De parte de Kurdistan America Latina March 6, 2023

Mujeres de todo el mundo de los 谩mbitos social, acad茅mico, art铆stico, pol铆tico y gubernamental se reunieron en el Encuentro Internacional Feminista (EIF) #WeCallItFeminism (鈥淟o llamamos feminismo鈥), celebrado en Madrid hace dos fines de semana.

Entre otras decisiones, se adopt贸 una declaraci贸n de apoyo a la paz en Colombia, que dice: 鈥淣os solidarizamos con las mujeres colombianas que han sufrido, no s贸lo las violencias sexistas estructurales, sino tambi茅n el conflicto armado que ha atravesado sus cuerpos, comunidades y territorios y, frente al cual, se han levantado para defender sus derechos, la vida y sus territorios鈥.

Las mujeres tambi茅n expresaron su apoyo 鈥渁 la pol铆tica de Paz Total liderada por el gobierno del Presidente Gustavo Petro para dar una salida negociada a la confrontaci贸n armada que, por m谩s de cinco d茅cadas, han vivido m谩s de nueve millones de colombianas y colombianos, y que ha llevado a un ejercicio sistem谩tico de violencia contra las mujeres, especialmente las mujeres rurales, ind铆genas, negras y campesinas鈥.

La declaraci贸n, firmada por la representaci贸n del Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n, hace un llamamiento 鈥渁l gobierno colombiano y a todos los actores armados para que implementen un enfoque de g茅nero y de derechos de las mujeres en los di谩logos que adelantan, en las medidas que discuten y en las herramientas de reparaci贸n disponibles para salir de la guerra, as铆 como la participaci贸n e incidencia de las mujeres en todos los temas y escenarios que aborden la negociaci贸n actual y las futuras negociaciones鈥.

La declaraci贸n celebra el 鈥渞einicio鈥 de la Mesa de Di谩logos entre el Gobierno de Colombia y el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN). 鈥淩econocemos como positiva y referente la conformaci贸n conjunta del equipo negociador del gobierno colombiano y valoramos la decisi贸n de feminizar el proceso de di谩logo鈥, indica el texto.

Las firmantes de la declaraci贸n son las siguientes:

Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de Espa帽a; Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2023 del Gobierno de Espa帽a; Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de G茅nero del Gobierno de Chile; Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres de M茅xico; Elizabeth G贸mez Alcorta, ex ministra de las Mujeres, G茅neros y Diversidad del Gobierno de Argentina; Anah铆 Durand, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Gobierno de Per煤; Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2023 en el Gobierno de Espa帽a y secretaria de organizaci贸n de Unidas Podemos; Paola Pab贸n, prefecta provincial de Pichincha, Ecuador; Idoia Villanueva, diputada en el Parlamento Europeo por Unidas Podemos Cambiar Europa; 脕ngela Rodr铆guez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de G茅nero en el Gobierno de Espa帽a; Gabriela Monta帽o, ex presidenta de la C谩mara de Senadores y antigua Ministra de Salud del Gobierno de Bolivia; Manuela D鈥橝vila, periodista y ex diputada federal por R铆o Grande del Sur en el Gobierno de Brasil; Karol Cariola, diputada de la Rep煤blica de Chile; Isabel Serra, coportavoz de Podemos en el Estado espa帽ol; Cristina Fallar谩s, periodista, escritora y activista; Oihana Etxebarrieta, representante del grupo parlamentario Euskal Herria Bildu; Melike Yasar, del Movimiento de Mujeres del Kurdist谩n.

FUENTE: ANF

