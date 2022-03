–

Quienes vivimos de ni帽os el fin de la dictadura padecemos la pol铆tica como enfermedad. Sabemos por experiencia que ella raramente produce transformaciones y cuando lo hace es siempre en base a apasionados movimientos multitudinarios. Pero sobre todo sabemos que la democracia de la derrota, obsesiva por ajustar la relaci贸n entre representantes y representados, es incapaz de afrontar dilemas fundamentales de orden econ贸mico y social.

Estos dilemas se plantean hoy a la vista de todos como urgencia de la recomposici贸n de ingresos de las mayor铆as populares. Es evidente que, dada la historia reciente y el dram谩tico contexto actual, todo esto es m谩s f谩cil de decir que de hacer. Pero tambi茅n lo es que, al menos desde el punto de vista de un materialismo democr谩tico, postergar esta recomposici贸n social equivale a poner en cuesti贸n el potencial m铆nimo transformador de la pol铆tica.

Esta semana el gobierno nacional ha estrenado un nuevo sistema de alianzas. La mayor铆a parlamentaria que aprob贸 el acuerdo de refinanciaci贸n con el FMI abre la posibilidad de un nuevo apoyo legislativo en sustituci贸n del desgastado bloque del Frente de Todos. La eventual fractura de esta coalici贸n de origen antimacrista, se comprende mejor a la luz de la dificultad que el Poder Ejecutivo presenta a la hora de afrontar el problema de fondo de la recomposici贸n de lo social.

La argumentaci贸n de quienes apoyan la unidad en base al acuerdo, sostiene que la moderaci贸n es el mejor camino hacia la transformaci贸n, sin aclarar si lo que se quiere decir es que la actual moderaci贸n t谩ctica responde a una defensiva coyuntural ante una derecha agresiva o si m谩s bien se considera que esa derecha ya triunf贸 en el mundo y que s贸lo queda la 茅pica de la moderaci贸n, como 煤ltima opci贸n concebible. Da la impresi贸n que dicen lo primero y piensan lo segundo. Si una eficacia tiene esta posici贸n, es la conciencia de la inminencia: su modo de razonar se apoya en los t茅rminos inmodificable de una disyuntiva: pactar con el FMI el pago de la deuda en las condiciones presentadas por el ministro Guzman (el 鈥渕ejor acuerdo posible鈥), o bien caer en cesaci贸n de pagos, lo que implicar铆a un cambio de gobierno (dado que el programa del Frente de Todos fue siempre negociar del mejor modo posible y pagar).

Por su parte, la fracci贸n kirchnerista de la pol铆tica ha denunciado que el gobierno de Fern谩ndez viene realizando un ajuste que llev贸 a la derrota electora del 2021, y que la negociaci贸n con el FMI supone un plan que 鈥攅n el mejor de los casos鈥 postergar铆a la urgente recomposici贸n de ingresos por d茅cadas. 驴Se deduce de esto que el Frente de Todos ha agotado su sentido en la coyuntura actual?

La pol铆tica es transformadora cuando sectores vinculados a clases sociales subordinadas se descubren en condiciones de constituir mayor铆as en los distintos escenarios: de la calle al palacio, en los cuerpos y las ideas. La voluntad militante y el carisma de lxs l铆deres encuentran su justificaci贸n hist贸rica como instancias de esta activaci贸n de lo popular. Pero deja de serlo, cuando se impone un cierto tipo de realismo, una creencia 煤nica 鈥攑or m谩s que se expresen con matices鈥 seg煤n la cual se trata de pactar una adecuaci贸n (yo creo que imposible) de la reproducci贸n social a las regulaciones del hoy resquebrajado mando financiero global.

驴Por qu茅 no caer entonces en un escepticismo l煤cido? Porque los momentos de entusiasmo multitudinario son excepcionales s贸lo desde el punto de vista de la visibilidad, pero no desde el de su larga preparaci贸n en el reverso de lo pol铆tico; y porque toda tentativa de imponer en la practica pol铆ticas que aplacen demandas populares encontrar谩 muy probablemente fuertes conflictos y resistencias, que son otras tantas situaciones privilegiadas para reorientar militancias y lenguajes; y porque toda apuesta al turbulento orden global no hace sino fracasar en un contexto de colapso acentuado (pandemia, incobrabilidad de deudas, guerra) que no hace sino devolver una y otra vez la pelota a quienes presienten que el actual formato de una pol铆tica sin pasiones de los muchos es el mejor regalo para las derechas.

