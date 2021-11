Los proyectos para la producci贸n de electricidad, y la oposici贸n vecinal que suscitan, se multiplican en Navarra. Por su parte, en Araba se acaban de paralizar dos macroparques e贸licos tras recibir informes medioambientales desfavorables.Los pol铆gonos e贸licos pueden convertirse en parte del paisaje navarro.

El precio de la electricidad no ha dejado de marcar m谩ximos hist贸ricos en las 煤ltimas semanas. Tras un largo periodo de inmovilismo, el Gobierno espa帽ol ha aprobado un nuevo decreto de la luz, derivando en una batalla frontal con las grandes el茅ctricas, quienes llevan d茅cadas alistando entre sus filas a miembros de PP, PSOE, PNV y ERC, entre otros, para evitar la regulaci贸n. El gas, la gasolina o el di茅sel han incrementado sus precios afectando directamente al bolsillo del consumidor, y esto acent煤a la necesidad de dejar atr谩s las energ铆as f贸siles. Por ello, y porque son altamente contaminantes, la transici贸n energ茅tica apuesta por las energ铆as renovables. Molinos y placas que pretenden extenderse por Euskal Herria sin respetar zonas naturales ni la fauna que las habita. Macroproyectos que motivan la queja de las asociaciones medioambientales y ecologistas tanto en Navarra como en Araba.

Desde Sustrai Erakuntza, organizaci贸n surgida para dar respuesta jur铆dico-t茅cnica a proyectos insostenibles en Navarra, recuerdan que la Zona Media y Ribera de Navarra est谩n saturadas de pol铆gonos de captaci贸n de energ铆a e贸lica, infraestructuras que causan grandes impactos ambientales, en especial a la avifauna. Y, sin embargo, denuncian que se siguen aprobando nuevos proyectos e贸licos y solares en esas mismas zonas, muchas de ellas situadas junto a lugares protegidos donde los da帽os causados ser铆an a煤n mayores. Una protesta que comparten grupos como Mendi Askeak, en Araba, donde se han presentado cuatro proyectos de nuevos pol铆gonos e贸licos. Dos de ellos, los de Iturrieta y Arkamo, han sido rechazados recientemente tras recibir varios informes medioambientales contrarios a su puesta en marcha. Algo que consideran toda una victoria contra un gigante como Iberdrola, pero con lo que no se conforman.

Sin molinos en Araba

La lucha de Mendi Askeak por preservar los espacios protegidos alaveses se remonta 15 a帽os atr谩s. Hoy, su persistencia ha permitido que en los parques de Iturrieta y Arkamo no se construyan pol铆gonos e贸licos, aunque todav铆a siguen en pie los proyectos de Labraza y Azazeta. 鈥淨ue las administraciones se den por vencidas en algo que han propuesto es un gran logro del movimiento vecinal. Se han dado unos pasos muy importantes y hacemos una valoraci贸n muy positiva鈥, se帽ala Koldo Ortiz de Guinea, miembro de Mendi Askeak. Hace 12 a帽os, hab铆a 19 proyectos previstos en Araba, pero desde hace cinco o seis a帽os solo se manten铆an en pie estos cuatro.

Para Ortiz de Guinea, pese a que las energ铆as renovables contaminan menos que las f贸siles, estos pol铆gonos son 鈥渮onas industriales, aunque las maquillen con la palabra 鈥榩arque鈥 y parezca que tienen animales y monte鈥. Subir las grandes palas de los molinos a los picos provoca un impacto medioambiental importante. Por ejemplo, a la hora de crear caminos por los que puedan acceder los camiones, con la construcci贸n de instalaciones de plataformas de miles de metros cuadrados, al tirar el cableado o al crear las subestaciones el茅ctricas: 鈥淪e produce una muerte importante de fauna, sobre todo de aves鈥, explica Ortiz de Guinea.

El pol铆gono que se pretende construir en Azazeta se ubica en los montes de Gasteiz, un lugar que desde Mendi Askeak ya se intent贸 que fuera catalogado como parque natural: 鈥淧eleamos para ello, pero por desgracia no lo conseguimos鈥. En el caso de Labraza, que tampoco est谩 protegido por la Red Natura 2000, como s铆 sucede con los ahora descartados Arkamo e Iturrieta, cuenta con otras especificidades medioambientales que los grupos alaveses creen que deben conservarse. Este espacio, situado en el t茅rmino municipal de Oion, tiene un alto valor biogeogr谩fico, ya que es la 煤nica masa natural de pino carrasco en la Comunidad Aut贸noma del Pa铆s Vasco, adem谩s de estar considerado como un corredor ecol贸gico comarcal.

Desde Mendi Askeak denuncian que es el propio Consejo de Gobierno de la Diputaci贸n Foral de Araba quien incumple su plan Mugarri, aprobado en 2009 para la Promoci贸n y el Desarrollo de las Energ铆as Renovables en Araba. 鈥淓n ese plan se se帽ala que no se pueden colocar parques e贸licos en zonas que tienen gran valor para las aves, entren o no dentro de la Red Natura 2000鈥, comenta Ortiz de Guinea. Tienen claro que la decisi贸n final sobre estos proyectos tiene que ser de la gente y no de Iberdrola. Saben que delante tienen un enemigo fuerte, que se adorna del 鈥渃apitalismo verde鈥 para hacer negocio, pero desde Mendi Askeak subrayan que el pueblo no ha comprado los discursos de la multinacional el茅ctrica y advierten de que seguir谩n presionando para parar estos proyectos e贸licos.

Los molinos e贸licos se multiplican en Araba y Navarra. MIKEL ROMEO RUIZ

Joserra Becerra, portavoz del partido EQUO Berdeak, cree que se han planteado las instalaciones sin tener en cuenta otros emplazamientos con menos impacto y, en este sentido, recuerda que el Gobierno Vasco ha lanzado un Plan Territorial Sectorial para la ordenaci贸n de las energ铆as renovables en el que debe se帽alar los lugares m谩s id贸neos para estas actividades. 鈥淧ara una adecuada transici贸n energ茅tica hay que planificar para evitar un crecimiento desordenado y un mayor impacto medioambiental鈥, dice Becerra. Adem谩s, recuerda que para que una instalaci贸n e贸lica sea rentable ya no hace falta ponerla en la cima del monte, pudiendo ubicarse en una zona degradada a la que se le dar铆a as铆 鈥渦n valor adicional鈥. Admite que las instituciones se pliegan ante las grandes empresas, pero se帽ala que no pueden ir contra sus propias normativas: 鈥淟lama la atenci贸n que el diputado general, Ramiro Gonz谩lez Vicente, se haya pronunciado a favor cuando el plan aprobado por la Diputaci贸n dice lo contrario鈥.

Paneles de Navarra

En lo que va de 2021, en Navarra se han presentado m谩s de 70 proyectos. Y aqu铆, al igual que en Araba, la construcci贸n de nuevos pol铆gonos de producci贸n de energ铆a acarrea tambi茅n protestas vecinales y ecologistas. La organizaci贸n Sustrai Erakuntza ha presentado alegaciones a los macropol铆gonos e贸licos de la empresa Sacyr, en el norte de la Comarca de Pamplona, y al de Green Capital Power, en la ladera sur de la Sierra de And铆a (Aldane). Adem谩s, tambi茅n ha advertido de que los nuevos proyectos solares en Iru帽erria ocupar谩n 847 hect谩reas de terreno agr铆cola, 鈥渆l equivalente a mil campos de f煤tbol鈥. Para Pablo Lorente, miembro de Sustrai, el proyecto fotovoltaico supone 鈥渢odo un ecocidio y la destrucci贸n del sector primario鈥. Y recuerda que la degradaci贸n de las zonas rurales tiene una afecci贸n directa en el consumo de productos locales y de alta calidad: 鈥淎 los gobiernos se les llena la boca con el kil贸metro 0 pero luego no defienden la soberan铆a alimentaria鈥, comenta.

Desde Sustrai llevan a帽os demandando que se apueste por modelos de electrificaci贸n basados en las renovables, pero no as铆: 鈥淣o se fomenta un modelo sostenible para la creaci贸n de la energ铆a el茅ctrica, es un modelo de industrializaci贸n del medio natural y del medio rural鈥. Defienden que la clave del cambio se encuentra en reducir los consumos y producir la electricidad lo m谩s cerca posible de donde se consume. De esta forma se lograr铆a un menor impacto medioambiental reduciendo los da帽os de las macroinstalaciones y de las l铆neas de alta tensi贸n 鈥攑or donde se distribuye la energ铆a鈥. Lorente denuncia que 鈥渆stos modelos se basan en un proceso de car谩cter especulativo para hacer dinero y no para cubrir las necesidades b谩sicas y l贸gicas鈥.

Seg煤n Sustrai, los gobiernos auton贸micos se est谩n poniendo de perfil o simplemente defienden los intereses de las grandes empresas. Aunque en Lezaun o en Urbasa Handia hay informes t茅cnicos desfavorables a la construcci贸n de molinos porque el Gobierno de Navarra considera que afectan a la biodiversidad de la zona, Pablo Lorente insiste en que 鈥渜uienes marcan el modelo energ茅tico y los proyectos no son tanto la Consejer铆a de Medio Ambiente como la Consejer铆a de Desarrollo Econ贸mico鈥. En este sentido, destaca que el Gobierno de Navarra lleva a帽os incumpliendo los tratados y las leyes al construir infraestructuras da帽inas para el territorio como las minas subterr谩neas, las canteras, la segunda fase del canal de Navarra, el tren de alta velocidad o el campo de golf en Baztan. 鈥淛unto con la coordinaci贸n de plataformas en contra de este modelo, defendemos una moratoria para hacer una planificaci贸n democr谩tica del modelo energ茅tico que nos lleve a una transici贸n verdadera鈥, concluye Lorente.

Ecocidio renovable

En 2020 hubo un boom en las energ铆as renovables por todo el Estado, cuenta Julen Rekondo, divulgador ambiental y Premio Nacional de Medio Ambiente. Al principio se construyeron las llamadas huertas solares, donde las hect谩reas ocupadas eran relativamente pocas y se concentraban en el sur de Navarra, en la zona de la Ribera. 鈥淪in embargo, ahora nos encontramos con parques fotovoltaicos que superan los 300 MWh, y cada MWh supone dos hect谩reas鈥, comenta. Este auge se debe a la llegada de los fondos europeos, a una cierta aceptaci贸n social de las energ铆as renovables, a los apoyos del Gobierno de Navarra y a que los bancos centrales han bajado los tipos de inter茅s. Rekondo remarca la paradoja de que las grandes empresas siempre han trabajado con los combustibles f贸siles y ahora 鈥渃asi aparecen como los paladines de la lucha contra el cambio clim谩tico, cuando son uno de sus art铆fices鈥.

Las afecciones a la biodiversidad son diferentes en la energ铆a e贸lica y en la fotovoltaica. En el caso de la e贸lica, provocan una mortandad de aves importantes, a pesar de que Rekondo matiza que 鈥渘o hay un censo oficial, pero los m谩s castigadas son los buitres leonados o los murci茅lagos鈥. En este aspecto, recuerda que no se producen controles porque las empresas 鈥渘o tienen inter茅s en ello鈥. Asimismo, hay un problema de fragmentaci贸n de h谩bitat, al encontrarse las aves migratorias con las barreras de los parques e贸licos. Por otro lado, la energ铆a fotovoltaica, en cambio, incide en la desaparici贸n del entorno, la industrializaci贸n del campo o la disminuci贸n de tierras agr铆colas. 鈥淎lgunas de las zonas navarras m谩s id贸neas para la plantaci贸n de cereal desaparecer铆an junto a una serie de aves que viven all铆鈥, denuncia Rekondo.

Pancartas de Urbasa Handia Bizirik con el lema “renovables s铆, pero no as铆”. EKINKLIK Al igual que los parques alaveses de Iturrieta y Arkamo no ver谩n pol铆gonos e贸licos en sus montes por pertenecer al sistema Red Natura 2000, tambi茅n en Navarra existen algunos proyectos e贸licos, como los proyectados en el parque natural de Urbasa y Andia que, al encontrarse en zonas protegidas, deber铆an ser rechazados. Un lugar que cuenta con espacios naturales tan impresionantes como el nacedero del Urederra o el balc贸n de Pilatos. En estos momentos, organizaciones como Urbasa Andia Bizirik est谩n presentando alegaciones a todos estos proyectos. Sin embargo, Julen Rekondo reconoce que es muy complicado hacerles frente por tiempo y medios cuando se est谩n presentando en el 煤ltimo a帽o dos nuevos proyectos por semana.

Modelo el茅ctrico

El aluvi贸n de proyectos de energ铆as renovables no solo ha llegado a Euskal Herria: se repite por todo el Estado. 脕lvaro Campos, doctor en Ingenier铆a T茅rmica y miembro de Aliente (Alianza Energ铆a y Territorio), se帽ala que estos proyectos han llegado a gran velocidad y de una forma muy opaca, sin que el Ministerio se manifestase. 鈥淣o puedes inyectar renovables sin que de alguna manera haya capacidad de absorber la energ铆a y desplazarla a las zonas de consumo鈥, explica. Aqu铆 se da una asimetr铆a entre el mundo rural y el urbano: mientras el 谩mbito rural se convierte en zona de producci贸n, y de da帽os naturales, las ciudades, ajenas a esos impactos, ejercen de 鈥渃onsumidoras pasivas鈥.

鈥淓l modelo el茅ctrico que tenemos surge, se consolida y se extiende con base en las necesidades que tienen las energ铆as f贸siles鈥, explica Campos. Para operar de una forma eficiente y rentable son necesarias grandes potencias localizadas en el territorio, muy gestionables y con grandes inversiones de capital: 鈥淐uando se ha llegado al consenso de que hay que abandonar las energ铆as f贸siles, se ha adaptado el modelo que ya exist铆a a las renovables鈥. Las centrales 鈥攑lacas, molinos…鈥 no contaminan durante su vida 煤til, pero el desarrollo de estructuras necesarias para la transici贸n energ茅tica obliga a consumir mucha energ铆a para todas estas subestaciones, l铆neas el茅ctricas, placas o molinos. 鈥淟a transici贸n energ茅tica tiene que abandonar el f贸sil en las centrales y en la construcci贸n de placas o molinos鈥, aclara Campos.

La alternativa al actual modelo centralizado pasa por conocer las caracter铆sticas de las renovables. Requieren mucha energ铆a, minerales muy escasos y grandes terrenos, pero tienen la ventaja de que producen casi en cualquier lugar. Campos aboga por 鈥渦n modelo donde la producci贸n se acerque a los puntos de consumo y por un consumidor que conozca los impactos que genera la energ铆a que utiliza鈥.

Las energ铆as renovables son la apuesta de futuro para paliar el cambio clim谩tico y generar electricidad de una forma m谩s sostenible. En Euskal Herria, eso choca de lleno con la construcci贸n de gigantescos molinos y miles de placas fotovoltaicas que amenazan con ocupar montes y cientos de hect谩reas de terreno rural. Adem谩s, el sistema centralizado por el que se rigen las renovables en el Estado espa帽ol propicia las macroconstrucciones para generar y transportar la energ铆a, algo que rechazan los grupos locales y ecologistas. La lucha vecinal se enfrenta esta vez contra gigantes como la el茅ctrica Iberdrola o la constructora Sacyr. En Araba ya se han parado dos pol铆gonos e贸licos, pero la amenaza de muchos otros sigue latente, sobre todo en Navarra. En los pr贸ximos meses se ver谩 si la apuesta es por el medio ambiente y la sostenibilidad o por los beneficios de las grandes el茅ctricas.

