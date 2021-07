–

De parte de Nodo50 July 14, 2021 95 puntos de vista





La Uni贸n Europea acaba de hacer p煤blico el paquete legislativo de ajuste a la reducci贸n del 55 % para cumplir el objetivo de reducci贸n emisiones fijado por la UE.

Ecologistas en Acci贸n se帽ala que ni el compromiso europeo ni el espa帽ol est谩n en l铆nea con la ciencia.

La Comisi贸n Europea pierde otra oportunidad hist贸rica para eliminar los combustibles f贸siles en el paquete Fit for 55, dejando la puerta abierta para que el carb贸n, el gas y el petr贸leo permanezcan en el sistema energ茅tico.

La Uni贸n Europea (UE) acaba de hacer p煤blico el paquete legislativo que debe permitir alcanzar una reducci贸n del 55 % de las emisiones en 2030, conocido en la jerga de Bruselas como Fit for 55 package. Con 茅l se revisan todas las directivas en materia de clima y energ铆a de la UE. Hasta que este paquete legislativo no sea aprobado no existir谩n los mecanismos necesarios para ajustarse a la nueva propuesta de reducci贸n de emisiones del 55 % para 2030.

De este paquete legislativo dependen las pol铆ticas clim谩ticas del conjunto de la UE, una regi贸n que debe liderar la lucha contra el cambio clim谩tico. Ecologistas en Acci贸n se帽ala la insuficiencia de este marco normativo y lo inadecuados que son algunos de los mecanismos utilizados para enfrentar la emergencia clim谩tica. En particular los mercados de carbono, que permiten que sean los agentes econ贸micos y no las autoridades p煤blicas las que regulen la descarbonizaci贸n de la econom铆a. Esto no solo crea problemas adicionales en la transici贸n energ茅tica, sino que impacta directamente sobre cientos de familias a quienes las empresas repercuten el incremento de los costes. A pesar de que la normativa establecer谩 mecanismos de compensaci贸n a las personas m谩s vulnerables, son insuficientes.

芦La UE vuelve a fallar en dar una respuesta adecuada a la emergencia clim谩tica. Los debates previos al lanzamiento de este paquete legislativo han mostrado nuevamente como los intereses f贸siles siguen teniendo un peso muy importante en estas negociaciones y vuelven a presionar con la introducci贸n de medidas que solo acelerar谩n el incremento de la temperatura global禄 manifiesta Javier Andaluz, responsable de clima y energ铆a de Ecologistas en Acci贸n.

Hacerse cargo de la emergencia clim谩tica requiere reducciones de emisiones muy superiores a las comprometidas en este paquete. Ante la insuficiencia de esos objetivos es imprescindible que las propuestas pol铆ticas que figuran en el paquete legislativo de la Comisi贸n Europea tengan el m谩ximo nivel de ambici贸n e integridad. De no ser as铆, se dificultar谩 a煤n m谩s el camino para que la UE alcance el insuficiente objetivo del 55 % y la neutralidad clim谩tica en 2040. Para lograrlo, es necesario rectificar errores como la inclusi贸n de los proyectos de Captura y Uso de Carbono y de 芦bajas emisiones de carbono禄 que deja abiertas las puertas al gas f贸sil.

Del mismo modo, los siguientes objetivos energ茅ticos y clim谩ticos para 2030 deben alinearse con el Acuerdo de Par铆s.

Para ello se debe:

Garantizar que la ambici贸n colectiva del pr贸ximo paquete legislativo vaya mucho m谩s all谩 de las reducciones netas del 鈥55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero . Para que el esfuerzo de la UE est茅 acorde con el Acuerdo de Par铆s, se tendr铆a que establecer un objetivo de reducci贸n de emisiones de al menos el 65 % para 2030, lo que supondr铆a lograr al menos reducciones del 鈥70 % en los sectores cubiertos por el Sistema de Comercio de Derechos de Emisi贸n (ETS) de la UE y al menos el 鈥50 % en los sectores del Reglamento de Reparto de Esfuerzos (ESR). Adem谩s, las pr贸ximas revisiones deben mejorar la integridad del marco de pol铆tica clim谩tica de la UE y las trayectorias de reducci贸n de emisiones, garantizando que se cancelen por completo los derechos de emisi贸n excedentes y se eliminen las trampas en la contabilidad del carbono.

. Para que el esfuerzo de la UE est茅 acorde con el Acuerdo de Par铆s, se tendr铆a que establecer un objetivo de reducci贸n de emisiones de al menos el 65 % para 2030, lo que supondr铆a lograr al menos reducciones del 鈥70 % en los sectores cubiertos por el Sistema de Comercio de Derechos de Emisi贸n (ETS) de la UE y al menos el 鈥50 % en los sectores del Reglamento de Reparto de Esfuerzos (ESR). Adem谩s, las pr贸ximas revisiones deben mejorar la integridad del marco de pol铆tica clim谩tica de la UE y las trayectorias de reducci贸n de emisiones, garantizando que se cancelen por completo los derechos de emisi贸n excedentes y se eliminen las trampas en la contabilidad del carbono. Aumentar sustancialmente los objetivos vinculantes nacionales que obligan a reducir emisiones incluidos en el Reglamento sobre el Reparto de Esfuerzos (o ESR) . Es necesario mejorar los sistemas de gobernanza, los procesos transparentes de supervisi贸n y presentaci贸n de informes coherentes con los objetivos de Par铆s y la participaci贸n p煤blica.

. Es necesario mejorar los sistemas de gobernanza, los procesos transparentes de supervisi贸n y presentaci贸n de informes coherentes con los objetivos de Par铆s y la participaci贸n p煤blica. Mantener el transporte por carretera, los edificios y las emisiones agr铆colas en el Reglamento sobre el reparto del esfuerzo y no depender del r茅gimen de comercio de emisiones (ETS). Si bien los precios del carbono son esenciales para garantizar el principio de que quien contamina paga, es insuficiente para abordar las barreras, para desplegar las soluciones limpias en los sectores del transporte por carretera y la construcci贸n.

Ecologistas en Acci贸n reclama un fuerte liderazgo por parte de los Estados miembros. La organizaci贸n recuerda que, en el caso espa帽ol, a pesar de ser uno de los gobiernos que m谩s ambici贸n pide a la UE, sigue sin presentar objetivos clim谩ticos alineados con lo que establece la ciencia. Este es el momento de aumentar la ambici贸n en la pol铆tica clim谩tica espa帽ola.