hechos que ocurren a raíz de la operación militar rusa en Ucrania han impactado al sistema agro-urbano-industrial, lo usual es que se cumple de nuevo el llamado efecto mariposa y lo nuevo es que una grieta estructural parece transformarse en quiebre irreversible.

Por Eder Peña.

Nuestra moderna civilización industrial, basada en la guerra contra la naturaleza, ha vuelto a cimbrar a manos de la agudización de ese mismo imaginario de tierra arrasada. De nuevo el saldo de vidas perdidas y sufrimiento a la población se vería ampliado por la amenaza que implican los hechos al sustento de varios millones de personas que viven a muchos miles de kilómetros de distancia.

Los llamados Sistemas Alimentarios, término acuñado recientemente por el Foro Económico Mundial para promover el avance a gran escala de la “Agricultura 4.0”, estaban viendo surgir problemas desde antes de la pandemia por su insostenibilidad agudizada por la crisis climática.

El casi cantado colapso de estos sistemas basados en el agronegocio entró a escena con la inflación y la crisis geopolítica y, lo que parecía asintomático para el Norte Global, hoy se traduce en aumentos de precios y problemas de escasez de suministros en las tiendas de comestibles y las cadenas de supermercados. Expertos dicen que es posible que estos problemas no desaparezcan… durante años.

Rusia y Ucrania en el circuito mundial de materiales y energía

El crecimiento de las energías renovables como la solar y la eólica en Europa no oculta el debate sobre su viabilidad en el marco del mismo imaginario de crecimiento infinito que se ha impuesto desde ese mismo continente. Los combustibles fósiles aún representan el 80% del consumo mundial de energía y las energías renovables, que dependen de insumos de combustibles fósiles, también se ven afectadas por la crisis energética.

La confrontación en proceso ha expuesto la dependencia de los suministros de gas y petróleo rusos y la vulnerabilidad de muchos países dentro y fuera de la Unión Europea (UE). Incluso Estados Unidos importó alrededor del 8% de los combustibles líquidos de Rusia en el año 2021 pero el pasado 8 de marzo, prohibió las importaciones de petróleo, carbón y gas rusos para reducir el impacto en los suministros y consumidores globales.

Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes que, con la imposición de medidas coercitivas unilaterales (MCU) por parte del eje euroatlántico (Estados Unidos, Reino Unido y la UE), ha ordenado a sus productores que reduzcan sus exportaciones, lo que aumenta el miedo de estos a quedarse sin existencias.

Por otra parte, además de ser un importante exportador de cereales y oleaginosas, como trigo, maíz o girasol, Ucrania cuenta con un volumen significativo de gas, petróleo y uranio, también posee las mayores reservas de litio y tierras raras de todo el continente europeo. Se trata de un territorio clave para los mercados globales, tanto para el megaproyecto euroasiático de infraestructuras conocido como la Ruta de la Seda, como para el tránsito de los hidrocarburos rusos a través de los dos grandes sistemas de gasoductos que conectan Rusia con Europa Occidental.

Espiral de estallidos encadenados

Eventos en serie se desarrollan y parecieran anunciar una tormenta perfecta:

Las reacciones en distintos puntos del planeta no se han hecho esperar, algunos ejemplos puntuales:

Los pescadores de Ayamonte han cortado el Puente Internacional del Guadiana que une España y Portugal. No están de acuerdo con las ayudas del Gobierno y no volverán a faenar hasta que no se baje el precio del combustible. pic.twitter.com/sK5YlJYqnH

— Rafa Posadas (@rafaposadas1) March 25, 2022