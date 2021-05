Los cuerpos de niños pequeños y bebés que han aparecido en las costas libias en los últimos días muestran la brutalidad del régimen fronterizo europeo en términos inconfundibles.

«Todavía estoy en shock por el horror de estas imágenes», escribió en Twitter Oscar Camps, fundador de la ONG Proactiva Open Arms. «Estos niños y mujeres tenían sueños y ambiciones de vida», indicó.

Nancy Porsia, periodista italiana y experta en Libia, informa que los cuerpos fueron descubiertos el sábado en una playa de Zuwara. Fueron recogidos por el ejército libio y enterrados en el cementerio de la cercana Abu Qamash. Las imágenes traen recuerdos de Alan Kurdi, el niño de Kobanê que se ahogó en la costa turca. En 2015, la imagen del niño de tres años muerto despertó a muchas personas ante la desesperada situación de los migrantes en las fronteras de la Unión Europea (UE).

Un portavoz de la agencia de migración de la ONU en Italia dijo que no estaba claro cuándo las víctimas habían partido de Libia y qué había sucedido con su barco. “Estas son imágenes dramáticas”, relató Flavio Di Giacomo y agregó: “Estamos tratando de llegar al fondo de esto con nuestros colegas en Libia. Son muchos los naufragios que nunca se registran. No podemos excluir que pueda ser uno de esos».

El primer ministro italiano, Mario Draghi, declaró: «Las imágenes de cadáveres de bebés y niños pequeños varados en una playa en Libia son inaceptables». Al hacerlo, Draghi, sin saberlo, expuso el cinismo de la política fronteriza de la UE. No son los cadáveres de los bebés, sino las imágenes, las que obviamente son inaceptables. El propio Draghi sabe que las muertes de personas de todas las edades son consecuencia del cese de las operaciones de rescate gubernamentales en el Mediterráneo, la obstrucción del rescate marítimo civil y, en última instancia, la negación de rutas seguras a Europa.

En los medios de comunicación, eventos como este son tratados repetidamente como «drama» o «tragedia». Como si se tratara de la mano del destino o de los dioses, que, como en una antigua tragedia, sumergen a los protagonistas en la desgracia. Sin embargo, insinuar tal cosa es simplemente trivializar. Porque, a diferencia de la tragedia, no es el destino o la voluntad divina lo que juega a juzgar aquí, sino más bien una política brutal y decidida de ejecución hipotecaria que acepta estas muertes pero no está dispuesta a «soportar» sus imágenes. No es una tragedia, sino un crimen.

La semana pasada, las autoridades tunecinas dijeron que decenas de personas murieron en un naufragio frente a las costas de Túnez, mientras que en abril más de 130 personas fallecieron cuando su bote de goma se hundió en mares tormentosos frente a las costas de Libia.

Según la agencia de migración de la ONU , unas 630 personas han muerto en el Mediterráneo central este año mientras intentaban llegar a Europa.