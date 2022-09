Por Michael Roberts

Los gobiernos del G7 tienen un problema. La guerra de Ucrania contra Rusia no est谩 ganada. Parece que va a ser un conflicto largo y agotador, posiblemente interminable. Y, sin embargo, el mundo, y en particular Europa, depende del suministro energ茅tico ruso. El G7 acord贸 dejar de comprar petr贸leo ruso, como parte de su programa de utilizar las sanciones econ贸micas como arma de guerra. Pero hasta ahora, las importaciones de energ铆a de Rusia no se han detenido porque significar铆a una cat谩strofe para los pa铆ses de la UE, particularmente Alemania. Y Rusia sigue vendiendo grandes vol煤menes, a nivel mundial, aunque con un descuento del precio mundial, a India, China y otras econom铆as sedientas de energ铆a.

A principios de junio, la Uni贸n Europea acord贸 prohibir a sus empresas 鈥渁segurar y financiar el transporte, en particular, a trav茅s de rutas mar铆timas, de petr贸leo [ruso] a terceros鈥 despu茅s de finales de 2022 para que sea 鈥渄if铆cil para Rusia continuar exportando su crudo y derivados del petr贸leo al resto del mundo鈥. Pero todav铆a no se est谩 implementando y los petroleros de propiedad griega est谩n transportando las exportaciones de petr贸leo ruso a todo el mundo y, hasta esta semana, el gas ruso todav铆a se importaba en Europa. Como resultado, el super谩vit comercial ruso se ha disparado a medida que aumentan los ingresos por exportaciones de petr贸leo y gas, impulsados 鈥嬧媝rincipalmente por los enormes aumentos de los precios.

En una imagen especular, la balanza comercial de la zona euro se ha hundido en un grave d茅ficit y el valor del euro se ha desplomado por debajo del d贸lar por primera vez en m谩s de 20 a帽os.

Los gobiernos europeos han estado tratando desesperadamente de encontrar fuentes alternativas de suministro de energ铆a y han buscado en todo el mundo para comprar gas y petr贸leo a precios de mercado. Esto ha llevado a una espiral de precios del gas natural y del petr贸leo. Sin embargo, a un gran costo, Europa ha estado preparando su almacenamiento de gas para pasar el pr贸ximo invierno. Los niveles de almacenamiento de gas est谩n ahora al 80% de su capacidad e incluso m谩s en Alemania.

Esto se ha hecho mediante el cambio a las costosas importaciones de gas natural licuado (GNL) transportadas en barco. Europa ha reducido sus importaciones de gas de Rusia (en parte por pol铆tica, pero principalmente porque Rusia ha reducido el suministro de gas al 20 % en el gasoducto clave, y ahora esta semana a cero). Para reemplazar esa p茅rdida, ha comprado GNL de Espa帽a y Am茅rica del Norte.

Aun as铆, tendr谩 que agotar toda su capacidad de almacenamiento para pasar el invierno sin cortes de luz. 驴Y entonces qu茅?

Los l铆deres del G7 han decidido por eso una nueva sanci贸n contra Rusia que esperan acelere la capitulaci贸n rusa en la guerra en Ucrania. Dirigidos por Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EEUU, proponen introducir un precio m谩ximo en todas las importaciones de petr贸leo de Rusia. En lugar de aplicar una prohibici贸n general de asegurar o financiar cualquier env铆o de petr贸leo ruso, se ofrecer谩n cr茅ditos y seguros, siempre que el precio pagado por la energ铆a rusa est茅 por debajo de cierto nivel.

Qu茅 nivel ser谩 ese a煤n est谩 por decidirse para el nuevo a帽o 2023. Actualmente, el precio del crudo Brent es de alrededor de $90-100/barril. Si el precio tope se fijara en, digamos, $50/b, los ingresos de exportaci贸n rusos probablemente se desplomar铆an y Putin perder铆a los fondos para su guerra, mientras que los precios de la energ铆a caer铆an dr谩sticamente. De hecho, con esta noticia, los precios del gas y el petr贸leo han vuelto a caer, aunque todav铆a son cuatro veces m谩s altos (gas) y un 80% m谩s altos (petr贸leo) que antes de que comenzara la guerra.

驴Funcionar谩 esta arma de precio m谩ximo? Tiene muchos agujeros. Rusia podr铆a negarse a exportar petr贸leo al precio m谩s bajo, aunque eso no solo reducir铆a una de sus pocas fuentes de ingresos externos, sino que tambi茅n requerir铆a cerrar pozos de petr贸leo que no se reinician f谩cilmente. Un cierre prolongado de los pozos petroleros rusos podr铆a causar un da帽o severo y duradero a su capacidad de producci贸n. Pero Rusia podr铆a continuar exportando petr贸leo a pa铆ses que se niegan a cumplir con el tope de precios del G7, por ejemplo, China e India. De hecho, antes de la invasi贸n, India casi no importaba petr贸leo ruso. Para julio, estaba importando cerca de 1 mill贸n de barriles diarios de crudo ruso (con grandes descuentos), o alrededor del 1 por ciento del suministro mundial. Y, adem谩s, todos los pa铆ses deber铆an aceptar utilizar los mecanismos de seguros del G7 y no recurrir a aquellos que est谩n fuera de sus restricciones. Es posible que muchos pa铆ses no sigan las restricciones del G7.

Mientras tanto, los enormes aumentos en los precios mundiales de la energ铆a (y de los alimentos) est谩n creando una cat谩strofe para el costo de la vida. En todas partes de Europa, los salarios reales se est谩n desplomando.

Gran Breta帽a es donde est谩 peor la cosa. El Banco de Inglaterra (BoE) prev茅 que la tasa de inflaci贸n alcance un m谩ximo del 13,3 % en octubre y que la renta disponible real de los hogares caiga un 3,7 % entre 2022 y 2023, lo que convierte a esos dos a帽os en los peores registrados. Pero puede ser incluso peor que eso. Citibank pronostica que la inflaci贸n va camino de subir al 18,6 por ciento en enero, el pico m谩s alto en casi medio siglo, debido al aumento de los precios mayoristas del gas. 隆Y Goldman Sachs va m谩s all谩, ya que espera aumentos de gas a煤n mayores, y ahora cree que la inflaci贸n del Reino Unido alcanzar谩 un m谩ximo del 22%!

Como siempre, son los pobres los m谩s afectados. M谩s del 40% de los hogares del Reino Unido no podr谩n calentar sus hogares adecuadamente en enero cuando las facturas de energ铆a aumenten nuevamente. S铆, en Gran Breta帽a en 2022. Alrededor de 28 millones de personas en 12 millones de hogares, o el 42 por ciento de todos los hogares, no podr谩n permitirse calentar y alimentar el茅ctricamente de manera adecuada sus casas a partir de enero, cuando se pronostica que la factura de energ铆a anual t铆pica supere las 5,300 libras esterlinas. Incluso en octubre, cuando el tope del precio de la energ铆a en Gran Breta帽a aumente un 80 por ciento hasta 3.549 libras esterlinas, 9 millones de hogares se enfrentar谩n a la escasez de combustible. Dado que la actual crisis del costo de la vida se est谩 sintiendo m谩s duramente en los hogares de bajos ingresos, la pobreza absoluta est谩 en camino de aumentar en tres millones en los pr贸ximos dos a帽os, mientras que se prev茅 que la pobreza infantil relativa alcance su nivel m谩s alto (33% en 2026-27) desde los picos de la d茅cada de 1990.

Pero, 驴qu茅 es este tope en el precio de la energ铆a que se aplica en el Reino Unido? Supuestamente es para evitar que las empresas de energ铆a aumenten demasiado sus facturas y obtengan superganancias a expensas de los hogares. En el Reino Unido, un regulador llamado Ofgem establece un tope de precios cada seis meses que supuestamente regula la rentabilidad de las empresas minoristas de energ铆a privatizadas que cobran a los clientes por el gas y la electricidad.

Pero este tope de precio se dispar贸 de menos de 拢 1.000 al a帽o en 2021 a 拢 3.549 en octubre y se pronostica que alcanzar谩 las asombrosas 拢 6,600 para el verano del pr贸ximo a帽o. Este tipo de aumentos son completamente imposibles de absorber para los hogares promedio y las peque帽as empresas, y mucho menos para los m谩s pobres y aquellos con casas sin aislamiento.

驴C贸mo se explican estas subidas de precios? Mucho se habla de las ganancias que est谩n obteniendo los monopolios minoristas de energ铆a y es cierto que est谩n obteniendo grandes ganancias y repartiendo millones entre sus accionistas. Pero cuando se observa el desglose de los costos para estos minoristas, la historia es m谩s compleja.

Lo que se encuentra es que las empresas minoristas de energ铆a est谩n restringidas por Ofgem a una tasa de ganancia de solo el 2% sobre los costos (totales, no operativos). Pero esos costos incluyen los costos de distribuir el gas y la electricidad por tuber铆as y cables hasta los hogares. Los proveedores de estos servicios son un grupo separado de monopolios (en el Reino Unido, los Seis Grandes). Los Seis Grandes pueden obtener una tasa de beneficio de hasta el 40% con sus precios a las empresas minoristas y, por lo tanto, quedarse con alrededor del 7-10% del precio para los hogares. Las empresas de distribuci贸n son propiedad de varios fondos de cobertura y empresas de capital privado que se quedan con su parte.

Pero la mayor parte de la factura de los hogares es el precio que cobran las compa帽铆as energ茅ticas mundiales por su gas y petr贸leo, es decir, Shell, BP, Mobil, Exxon, etc.

Aqu铆 es donde est谩 la raz贸n de la verdadera bonanza de ganancias. La bonanza de ganancias en el segundo trimestre incluy贸 una ganancia r茅cord de 11.500 millones de d贸lares para el rival de BP, Shell; ganancias r茅cord de 17.600 millones de d贸lares y 11.600 millones de d贸lares respectivamente para las estadounidenses ExxonMobil y Chevron; m谩s 9.800 millones de d贸lares para la francesa Total. En los primeros seis meses del a帽o, las empresas obtuvieron unas ganancias globales tras ajustes de casi $ 100 mil millones.

Por lo tanto, cuando el director de Ofgem del Reino Unido, Jonathan Brearley, dice que 鈥渘o podemos obligar a las empresas a comprar energ铆a por menos de su precio鈥 todos debemos trabajar juntos鈥, en cierto modo, tiene raz贸n. Si el mercado gobierna, entonces sus poderes regulatorios sirven para poco, porque funciona a partir del principio de que las empresas deben obtener ganancias. Pero si el objetivo de Ofgem es asegurar un trato justo para los hogares en condiciones de monopolio natural, entonces claramente ha incumplido ese mandato. La privatizaci贸n de la distribuci贸n de gas y electricidad en el Reino Unido desde finales de la d茅cada de 1980 y principios de la de 1990 ha dado lugar a que un pu帽ado de empresas muy grandes y muy poderosas disfruten de amplios m谩rgenes de beneficio y los accionistas obtengan grandes dividendos, mientras que los hogares del Reino Unido est谩n sujetos a facturas de energ铆a alt铆simas.

Por ejemplo, los seis grandes distribuidores han pagado casi 23.000 millones de libras esterlinas en dividendos, seis veces su factura fiscal en los 煤ltimos diez a帽os. Pero, como dijo un director ejecutivo, 鈥渓as empresas est谩n ah铆 para obtener ganancias, y los dividendos son una forma de compartir eso con los accionistas鈥.

Los poderes f谩cticos tambi茅n est谩n conmocionados por la explosi贸n del precio de la energ铆a. De hecho, varios han cuestionado el principio econ贸mico de los precios de mercado, llam谩ndolo 鈥渇rancamente rid铆culo鈥 (Boris Johnson), 1 鈥 absurdo鈥 (Emmanuel Macron) 2 y concluyendo que 鈥渆ste sistema de mercado ya no funciona鈥 (Ursula von la Leyen). La jefa de la UE admiti贸 que esto estaba 鈥渆xponiendo las limitaciones de nuestro dise帽o actual del mercado el茅ctrico 鈥. 驴Pero cu谩l es la respuesta? Bueno, 鈥渘ecesitamos un nuevo modelo de mercado para la electricidad que realmente funcione鈥 (隆!). 鈥淒ise帽os de mercado alternativos que podr铆an incluir potencialmente el desacoplamiento del gas de la formaci贸n del precio de mercado鈥. Entonces, los precios del gas estar铆an controlados y no sujetos al mercado, pero 驴c贸mo?

No profundizar茅 m谩s en la mir铆ada de propuestas provenientes del gobierno del Reino Unido, el Partido Laborista en la oposici贸n y varios grupos de expertos sobre c贸mo aliviar o evitar la cat谩strofe que se avecina para millones de hogares en Europa y particularmente en el Reino Unido. No lo har茅 porque hay una cosa que todas tienen en com煤n: no hay propuestas para acabar con el mercado de los precios de la energ铆a o para fusionar y hacer p煤blicas las empresas de energ铆a, minoristas, distribuidoras y mayoristas (los sindicatos del Reino Unido proponen solamente la nacionalizaci贸n de las empresas minoristas). Hacerlo requerir铆a una transformaci贸n revolucionaria de la estructura de las econom铆as, comenzando con la energ铆a.

Y, sin embargo, incluso en una escala limitada, la propiedad p煤blica de la energ铆a funciona. En Alemania, por ejemplo, dos tercios de toda la electricidad se compra a empresas de energ铆a municipales y, desde 2016, el ayuntamiento de M煤nich ha suministrado suficiente energ铆a renovable para las necesidades de todos los hogares. Dinamarca tiene una red de transmisi贸n de propiedad totalmente p煤blica y la mayor proporci贸n de energ铆a e贸lica del mundo. Un sistema de energ铆a de propiedad p煤blica puede complementarse con desarrollos de menor escala, como la energ铆a de propiedad comunitaria. En 2008, la isla de Eigg fue la primera comunidad en lanzar un sistema el茅ctrico fuera de la red, alimentado por viento, agua y energ铆a solar, lo que permiti贸 a la poblaci贸n local tener una mayor participaci贸n y voz en su energ铆a.

Pero estos pasos son limitados y parciales. En general, las reglas del mercado y las grandes petroleras dirigen el espect谩culo. Y ahora los precios del mercado se ven agravados por los intentos desesperados de los l铆deres del G7 de derrotar a Rusia en la guerra.

Como resultado, los esfuerzos para controlar las emisiones de carbono y cumplir con los objetivos globales se est谩n revirtiendo a medida que se acelera la producci贸n de energ铆a de combustibles f贸siles y aumentan los subsidios a los combustibles f贸siles para ayudar a controlar los precios de la energ铆a. Los subsidios a los impuestos sobre la energ铆a no solo refuerzan la dependencia de la UE de las importaciones de combustibles f贸siles, sino que tambi茅n van en contra de lograr los objetivos clim谩ticos del Pacto Verde Europeo.

En los EEUU, la generaci贸n de energ铆a con carb贸n fue mayor en 2021 bajo el presidente Joe Biden que en 2019 bajo el entonces presidente Donald Trump, quien se proclamaba el salvador de la industria del carb贸n de Estados Unidos. En Europa, la energ铆a de carb贸n aument贸 un 18 por ciento en 2021, su primer aumento en casi una d茅cada.

El economista Dieter Helm, profesor de pol铆tica energ茅tica en la Universidad de Oxford, dice que el alejamiento de los combustibles f贸siles rara vez ha parecido m谩s complicado. 鈥淟a transici贸n energ茅tica ya estaba con problemas: el 80 por ciento de la energ铆a del mundo todav铆a proviene de combustibles f贸siles鈥, asegura. 鈥淓spero que, a corto plazo, EEUU aumente la producci贸n de petr贸leo y gas y que el consumo de carb贸n de la UE pueda aumentar鈥.

No hay escapatoria de la conclusi贸n obvia. Para evitar la cat谩strofe energ茅tica y revertir la enorme p茅rdida en el nivel de vida que ya est谩 en marcha, debemos tomar el control de las empresas de combustibles f贸siles y eliminar gradualmente su producci贸n con una mayor inversi贸n en energ铆as renovables, para reducir los precios del combustible para los hogares y las peque帽as empresas.

Pero eso significa un plan global para dirigir las inversiones hacia las cosas que la sociedad necesita, como la energ铆a renovable, la agricultura org谩nica, el transporte p煤blico, los sistemas p煤blicos de agua, la recuperaci贸n ecol贸gica, la salud p煤blica, las escuelas de calidad y otras necesidades actualmente insatisfechas. Tal plan tambi茅n podr铆a igualar el desarrollo en todo el mundo al distribuir recursos para la producci贸n in煤til y da帽ina en el Norte hacia el desarrollo del Sur, construyendo infraestructura b谩sica, sistemas de saneamiento, escuelas p煤blicas, atenci贸n m茅dica. Al mismo tiempo, un plan global podr铆a tener como objetivo proporcionar trabajos equivalentes para los trabajadores desplazados por la reducci贸n o el cierre de industrias innecesarias o da帽inas.

Pero no hay ninguna posibilidad por el momento. En cambio, millones de personas se enfrentan a una crisis por un aumento del costo de la vida de proporciones r茅cord. Y no olvide la perspectiva de una nueva crisis global en la producci贸n, la inversi贸n y el empleo. Seg煤n el FMI, el PIB real de los pa铆ses del G20 (o, m谩s exactamente, de las 18 principales econom铆as, excepto Arabia Saud铆) cay贸 en el segundo trimestre de 2022. Pero la tasa de inflaci贸n sigui贸 aumentando.

Y el FMI se帽ala que, 鈥淓l panorama mundial ya se ha oscurecido significativamente desde abril. Es posible que el mundo pronto se tambalee al borde de una recesi贸n global, solo dos a帽os despu茅s de la 煤ltima鈥. Jacon Frenkel, jefe del consorcio de dise帽adores de pol铆ticas globales del Grupo de los 30, lo resume as铆: 鈥淭enemos una crisis energ茅tica, una crisis alimentaria, una crisis de la cadena de suministro y adem谩s la guerra, todo lo cual tiene profundas implicaciones para el desempe帽o econ贸mico del mundo鈥.

Fuente: https://thenextrecession.wordpress.com/2022/09/04/energy-cost-of-living-and-recession/

Traducci贸n: G. Buster

Fuente: https://sinpermiso.info/textos/energia-coste-de-vida-y-recesion