18:00 Ruta hist贸rica anarquista

(Desde el Sabot; por el historiador Jordi Gal铆 Farr茅s)

La visita tiene por objetivo dar a conocer los principales acontecimientos y protagonistas de la Girona del periodo de la segunda Rep煤blica Espa帽ola y la Guerra civil espa帽ola, y poniendo especial 茅nfasis en los movimientos sociales, sindicales y libertarios. Recorreremos los principales escenarios de convivencia y de efervescencia, pero tambi茅n de lucha y de represi贸n, que se esconden entre plazas, calles y edificios del centro de Girona.

20:30 Documental ZAURIA[K] 芦CUERPOS, FEMINISMO, SALUD MENTAL禄

(CSO Kan Kolmo)

El proyecto Herida(s), es un documental que trata sobre la locura, los malestares y la salud mental desde una perspectiva feminista. Trata de visibilizar la intersecci贸n entre la salud mental/sufrimiento psico-social y las vivencias de genero, mediante la realidad de 9 mujeres*.

Musikilla refinada de todos los tiempos

Con: El violinista anarquista y una viola despistada

(jardines de infancia de pl. Catalunya)

Todo el d铆a: Tenderetes de libros, propaganda y con editoriales

10:30 Presentaciones de libros

芦Elogi de la mentida禄 de Josep Torres Trib贸

(por Alba Padr贸s)

Con la recuperaci贸n de Elogio de la mentira, se reivindica la memoria de Josep Torres Trib贸 (1899-1941). Como exiliado de guerra y v铆ctima del nazismo, sin duda merece un lugar en nuestra memoria colectiva. Pero aparte de esta doble triste condici贸n, Torres Trib贸 destac贸 por su faceta de intelectual y, muy especialmente, de fil贸sofo.

芦La fuerza de vivir, la raz贸n del amor de Miguel y Antonia禄 de Jos茅 Ram贸n Molins Margel铆

(por su hija Margarita y su nieta Sandra)

Este libro es un retrato de la primera mitad del siglo XX en Espa帽a, a trav茅s de la historia real un matrimonio turolense del Bajo Arag贸n. Es una historia dolorosa, porque la vida de los protagonistas nos hace testigos de la pobreza rural y el caciquismo , la lucha del movimiento anarquista y la ilusi贸n de la Segunda Rep煤blica, la brutalidad de la Guerra Civil, la crueldad de la represi贸n franquista y el arduo esfuerzo de los exiliados en Francia.

12:30 Presentaci贸n de libro

芦Democracia de propietarios. Fondos de inversi贸n, rentismo popular y la lucha por la vivienda禄

(por el autor Pablo Carmona)

Desde el a帽o 2013 se ha abierto en nuestro pa铆s un nuevo ciclo inmobiliario. La Gran Recesi贸n iniciada en 2008 llev贸 al desahucio de cientos de miles de personas, que fueron posteriormente empujadas a un mercado de alquiler con precios cada vez m谩s inflados. Nos hemos convertido as铆 en testigos de la emergencia de una nueva figura social de la crisis, la de los inquilinos precarios, y asociado a esta, de un nuevo problema: la generalizaci贸n de los desahucios, ahora por impago del alquiler.

14:00 Comida vegana

16:00 Presentaci贸n de libro

芦Teixir comunitats. Invitaci贸 a pensar la vida en com煤禄 de autor铆a colectiva con Mireia Pareira

(por algunas de las autoras)

Este libro recoge la experiencia de la cooperativa Fil a l鈥檃gulla en el acompa帽amiento a comunidades diversas. Se dirige a las personas que viven en comunidades internacionales, como cooperativas de vivienda u otros modelos, y tambi茅n a cualquier persona o grupo interesado en promover su esencia comunitaria.

18:00 Debate: Multicrisis planetaria y transformaci贸n ecosocial

El planeta como ecosistema est谩 en m煤ltiples crisis. Debemos entrar en acci贸n para evitar las consecuencias asociadadas al colapso. Intentaremos reflexionar sobre cuales son las crisis con afectaci贸n planetaria que creemos que es m谩s urgente afrontar, intentando tambi茅n analizar qu茅 estrategias han podido tener incidencia o cuales ser铆a importante desarrollar. Para hacer todo esto, contaremos con la participaci贸n de Tariq (miembro del grupo de transici贸n ecosocial de la CGT), Carolina (Ecologistas en Acci贸n; Antiglobalizaci贸n-agroecologia y activista del movimiento libertario de Barcelona) y dos personas por confirmar.

21:00 Concierto

(CSO KanKolmo)

Lazy poem (Grunge tranquilo)

(ateneo Salvadora Cat脿)

10:30 Charla: Tiempo, colonialidad y apocalipsis blanco;

una introducci贸n a la teor铆a de la colonialidad del poder.

驴C贸mo imaginar otras temporalidades diferentes a las que vivimos, qu茅 tiempo es el qu茅 habita en nuestrxs cuerpxs, en nuestros 贸rganos, nuestros sue帽os y emociones?

A trav茅s de un recorrido por im谩genes, sonidos y pel铆culas exploraremos las potencialidades que nos puede brindar una imaginaci贸n pol铆tica decolonial para repensar nuestra relaci贸n con la colonialidad, el poder, la muerte y la vida, adem谩s de explorar posibles apocalipsis m谩s all谩 de occidente y sus politicas de existencia y resistencia social.

12:30 Ruta espiritista de anarquistas, por Dolors Mar铆n

(historiadora y experta en la historia de los movimientos sociales europeos contempor谩neos; autora del libro 芦Espiritistes i lliurepensadores禄 entre otras obras)

El anticlericalismo obrero estuvo ligado al libre pensamiento y las diversas espiritualidades heterodoxas de los primeros a帽os del movimiento obrero. Esta ruta nos acerca a una historia com煤n muy escondida.

14:00 Verm煤 musical

Acto de clausura con KRONSTATD (rap anarquista)

Todos los d铆as habr谩 comida vegana Espacio para peques Todas las localizaciones son en Girona Jard铆n infantil: Plaza Catalunya Infokiosk / Biblioteca Sabot: c/ Carme, 39 C.S.O. Kan Kolmo: c/ Carme, 41 Ateneo Salvadora Cat脿: plaza Josep Pla, 2 NO se tolerar谩n actitudes de mierda Se recomienda no venir con compas perrunxs

