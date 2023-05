Encuentro internacional El Sur Resiste: Reflexiones imprescindibles para nuestros tiempos

08 may 2023

Cartas n谩uticas para tiempos tormentosos. No hay duda de que las palabras compartidas en el Encuentro Internacional 鈥淐apitalismo corporativo mundial, patriarcado planetario, autonom铆as en rebeld铆a鈥, que se llev贸 a cabo en el Caracol Jacinto Canek, en San Crist贸bal de Las Casas, el 6 y 7 de mayo, son justamente eso. Reflexiones imprescindibles que nos ayudan a navegar los tiempos aciagos que vivimos.

Durante diez d铆as, la Caravana El Sur Resiste recorri贸 los territorios donde se construyen los megaproyectos del Corredor Trans铆stmico y el Tren Maya, visitando las comunidades afectadas por los mismos, con la mirada y la escucha atentas para entender qu茅 significan realmente esos proyectos para los pueblos y para el pa铆s. Con ese ac煤mulo de dolores y luchas, unas 1,200 personas se reunieron en el Caracol Jacinto Canek para sentipensar lo vivido y juntarlo a las reflexiones de otras y otros pensadores. Durante dos d铆as, un total de 940 personas del Congreso Nacional Ind铆gena pertenecientes a 38 pueblos originarios; activistas y pensadores de varias partes del pa铆s; y visitantes internacionales de El Salvador, Estados Unidos, Alemania, Espa帽a, Argentina, Austria, Catalu帽a, B茅lgica, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Canad谩, Chipre, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Euskal Herria, Italia, Francia, Finlandia, Suiza, Grecia, Honduras, Kurdist谩n, Reino Unido, Suecia, Guatemala, Uruguay, Venezuela y Wallmapu, reunimos las muchas historias de despojo y resistencia en tantas geograf铆as para ir formando una imagen del momento hist贸rico que vivimos.

En esta primera de dos entregas sobre el Encuentro, intentamos sintetizar los an谩lisis que se compartieron el primer d铆a, en la voz del pensador uruguayo Ra煤l Zibechi; la militante colombiana Vilma Almendra, del pueblo nasa en la regi贸n del Cauca; las mujeres de Kurdist谩n; la pensadora Ana Esther Cece帽a; y el abogado Carlos Gonz谩lez, del Congreso Nacional Ind铆gena.

Compartimos tambi茅n los audios completos de las ponencias, as铆 como la s铆ntesis de lo que la Caravana descubri贸 en su recorrido y, finalmente, el pronunciamiento final de la Caravana y del Encuentro, que aunque fue le铆do el 煤ltimo d铆a, lo incluimos aqu铆 por su importancia.

Contexto mundial

Para entender lo que sucede en M茅xico, coincidieron todos los ponentes, es necesario entender el momento hist贸rico que vivimos a nivel mundial. Atravesamos, como tantas veces se ha dicho, un momento de profunda crisis planetaria de la mano de un reacomodo geopol铆tico en el que Estados Unidos y China se disputan el poder mundial. En ese reacomodo, advirtieron Ra煤l Zibechi y Ana Esther Cece帽a, es importante no encantarse con la posible ca铆da del imperio estadounidense y aplaudir la emergencia de China como poder global 鈥攗n pa铆s sin duda capitalista y profundamente patriarcal鈥. Se trata, en efecto, de dos formas distintas de capitalismo; capitalismo 茅ste que, como explic贸 Carlos Gonz谩lez, atraviesa una crisis nunca vista debido al crecimiento exponencial del capital financiero en detrimento del capital productivo.

Aunque esta disputa se da sobre todo en el Indo-Pac铆fico, el sureste mexicano no es ajeno a la misma, pues Am茅rica Latina es una regi贸n estrat茅gica para los intereses estadunidenses: militares, por un lado, pero sobre todo econ贸micos, pues ante la crisis de suministros, recrudecida por la pandemia y m谩s a煤n por la guerra en Ucrania, los pa铆ses del sur aportan la reposici贸n necesaria. El capitalismo actual, explic贸 Zibechi, depende de las guerras de despojo para sobrevivir. Seg煤n an谩lisis rigurosos, el 40% de la tierra en Am茅rica Latina a煤n se encuentra en manos de campesinos, comunidades ind铆genas y negras, peque帽os productores, pescadores, recolectores, etc. Y esas tierras son codiciadas por el capital, lo que significa que la guerra de despojo que presenciamos reci茅n comienza y es de larga duraci贸n.

De ah铆 dos fen贸menos ineludibles: la militarizaci贸n y el v铆nculo entre crimen organizado, Estado y capital.

La militarizaci贸n lleg贸 para quedarse, dijo Zibechi, pero ahora con nuevas caracter铆sticas. Mientras antes la izquierda siempre se opuso a la militarizaci贸n, ahora los gobiernos progresistas, como los de M茅xico, Argentina, Chile y Colombia, la promueven con mucho m谩s 茅xito de lo que la derecha jam谩s lo hab铆a podido hacer. El caso de M茅xico es desde luego el m谩s extremo, y aqu铆 entendemos que el militarismo no s贸lo se utiliza como mecanismo de control para el reordenamiento territorial, sino tambi茅n como fuente de acumulaci贸n de capital, al utilizarse el Ej茅rcito y la Marina para construir y administrar megaproyectos en los que participan grandes empresas transnacionales y que, como se observ贸 a lo largo de la caravana, en nada benefician a los pueblos.

Esta militarizaci贸n no es ajena a los intereses de Estados Unidos en su disputa por el poder global. El 3 de febrero del a帽o pasado, M茅xico por primera vez permiti贸 que las fuerzas armadas de Estados Unidos realicen ejercicios militares en territorio nacional. Esto como parte de la nueva estrategia del Comando Sur estadounidense para Latinoam茅rica.

Por otro lado, la alianza entre fuerzas armadas, Estado, capital y crimen organizado, tan evidente en los testimonios recabados en el recorrido de la Caravana y en los que escuchamos en las mesas de trabajo durante el Encuentro, es ya un elemento sist茅mico global. Como dijo Zibechi, el capital funciona al estilo del narco, y el narco es una empresa capitalista sumamente exitosa.

Vilma Almendra detall贸 c贸mo en Colombia (como en M茅xico), el narco se utiliza para romper movimientos, resistencias y autonom铆as. As铆, el territorio del Cauca, que hasta 2018 estaba controlado por las comunidades ind铆genas de la mano de la guardia comunitaria, est谩 ahora bajo el control de los grupos armados, cuyo gran motor es el narco. Como en M茅xico, en Colombia el narco est谩 incrustado en todos los niveles del gobierno. 鈥淣os gobiernan los mejores narcos 鈥攄ijo Almendra鈥 y ellos nos se帽alan como narcos y nos matan.鈥 En M茅xico la evidencia m谩s burda de esto es desde luego Genaro Garc铆a Luna, pero como los muchos testimonios (y la experiencia de casi cualquier ciudadano) demuestran, el narco-Estado est谩 m谩s vivo que nunca en nuestro pa铆s.

M谩s all谩 de la dimensi贸n militar, los megaproyectos de la 4T son de gran inter茅s econ贸mico para los Estados Unidos. Carlos Gonz谩lez record贸 que los proyectos e贸licos se han logrado frenar en el Istmo de Tehuantepec, pero aclar贸 que no como respuesta a los reclamos de los pueblos afectados, sino porque la pol铆tica energ茅tica del gobierno actual prioriza el gas y petr贸leo producidos en el sur de Texas. Al gasoducto de Texas a Tuxpan, Veracruz, inaugurado en 2019, se le planea a帽adir otro trecho para conectarlo con el Corredor Trans铆stmico y con la refiner铆a de Dos Bocas en Tabasco.

Por otro lado, el Corredor funcionar谩 como un muro contra la migraci贸n, sobre todo centroamericana. El muro fronterizo que Donald Trump anunci贸 ser铆a costeado por M茅xico se construye ahora no en la frontera norte, sino en el Istmo de Tehuantepec, para detener el imenso flujo de migraci贸n ocasionado tanto por la crisis econ贸mica como por la militarizaci贸n y la crisis ambiental planetaria.

Megaproyectos de la 4T: un solo proyecto

Carlos Gonz谩lez enfatiz贸 que el Tren Maya, el Corredor Interoce谩nico, el Proyecto Integral Morelos (por el que perdi贸 la vida Samir Flores Soberanes y que finalmente se logr贸 detener), el aeropuerto de Santa Luc铆a, los gasoductos y l铆neas el茅ctricas y todo el resto de infraestructura planeada no son proyectos aislados, sino componentes de un mismo proyecto cuyo principal objetivo es el reordenamiento territorial para beneficio del capital.

El Tren Maya contempla la construcci贸n de grandes hoteles, un aeropuerto en Tulum, la modernizaci贸n de los aeropuertos de Chetumal y Palenque, 鈥渃iudades desarrolladas鈥 y polos industriales con inversiones de alrededor de mil millones de d贸lares cada uno. El Corredor Interoce谩nico, que se conecta con el Tren Maya, adem谩s de la l铆nea de tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz, incluye otra de Coatzacoalcos a Palenque y una tercera de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. Esto, como describi贸 la delegaci贸n centroamericana al final del segundo d铆a del encuentro, se articula con megaproyectos en toda Am茅rica Central con el mismo prop贸sito de reordenamiento territorial para usufructo del capital. Se reconstruyen tambi茅n un oleoducto y un gaseoducto de Jaltipan a Salina Cruz, una red profunda de fibra 贸ptica y m谩s de 15 mil hect谩reas de polos industriales. Todo esto con la participaci贸n de empresas multinacionales como Mota-Engil, Grupo Carso, Grupo Aspid, ICA, empresas inmobiliarias como Real Estate Market and Lifestyle, Grupo Industrial Hermes, Ferrom谩s, Grupo M茅xico, FEMSA y m谩s.

Todos estos proyectos, la mayor铆a de los cuales no cuenta con estudios de impacto ambiental y social serios, invaden los territorios de los pueblos y destruyen el tejido social. Se trata, como dijo Ana Esther Cece帽a, de un saqueo no s贸lo f铆sico, sino de sentidos, de s铆mbolos y referentes. En el proceso de construcci贸n de estos proyectos, se saquean piezas arqueol贸gicas y se destruyen edificios prehisp谩nicos para dar paso al tren. Adem谩s de las graves afectaciones ambientales, la tala de millones de 谩rboles y la destrucci贸n del h谩bitat de muchos animales, nuestra historia est谩 siendo destruida y profanada en aras de un progreso que sirve a unos cuantos.

Ante las inevitables resistencias, estos proyectos est谩n custodiados no s贸lo por las fuerzas armadas, sino por el crimen organizado. Como advirti贸 Carlos Gonz谩lez (y como es evidente por los relatos de varias organizaciones presentes en el encuentro), son el narco y los grupos paramilitares quienes dan protecci贸n a las empresas mineras, a los agronegocios, a los gasoductos y a los megaproyectos, incluso participando con grandes lucros en dichos negocios.

鈥淎 m铆, que llevo tantos a帽os trabajando en la costa nahua de Michoac谩n, con tantos hermanos asesinados y desaparecidos, este 2023 me recuerda mucho al 2011 calderonista鈥, dijo Gonz谩lez. Y quienes viven en Chiapas tienen el privilegio de conocer de primera mano la rapid铆sima transformaci贸n de un estado bell铆simo en un campo de guerra.

Luz en la oscuridad

鈥淐uando la oscuridad es profunda 鈥攄ijo Carlos Gonz谩lez鈥, una luz, por peque帽a que sea, es fuerte y poderosa.鈥

La situaci贸n de desplazamiento forzado, represi贸n, criminalizaci贸n, asesinatos y desaparecimientos forzados y todo el horror que se vive en los territorios que resisten el despojo tiene su contraparte en la construcci贸n de vida de los pueblos.

En su caminar por las luchas de Am茅rica Latina, Ra煤l Zibechi observa que hay una expansi贸n en curso de las autonom铆as, al punto que para muchos pueblos el camino auton贸mico se ha convertido en sentido com煤n, sobre todo entre los pueblos originarios y de la di谩spora africana. Se trata de un camino en el que se construyen otras formas de vida y relaciones sociales distintas. Vilma Almendra, por ejemplo, habla del proceso en marcha por la liberaci贸n del Cauca no s贸lo en t茅rminos de la recuperaci贸n de las tierras de cultivo, sino de una relaci贸n no patriarcal, no colonial y no estatal con la tierra. 鈥淭ierra para sanar el coraz贸n y liberarnos con ella.鈥 La resistencia kurda, como bien dijeron las mujeres kurdas, es un paradigma de esperanza para el mundo. 鈥淓l confederalismo democr谩tico en Rojava crea vida y demuestra que el Estado-naci贸n no es la 煤nica soluci贸n.鈥

Hay en marcha, tambi茅n, una insurgencia de la mujer no s贸lo por relaciones no patriarcales y m谩s justas, sino por repensar nuestra relaci贸n con la tierra, entre los seres humanos y con la vida. No por nada el lema de la revoluci贸n kurda es 鈥淢ujer, Vida, Libertad鈥. Junto con esto, como qued贸 claro en las mesas de trabajo, hay una preocupaci贸n activa por el papel de la infancia y las juventudes en la construcci贸n de otras formas vivir.

Finalmente, lo que qued贸 muy claro en el encuentro es que hay un despertar de la importancia de la espiritualidad como fundamento para la lucha y como forma de enfrentar la brutalidad del despojo. Porque es por medio de la espiritualidad que se puede concebir la tierra no como mercancia, sino como algo sagrado que hay que cuidar y respetar. Es la espiritualidad lo que alimenta el arte, que nos permite vislumbrar otros mundos posibles. Es la espiritualidad lo que le da sentido a la construcci贸n de otras formas de relacionarnos entre nosotrxs y con la naturaleza. Es la espiritualidad lo que nos alimenta para no claudicar, para seguir caminando con coraz贸n, con 鈥渢ernura radical鈥, como se expres贸 varias veces, con determinaci贸n de que la destrucci贸n y la muerte s贸lo se pueden enfrentar construyendo vida.

La gran fuerza de lucha y de vida que presenciamos tanto en la caravana como en el encuentro son peque帽os faros que alumbran nuestro navegar en las aguas inciertas de nuestros tiempos.