Enero Zapatista 2022

A los adherentes a la Sexta Declaraci贸n de la Selva Lacandona del EZLN en los E.U .

A las redes de solidaridad, apoyo, resistencia y rebeli贸n con el EZLN y el CNI, o como se llamen

Al Congreso Nacional Ind铆gena (CNI) y al Concejo Ind铆gena de Gobierno (CIG) en M茅xico

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN)

A todos aquellos que resisten el capitalismo desde abajo y a la izquierda y se sienten inspirados por la lucha del EZLN

Compa帽eras, compa帽eros, compa帽eroas, compas, hermanas, hermanos, parientes:

隆Feliz Enero Rebelde!

Enero Zapatista es una serie de eventos con conciencia pol铆tica y cultural que se ha llevado a cabo por 18 a帽os en tierra Kumeyaay no dominada en lo que se conoce ahora como San Diego, California y que a lo largo de todo un mes conmemora el levantamiento de los zapatistas en enero de 1994.

El tema del Enero Zapatista de este a帽o es鈥.

Imaginando nuestra autonom铆a colectiva:

La imaginaci贸n de nuestra autonom铆a colectiva es la semilla que permite confrontar al capitalismo como un todo e imaginar los mundos que a煤n no existen. Al mismo tiempo protege los mundos ya existentes y que han resistido y sobrevivido durante milenios.

La Autonom铆a Colectiva no es s贸lo la construcci贸n de un mundo aut贸nomo, sino un balance de an谩lisis profundo del patr贸n de destrucci贸n para crear algo que no replique esa destrucci贸n.

Imaginar es crear a trav茅s de una praxis horizontal, el poder de todo un cuerpo/ comunidad colectiva, que mueva, transforme, cree, imagine y proteja a nuestra madre tierra, en lugar del poder dominante de un solo individuo.

Enero Zapatista 2022 馃尡

Participa en la serie de eventos de la versi贸n decimoctava de Enero Zapatista

Inauguraci贸n 7 de enero 5: 30-9: 00pm en Centro Cultural de la Raza 2004 Park Blvd, San Diego. CA

Incluyendo:

-Di谩logo Educaci贸n Pol铆tica: 隆Gira zapatista a Europa, Gira por La Vida! Con Kristian Vasquez, Maritza Geronimo, Rosa Barajas y Enrique Davalos + discusi贸n comunitaria.

-Enero Zapatista CompArte

Exposici贸n especial de grabados:

鈥淟a Autonom铆a es la Vida, la Sumisi贸n es la Muerte鈥 de Gr谩fica Malla (incluidos los miembros de Justseeds Mazatl, Yobany Mendoza, Thea Gahr y Escuela de Cultura Popular) EDICI脫N: 85, 2017

-Arte local y mural relacionado con el tema de este a帽o Imaginando nuestra autonom铆a colectiva

隆Esperamos verles a tod@s durante todo el mes!

Los eventos se realizar谩n en vivo de acuerdo con las precauciones de seguridad de Covid. Las grabaciones se subir谩n en la p谩gina y redes sociales del evento.

隆Checa los folletos del evento!

Sigue a @enerozapatista, enerozapatistasd@gmail.com https://enerozapatista.wordpress.com para obtener m谩s informaci贸n sobre horarios y ubicaci贸n de los eventos.

To the adherents of the Sixth Declaration of the Lacandon Jungle of the EZLN in the United States.

To the networks of solidarity, support, resistance and rebellion with the EZLN and the CNI, or whatever they are called

To the National Indigenous Congress (CNI) and the Indigenous Government Council (CIG) in Mexico

To the Zapatista Army of National Liberation (EZLN)

To all those who resist capitalism from below and to the left and feel inspired by the EZLN鈥檚 struggle

Happy Enero Rebelde!

Enero Zapatista is a month-long series of politically and culturally conscious events that has been carried out for 18 years on unceded Kumeyaay land in what is now known as San Diego, California that commemorates the uprising of the Zapatistas in January 1994.

The theme for this year鈥檚 Enero Zapatista is鈥.

Imagining Our Collective Autonomy:

The imagining of our collective autonomy is the seed that permits one to confront capitalism as a whole and imagine the worlds that do not yet exist, while protecting the worlds that do exist and have resisted and been preserved for millennia. Collective Autonomy is not just building an autonomous world but a balance of deep analysis of the pattern of destruction to create something that does not replicate the latter. Imagining is the making through a horizontal praxis that prevents the power of one to dominate, to instead allow the power of a whole collective body/community, to move, transform, create, imagine, and protect our mother earth.

Enero Zapatista 2022 馃尡

Join us for the 18th annual Enero Zapatista series of events.

Opening Jan 7th 5:30-9:00pm at Centro Cultural de la Raza 2004 Park Blvd, San Diego. CA

Including:

-Political Ed Dialogue: Zapatista tour to Europe, Gira por La Vida! With Kristian Vasquez, Maritza Geronimo, Rosa Barajas & Enrique Davalos + community discussion.

Virtual Event.

-Enero Zapatista CompArte

Special portfolio exhibition:

La Autonom铆a es la Vida, la Sumisi贸n es la Muerte by Grafica Malla (including Justseeds members Mazatl, Yobany Mendoza, and Thea Gahr) EDITION: 85, 2017

-Local Art and mural related to this years theme Imagining Our Collective Autonomy

We hope to see you all throughout the month!

All events will be held live in accordance with Covid safety precautions. The recordings will be uploaded on the page and social networks of the event.

Look out for the event flyers!

Follow @enerozapatista, enerozapatistasd@gmail.com https://enerozapatista.wordpress.com for more information on schedule and location of events.

