Encuentro europeo de mujeres, personas trans, inter, no binarias – FRANCIA

22 jun 2021

¡Muchas luchas para vivir, un mismo corazón para luchar!

Encuentro europeo de mujeres, personas trans, inter, no binarias.

10 y 11 de julio 2021

Lugar: ZAD de Notre Dame des Landes (Nantes-Francia)

En el contexto de la Gira Zapatista y de defensoras del Agua y de la Tierra por Europa

Formulario de inscripción para asistir al encuentro: http://forms.komun.org/encuentro-mujeres-trans-inter-nobinarixs

Si vas a venir a apoyar desde el 5 de julio el montaje y la preparación de los Encuentros por favor especifícalo en el formulario de inscripción. Después del encuentro no mixto del 10 y 11 de julio, seguirá un encuentro mixto el 13 y 14 de julio (Información sobre estos puntos más abajo)

Más info:

Correo: comision-genero-eu@riseup.net

Blog: https://muchasluchasparavivir.noblogs.org/

¡Muchas luchas para vivir, un mismo corazón para luchar!

Somos seres vives, abueles, madres, hijes, mujeres, trans, no binaries que luchamos desde nuestras distintas realidades, feministas, migrantes, no migrantes, precarizades, de sectores populares, que hoy hacemos un llamado al diálogo intergeneracionales, interculturales, interétnicos, intergalácticos, entre la diversidad de géneros, desde todos los saberes de las múltiples luchas y sus distintas geografías, desde el campo, la ciudad, la fábrica, el barrio, asi como todos los espacios posibles de militancia.

Movides por los afectos, dolores, alegrías y rabias que atraviesan nuestras luchas en nuestros territorios y nuestras cuerpas diversas; apostamos por la valoración y revitalización de prácticas y saberes ancestrales así como las luchas y resistencias actuales que sostienen la vida en todas sus expresiones.

Nos gustaría que en este encuentro la palabra y expresión de todes sea valorada de la misma manera, que podamos escuchar y aprender lo que todes y todas tenemos para enseñar desde nuestras experiencias.

Abordaremos las temáticas y contenidos tratando de imaginar formatos distintos a los que conocemos, que utilicen todos los tipos de lenguaje que descentren la palabra hablada y escrita para potenciar las expresiones (re)creativas de nuestras cuerpas, de las artes, del juego, el goce, el deporte, de otros imaginarios que nos acerquen a otros horizontes y futuros para todes.

Ixchel «el corazón que florece»

Este ritual será la actividad que abra el encuentro. Empezaremos la mañana con elementos que identifiquen nuestras luchas, emblemas, plantas, semillas, bastones, tambores… Lleva dos ramitas para poder agarrarnos de las manos sin tocarnos.

La acogida y los cuidados

La intención es que el encuentro sea un espacio libre de alcohol y drogas. Por tanto, se invita a reflexionar sobre la importancia de no consumir drogas ni alcohol durante el evento recordando la lucha de las mujeres zapatistas. Ya que, en la ampliación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres de 1996 establecen el no consumo de drogas ni de alcohol en territorios liberados zapatistas; por la violencia que ellas y sus hij@s han sufrido, por los efectos de esta forma de dominación vivida por lo pueblos originarios.

Más abajo encontrarás indicaciones e información sobre alojamiento, alimentación, como llegar al lugar del encuentro.

Principios para un compromiso de cuidados:

Corresponsabilidad activa y entornos de respeto.

Organizar la rabia y la acción desde la ternura y el amor.

Cuidar a que las inclusiones identitarias sean efectivas.

Se entiende estar/recibir como en casa.

Respetar las necesidades, expresiones y tiempos de cada persona.

Contenido y organización del encuentro

Nos expresaremos e intercambiaremos en formatos diversos: asambleas, talleres, conversatorios, paseos y recorridos, siembra…

Diferentes carpas acogerán las actividades dependiendo del formato de cada actividad:

– «Carpa de La palabra»: Paneles, conferencias, cine foro, conversatorios…

– «Carpa más allá de la palabra»: performances, artes, exposiciones, teatro, música, conferencias gesticuladas… – «Carpa Haceres conjuntos»: Pintura, serigrafía, bordado, arpilleras, sabores…

– «Carpa Compartición»: espacio para encontrarnos, conocernos, intercambiar nuestras experiencias de lucha y descansar juntes…

Temáticas

Estas son las temáticas hasta ahora recogidas, y serán bienvenidas nuevas propuestas:

– Defensa y derechos de la tierra y el territorio, resistencia contra mega proyectos.

– Salud, autocuidado y cuidados colectivos.

– Trabajo (productivo y reproductivo) y colectivización del trabajo (formas cooperativas, Economía popular y solidaria).

– Otres, disidencia, personas LGBT*QIAP+, trans*, no binaries, intersex, mujeres que luchan, o como nos identificamos y nombramos cada unə de nosotres.

– Descolonización, antimperialismo y contrahegemonía cultural.

– Refugios, migraciones, derecho a la libre circulación de las personas y vida nómada.

– Violencia institucional, violencia de género y ciberacoso; prácticas e imaginarios de autodefensa y acuerpamiento.

– Practicando la autonomía: Justicia, educación, pedagogías y comunicación comunitaria.

– Palabra colectiva de las luchas del mundo.

– Deseos y relaciones interpersonales.

Formulario para recepciones de propuestas:

https://forms.komun.org/encuentro-muchas-luchas-propuesta-actividad

Además de asistir al encuentro se pueden enviar propuestas para la agenda político-cultural del evento hasta las 24h del domingo 4 de julio del 2021

Programa general del Encuentro

Viernes 9 de julio: Llegada y recepción.

Sábado 10 de julio

10h Ritual de bienvenida e inicio

10:30h Comienzo de actividades en carpas

12:30h Llegada y bienvenida flotilla navegante

13h Comida

15h Actividades en carpas

19h Conciertos, bailongo

Domingo 11 de julio

7h Actividades muy matutinas, rituales, meditación, etc

9h Actividades en carpas

13h Comida

15h Actividades en carpas

16h Comparticiones de luchas en el mundo. Plenaria y cierre.

Indicaciones e información sobre alojamiento, alimentación y como llegar al lugar del encuentro (vías de llegada, transporte, mapa).

Alojamiento

A la llegada podréis hacer una donación libre, sabéis que esto nos permite autogestionar y hacer realidad el Encuentro (infraestructura, acondicionamiento, etc.) Una vez cubiertos los gastos, una parte de lo donado servirá como apoyo solidario a las necesidades de la gira europea.Habrá una zona de acampada no mixta (No hombres cis)Se agradece NO acampar en el bosque y tampoco dejar pertenencias o basura ahí.Si no podéis acampar, favor enviar correo expresando el motivo, a fin de organizar dormitorios con sacos de dormir; el número de lugares es muy limitado.

Alimentación.

Se instalarán comedores con varias propuestas de platillos a precio libre.No habrá venta de alcohol durante el Encuentro de los días 10 y 11.

¿Qué traer?

Mascarillas y gel hidroalcóholico. Favor de traer lámpara de frente o de mano, y en caso de posible lluvia no duden en traer ropa cubridora, zapatos cerrados que les proteja. Para dormir, tienda de campaña, saco de dormir, colchoneta… Y para el aseo podéis traer jabón biodegradable únicamente, crema solar, repelente para mosquitos, y quita-garrapatas.

Es posible traer bicicleta, esto les facilitará mucho para desplazarse rápidamente, pero en este caso, no olvidar traer candado.

La ZAD está en medio del campo, no hay comercios en el lugar, hemos previsto comedores pero si no tienen medios de desplazamiento, piensen en traer todo lo que van a necesitar y traer dinero en efectivo antes de llegar.

A 5 km hay una zona comercial con supermercado, estación de combustible y un cajero automático.

Gracias por dejar sus perros en casa en la medida de lo posible. Hay muchos y diversos animales en el lugar, y la cohabitación entre esos animales y los perros no siempre sale bien. Si no es posible evitarlo, es imperativo que los perros estén atados con correas y sobretodo no soltarlos en la zona. Existe también el riesgo que sean atropellados.

Para los encuentros, gracias de indicarnos:

– ¿Cuál, cuáles lengua(s) hablan?- Traducción simultánea. Tendremos a disposición un sistema de traducción simultánea que funciona mediante ondas de radio. Le pedimos a cada participante e invitad@ a los eventos de traer algún aparato que permita escuchar radio fm con sus audífonos. El aparato puede ser una pequeña radio de los años 80’s, un mp3 con radio o un smartphone con una aplicación radio fm (muchos smarphones lo tienen pero no todos). Por favor, hagan una prueba en casa antes de llegar y verifiquen que su aparato capta bien la señal de FM y no una estación de radio o streaming por internet.

¿Cómo llegar?

– COMPRAR LOS BOLETOS DE TREN, AVIÓN O AUTOBUS LO MAS PRONTO POSIBLE

No es fácil llegar a la ZAD porque se encuentra a 30 kilómetros de Nantes, no hay muchas posibilidades de transporte.

– Estación de tren: Sería conveniente organizarse para reunirse en varios horarios, pues podrían pasar a buscarles a la estación de tren.

– Por tranvía: Tomar la línea 2, dirección «La Cardo/Grand Val», si se informa con antelación buscaremos hacer viajes para irles a buscar en la parada «Grand Val».

– Si se toma ride (auto-stop) hay que caminar y ubicarse después del puente, dirección «Orvault bourg» hacia «la Paquelais», tomar la carretera D281, después «la Paquelais», tomar la fourche de «Bois Rignoux», dirección «Notre Dame des Landes», tomar la ruta de la derecha (D281, antigua carretera «des chicanes»), bajarse en la primera intersección a la izquierda, carretera «Fosses Noires».

– En autobús: Desde la estación de tren, tomar el autobús 320, bajar en la parada «Bois Rignoux» tomar el 371, bajarse en «l’eglise de Vigneux» (a 4 km de la ZAD) Caminar por la ruta de acceso, indicaciones por GPS.

– Otras modalidades: En coche compartido, organización de transporte común en autobuses.

– En avión: a 35 kilómetros se encuentra el Aeropuerto de Nantes Atlantique, hay autobuses que salen regularmente hacia el centro de Nantes (y parada de autobuses), de ahí tomar la opción de autobús descrita antes.

Medidas sanitarias para la entrada a Francia

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/france/index_es.htm

Información sobre el lugar del encuentro (La ZAD)

http://www.zadenvies.org/

Dirección: Chemin de Suez, Notre Dame des Landes (La ZAD está entre»Saint Antoine» y «Le Moulin de Rohanne»)

https://www.openstreetmap.org/search?query=notre%20dame%20des%20landes%20chemin%20de%20suez#map=17/47.34682/-1.73457

Campaña de goteo en favor de:

¡Muchas luchas para vivir, un mismo corazón para luchar!

Encuentro europeo de mujeres, personas trans, inter, no binarias. 10 y 11 de julio 2021

https://www.gofundme.com/f/europaweites-feministisches-treffen?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer

Información sobre el encuentro Intergaláctico mixto del 13 y 14 de julio

http://www.zadenvies.org/

La Zad de Notre Dame del Landes tiene por tradición, desde el tiempo dela lucha anti-aeropuerto, la organización de grandes encuentros estivos, cruces de resistencias en curso; Zadenvies y la semana intergaláctica particularmente. Este año, la Gira zapatista nos reúne alrededor de un punto en común que hemos llamado “Encuentros Intergalácticos”. El evento tendrá lugar del 10 al 14 de Julio. Comenzará con dos días deencuentros entre mujeres, personas trans, inter, no-binarias de la Otra Europa – sin hombres cis – organizado por el Grupo de Trabajo de género europeo de le Gira. Después le seguirán dos días de encuentros mixtos el 13 y 14 de Julio, organizados por grupos de la comisión francófona.

También puedes apoyar como voluntario/a, desde el 5 de julio, más información e inscripciones en: http://www.zadenvies.org/