De parte de ANRed May 6, 2022 298 puntos de vista

Este jueves 5 de mayo comunicadores y comunicadoras especializadas en el mundo gremial se encontraron en la charla-debate 芦Estrategias de comunicaci贸n para el movimiento obrero禄, convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en el espacio que tiene Radar 鈥 Intersindical de Cultura en la 46掳 Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. En la actividad se discuti贸 sobre los alcances y desaf铆os de la prensa sindical, los obst谩culos diarios que encuentra, sus debilidades y fortalezas, su vinculaci贸n con el mundo de la militancia sindical y el rol de los medios comunitarios, alternativos y populares. De la actividad participaron integrantes de InfoGremiales, Mundo Gremial, Radio Gr谩fica, Barricada TV, Canal Abierto, ANRed, La Izquierda Diario, y personas encargadas de las prensas de la CGT, ATE y la CTA Aut贸noma, la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines (FTCYODARA) y de la Uni贸n Obrera Ladrillera de la Rep煤blica Argentina (UOLRA). Compartimos una cr贸nica con algunas de las intervenciones. Por ANRed.

La charla-debate, titulada 芦Estrategias de comunicaci贸n para el movimiento obrero禄 y organizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), tuvo lugar este jueves 5 de mayo a las 14.30, en el espacio que tiene en la 46掳 Feria Internacional del Libro en Buenos Aires (Stand 3213 del Pabell贸n Ocre) Radar 鈥 Intersindical de Cultura, que se autodefine como 芦un espacio de intercambio y articulaci贸n que pone en valor la producci贸n cultural del movimiento obrero argentino禄.

Cont贸 con la presencia de 15 integrantes de medios comunitarios, alternativos y populares especializados o que toquen asiduamente los conflictos y luchas sindicales, y con personas encargadas de las prensas sindicales de varios gremios. Espec铆ficamente, participaron integrantes de InfoGremiales, Mundo Gremial, Radio Gr谩fica, Barricada TV, Canal Abierto, Agencia de Noticias Red-Acci贸n (ANRed), La Izquierda Diario, y personas encargadas de las prensas de la CGT, ATE y la CTA Aut贸noma, la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines (FTCYODARA) y de la Uni贸n Obrera Ladrillera de la Rep煤blica Argentina (UOLRA).

Una vez presentada la charla por parte de Martina Noailles (Secretaria de Medios Autogestivos del SiPreba) y Agust铆n Lecchi (Secretario General del SiPreBA), comenz贸 la ronda de intervenciones.

Federico Chechele, Director de Prensa de ATE Nacional y de la CTA Aut贸noma, se帽al贸: 芦todos los que estamos ac谩 nos vemos en las calles. Ac谩 hay compa帽eros del campo popular禄, expres贸 con gratificaci贸n. Sobre su rol como prensa gremial, destac贸: 芦nosotros no dependemos de los grandes medios para revolver c贸mo le informamos lo que se se resuelve en las paritarias a nuestros compa帽eros y compa帽eras. Tenemos un circuito tan aceitado que no es necesario depender de lo que diga Clar铆n o cualquiera禄.

Mat铆as, encargado de prensa del Sindicato del Seguro e integrante de la Secretar铆a de Prensa de la CGT, continu贸 con el 芦elogio del papel禄 en la prensa sindical, asegurando que al repartirlo en las marchas 芦uno se encuentra con el compa帽ero cara a cara禄 y que, 芦por m谩s Instagram y big data que haya, eso es fundamental禄, destac贸.

Por su parte, Santiago Menconi, integrante de la Agencia de Noticias Red-Acci贸n (ANRed) y delegado de la L铆nea 60 de colectivos, record贸 sus primeros pasos en el mundo de la prensa sindical: 芦como trabajadores de la L铆nea 60 est谩bamos comunicando mal. Y gracias al apoyo del SiPreBA aprendimos a hacer un comunicado y a tener una lista de contactos que nos llev贸 a ganar nuestra lucha de ese momento. Una herramienta que nos sirvi贸 pero que no nos las quedamos como propia, sino que salimos a otras l铆neas de colectivo donde no ten铆an acceso a una agenda de prensa, para ense帽arles c贸mo se escribe un comunicado de prensa, la lista de contactos de prensa y qu茅 se puede hacer. Y por eso tambi茅n me sum茅 a ANRed, porque ah铆 vi que hab铆a muchas l铆neas de colectivos o de trabajadores de base en la misma situaci贸n que nosotros, en la misma situaci贸n de lucha, que no se estaban difundiendo o se estaban difundiendo mal. Tambi茅n, gracias a ANRed y al SiPreBA pudimos, m铆nimamente, instalar dentro de la opini贸n p煤blica nuestra versi贸n sobre la muerte laboral de David Ramallo禄, rememora.

Este jueves 5 participamos de la charla “Estrategias de comunicaci贸n para el movimiento obrero”, organizada por el @sipreba en la #FeriaDelLibro. Compartimos intervenci贸n de nuestro compa帽ero Santiago Menconi (@Menconi_60). https://t.co/c9Jw02V5ue pic.twitter.com/zpDqxz0q2Y 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) May 6, 2022

En la rueda de la conversaci贸n tambi茅n se destac贸 el rol de la comunicaci贸n comunitaria, alternativa y popular en el marco de la defensa de las luchas populares, de la clase trabajadora y de la desestigmatizaci贸n de la funci贸n de los sindicalistas, de poner en debate el rol de los portales digitales: 芦驴c贸mo puede ser que las plataformas no est茅n reguladas? No hay una pauta publicitaria para los medios comunitarios禄, se apunt贸. Tambi茅n se habl贸 sobre la complejidad de la cobertura de la informaci贸n sindical.

En tanto, Lucas Molinari, comunicador de Radio Gr谩fica insisti贸 en 芦la necesidad de que se pongan a escribir los compa帽eros, que puedan contar, como por ejemplo, un delegado de f谩brica, y no s贸lo hacerle la entrevista al delegado gremial禄.

Jorge Pisani, Secretario de Cultura de Asociaci贸n Gremial de Trabajadores del Subterr谩neo y Premetro (AGTSyP) explic贸 que 芦con 40 sindicatos unidos m谩s armamos este stand禄, en referencia al espacio en la Feria del Libro de Radar 鈥 Intersindical de Cultura. Y remarc贸: 芦las patronales odian a los sindicatos. Pero tambi茅n hay un 茅xito en la lucha sindical: tenemos los mejores salarios de Latinoam茅rica y no es casualidad. Tenemos un poder que muchas veces los trabajadores no nos damos cuenta禄.

Iara L贸pez, de Enfoque Sindical y una de las pocas mujeres participantes en la charla-debate, recalc贸 que 芦nuestro trabajo no se puede escindir de la lucha del movimiento obrero禄 y destac贸 que el rol de la prensa gremial es 芦relegitimar al movimiento obrero禄. Tambi茅n expres贸 que 芦las mujeres tenemos un rol ah铆, cuando los compa帽eros presentan reticencias a la hora de incorporar compa帽eras禄, porque, consider贸, 芦incorporar a las mujeres contribuye a legitimar al movimiento obrero, porque se cae esto de que el sindicalismo es alfo de varones feos, sucios y malos. Si nos quieren meter en el colectivo de corrupci贸n van a tener que pensar otras categor铆as禄. Y redonde贸 su idea: 芦si cambian las caras, y si esas caras tambi茅n cambian de g茅nero, entonces van a tener que repensar la demonizaci贸n hacia el sindicalismo禄.

Luciano Aguilar, de La Izquierda Diario, cont贸 que son un medio militante digital, que hace ocho a帽os existe y que su objetivo es 芦usar las redes para llegar cada vez m谩s a los trabajadores y trabajadoras禄. Tambi茅n, se帽al贸 que reflejan 芦lo que pasa en los grandes sindicatos禄, y se pregunt贸: 芦驴c贸mo llegar a la juventud, que por ah铆 se informa de otra manera y que hoy es gran parte de la clase trabajadora?禄.

Por su parte, Marcelo Ibarra, de Barricada TV, puso 茅nfasis en la importancia de devolverle al pueblo 芦el derecho a la comunicaci贸n禄 porque, denunci贸, 芦le ha sido robada禄. Y expres贸 que para 茅l la comunicaci贸n alternativa y la comunicaci贸n sindical 芦somos lo mismo禄. Adem谩s, se帽al贸: 芦nosotros ponemos la c谩mara delante de los escudos de la polic铆a, nunca detr谩s. La comunicaci贸n es una comunicaci贸n solidaria y que se construye禄, argument贸.

Ernesto Torres, de la prensa del gremio aceitero, expres贸: 芦lo que est谩 ocurriendo es una batalla cultural y la sensaci贸n de que lo que estamos haciendo no alcanza, que los medios hegem贸nicos entran en la cabeza todos los d铆as. Tenemos que hacer algo m谩s, algo que discuta agenda a nivel nacional禄. A lo que el representante de Canal Abierto aport贸 que 芦un medio alternativo debe insertar su propia mirada en la agenda general禄.

Las intervenciones fueron m谩s que las reflejadas en esta cr贸nica, por lo que compartimos e invitamos a ver la transmisi贸n en vivo completa de la actividad en el canal de Youtube de SiPreBA TV: