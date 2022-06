Entrevista a Berverly Keene de la Autoconvocatoria por la suspensi贸n del pago e investigaci贸n de la deuda

El acuerdo que se firm贸 con el FMI en el 2018 como el que se firm贸 en marzo son inconstitucionales

Mario Hernandez

-Beverly quisiera que nos comentaras un poco sobre el Encuentro del pr贸ximo lunes 20. Entiendo que este encuentro nacional convocado de 10:00 a 18:00 en el Auditorio de ATE, en la Av. Belgrano 2527, implica una convocatoria importante, no solamente por un balance de las actividades que se han realizado hasta el presente, sino tambi茅n por las resoluciones que pueden marcar un camino hacia el futuro respecto del pago y la investigaci贸n de la deuda.

-S铆, efectivamente. Este encuentro con invitaci贸n abierta a todas las organizaciones y personas que comparten la preocupaci贸n que tenemos frente al peso del saqueo y la dominaci贸n que representa esta deuda y muy especialmente el acuerdo con el FMI, que se acerquen al Encuentro para esta oportunidad de revertir la situaci贸n actual y las alternativas que podemos seguir impulsando desde el pueblo buscando respuestas desde el Estado.

Todos recordar谩n que en marzo de este a帽o, hace apenas 3 meses, a propuesta del Ejecutivo el Poder legislativo aprob贸, en realidad dio autorizaci贸n al Ejecutivo para firmar un acuerdo luego con el FMI. Ese acuerdo significa un nuevo pr茅stamo de 45.000 millones de d贸lares para pagar el acuerdo, el pr茅stamo que hizo el FMI al gobierno de Macri en el 2018.

Desde la Autoconvocatoria junto con muchas otras organizaciones y sectores estamos convencidos de que tanto el acuerdo que se firm贸 en el 2018 y, por consecuencia, este acuerdo que se firm贸 en marzo son acuerdos inconstitucionales. No cumplen con las leyes argentinas, mucho menos cumplen con los derechos y necesidades de la poblaci贸n.

Directamente, el acuerdo del 2018 que hizo Macri est谩 a la vista, por confesi贸n propia incluso del ex presidente Macri, es un acuerdo que se hizo para salvar a los bancos. Eso significa que no contribuy贸 de ninguna manera ni de ninguna forma al bienestar del pueblo argentino, al desarrollo de la Naci贸n, a la protecci贸n de la educaci贸n, la salud, el acceso al agua, el trabajo, nada de eso que pod铆a ser de inter茅s p煤blico. Con lo cual seg煤n el derecho y las leyes existentes es una estafa. Es una deuda p煤blica que no existe. O sea no es una deuda p煤blica, es una deuda privada. Quienes lo deben pagar en ese caso son los responsables de esa estafa que incluye al FMI, a los funcionarios del gobierno de Macri que lo armaron y firmaron y los beneficiarios.

Creemos muy importante se帽alar que nosotros como pueblo, el propio Estado argentino no tiene por qu茅 estar en el medio. Si el FMI quiere recuperar la plata que prest贸 que vaya directamente con los beneficiarios. En este momento vemos en la vida cotidiana las consecuencias que siguen del acuerdo hecho en el 2018 y que se van a seguir profundizando con este acuerdo, lo vemos en los niveles de pobreza, de hambre, en la precarizaci贸n del trabajo, en los recortes presupuestarios, en la inflaci贸n, es importante que nos encontremos entre organizaciones del pueblo para debatir esta situaci贸n y las alternativas.

Uno de esos caminos que queremos discutir el lunes es la nulidad del acuerdo. Entendemos que no es momento para cruzarnos de brazos y decir 鈥榶a est谩, ya se firm贸 el nuevo acuerdo no hay nada que hacer鈥, al contrario, encontramos que es el momento para ir organizando una lucha muy concreta para lograr la nulidad de ese acuerdo. No es una deuda que debe pagar el pueblo. Es un acuerdo, una estafa, un acuerdo nulo por ende ese es el camino para lograr efectivamente que las consecuencias tan nefastas para el pueblo, para la naturaleza y para el pa铆s puedan ser revertidas.

-驴Cu谩l ser铆a la expectativa con respecto a las organizaciones que participar铆an de esta convocatoria?

-Es una oportunidad para intercambiar informaci贸n y an谩lisis, por un lado, sobre los impactos de este acuerdo en la vida cotidiana de los pueblos, tambi茅n para debatir a mediano y largo plazo sus impactos, incluso en las relaciones con otros pa铆ses y, sobre todo, el ambiente, con la naturaleza.

Entendemos que este acuerdo como el pago sistem谩tico de deudas ileg铆timas lleva una impronta demasiado grande sobre la naturaleza, sobre el ambiente y sobre el clima mismo. Estos ser谩n temas de debate para ver estas implicancias a corto, mediano y largo plazo.

Y, por otro lado, buscar consensos dentro de mundos muy diversos de organizaciones, que es lo que somos, en torno a las posibilidades de una agenda de acci贸n com煤n para reforzar esta resistencia, esta b煤squeda de nulidad del acuerdo y hacer frente a las consecuencias que trae.

Tambi茅n es muy importante en este momento buscar construir con un car谩cter federal y una perspectiva regional. Es muy importante en este momento porque reconocemos que la problem谩tica de la deuda del FMI, el peso que tiene sobre nuestro pueblo es una realidad com煤n de muchos pa铆ses y de muchos pueblos.

En estos momentos en Ecuador la Confederaci贸n Nacional Ind铆gena (CONAIE) ha lanzado el lunes a un paro nacional frente a las consecuencias y el alza en el costo de vida que significa el gobierno de Ecuador con el FMI.

El gobierno de Ecuador respondi贸 muy r谩pidamente deteniendo al m谩ximo l铆der de la CONAIE, Le贸nidas Iza, y una veintena tambi茅n de dirigentes y referentes ind铆genas de ese pa铆s. Esta es una lucha que va a seguir adelante. Hace 2 o 3 a帽os en Ecuador hubo un levantamiento popular frente a las exigencias del FMI, en Costa Rica, en Hait铆, en Colombia mismo, son pa铆ses que en los 煤ltimos 2 o 3 a帽os hemos visto fuertes movilizaciones, paros nacionales frente a las exigencias del FMI. Entonces pensamos que tambi茅n es un momento para reforzar esos v铆nculos que tenemos con movimientos en otros pa铆ses y ver c贸mo hacemos frente a la presi贸n que ponen esos capitales a trav茅s del FMI.

-Recordanos entonces lugar, hora, d铆a鈥

-Vamos a estar el lunes feriado, D铆a de la bandera, 20 de junio, en el auditorio de ATE nacional aqu铆 en nuestra capital, Belgrano 2527, a partir de las 10:00. Vamos a trabajar en un plenario, despu茅s en unas comisiones de debate. La idea es intercambiar an谩lisis, perspectivas, preocupaciones y, sobre todo, propuestas de c贸mo avanzar en la b煤squeda de consenso en torno a la posibilidad de unidad de acci贸n entre fuerzas a veces muy diferentes en sus composiciones, sus perspectivas, movimientos sociales, religiosos, de organizaciones de Derechos Humanos, partidos pol铆ticos, sindicatos, un poco de todo. Pero entendemos que entre todos podemos construir una agenda de acci贸n com煤n para reforzar las resistencias frente a la deuda y el FMI.

-Beverly, muchas gracias, nos vemos el lunes.

-Nos vemos el lunes. Gracias a ustedes.