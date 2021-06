–

De parte de SAS Madrid June 9, 2021 86 puntos de vista

El caos este verano puede ser monumental ya que a fecha de hoy muchas enfermeras siguen sin saber en qué fechas podrán disfrutar de sus vacaciones ya que, a pesar de que debía conocer antes del 1 de junio, muchas gerencias aún no lo han comunicado.

Otras muchas enfermeras, las que tienen el denominado contrato Covid, tampoco saben si van a ser renovadas (el contrato finaliza el 30 de junio) y desconocen cuál será su futuro profesional a corto plazo. No pueden afirmar si estarán en Madrid o tendrán que buscar trabajo en otras comunidades o en el extranjero.

El sindicato madrileño de enfermería SATSE lleva semanas intentando que la Dirección General de Recursos Humanos publique las planillas con las vacaciones de verano pero siguen siendo muchos los hospitales y centros de salud que aún no las han confirmado a sus profesionales sanitarios. “Hemos pasado un año durísimo y ahora, cuando podemos descansar, nos encontramos que no sabemos aún cuándo lo podremos hacer. El trastorno que originan es tremendo ya que no podemos reservar vacaciones ni hacer planes con nuestras familias ya que no sabemos cuándo vamos a tener vacaciones”, denuncian desde el sindicato.

“Necesitamos descansar” es el grito unánime de unas enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas que han tenido, y siguen teniendo, el mayor peso de la lucha contra la Covid19. Grito que cae en saco roto ya que desde la Dirección General de Recursos Humanos hacen oídos sordos a dicha demanda. “Esperamos que, finalmente, todos podramos disfrutar de nuestro descanso veraniego pero lo que no tenemos tan claro, es que se mantengan las peticiones de fechas que han realizado enfermeras y enfermeros”.

“Tendremos un verano complicado, sin vacaciones y sin refuerzos”, denuncia el sindicato de enfermería

Para que se puedan coger las vacaciones todos los profesionales que lo han solicitado y que tienen derecho a él, tendrían que contratar más enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas y no se está haciendo. Tampoco se sabe qué va a pasar con los denominados contratos Covid “que también tienen derecho a sus vacaciones y que tampoco saben nada en estos momentos. Por no saber, hasta desconocen si van a ser renovados tal y como se les prometió”.

Desde SATSE Madrid se advierte que todo el personal con contrato Covid es, actualmente, imprescindible y que de no renovarse no podría garantizarse la atención sanitaria a los madrileños. “De hecho, las plantillas enfermeras (a pesar de esos contratos Covid) siguen siendo muy deficitarias y habría que contratar más enfermeras para garantizar una atención de calidad”.

El problema es que las retribuciones que se les abona a las enfermeras madrileñas son de las más bajas de todo el Estado y una enfermera prefiere trabajar con otros Servicios de Salud, en lugar del Sermas, ya que ganará más, sus contratos serán de más larga duración y vivirá en una región con un nivel de vida más asequible que en Madrid.

Enlace relacionado NuevaTribuna.Publico.es (08/06/2021).