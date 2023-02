–

En 2016, el paso del hurac谩n Matthew sobre el Caribe dej贸 una estela de muertos, m谩s de 1600, miles de desplazados, siembras y poblados destruidos. Los da帽os materiales provocados, se cree, superan los 10.000 millones de d贸lares. Pero Matthew no es un hecho aislado; las im谩genes de huracanes, ciclones, sequ铆as, inundaciones y otros fen贸menos llamados naturales se reproducen con m谩s frecuencia y agresividad, y transforman y aceleran din谩micas naturales y sociales. El recrudecimiento de estos fen贸menos hace evidente una crisis clim谩tica que es resultado de la quema intensa de combustibles f贸siles: carb贸n, petr贸leo y gas, desde la llamada Revoluci贸n industrial, iniciada a mediados del siglo xviii. Construir alternativas requiere replantear las relaciones no solo entre los seres humanos, sino tambi茅n las de la sociedad con la naturaleza, una propuesta que se encuentra en las ant铆podas del modelo de energ铆as extremas.

El desarrollo capitalista, sustentado en el petr贸leo, increment贸 considerablemente el metabolismo social, acelerando los flujos de materia y multiplicando el consumo energ茅tico per c谩pita, lo que se tradujo en un aumento exponencial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto provoc贸 una profunda transformaci贸n de la bi贸sfera, que ha alterado la constituci贸n y el funcionamiento de los ecosistemas (Equihua Zamora et al., 2016), caracterizada como una crisis clim谩tica planetaria.

El petr贸leo, como fuente energ茅tica barata y de una capacidad extraordinaria, facilit贸 el proceso de acumulaci贸n capitalista (producci贸n, distribuci贸n y consumo), dio lugar al desarrollo de la sociedad de consumo y sustent贸 la inimaginable capacidad militar que amenaza con destruir nuestro planeta (Bronstein, s. f.). Sus derivados son parte de la vida cotidiana de la mayor parte de la poblaci贸n mundial; sus residuos envenenan los r铆os, mares y suelos, as铆 como a la poblaci贸n. Incluso la agricultura se torn贸 altamente dependiente de insumos provenientes de los hidrocarburos. En menos de dos siglos se transformaron el planeta y la sociedad.

Los cambios del 煤ltimo siglo provocaron consecuencias imprevisibles, como la masiva extinci贸n de especies, la contaminaci贸n planetaria de la atm贸sfera, los suelos y las fuentes h铆dricas, la artificializaci贸n de la vida, el incremento de la urbanizaci贸n, la proliferaci贸n de materiales como aluminio, hormig贸n y pl谩sticos en los sedimentos, la transferencia masiva de sedimentos desde sus sitios de origen hacia las ciudades y la gran mezcla de especies entre los continentes. Los combustibles f贸siles tambi茅n se han identificados 鈥渃omo la causa del incremento considerable de 贸xido nitroso, di贸xido de carbono, metano y de nuevos gases como los clorofluorocarbonos en la atm贸sfera鈥 (Equihua Zamora et al., 2016).

Energ铆as extremas en Am茅rica Latina

Como un pez que se come su cola, el c铆rculo vicioso que provoca el af谩n de crecimiento econ贸mico y acumulaci贸n del capital lleva al avance permanente sobre nuevas fronteras para proveerse de materia-energ铆a y bienes naturales. Las fronteras se expanden en los pa铆ses del sur para garantizar la provisi贸n de bienes y servicios que requiere el norte industrializado (Moore, 2013), y adquieren un car谩cter extremo dado que avanzan sobre yacimientos de baja ley o reducida tasa de retorno energ茅tico, de dif铆cil acceso. Estos yacimientos no solo son m谩s costosos de explotar porque demandan mayores infraestructuras y desarrollos tecnol贸gicos, sino que tambi茅n implican mayores riesgos geol贸gicos, ambientales, laborales (por su elevada accidentalidad, comparada con las explotaciones tradicionales), sanitarios y sociales, adem谩s de altas emisiones de gases de efecto invernadero por combusti贸n de f贸siles y fugas de metano, como tambi茅n por desmontes.

En Am茅rica Latina, estas nuevas fronteras geogr谩ficas y tecnol贸gicas, extremas, est谩n representadas por proyectos de extracci贸n de hidrocarburos de formaciones sedimentarias compactas y arenas bituminosas, de crudos pesados y extrapesados, de yacimientos sumergidos en aguas profundas y ultraprofundas, e incluso por la aplicaci贸n de desarrollos biotecnol贸gicos en procesos de recuperaci贸n mejorada de pozos agotados de crudo o vetas de carb贸n profundas. Fronteras que avanzan sobre tierras campesinas y de peque帽os productores, aguas de pescadores artesanales y territorios ind铆genas y afrodescendientes, y atentan contra la soberan铆a alimentaria de los pueblos. Ese desplazamiento espacial y tecnol贸gico provoca afectaciones en la geolog铆a, los sistemas h铆dricos y forestales; deja a su paso un reguero de conflictos socioambientales, y profundiza la grave crisis clim谩tica (Roa Avenda帽o y Scandizzo, 2016).

Desde principios del presente siglo, varios Gobiernos latinoamericanos profundizaron el modelo econ贸mico basado en la extracci贸n de bienes naturales, propiciado por el aumento de los precios de energ茅ticos y minerales, el agotamiento de los yacimientos convencionales y el incremento de la demanda de energ铆a y materias primas por parte de los pa铆ses de econom铆as emergentes, como China, India y Brasil. Esto provoc贸 una exacerbada presi贸n para exportar bienes naturales desde las regiones perif茅ricas hacia las metr贸polis, con consecuencias socioecon贸micas y ambientales importantes (Muradian et al., 2012).

En el caso particular de los hidrocarburos, con mayor o menor intensidad se promovieron pol铆ticas p煤blicas en la regi贸n para favorecer la inversi贸n extranjera y ampliar las fronteras. Los casos m谩s sobresalientes son la reforma energ茅tica en M茅xico, en 2013, y el rol activo del Estado argentino en la explotaci贸n de formaciones de lutitas y arenas compactas a partir de la toma del control de la petrolera YPF, en 2012 鈹tras la expropiaci贸n de las acciones de la compa帽铆a Repsol鈹. De esta manera, Am茅rica Latina entr贸 en la vertiginosa carrera de las energ铆as extremas (Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, 2016), acentu贸 la matriz extractivista y garantiz贸 el crecimiento econ贸mico capitalista, sin salir de la matriz f贸sil.

La presi贸n por nuevos hidrocarburos provoc贸 la ampliaci贸n de las fronteras hacia las aguas profundas del mar Caribe y las costas brasile帽as, la Amazonia y las cordilleras colombianas; tambi茅n hacia las sabanas orinocenses de Venezuela y Colombia, y el Chaco sudamericano. En el caso de la actividad en las plataformas marinas, aunque desde hace d茅cadas existen importantes desarrollos offshore en el golfo de M茅xico, as铆 como tambi茅n en la zona austral de Chile y el oc茅ano Atl谩ntico 鈹Brasil y Argentina鈹, en los 煤ltimos diez a帽os la frontera se ha ampliado considerablemente en varios pa铆ses tras profundas reformas que benefician a los inversionistas extranjeros. Brasil hizo una fuerte apuesta en este sentido, que reafirm贸 en 2006 despu茅s del descubrimiento del Presal 鈹yacimiento alojado a 7000 metros de profundidad, cuyas reservas petrol铆feras se estiman entre 80 y 170 mil millones de barriles鈹. Mientras que en el Caribe, siguiendo la tradici贸n mexicana de explorar y explotar, Nicaragua y Honduras hacen esfuerzos por hallar hidrocarburos lejos de la costa. De igual manera, en Colombia, los 煤ltimos Gobiernos han ofrecido importantes beneficios a los inversionistas para ampliar la exploraci贸n en el mar, donde ya han encontrado dos importantes dep贸sitos gas铆feros. Incluso en Uruguay, un pa铆s sin tradici贸n petrolera, la francesa Total perfor贸 un pozo en su plataforma mar铆tima, a 200 kil贸metros de la costa, sin resultados alentadores para la compa帽铆a.

En el caso del gas o petr贸leo de lutitas o shale, Argentina se consolid贸 como el pa铆s de la regi贸n con m谩s reservas y con los principales desarrollos de la tecnolog铆a del fracking en la formaci贸n Vaca Muerta. M茅xico y Colombia siguen la misma direcci贸n, con lo que esperan incrementar sus reservas y sostener sus m谩rgenes de exportaci贸n, aunque a煤n sin importantes desarrollos. Adem谩s existen expectativas en las formaciones de arenas compactas (tight sands) en Argentina, M茅xico y Chile, que tienen menos costos de producci贸n que las formaciones de shale. Las nuevas fronteras tambi茅n incluyen los crudos pesados y extrapesados, que constituyen las principales reservas mundiales de hidrocarburos. Los yacimientos de la Faja del Orinoco, en Venezuela, son considerados los mayores de su tipo a nivel global. Y aunque con menor potencial, tambi茅n pa铆ses como Colombia, Ecuador, Per煤 y Bolivia hacen esfuerzos por extraer estas reservas.

Am茅rica Latina ha sido, y es en la actualidad, vital para garantizar el suministro de petr贸leo y gas requerido por los pa铆ses del norte industrializado y las econom铆as emergentes para su desarrollo econ贸mico. Los proyectos de energ铆a extrema aparecen como el puntal para sostener a la regi贸n en ese rol, a pesar del alto costo ambiental, social y cultural. En Argentina se han afectado zonas de tradici贸n agr铆cola, territorios ind铆genas e incluso zonas urbanas; en Colombia avanza en territorios de tradici贸n campesina y zonas de importancia ambiental, mientras que en M茅xico la reforma energ茅tica de 2013 pone en riesgo derechos fundamentales de las comunidades agrarias e ind铆genas y abre las puertas al capital trasnacional (CECCAM y GRAIN, 2014: 6-7). La respuesta a esos impactos es la creciente oposici贸n popular a estos proyectos, y un af谩n de los Gobiernos de mantener el rumbo, recurriendo o avalando incluso un amplio despliegue de fuerzas de seguridad 鈹p煤blicas o privadas鈹 y de militares para reprimir la oposici贸n. Desafortunadamente, esta resistencia tiene un costo muy alto: seg煤n la organizaci贸n Global Witness (2016), en 2015, 122 de los 185 l铆deres ambientales asesinados en el mundo encontraron la muerte en este continente.

De la crisis clim谩tica al 鈥渂uen vivir鈥

En mayo de 2013, la concentraci贸n de CO 2 en el planeta super贸 la marca de las 400 ppm, lo que, seg煤n los cient铆ficos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC), representa una situaci贸n totalmente irreversible y provocar谩 da帽os impredecibles. Y aunque la quema de combustibles f贸siles es la principal responsable del incremento de gases de efecto invernadero, se profundiza su extracci贸n. Los proyectos de energ铆a extrema, como el gas de formaciones compactas, son presentados por Gobiernos y empresas como un puente hacia el desarrollo de fuentes limpias, cuando en realidad se est谩n activando grandes bombas de metano.

Las bases de la econom铆a neocl谩sica desconocen el metabolismo social y ven la naturaleza solo como un valor para ser transformado en prosperidad econ贸mica y convertido en propiedad privada. La econom铆a capitalista ampl铆a el espacio y acelera los procesos en el tiempo, ignorando los l铆mites espaciales y temporales de la naturaleza (Altvater, 2014). En palabras de Altvater, el elogiado progreso de las fuerzas productivas ha sustentado tambi茅n a las fuerzas destructivas. Construir salidas a la actual crisis requiere replantear no solo las relaciones entre los seres humanos, sino tambi茅n las de la sociedad con la naturaleza o lo que, en palabras de los pueblos ind铆genas, es el sumak kawsay o 鈥渂uen vivir鈥.

