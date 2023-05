–

Agustín

García Calvo

«Nada

parece impedir que se calcule la relación de la ingestión per

cápita de información inútil con el cáncer» Información y

cáncer Pasemos hoy del cuerpo social al cuerpo personal. No será

tan grande el salto: no nos saldremos con ello del campo de la

política. Pues ¿no es el separar la vida privada de la pública el

primer truco del Poder, que crea cada uno que tiene una vida privada

suya, con la que puede hacer lo que le dé la gana, a fin de que el

Capital y Estado puedan hacer con el conjunto de las vidas privadas

lo que Ellos quieran, o sea que cada uno en su casa, para que Dios

sea la de todos? Pues entonces, cuando a la gente se le hace creer

que la enfermedad de cada uno es cosa privada y suya (ejemplo eximio:

porque la enfermedad de uno es lo que le hace ser propiamente uno y

le da su personalidad privada: sanos y hermosos, todos somos

iguales), se está con ello haciendo política, infundiendo ideas

falsas, que es el arma primera del Poder; así que aquí nosotros,

cuando entremos a averiguar qué pasa con las enfermedades y a

descubrir sus mecanismos, estaremos haciendo también política; la

contraria, naturalmente.

A mí

de pequeño me había comprado de pequeño mi padre un libro de

aquellos que sacaban para ayudarles a los niños a tragar amenamente

las amargas píldoras de las Ciencias; y ése tenía el plan, apoyado

en muchas hábiles ilustraciones, de esplicar los órganos y

fisiología del cuerpo humano por medio de una constante comparación

con la organización y funcionamiento de una nación constituida; de

manera que las fases de la digestión aparecían como un transporte

fluvial de bienes pasando por esclusas y compuertas, distribuyéndose

por canales y diversas factorías; el sistema nervioso era un sistema

de centrales eléctricas y tendidos telefónicos que recorrían el

territorio; en fin, las infecciones eran un asalto de ejércitos

invasores que querían apoderarse del estado y alterar su buena

Costitución, mientras que allí acudían los leucocitos, soldados

leales de la Nación, que aun a costa de sus propias vidas detenían,

apresaban y aniquilaban a los microbios enemigos.

Voy

a seguir un poco por esa vía tradicional de poner en relación de

analogía la economía y política del cuerpo de uno con el organismo

y fisiología de los Estados, generalmente usada en el sentido

inverso, como en el caso ejemplar de Menenio Agripa convenciendo a

los plebeyos rebeldes para venir a trato con los patricios por el

simple medio de contarles la fábula de los miembros, que («no

estando antaño en el consenso de todos que ahora rige, sino teniendo

cada cual su acuerdo, cada uno su discurso», según Livio lo

refiere) se habían rebelado contra el vientre ocioso y glotón y

decidido no proporcionarle y prepararle los alimentos. Pero aquí,

claro, nos guardaremos de saber cuál seguimos de los dos sentidos de

la analogía, el que quiere socializar los hechos 8 «La diferencia

entre ‘causa‘ y ‘circustancia concomitante‘ no se ve, sino

que se decide en función de otros intereses superiores»

fisiológicos o el que pretende hacer pasar los Estados por hechos

naturales, ni cuál de las dos cosas es la que debe esplicar la otra,

o si mutuamente.

O

más bien, es que no vamos a usar la cosa como mera comparación,

sino con un sentido de práctica eficacia, que sirva para revelar y,

por ende, curar (puesto que la revelación de la verdadera cara de

los males es ya su cura, dado que la fuerza de los males está en

ocultarse bajo caras falsas), revelar y curar -digo- las plagas más

terribles de nuestro mundo y nuestro cuerpo. Ya en un primer paso

daremos por esa vía sólo con preguntarnos y la vez «¿Cuál es la

plaga más conspicua y notoria que caracteriza a las urbes (y aun a

los desiertos intermedios) de este nuestro mundo progresado?». Pues

la respuesta a la primera pregunta apenas podrá ser otra que «Eso

que llaman cáncer», y cuya condición más notable, así visto por

fuera, es que lleva ya un siglo estando tétricamente de moda y

eludiendo los millonarios esfuerzos de la Ciencia para descubrir sus

mecanismos; lo cual, aunque parezca mentira, no ha traído hasta

ahora mismo la consecuencia de descubrir que hay algo en los

supuestos mismos de la Ciencia que no marcha.

En

cuanto a la segunda pregunta, si la respuesta no se les presenta tan

inmediata a los lectores, bastará con que se coloquen, como la

ficción científica les enseña desde pequeños, en la situación de

un estraterrestre (pero que fuera estra- de verdad, no como esos que

se van con una nave espacial a meter por un Agujero Negro, a fin de

repetir allí las mismas tonterías que en su pueblo) que echase una

mirada por encima a las urbes y desiertos del mundo progresado: nada

más notable le chocaría que el que estén plagadas de información,

esto es, de signos visuales y auditivos, no agotados en un uso

inmediato, ni tampoco ornamentales, sino dando a troche-moche

istrucciones y noticias: letreros de tráfico y comerciales, amén de

pintadas personales, vehículos transportando cien marcas y cifras, y

hasta peatones con camisa de letrero, completando los datos de la

cartulina que llevan contra la piel, pantallas y altavoces emitiendo

costantemente mensajes políticos, comerciales y culturales, señoras

repitiéndoselos una a otra a las dos puntas de un cable telefónico,

hojas impresas volando por doquiera cargadas de información, pitidos

de guardias y guiños de semáforos, quilómetros de rayas luminosas

para guía de aviones, centros escolares atestados de gráficos,

mapas y chismes audiovisuales para guía de los niños; en fin, una

cuantía de información que se come literalmente los muros, calles,

pieles, aires, ojos.

Pues

bien, ¿cómo no poner enseguida en relación lo uno con lo otro?

Vamos, para el cáncer, a seguir la imaginería más avanzada que

para el funcionamiento del organismo la Ciencia nos ofrece. ¿Cuál

es ella? Como por casualidad, consiste en aplicarle al cuerpo el

mismo artilugio que rige el gobierno y tráfico del mundo: hay unos

dispositivos informáticos en los centros cerebrales (más bien del

cerebelo o cerebro primitivo, oculto bajo el superior: porque éstos

son procesos de información secretos, que mejor que pasen

desapercibidos para mí o mis facultades superiores), los cuales

están costantemente transmitiendo a todos los órganos y regiones

más alejadas del cuerpo humano, por medio mismo del flujo de la

sangre, y por el código más sencillo, el binario o de SÍ/NO, como

el de un ordenador cualquiera, mensajes o istrucciones de

comportamiento, y a cada célula en especial istrucciones sobre los

ritmos y maneras en que debe reproducirse.

Pues

bien, aceptada esa imaginería, tan verdadera para nuestra como

cualquiera otra para la suya, preguntémonos ahora en qué consiste

el cáncer.

Dentro

de lo incierto y resbaladizo de lo que sabe de ese mal la Ciencia,

una cosa parece clara y constante para los varios tipos que se

comprenden bajo ese nombre: a saber, que consiste en una

proliferación desordenada de ciertas células del organismo.

Buscando entonces la culpa donde se debe, es decir, en los centros de

información, deduciremos que el mal viene de que se ha producido

alguna alteración o confusión en alguno de los dispositivos

informáticos del cerebro o sub-cerebro que estaban encargados de

mantener el buen orden de los procesos reproductivos. Ya sólo nos

falta renunciar a la convicción de que el cerebro elemental, en

dónde se sitúan esos mecanismos, esté absolutamente separado, esté

inconexo con el cerebro superior, donde se asientan mis facultades

superiores y el mecanismo de los procesos voluntarios y coscientes,

entre ellos ia ingestión y procesamiento de las informaciones que

por vía cosciente, y aun subliminar, se me transmiten; pues nada

parece en principio oponerse a que se supongan conexiones entre los

unos centros y los otros; y a que se investiguen con más precisión

de lo que, a mi noticia, se ha venido haciendo.

Porque,

si estas conexiones se establecen, entonces parece que la causa del

cáncer está clara: el esceso evidente de información a que la

organización de nuestro mundo somete los centros superiores de cada

uno de los individuos de sus masas, y sobre todo, la condición de

inútil (esto es, no demandada por necesidad ni deseo y que no se

emplea ni agota inmediatamente en algo a lo que servir) de la gran

mayoría de esa información, es un hecho que debe producir algún

trastorno y mal funcionamiento de esos centros; que eso no encuentre

un cauce de repulsión ni de protesta, sino que, desapercibidamente,

se acumule y asimile, es justamente la condición para que ese

trastorno se contamine o repercuta en los centros informáticos

inferiores, que así, alterados y confundidos en sus procesos

propios, trasmitan a las células de algún sitio istrucciones

escesivas y mal reguladas, que son las que se manifiestan como

cáncer. Esto abre una clara vía para el estudio de biólogos y

médicos. Ya la propuse el año pasado entre estudiantes de Medicina

de Santiago de Compostela; pero, aunque hasta algún ilustre Profesor

presente de Fisiología me hizo la gracia de no echar a broma el

planteamiento, no parece que hasta ahora se haya hecho mucho caso de

este posible modo de ataque de la cuestión y el mal.

Por

lo cual insisto. Que no es, al fin y al cabo, una investigación tan

difícil, aun dentro del estilo de investigaciones de mero tanteo y

estadísticas que se viene haciendo sobre el cáncer: lo mismo que se

investigan, por ejemplo, las relaciones con el consumo de tabaco,

nada parece impedir que se calcule al menos la relación de la

ingestión per cápita de información inútil (ya que el cómputo de

bits de información puede hacerse muy formalmente y hasta es fácil

de determinar criterios para separar la información redundante o no

utilizada) con el cáncer. No sería seguramente más caro que las

otras investigaciones millonarias que se hacen con tan escaso y

dudoso resultado. Ésa es la vía de revelación de las causas

ocultas y la vía, por ende, de salud que les propongo. ¿Qué habría

que contar con factores de predisposición y herencia, que explicaran

que dos individuos sometidos al mismo flujo de información inútil

no contraigan el cáncer igualmente? Por supuesto; pero eso pasa con

cualesquiera causas de enfermedades que se propongan. ¿Me advierten

que, como es sabido, una cuarta parte de los cánceres más o menos

se explican ya por intervención de virus? Ta ta tá: ahí tocan

ustedes a la noción de ‘virus’ mima y con ella el

replanteamiento de la noción de la ‘causa’: una cuestión tan

rica y apasionante que habrá que reservarle, si la salud en tanto no

nos desfallece, otra entrada en este Rotativo.

La

culpa de los virus Apenas habrá estos años causantes más

vulgarizados que esos serecillos que se llaman, como usted sabe,

virus. Hace tiempo que han dejado chicos a los masones, los judíos,

los gamberros, los etarras, los drogotas. Se ve pués que son de

primera importancia política, y a por ellos vamos. De la

vulgarización tomo unos ejemplos que me aportan amables amigos que

leen Prensa: A) El País, 25 de febrero de 1987, p. 6 de «Futuro»;

B) Muy, nº 90, noviembre de 1988, pp. 93 ss.; y añado, para el caso

de la identificación como virus de un sujeto que estropeó las redes

informáticas de conexión entre el pentágono y las Universidades

durante unos días, C) El País 5 de noviembre de 1988, p. 7.

Pues

bien: «Conocidos desde hace tiempo de ser causantes de la viruela,

la fiebre amarilla, la poliomielitis, la grie y el resfriado común,

los virus son los culpables del 80% de las enfermedades agudas que

afectan cada año a la población de los países desarrollados» (A);

más modestamente: «los virus contribuyen a que contraigamos

hepatitis, gripe, sarampión, polio, rabia, fiebre amarilla, sida y

muchos otros trastornos más» (B). Pero lo peor es que también «se

hallan involucrados en algunos cánceres y leucemias y en numerosas

enfermedades autoinmunes, entre ellas la esclerosis múltiple y la

diabetes» (B); y «recientemente, los científicos han empezado a

sospechar que los virus tienen mucho que ver en las cardiopatías,

defectos de nacimiento, diabetes, síndrome de Alzheimer, esclerosis

múltiple y casi la cuarta parte de los cánceres humanos» (A).

Ahora

bien, eso de que contribuyan, estén involucrados o tengan mucho que

ver ¿no les parece a ustedes que estropea un poco la idea de que

sean causantes o culpables? Y eso de que tengan que ver en casi la

cuarta parte de los cánceres… ¿No van con eso a perder los virus

el crédito y prestigio de ser los causantes verdaderos? ¿No

quedarán amenazados de que se les confunda y degrade a la condición

de circustancias, de factores coadyuvantes, todo lo más de cómplices

y colaboradores? Pero la causa, señores, como la madre, es una, y no

debe nunca la noción de ‘causa’ confundirse con la de

‘circunstancia’: si no, ¿adonde iríamos a parar?

El

policía debe descubrir quién es el asesino de la Marquesa, y se

acabó; y es preciso que se sepa quién, personalmente, mató al

Comendador. Sólo así la justicia y el Gobierno de los pueblos

tendrán un fulcro en que apoyarse; sólo así se curarán las

enfermedades sociales y las personales; sólo así, eliminada la

persona culpable de haber introducido istruciones indebidas en la red

informática del organismo de los Estados Unidos, podrá el Pentágono

regir como Dios manda los procesos costitucionales y reproductivos

del Gran Cuerpo; y descubierto asimismo el culpable puntual de la

gripe fantasmática, podrá el Pequeño Cuerpo acudir cada día sin

falta a la Oficina y evitarse el enorme dispendio de Horas de Trabajo

que al Capital y el Estado les cuesta el mantenerse indefinida,

informe y sin causa individual la tal plaga. Cosa que, por cierto,

deja en entredicho el nombre mismo, influenza o flu para abreviar y o

acatarrarse mientras se pronuncia, o grippe o trancazo o cualquiera

otro de los que se han ensayado desde que comenzó a reinar, desde

comienzos de siglo, la enfermedad informe: pues: ¿cómo puede

decentemente tener nombre una cosa que es casi cualquier cosa y se

manifiesta casi de cualquier forma, hasta el punto de que, sólo con

que te encuentras mal o raro, a falta de otra interpretación más

precisa, ya estás sospechando que te La has mangao?

Hace

sonreír que todavía, en la vulgarización A, se distinga entre

«gripe y resfriado común»; y las historias que dos veces al año

sacan los Medios de Formación de Masas acerca de las varias y

mutantes cepas o generaciones de virus de la gripe hacen sonreír

también, por lo menos mientras no La ha atrapado uno. Claro que las

cuentas no son tan simples: si se pudiera individuar el causante

verdadero y fijo de Eso, y en consecuencia apresarlo, juzgarlo y

condenarlo a muerte, no parece que, en cambio, el fijar de paso y

apresar al virus causante de esa istitución más reciente que bajo

la sigla S.I.D.A. condena como espada justiciera del Señor a los

prójimos y deudos que atentan un poquito contra Sus leyes fuera a

ser tan buen negocio: porque ahí, si un virus definido se fija en la

pantallita y se individúa como culpable, ¿no se perderá con ello

una ocasión preciosa de que a los Individuos personales les hiera la

flecha de su culpa personal, de que la mísera jodienda de los

mortales vuelva a los miedos tenebrosos y urinarios del tiempo de los

Escolapios y de que renazcan esplendorosas las fábricas de

preservativos?

Hay

un DEBE y su HABER con esto en el libro del Señor. Pero se ve que la

necesidad más alta y siempre más urgente que Él padece es ésa de

la individuación de la Culpa, y por tanto, la de que cada vez los

virus se hagan más individuales, más definidos y precisos como

seres y causantes. Y el motivo que el Señor y su Ciencia ofrecen

para esa millonaria campaña de persecución del Virus, a saber, que

es para la cura de nuestras plagas y enfermedades, se vuelve un tanto

dudoso como motivo cuando consideramos que precisamente algunas de

las plagas virales más arcaicas que en las vulgarizaciones A y B se

citan, la rabia la primera, Pasteur y sus secuaces acertaron a

curarlas sin tener la menor idea de que hubiera cosas tales como

virus personales en el mundo, sino tratándolas como si fueran flujos

infecciosos.

Algo

más importante y trascendente que la cura de los mortales debe ser

lo que promueve el proceso de individuación progresiva de los virus.

Más sospechoso aún, por cierto, resulta eso de que el desarrollo

progresivo de los virus se haya producido tan esactamente según los

cánones que rigen en general el Progreso Progresado, que son según

la proporción aritmética siguiente: así como la noción de

‘bichos’ (piojos, lombrices, sarna) vino con el Progreso de

nuestros abuelos a dar en la de ‘microbios’ (con la noción de

más éxito, la de ‘bacterias’, incluida), que exigía ya pasar

del ojo desnudo al microscopio, inventado a punto, para ver a los

microbios, esto es, incluirlos en la Realidad, así también

análogamente la noción arcaica de ‘microbios’ ha dado paso,

apoyado como por casualidad en el microscopio electrónico que

requiere para verlos, a la noción de ‘virus’ (bichos:

microbios:: microbios: x), el mismo proceso por el que, una vez

inventado el ferrocarril con el Progreso, hubo que inventar el

automóvil para el Progreso Progresado, y una vez que la radio, la

televisión: es decir, pasar de los chismes ideados por fuerza de las

necesidades previas a los chismes ideados por deducción de los

ideados previamente.

De

un microbiólogo ilustre cita la vulgarización B, p. 102: «Estamos

ahora, respecto a los virus, donde los bacteriólogos del siglo XIX

estaban respecto a las bacterias». Hagamos aquí un alto, no vayan a

caer ustedes en la trampa que su lenguaje culto les tiene preparada

para estos trances y a preguntarse si lo que estaré aquí insinuando

es que «Los virus no existen»; una tontería semejante a la de

aquéllas que concluyen que «El Amor no existe», sin darse cuenta

de que con la sola admisión del verbo ‘existir’, aunque sea para

decir «No», ya están domesticando su rebeldía y cayendo en el

engaño. Existir, sólo existe Dios, y los demás son malas

imitaciones. Pero aquí no estamos tratando asuntos metafísicos,

sino cuestiones prácticas, de política y salud. Sigamos pues un

poco examinando cómo son los virus. Individuos y causas

En

su último progreso, los virus han tenido que hacerse esencialmente

técnicos informáticos: así, en la vulgarización B les explicarán

cómo es que el virus, una vez que logra que la célula lo acoja en

su interior, se entromete en su ADN de tal modo que, cuando ese

centro emita las oportunas istrucciones de reproducción de la

célula, ellas incluyan los datos introducidos de contrabando, que

son los del propio virus; así que, cuando la célula se reproduce,

ya sus copias sucesivas llevan en sí la reproducción del virus; que

él de por sí no sabe reproducirse a la manera tradicional, porque

los científicos ni siquiera acaban de decidir si se trata o no

propiamente de un ser vivo; pero ni aun eso atenta a su realidad.

Y

con esas habilidades informáticas de los virus, ya no les extraña a

ustedes lo que les contaba en la noticia C de cómo el joven que

había introducido información subrepticia en la res informática

del Pentágono se le identificó enseguida como virus; ni las

fascinantes teorías, de que la vulgarización B les informa, de que,

además de para causar enfermedades, los virus pueden servir para

organizar la vida toda del Planeta y que «todas las bacterias están

interconectadas por organismos semejantes a los virus en una sola

asociación genética de escala mundial». Pero esa lógica condición

informática de los virus, que los tiempos les imponen (contra los

cuales estamos aquí tratando de hacer un poco de contrainformación),

no quita para que se les vea (ésa es la única prueba definitiva en

realidad), aunque haya de ser por el electrónico.

Pues

bien, ¿qué vemos? Vemos estensiones de sustancia, más o menos

accidentadas o fluctuantes, en las que se destacan unos puntitos,

coloreados en rubí o esmeralda, según la onda que al electrónico

le pongamos. Muy bien. Pero lo que no podemos ver es que esos

puntitos sean los causantes, y no, por ejemplo, deformaciones

concomitantes que a los tejidos les aparecen cuando sufren la

alteración que sea, así como a la leche, cuando se corta, le salen

unos puntitos amarillos, sin que a nadie se le ocurra que así están

los culpables del accidente. Eso no puede verse con microscopio de

Dios que valga: porque la diferencia entre ‘causa’ y

‘circunstancia concomitante’ no se ve, sino que se decide en

virtud de otros intereses superiores. Los cuales necesitan que los

culpables sean individuos, y mejor cuanto más individuales.

De

ahí que el progreso de la noción de ‘causa’ o de ‘culpable’

haya sido a lo largo de toda la Historia en el sentido de la

individuación, así en el campo de la Justicia como en el de la

Medicina. Para ello puede ser ilustrativa la historia de la palabra

misma. Porque ¿se han fijado ustedes en lo difícil que es poner en

Plural esa palabra, para así poderle deducir un verdadero Singular?:

el inglés ha tenido que inventar viruses, y aquí, si no acudimos a

los Artículos, no sabremos si hablamos de los virus o simplemente de

lo virus.

Y es

que esa vieja palabra indoeuropea, latín vi:rus, griego (w)i:ós,

indio vi:sás, nunca tuvo propiamente Plural ni Singular, ya que lo

único que significaba eran cosas como ‘flujo espeso’,

‘viscosidad’, ‘fluido ponzoñoso’ (los romanos lo usan a

veces para hablar del licor seminal, que entonces, naturalmente, no

contenía espermatozoides causantes de nada) y sustancias por el

estilo, generalmente con una nota de ‘capacidad de insinuación o

penetración por los tejidos’. Quiere decirse que esta situación

del virus corresponde a un mundo en que la culpa es algo como un gas

o flujo pestilente, un miasma, que le entra a la ciudad o cae sobre

los campos, y en cuanto a la causa (la noción de ‘causa’ física

se inventa, como suele suceder, a partir de la jurídica de ‘culpa’),

no se había inventado todavía.

Pero

ya desde el comienzo de nuestros recuerdos históricos ha sido

preciso que esa culpa indistinta y fluida se concentrara, para buen

orden, en un chivo expiatorio, un pharmakós humano entre los griegos

(¡dónde estaban las raíces de nuestra Farmacia!), al que ejecutar

o espulsar de los muros para librar a la ciudad del mal. Y así,

tirando la Medicina y la Ciencia por la vía que el Derecho y la

Política les indicaban, han tenido que hacer aquello, lo virus,

adquiriendo el estatuto de microbio, y por ende el de bicho, y por

ende el de persona, venga a ser viruses, y cada uno de los viruses un

virus, que, individual como usted y como yo, se cuele por las paredes

de las células, organice en sus centros un lío informático, o

funcione de telefonista entre las bacterias del Universo, y venga

cada vez más a ser responsable personal de lo que pasa.

No

sé si con esto, para efectos de medicina y de remedio, queda lo

bastante claro que no es nada seguro que el buen método sea el de

buscar con cada vez más potentes microscopios puntitos cada vez más

diminutos y centrar en virus individuados la causa de nuestros males,

o si no sería más eficaz que volviéramos a concebirlos como un

miasma o flujo indistinto del que hubiera que intentar limpiarse con

chorros de las aguas más frescas o contrainformáticas que se

pudiera.

Pero,

lo que es en cuanto a política y desgobierno, pienso que tal vez se

va entendiendo un poco mejor ahora cómo es que, al paso que el

Señor, Estado y Capital, necesita cada vez más imperiosamente

convertir las poblaciones en Masas, espesas y solidarias, al mismo

tiempo necesita que esas Masas estén cada vez más estrictamente

compuestas de Individuos, cada vez más individuales y personales,

cada vez más responsables y causantes, cada uno y en conjunto, hasta

el día del ideal, en que, en una votación perfecta y sin

astenciones, las suma de las voluntades y causas individuales venga a

ser lo mismo que el Poder Costituido que gobierne las Masas de

Individuos.