April 11, 2023

No todas las personas enfermas de p谩rkinson son mayores de 60 y el temblor en el pulso es s贸lo uno de los decenas de s铆ntomas asociados a esta enfermedad, incompatible con la 鈥渟ociedad de las prisas鈥. Afectadas piden m谩s conocimiento y m谩s inversi贸n en sanidad p煤blica.

In茅s Rodr铆guez pide paciencia a la hora de realizar tareas cotidianas como hacer la compra. Cuando pone los productos sobre la cinta transportadora se siente observada, no puede hacerlo m谩s r谩pido. A Emilia Toste le sienta muy mal que la interrumpan al hablar. A veces se atasca y no se respeta su turno. Ambas son enfermas de p谩rkinson y viven en la 鈥渟ociedad de las prisas鈥, incompatible para las personas afectadas por una enfermedad que, pese a afectar a m谩s de 160.000 personas en nuestro pa铆s y ser la segunda afecci贸n neurodegenerativa con mayor incidencia, solo por detr谩s del alzh茅imer, est谩 plagada de clich茅s, estigma y desconocimiento. Este martes, d铆a mundial de esta enfermedad, desde la Federaci贸n Espa帽ola de P谩rkinson (FEP), entonan un lema: 鈥淒ame mi tiempo. Por unas relaciones sociales que respeten los tiempos de las personas con p谩rkinson鈥.

Para empezar, los s铆ntomas que se asocian a ella difuminan la realidad. Si bien es cierto que las dificultades mot贸ricas como el temblor en las manos es uno de ellos, y, aunque el m谩s conocido, no es ni mucho menos el 煤nico. El p谩rkinson provoca tambi茅n s铆ntomas no motores. De hecho, los primeros son depresi贸n, p茅rdida de olfato, estre帽imiento o alteraciones del sue帽o, seg煤n la gu铆a para pacientes Keep It On. Y, adem谩s, y tal y como explican desde la FEP, lo que muchas personas desconocen son las fluctuaciones en los s铆ntomas que las personas enfermas pueden experimentar a lo largo de un mismo d铆a seg煤n va pasando el efecto de la medicaci贸n. Cambios 鈥渋mprevisibles鈥 que limitan e impactan en las relaciones sociales como los bloqueos de la marcha, la lentitud de movimientos, la falta de equilibrio al caminar, la rigidez facial o la alteraci贸n de la voz. 鈥淪i se manifiestan cuando las personas con p谩rkinson est谩n en espacios p煤blicos o eventos sociales, les sit煤an en una posici贸n vulnerable ante las miradas, gestos y actitudes de una sociedad que desconoce la verdadera complejidad de esta enfermedad鈥, aseguran.

Andr茅s 脕lvarez, presidente de la FEP y afectado de p谩rkinson, confirma que el estigma pesa mucho y este tiene que ver con la falta de informaci贸n. 鈥淧or ello, el conocimiento de los s铆ntomas, sobre todo de la sintomatolog铆a motora, que es la m谩s evidente, aplacar铆a mucho ese estigma. Por ejemplo, que las personas entiendan que la falta de equilibrio no es porque estemos ebrios o que las personas afectadas no tenemos ning煤n control sobre los s铆ntomas, ni sobre algunos de nuestros impulsos鈥, explica 脕lvarez.

P谩rkinson m谩s all谩 de la vejez

Por otro lado, y pese a que un alto porcentaje de personas diagnosticadas son mayores de 60 a帽os, seg煤n los datos de la Sociedad Espa帽ola de Neurolog铆a (SEN) el 15% de los casos se dan en personas menores de 50 a帽os, en lo que se conoce como p谩rkinson de inicio joven. Y los casos de In茅s Rodr铆guez y Emilia Toste vienen a poner esto sobre la mesa. Toste cuenta que un neur贸logo se mostr贸 incr茅dulo ante su enfermedad s贸lo por su apariencia.

鈥淎 m铆 me diagnosticaron con 50 a帽os en junio de 2020. Yo llevaba unos cuantos a帽os con problemas articulares. Luego aparecieron problemas en el habla, se me trababa la lengua cuando ten铆a que pronunciar varias consonantes seguidas鈥, explica Toste, quien asegura que a esto se a帽adieron problemas a la hora de escribir, algunas ca铆das y p茅rdida de psicomotricidad fina con la mano derecha. 鈥淓stuve cuatro a帽os siendo derivada al traumat贸logo y de ah铆 a rehabilitaci贸n鈥, relata quien finalmente tuvo que entrar en contacto con un neur贸logo privado durante el confinamiento, ante la ausencia de atenci贸n presencial en la p煤blica. A estos s铆ntomas le a帽ade la depresi贸n, con una baja laboral de cinco meses incluida. 鈥淭en铆a cansancio continuo, sue帽o pero problemas para conciliarlo鈥.

Con el diagn贸stico en la mano lleg贸 el tratamiento farmacol贸gico. Pero Toste asegura que cuando comenz贸 a mejorar fue cuando entr贸 en contacto con otras personas enfermas, a trav茅s de la Asociaci贸n de P谩rkinson de Tenerife, donde acude a terapias semanales de psicolog铆a, logopedia y fisioterapia. 鈥淵o me negaba a ir porque pensaba que me iba a encontrar un perfil determinado de enfermos. Pero fue mi salvaci贸n鈥, resume quien asegura que ha mejorado mucho y contin煤a en su puesto laboral como directiva. 鈥淵o no puedo hacer las cosas tan r谩pido como otra persona, pero, con calma, me empe帽o y lo hago鈥, asegura.

In茅s Rodr铆guez describe que fue ella la que le dijo a la doctora que ten铆a p谩rkinson. Oriunda de Villanueva de la Serena (Badajoz) con 44 a帽os sufri贸 un infarto medular, estuvo paralizada de cintura para abajo. Cuatro a帽os despu茅s, y mientras segu铆a yendo a revisiones con el neur贸logo, empez贸 a detectar que algo fallaba. 鈥淵o era auxiliar administrativo y cada vez me costaba m谩s escribir o mover el rat贸n. Un d铆a caminando mi marido se dio cuenta de que yo no mov铆a los brazos, que iba r铆gida鈥, explica. Tras investigar por su cuenta el diagn贸stico que encontr贸 era claro: p谩rkinson. Al acudir a una revisi贸n se lo comunic贸 a la neur贸loga. Y, pese a la incredulidad que le mostraron de primeras, su intuici贸n se acab贸 confirmando.

Hoy Rodr铆guez es la vicepresidenta de la Asociaci贸n de Enfermos de Parkinson de Extremadura. En el 谩mbito laboral ha obtenido una incapacidad permanente. Y, en el 谩mbito social, denuncia que se siente muy limitada. No puede ir a conciertos por sus fallos en el equilibrio. Tampoco puede viajar. Y a ratos siente desconfianza a su alrededor. 鈥淗ay gente que no quiere montarse en el coche cuando conduzco yo, cuando yo sigo conduciendo y nunca he tenido un accidente鈥, asegura.

M谩s sanidad especializada

Rodr铆guez asegura que para tratarse acude hasta una unidad especializada en trastorno de movimiento que est谩 en el Hospital madrile帽o Ram贸n y Cajal. En su zona no hay neur贸logos especializados. 鈥淐uando llegu茅 a esa unidad especializada estaba que me ca铆a. La m茅dica me dijo que estaba muy mal pautada y me reajusto todo el tratamiento. El p谩rkinson necesita una especializaci贸n. Las enfermas agrupamos m谩s de cincuenta s铆ntomas diferentes y a cada una nos funciona una medicaci贸n diferente鈥, explica.

La falta de especializaci贸n afecta a muchos de los enfermos, tal y como relata Andr茅s 脕lvarez. 鈥淣o solamente necesitamos m谩s neur贸logos y neur贸logas, sino que necesitamos m谩s neur贸logos y neur贸logas especialistas en trastornos del movimiento. Es muy diferente que la persona que te atienda sea una o un neur贸logo especialista a una o un neur贸logo generalista, porque es tan f谩cil y tan complejo como que no saben manejar la medicaci贸n鈥, explica el presidente de la FEP para quien tambi茅n es primordial reducir los tiempos de diagn贸stico, de derivaciones a neurolog铆a y entre consultas.

鈥淵o cuando conoc铆 a In茅s me enter茅 de su derivaci贸n a esa unidad. Yo desconoc铆a su existencia. Me inform茅 y en Tenerife tenemos dos unidades para el tratamiento de p谩rkinson en dos hospitales. Pero ni yo ni mis compa帽eros hemos sido derivados a estas unidades鈥, denuncia Emilia Toste, mientras describe el v铆a crucis por el que han de atravesar las personas afectadas para ser tratadas en la p煤blica: 鈥淧rimero pedir cita en el m茅dico de familia, que tarda dos semanas, despu茅s este hace una interconsulta con el neur贸logo, otras dos semanas. A m铆 y a mis compa帽eros nos ven en un centro de especialidades una vez al a帽o y cada vez que vamos es un neur贸logo diferente. Muy pocos tienen acceso al hospital. Yo me he visto obligada a seguir con mi neur贸logo privado pero hay muchos compa帽eros que no pueden permit铆rselo econ贸micamente鈥, denuncia.

Adem谩s de la falta de especializaci贸n, Rodr铆guez se queja del precio de los tratamientos de rehabilitaci贸n que no cubre la sanidad p煤blica. 鈥淢e mandan pilates con fisio y aqu铆 en mi zona son por los menos 50 euros la mensualidad. Y si encuentras, que yo estoy en lista de espera鈥. Con su pensi贸n de incapacidad debe de pagarse adem谩s un psic贸logo y un logopeda. Y no le da.

Pero las personas afectadas avisan: estamos ante una enfermedad cercana. 鈥淓l p谩rkinson es una enfermedad cr贸nica y neurodegenerativa cuya prevalencia se ha duplicado en los 煤ltimos 25 a帽o. De hecho, seg煤n la Organizaci贸n Mundial de la Salud, la discapacidad y la mortalidad asociadas a la enfermedad est谩n avanzando m谩s r谩pido que las de cualquier otro trastorno neurol贸gico鈥, avisa 脕lvarez. Por eso, mientras piden su tiempo para estar aseguran que queda poco tiempo para cambiar la tendencia. Y que ponerse las pilas para frenar esta enfermedad es urgente.

