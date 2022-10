–

Por Berta Gonz谩lez de Vega

13 de octubre de 2022

Por mucho que nos insulten, ni somos antivacunas ni chiflados

Ahora que vamos a por la cuarta dosis de la vacuna del Covid, parece apropiado reflexionar sobre preguntas en el aire que no consiguen suscitar el inter茅s de la prensa m谩s consolidada y de los pol铆ticos espa帽oles. Quiz谩 la causa del desinter茅s se encuentre en una especie de nueva religi贸n, el cientifismo, que se conforma con lo establecido por los organismos reguladores, asociaciones m茅dicas con financiaci贸n de los laboratorios farmace煤ticos y comunicados de la industria interesada. Los ap贸stoles cientifistas miran a los disidentes con desd茅n y superioridad moral y se帽alan a todos, con trazo grueso, como retrasados cavern铆colas conspiranoicos terraplanistas, sin saber que muchos son investigadores de universidades de prestigio, represaliados por salirse del guion.

Vamos con las preguntas. Si la epidemia del Covid iba a ocurrir entre los no vacunados, 驴por qu茅 se dejaron de dar datos de hospitalizados y muertos con su estado de vacunaci贸n? 驴C贸mo es posible que Twitter suspenda durante unas horas la cuenta del consejero de Salud de Florida, Joseph Ladapo, por informar de que deja de recomendar las vacunas a varones sanos menores de 40 a帽os por el riesgo de miocarditis? Ladapo es m茅dico por Harvard, se opuso en California a los confinamientos, le ficharon en Florida y, ahora, con los datos de meses y meses de vacunaci贸n, ha tomado esa decisi贸n. Por cierto, 驴cu谩ntos en Espa帽a saben que hubo pa铆ses n贸rdicos que ya hace meses dejaron de recomendar tambi茅n las vacunas a varones menores de 30 a帽os por lo mismo? 驴Qu茅 datos de miocarditis hay en Espa帽a? 驴Podemos estar protegidos de alguna manera especial los espa帽oles? 驴Qu茅 dice la Sociedad Espa帽ola de Cardiolog铆a?

驴A qu茅 se deben los infartos en gente joven de los que en estas semanas han hablado el jefe de Cardiolog铆a del Hospital Carlos Haya de M谩laga y la jefa del Hospital Universitario de Navarra? 驴Ser谩n todos por golpes de calor? 驴Sabemos ya a qu茅 se debe el exceso de mortalidad? 驴Cu谩ntos ni帽os se han muerto de Covid en Espa帽a?

A algunos nos ense帽aron el placer de hacernos preguntas para satisfacer la curiosidad. El gusto de un buen debate con refutaciones fundadas. Y, por mucho que nos insulten, ni somos antivacunas ni chiflados conspiranoicos.

Jay Bhattacharya es profesor en Stanford y uno de los firmantes de la ‘Great Barrington Declaration’, que ped铆a evitar confinamientos masivos. Hace unos d铆as, en Twitter, explicaba lo que era la anticiencia: no haber dejado visitar a los abuelos que se mor铆an solos; haber obligado a camareros con mascarilla a servir a comensales sin ellas; no haber organizado ensayos r谩pidos con medicinas ya existentes para tratar el Covid, como la ivermectina; pretender que hay consensos absolutos cuando no los hay; insinuar que la teor铆a del escape de laboratorio de Wuhan es racista y conspiranoica鈥 La cita falsa de Churchill dec铆a que el fascismo del futuro se llamar铆a a s铆 mismo antifascismo. Estamos a un paso de que la anticiencia de hoy llame terraplanista a cualquiera que se haga preguntas, en el encuentro con la cuarta dosis.