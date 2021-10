–

De parte de Nodo50 October 25, 2021 46 puntos de vista

EngelsAntropologo

Engels

antrop贸logo

(O

un abordaje materialista de la evoluci贸n humana)

鈥La

simple caza de la riqueza no es el destino final de la humanidad, a lo menos si

el progreso ha de ser la ley del porvenir como lo ha sido en el pasado. El

tiempo transcurrido desde el advenimiento de la civilizaci贸n no es m谩s que una

fracci贸n 铆nfima de la existencia pasada de la humanidad, una fracci贸n 铆nfima de

las 茅pocas por venir. La disoluci贸n de la sociedad se yergue amenazadora ante

nosotros, como el t茅rmino de una carrera hist贸rica cuya 煤nica meta es la

riqueza, porque semejante carrera encierra los elementos de su propia ruina. La

democracia en la administraci贸n, la fraternidad en la sociedad, la igualdad de

derechos y la instrucci贸n general, inaugurar谩n la pr贸xima etapa superior de la

sociedad, para la cual laboran constantemente la experiencia, la raz贸n y la

ciencia. Ser谩 un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de

la antigua gens, pero bajo una forma superior鈥

Morgan, La

sociedad antigua, citado por Engels al finalizar El origen de la familia, la

propiedad

El trabajo que publicamos a continuaci贸n fue creciendo

a medida que lo realiz谩bamos. Arrancamos con un objetivo m谩s modesto pero a

medida que nos fuimos internando en El origen de la familia, la propiedad

privada y el Estado. Con motivo de las investigaciones de Lewis H. Morgan,

fuimos tomando nota de toda su riqueza, am茅n del grosor de la reflexi贸n

antropol贸gica de Marx y Engels en los 煤ltimos a帽os de vida del primero[2].

Dado el crecimiento de la tarea en la cual nos fuimos

introduciendo nos vimos obligados a recurrir a connotados antrop贸logos y

eruditos marxistas como Vere Gordon Childe, Lawrence Krader, Hal Draper, Chris

Harman, Marvin Harris, Maurice Godelier, Vidal-Naquet, John Bellamy Foster,

Stephen JayGould e, incluso, la gran Rosa Luxemburgo, etc茅tera, para que nos

gu铆en, cr铆ticamente, por este estudio.

Sucede que si la acumulaci贸n de la investigaci贸n

鈥搇uego de que Marx anotara sus Cuadernos etnol贸gicos sobre Morgan y otros

antrop贸logos de su 茅poca y Engels escribiera El origen de la familia鈥揾a sido

inmensa, el texto engelsiano sigue siendo de una riqueza e inspiraci贸n

inauditas (al menos para nuestra forma de ver).

En esta tarea hemos revisado otros textos marxistas

que abordan las cuestiones relativas a los or铆genes de la sociedad humana, pero

ninguno de la manera sistem谩tica con la cual hemos tratado de hacerlo con El

origen de la familia. Por lo dem谩s, no hemos podido todav铆a estudiar los

apuntes etnol贸gicos de Marx, aunque s铆 las notas al respecto publicadas por

Krader.

La antropolog铆a es un vasto campo en el cual s贸lo

hemos podido introducirnos en una peque帽a porci贸n. Un campo muy amplio con

varios 谩ngulos de mira, del cual el que nos preocupa aqu铆 es la 鈥渕irada de la

antropolog铆a marxista鈥, lo que no quiere decir reducirnos al 谩ngulo econ贸mico de

la cuesti贸n.

En este ensayo sobre todo nos preocupa abordar los

problemas vinculados con la organizaci贸n socio-pol铆tica, los problemas

vinculados a la propiedad y las cuestiones relacionadas con la emancipaci贸n

humana, m谩s que los 谩ngulos de la 鈥渁ntropolog铆a psicol贸gica鈥 por as铆 llamarla,

que tambi茅n ha tenido inmensos desarrollos.

De los textos de Marx y Engels hemos revisado varios,

pero ninguno con la dedicaci贸n La comunidad primitiva como instituci贸n

universal de El origen de la familia, el motivo espec铆fico de este trabajo. Una

verdadera joyita m谩s all谩 de sus inevitables limitaciones en materia de la

investigaci贸n posterior, evidentemente.

En todo caso, 鈥渞egamos鈥 este ensayo con referencias a

otros textos marxistas, algunas veces de manera directa y otras por intermedio

de los autores que nos han servido de gu铆a aqu铆.

Si nos hemos sumergido en esta investigaci贸n no es

s贸lo por una deuda que ten铆amos con este texto de Engels [3], no s贸lo en

homenaje a 茅l (homenaje que nos deb铆amos luego de escribir un peque帽o ensayo

sobre Marx) sino, sobre todo, para detectar en la historia de la humanidad

aquellos elementos o potencialidades que adelantan la perspectiva de la

emancipaci贸n humana (algo que Krader subraya que era el objetivo de Marx en sus

apuntes sobre el tema).

Bucear 鈥揾asta donde nos fue posible en este corto y

limitado texto鈥揷贸mo la humanidad se hizo a s铆 misma: c贸mo fue el pasaje de la

naturaleza a la cultura y el papel que, como subray贸 Engels cl谩sicamente, le

cupo al trabajo en esta autoelevaci贸n humana monumental, adem谩s de estudiar las

formas hist贸ricas de la propiedad y otras problem谩ticas.

Sin m谩s, pasemos a nuestro trabajo:

1.Los

or铆genes de la sociedad humana

2.La

comunidad primitiva como instituci贸n universal

3.Estado,

propiedad y dial茅ctica hist贸rica

4.La

humanidad se hizo鈥搚 se hace鈥揳 s铆 misma

5.Bibliograf铆a

****

1.

Los or铆genes de la sociedad humana

1.1

De los primeros hom铆nidos a la especie humana

Concomitante con los or铆genes de la sociedad humana

est谩n los or铆genes delos hombres y mujeres mismas: los primeros hom铆nidos que

poblaron la tierra. Una cosa no puede pensarse sin la otra porque el

individuo aislado es una abstracci贸n[1].

El proceso de hominizaci贸n, una tem谩tica extensa y

espec铆fica, requerir铆a de un abordaje que aqu铆 no podemos hacer. S贸lo sentar

algunas consideraciones generales siguiendo a algunos autores[2].

Est谩 generalmente aceptado que nuestros ancestros m谩s cercanos

son los chimpanc茅, los chimpanc茅 pigmeos o bonobos y los gorilas. Estudios

gen茅ticos sugieren que compartimos un ancestro com煤n en torno a 4 / 7 millones

de a帽os atr谩s y que, incluso actualmente, despu茅s de evolucionar en direcciones

diferentes, todav铆a poseemos el 97,5% de los genes en com煤n con los

chimpanc茅[3]. Gen茅ticamente, el hombre y el chimpanc茅 est谩n m谩s

relacionados que los caballos y los burros, los gatos y los leones o los perros

y los zorros (Harman)鈥

Simult谩neamente, la investigaci贸n emp铆rica ha

demostrado largamente la 鈥渕ultilinealidad鈥 de este desarrollo.

Existieron varias especies de hom铆nidos coexistentes con el Homo

sapiens-sapiens cuya aparici贸n data de solamente 200.000 a帽os (y con las

cuales existieron aparentemente m煤ltiples expresiones de hibridaci贸n[4]);

especies diversas de hom铆nidos que pueden datarse a partir de 3 o 4

millones de a帽os atr谩s a partir de los Australopitecos[5].

Estas diversas especies de hom铆nidos, salvo los Homo

sapiens sapiens, no tuvieron continuidad, se extinguieron.

Y los primeros ejemplares espec铆ficamente humanos datar铆an de 2-2,5 millones de

a帽os atr谩s y ser铆an los Homo h谩bilis (los primeros

encontrados junto a sus herramientas). El an谩lisis de sus dientes sugieren una

dieta mixta de carne y vegetales por oposici贸n a la dieta abrumadoramente

vegetariana de los grandes monos modernos[6].

Unos 1,6 millones de a帽os atr谩s aparecen humanos con

un cerebro considerablemente m谩s desarrollado, habitualmente designados como Homo

erectus, los cuales fueron encontrados en 脕frica expandi茅ndose hacia

Eurasia. Durante el mill贸n de a帽os posterior, el tama帽o del cerebro humano

contin煤a expandi茅ndose alcanzado los mil cent铆metros c煤bicos; cercano

aunque todav铆a menor al promedio humano moderno.

500.000 a帽os atr谩s una variedad de tipos humanos

pueden ser encontrados en 脕frica, Europa y Asia recordando los humanos

modernos, caracterizados por grandes cerebros y mentones afinados. Son

designados como Homo sapiens arcaicos y vendr铆an a ser las

formas iniciales de nuestra especie. El mejor conocido de ellos es el Neandertal,

que vivi贸 en Europa y parte de Oriente Medio en torno a 300.000 y 50.000 a帽os

atr谩s (Garc铆a Col铆n).

Finalmente, hicieron su aparici贸n los humanos

anat贸micamente modernos habitualmente conocidos como Homo sapiens sapiens,

que parecen haber evolucionado en 脕frica y Medio Oriente entre 200.000 y

100.000 a帽os atr谩s. Hace 40.000 a帽os se distribuyeron a lo largo de 脕frica,

Asia y Europa realizando su primer desembarco en Australia. Y 12.000 a帽os

atr谩s, a lo sumo, cruzaron desde el noreste de Asia a las Am茅ricas (Chris

Harman)[7].

Ha habido un largo debate en torno a las relaciones

entre el Neandertal y los humanos modernos acerca de los cuales se han

verificado, como ya dijimos, casos de hibridaci贸n[8].

Hasta donde sabemos, la versi贸n m谩s convincente hasta

hoy es que los humanos modernos evolucionaron de una manera separada de los

鈥渁rcaicos鈥 origin谩ndose a partir de un grupo de Homo erectus

normalmente identificados viviendo en 脕frica; un debate complejo y apasionante que

posiblemente nunca sea resuelto por el car谩cter fragmentario de las evidencias.

En todo caso, 80 a帽os atr谩s Gordon Childe daba una

versi贸n similar, trazo grueso, a la que aqu铆 estamos presentando: 鈥淓l hombre

aparece muy tarde en los registros geol贸gicos. Ning煤n esqueleto f贸sil al cual

se le pueda dar el nombre de hombre es anterior a la pen煤ltima parte de la

historia terrestre, o sea, a la era del pleistoceno (鈥) En la actualidad todos

los hombres pertenecen a una sola especie, la del Homo sapiens, y

todos ellos se pueden cruzar libremente entre s铆; pero, en cambio, los

鈥榟ombres鈥 primitivos del pleistoceno pertenec铆an a varias especies distintas

(鈥) Los miembros primitivos de la familia humana a que nos referimos (鈥) no

fueron ancestros directos en nuestra evoluci贸n; en el 谩rbol geneal贸gico del Homo

sapiens, ellos representan ramas laterales del tronco principal鈥

(Childe; 1989; 34)[9].

Aun as铆, no cometamos el error de creer que los

primeros hom铆nidos carec铆an de rasgos de humanidad: 鈥淭odo este ceremonial

testimonia la actividad del pensamiento humano en sentidos inesperados y no

econ贸micos. Enfrentados ante el aterrador hecho de la muerte, con sus emociones

primitivas sacudidas ante el aniquilamiento, debe haberse iniciado el

pensamiento imaginativo entre los musterienses de aspecto bestial. No

creyendo en el cese completo de la vida terrena, se imaginaron oscuramente

alguna especie de continuaci贸n de ella, en la cual el muerto tendr铆a necesidad

de alimento material y utensilios. El pat茅tico y vano cuidado de los muertos

testimoniado en esta forma precoz, se convertir铆a despu茅s en un arraigado

h谩bito de la conducta humana, el cual hab铆a de inspirar maravillas

arquitect贸nicas como las pir谩mides egipcias y el TajMahal鈥 (Childe;

1989; 72)[10].

La evaluaci贸n de Childe y de muchos otros estudiosos

acerca de las l铆neas evolutivas de hom铆nidos en paralelo, se ha reafirmado en

la investigaci贸n posterior: 鈥淒eseo argumentar que el Australopitecus,

como lo conocemos, no es el ancestro del Homo; y que, en cualquier

caso, las escaleras no representan la norma de la evoluci贸n

(鈥) Conocemos tres ramas coexistentes del arbusto humano. Estar铆a sorprendido

si otras tantas no fueran descubiertas antes del fin del siglo [veinte] (鈥) El Homo

sapiens no es el producto predestinado de una escalera encaminada hacia

nuestro alto estado desde el comienzo. Nosotros solamente somos una

rama sobreviviente de un tupido arbusto鈥 (Gould; 2007; 57/62).

Y Gould agrega: 鈥(鈥) los seres humanos no son el

resultado final del progreso (鈥), son un pormenor c贸smico fortuito, un

peque帽o ramo de la espantosa arborescencia de la vida; si la simiente

fuese replantada, es casi seguro que no volver铆a a producir el mismo ramo y,

posiblemente, ning煤n otro gajo con una propiedad que pudi茅semos llamar

conciencia鈥 (Stephen Jay Gould, Dinossauro no Palheiro, citado por

Valerio Arcary, 鈥134 a帽os sin Marx鈥).

Seg煤n Gould, estas varias especies coexistentes no

sufrieron modificaciones perceptibles (al menos no hasta el momento en la 煤nica

especie humana subsistente, la nuestra[11])

y dieron lugar 鈥損or un mecanismo que podr铆amos llamar con Bellamy Foster

鈥渃oevoluci贸n gen-cultura鈥濃 a la supervivencia de la 煤nica especie humana

vigente: el Homo sapiens-sapiens[12].

La revoluci贸n en nuestra especie, su multiplicaci贸n,

llegar铆a 40.000 a帽os atr谩s durante un intervalo clim谩tico m谩s c谩lido, cuando el

apogeo del comunismo primitivo. El hombre de Neanderthal desaparecer铆a

bruscamente luego de la 煤ltima glaciaci贸n (quiz谩s en raz贸n de una adaptaci贸n

demasiado espec铆fica al clima fr铆o); su lugar fue ocupado por los

humanos actuales.

Repitamos de paso, junto a Bellamy Foster, que los

seres humanos, como cualquier otra especie, no somos una especie fija

sino que continuamos sujetos a un proceso evolucionario m谩s all谩 que, de

momento, no existen diferencias en los Homo sapiens sapiens desde sus

or铆genes.

Darwin hab铆a subrayado que los humanos pod铆an

evolucionar hacia algo superior. Tambi茅n que otros hom铆nidos podr铆an

tomar su lugar si por alguna raz贸n estos desaparecieran (en algunos textos de Literatura

y revoluci贸n Trotsky se帽ala, po茅tica o 鈥渦t贸picamente鈥, ideas similares

鈥搖nilateralmente criticadas por autores como Daniel Tanuro鈥[13]).

Durante 2.500.000 a帽os, aproximadamente, nos

encontramos en el Paleol铆tico, un per铆odo en el cual la humanidad 鈥搊 las

especies pre humanas, para ser m谩s espec铆ficos鈥搒e basaban en la caza, la pesca

y la recolecci贸n; un per铆odo en el cual los progresos fueron infinitesimales;

sin modificaciones apreciables hasta las culturas humanas modernas del 鈥渁lto

paleol铆tico鈥(algo en torno a 35.000 a帽os atr谩s).

Harman introduce un debate vinculado a si se hab铆a

verificado el proceso evolutivo/materialista sugerido por Engels, proceso

vinculado al trabajo humano cooperativo, o si la acelerada evoluci贸n posterior

estar铆a relacionada con otro tipo de explicaci贸n: una explicaci贸n

idealista vinculada al desarrollo aut贸nomo del cerebro.

El marxista ingl茅s subraya que algunos analistas se

toman del 鈥渄esarrollo puntuado鈥 de Gould y Eldrige para negar el an谩lisis

evolutivo del compa帽ero de Marx鈥

Pero una cosa no quita la otra: en la evoluci贸n

humana, como en todo lo dem谩s, hay tanto acumulaci贸n evolutiva como

momentos de quiebre y saltos en calidad[14]:

鈥淒esde hace m谩s de 4 millones de a帽os, cuando aparecen los Australopithecus,

hasta hace unos 2 millones de a帽os, dominan las leyes de la biolog铆a para

explicar el comportamiento, la vida de estos ancestros nuestros. Sin embargo,

su transformaci贸n hacia la ruta humana se debe, fundamentalmente, a la

fabricaci贸n de herramientas posibilitada por la liberaci贸n de la mano y la

postura b铆peda; el g茅nero Homo se

define por su relativa independencia de pautas biol贸gicasa favor de patrones

culturales determinados por la base material de producci贸n,

especialmente la capacidad de fabricar herramientas espec铆ficas (鈥)鈥 (David

Rodrigo Garc铆a Col铆n)[15].

Doce mil a帽os atr谩s se produce la Revoluci贸n

Neol铆tica: se pasa al cultivo de la tierra y la cr铆a del ganado (en el Nuevo

Mundo lo primero, en el Viejo Mundo lo segundo[16]),

lo que se refleja en un incremento de la curva poblacional: 鈥(鈥) en la 煤ltima

vig茅sima parte de su historia, el hombre ha empezado a controlar la naturaleza

o, por lo menos, ha logrado ejercer su control cooperando con ella. La manera

como se ha ido haciendo efectivo este control del hombre es a base de pasos

graduales, cuyos efectos se han ido acumulando鈥 (Childe; 1989; 85)[17].

Harman subraya lo propio: 鈥淓l cuadro es, entonces, uno

de lento desarrollo de las t茅cnicas a lo largo de 2 o 3 millones de a帽os, con

alguna aceleraci贸n 200.000 o 150.000 a帽os atr谩s precisamente cuando los Neandertal

y los primeros humanos modernos comienzan a aparecer. Una mayor aceleraci贸n

ocurre entre 30.000 y 35.000 a帽os atr谩s, tanto en la creciente poblaci贸n humana

moderna como en la declinante poblaci贸n Neandertal; una nueva

aceleraci贸n se nota en la 茅poca de las pinturas rupestres, unos 15.000 a帽os

atr谩s; y un desarrollo muy r谩pido con el crecimiento de la agricultura 10.000 o

5.000 a帽os atr谩s; as铆 como una aceleraci贸n masiva en los 煤ltimos milenios. Esto

sugiere que, aunque haya podido haber importantes diferencias biol贸gicas entre

los humanos arcaicos y modernos, la velocidad de la innovaci贸n no

necesariamente fue dependiente [de la biolog铆a]. Algo m谩s debi贸 haber

estado en juego鈥 (鈥淓ngels andtheorigins of human society鈥).

Y ese 鈥渁lgo m谩s鈥, a nuestro modo de ver, sin duda

alguna tiene que ver con el 鈥渕ultiplicador cultural鈥: el salto

en calidad en materia de herramientas y conocimientos a partir de una lent铆sima

acumulaci贸n inicial.

Es imposible dar saltos en calidad cuando la base de

la cual se parte es igual a cero. Sin embargo, una vez creada esa base, sea de

herramientas, conocimientos y/o econ贸mica de cualquier tipo, el

multiplicador comienza a acelerarse: 鈥淟os per铆odos caracterizados por

la lentitud de sus transformaciones alternan con otros de cambios r谩pidos. Este

esquema, que fue 煤til y realmente encerraba una teor铆a de la alternancia de

cambio r谩pido y lento, no es sino la teor铆a combinada de evoluci贸n y

revoluci贸n en la sociedad鈥 (Krader; 1988; 11).

Krader agrega: 鈥(鈥) la teor铆a de la evoluci贸n llevaba

en s铆 el germen de una teor铆a de la revoluci贸n, de la brusca

transformaci贸n y cambio y de los cambios de ritmo en el desarrollo鈥

(铆dem, pp. 12).

Como se帽alamos arriba, esta es la historia de una

autoelevaci贸n humana colosal. Solamente despu茅s de esta primera revoluci贸n, la

Revoluci贸n Neol铆tica, e inmediatamente despu茅s de ella, nuestra especie

comenz贸 a multiplicarse con mucha rapidez. Hace su aparici贸n, por

primera vez, una cierta 鈥渁cumulaci贸n鈥 econ贸mica: 鈥(鈥) la

producci贸n de alimentos, aun en su forma m谩s simple, proporciona una

oportunidad y un motivo para la acumulaci贸n de un sobrante (鈥) El rendimiento

de los cultivos y de los reba帽os pronto supera las necesidades inmediatas de la

poblaci贸n. El almacenamiento del grano y la conservaci贸n del ganado 鈥榚n pie鈥

son mucho m谩s simples, particularmente en un clima c谩lido, que la preservaci贸n

de la caza sacrificada鈥 (Childe; 1989; 105).

El arque贸logo ingl茅s alertaba que su estudio de la

evoluci贸n hacia la civilizaci贸n moderna era s贸lo un 鈥渁n谩lisis estilizado鈥 de

una multitud de circunstancias diversas donde existen tanto desarrollos

divergentes como convergencias: 鈥(鈥) [el] comercio no form贸 parte integrante de

la vida econ贸mica [interna] de la comunidad (鈥) No obstante, el intercambio

[entre comunidades] del cual dan testimonio, fue de vital importancia para el

progreso humano, fueron conductos por los cuales las ideas de una

sociedad pudieron llegar a otras鈥 (1989; 110)[18].

Seis mil a帽os atr谩s, con la aparici贸n de las primeras

formas de acumulaci贸n de excedentes y, posteriormente, con la Revoluci贸n Urbana

4.000 a帽os A.C., puede fecharse ya la aparici贸n de las primeras formas de

Estado, cuesti贸n que veremos m谩s adelante.

1.2

El trabajo como autocreaci贸n de la humanidad

Las primeras formas de agrupamiento humano ten铆an por

base las relaciones naturales/sexuales; relaciones que se erig铆an directamente

a partir de la naturaleza y donde fue haci茅ndose valer el criterio de selecci贸n

natural. Ya con esto comenzaba a operarse el pasaje de la naturaleza a la

cultura.

Siguiendo a Morgan, Engels destacaba que la

prohibici贸n del incesto traduc铆a culturalmente la operatividad de la

selecci贸n natural, un tema pol茅mico en la antropolog铆a: 鈥(鈥) la

posici贸n de Morgan, con su insistencia en las consecuencias biol贸gicas de los

cruzamientos entre parientes pr贸ximos, sigue siendo una posici贸n

respetable aunque minoritaria. No es inconcebible que la persistencia

de los tab煤es del incesto en el interior de la familia nuclear obedezca al

reconocimiento de la combinaci贸n de las ventajas biol贸gicas y culturales que

siguieron a su introducci贸n, mientras que la exogamia del grupo de filiaci贸n

naciera y se afirmara porque aseguraba otras ventajas distintas, primariamente

culturales, aunque tambi茅n con consecuencias biol贸gicas鈥 (Marvin Harris;

Universidad de Guanajuato; capitulo 7; 172).

Marx y Engels se encargar铆an de subrayar el

car谩cter hist贸rico de las sociedades de clase.

Destacar铆an las caracter铆sticas comunistas de las comunidades primitivas en las

cuales no exist铆an elementos de diferenciaci贸n social: todas las personas eran

socialmente iguales y tambi茅n iguales en su sometimiento a la comunidad, la

naturaleza circundante era considerada de propiedad com煤n, el consumo de lo

obtenido era com煤n e igualitario, un consumo en el cual no hab铆a

posibilidad de acumulaci贸n individual. El nomadismo significaba que se

deb铆a ir de aqu铆 para all谩 con pocas cosas 鈥揺ra imposible toda acumulaci贸n en

ese contexto鈥.

Esta comunidad primitiva, esta sociedad

primigenia que rebasa y es anterior a cualquier forma de Estado, la

asociaci贸n de gens que la constituyen, es el hilo conductor del relato

engelsiano. Lo que Engels, tom谩ndolo de Morgan, llamaba 鈥渟alvajismo鈥 (pueblos

cazadores recolectores) y 鈥渂arbarismo鈥 (pueblos con domesticaci贸n de animales y

cultivo de la tierra), es decir, los per铆odos del paleol铆tico y neol铆tico en

las referencias actuales y sus diferenciaciones internas, es la historia de

estas formas de familias m谩s o menos 鈥渘aturales鈥 (de origen natural la

promiscuidad y evoluci贸n crecientemente social en las formas subsiguientes):

鈥淥bservamos, pues, que la tendencia a impedir el matrimonio entre consangu铆neos

se manifiesta una y otra vez, pero de modo espont谩neo, a tientas, sin

conciencia clara del fin que se persigue鈥 (Engels; 2006; 42).

Antes de dedicarnos a la gens queremos abordar

sumariamente el brillante texto engelsiano 鈥淓l papel del trabajo en la

transici贸n del mono al hombre鈥.

El compa帽ero de Marx destacar谩 ya en 1876 la

importancia de la postura erguida en los primeros hom铆nidos, que tuvo como

consecuencia liberar las manos y operativizar la acci贸n humana sobre la

naturaleza por intermedio del trabajo; trabajo a partir del cual el

hombre cre贸 sus primeras herramientas y desarroll贸 su cerebro: 鈥淧ero

el trabajo es (鈥) la condici贸n b谩sica y fundamental de toda la vida humana. Y

lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el

trabajo ha creado al propio hombre.

Engels agrega inmediatamente: 鈥(鈥) las funciones, para

las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los

muchos miles de a帽os que dura el per铆odo de transici贸n del mono al hombre, s贸lo

pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas. Los salvajes m谩s

primitivos, incluso aquellos en los que puede presumirse el retorno a un estado

m谩s pr贸ximo a la animalidad (鈥) son muy superiores a aquellos seres del per铆odo

de transici贸n. Antes que el primer trozo de s铆lex hubiese sido convertido en

cuchillo por la mano del hombre, debi贸 haber pasado un per铆odo de tiempo tan

largo que, en comparaci贸n con 茅l, el per铆odo hist贸rico conocido por nosotros

resulta insignificante. Pero se hab铆a dado ya el paso decisivo: la mano

era libre y pod铆a adquirir ahora cada vez m谩s destreza y habilidad; y

esta mayor flexibilidad adquirida se transmit铆a por herencia y se acrec铆a de

generaci贸n en generaci贸n鈥 (Engels, 铆dem).

Si bien esta 鈥渉erencia鈥 de la cual habla el compa帽ero

de Marx 鈥撯渄estreza y habilidad鈥濃揺s una herencia social, algo

que no puede trasmitirse biol贸gicamente sino que cada generaci贸n debe volver a

aprender, el texto es una verdadera genialidad adem谩s de anticipatorio en lo

que tiene que ver con intentar seguir, como materialista dial茅ctico, la l贸gica

del desarrollo humano.

Harman cita al antrop贸logo Charles Woolfson afirmando

que los trazos generales de la teor铆a de Engels han sido ampliamente

confirmados por la investigaci贸n contempor谩nea: 鈥渆l ensayo de Engels es

brillante, una anticipaci贸n cient铆fica del que hoy es considerado el

patr贸n de la evoluci贸n humana鈥 (鈥淓ngels and the origins of human

society鈥).

Antes de continuar, se帽alemos que algunos argumentos

engelsianos respecto de la l贸gica evolutiva, m谩s que darwinianos parecen

鈥渓amarckianos鈥[19]:鈥(鈥)

los hombres en formaci贸n llegaron al punto en que tuvieron necesidad de decirse

algo los unos a los otros. La necesidad cre贸 el 贸rgano: la laringe poco

desarrollada del mono se fue transformando, lenta pero firmemente, mediante

modulaciones que produc铆an a su vez modulaciones m谩s perfectas, mientras los

贸rganos de la boca aprend铆an poco a poco a pronunciar un sonido articulado tras

otro鈥 (鈥淓l papel del trabajo en la transformaci贸n del mono en hombre鈥).

Si lo social adquirido y lo biol贸gicamente

determinando deben mantenerse delimitados; si la operatividad de la selecci贸n

natural no debe aparecer de manera 鈥渧oluntarista鈥, es decir, como voluntad

consciente del organismo que se modifica; si la combinaci贸n del elemento

gen茅tico y el elemento cultural (鈥渃oevoluci贸n gen-cultura鈥) debe delimitarse;

lo que resta, lo que es s贸lido en la argumentaci贸n engelsiana, es su afirmaci贸n

de que fue en la pr谩ctica como el hombre se transform贸 en lo que es.

De ah铆 que Harman subraye que si en Darwin el tama帽o

del cerebro y la inteligencia parec铆an preceder a la postura erguida y el uso

de las manos para fabricar herramientas, Engels acert贸 genialmente en

postular una secuencia inversa consecuentemente materialista: 鈥淓ngels

argument贸 que el incremento de la vida terrestre presion贸 en un uso

incrementado de herramientas. Esto caus贸 una selecci贸n natural a favor del

bipedalismo y dexteridad en el uso de la mano as铆 como (鈥) una m谩s completa

divisi贸n del trabajo. La fabricaci贸n de herramientas y el desarrollo de la

capacidad de lenguaje para coordinar mejor las actividades productivas, llevaron

a una transformaci贸n gradual del cerebro del mono hacia el del ser humano

moderno鈥 (鈥淓ngels and theorigins of human society鈥).

Seg煤n Harman, no fue hasta el descubrimiento realizado

por Donald Johansson en 1974 de un esqueleto completo de 3,5 millones de a帽os

鈥揷on un cerebro del tama帽o de un mono y una postura erecta鈥 que la secuencia

darwiniana fue abandonada. Engels se hab铆a anticipado un siglo en la secuencia

correcta, sin ser especialista en la materia.

Por lo dem谩s, en otras partes de su texto la inflexi贸n

parece m谩s correcta, menos 鈥渓amarckiana鈥 (mec谩nica, voluntarista): 鈥(鈥) cuando

existe un 贸rgano apropiado, esta incapacidad [se refiere a dificultades del

habla] puede ser superada dentro de ciertos l铆mites鈥.

Un debate interesante aqu铆 es si la funci贸n crea el

贸rgano o el 贸rgano crea la funci贸n. En la sociedad,

.una funci贸n social crea un 贸rgano respectivo.

Recordamos aqu铆 la reflexi贸n de Christian Rakovsky sobre la burocratizaci贸n de

la ex URSS y la relaci贸n entre funci贸n y 贸rgano. Una 鈥渄ivisi贸n del trabajo

pol铆tico鈥 llevada demasiado lejos en ausencia del protagonismo de la clase

obrera, termina llevando a la creaci贸n del 鈥溍硆gano burocracia鈥 (鈥淟os peligros

profesionales del poder鈥); una reflexi贸n de evidente raigambre engelsiana.

Algo semejante 鈥揳unque por un mecanismo casual, no

teleol贸gico鈥 parece ocurrir en la naturaleza v铆a el mecanismo de selecci贸n

natural: la presi贸n de una determinada necesidad selecciona un 贸rgano que la

resuelve y cuya aparici贸n es casual: 鈥淧or teleolog铆a entend铆a Marx un proceso

de formaci贸n completamente externo a un objeto natural animado o inanimado, o a

la naturaleza como un todo. En el primer libro de El capital (鈥) Marx

cita a Darwin en apoyo a la tesis de que la semejanza general de los 贸rganos

naturales se gu铆a por sus funciones; las peque帽as variaciones formales son

suprimidas por 鈥榮elecci贸n natural鈥. La forma [el organismo, R.S.] se

determina por relaci贸n a la funci贸n y no por un influjo externo que determine

la direcci贸n del cambio de forma鈥 (Krader; 1988; 56).

Es destacable lo que subraya a este respecto el

profesor costarricense Helios Gallardo: 鈥(鈥) el 鈥榣amarckismo鈥 de Engels siempre

deber谩 juzgarse en relaci贸n a su capacidad o incapacidad para asumir la novedad

del discurso te贸rico de Darwin y no en cuanto a su aceptaci贸n de elementos como

la heredabilidad de caracteres adquiridos por el uso, cuesti贸n que, aislada y

en el per铆odo, como vimos, es tanto lamarckiana como darwiniana鈥

(鈥淓ngels y Darwin en el origen del hombre. Elementos para una discusi贸n鈥).

Si en Darwin es claro que la selecci贸n natural opera

por una coincidencia casual entre el medio ambiente y ciertas modificaciones

ocurridas espont谩neamente en el organismo, ni siquiera el propio Darwin ten铆a

claro c贸mo funcionaba la herencia (esto se descubri贸 en la investigaci贸n

posterior de Gregor Mendel[20]).

El siglo veinte demostr贸 que los famosos 鈥渃aracteres

adquiridos鈥 se obten铆an por una v铆a cultural (Childe); no eran

una modificaci贸n hereditaria. Esto confundi贸 no solamente a Lamarck sino a

Darwin y l贸gicamente a Engels tambi茅n, que no era especialista en biolog铆a[21].

Gallardo afirma que el compa帽ero de Marx comprend铆a

perfectamente los argumentos de Darwin 鈥揷on sus puntos fuertes y sus fallas

tambi茅n. Extrae una cita de Engels instructiva respecto de la diferencia entre

el mundo animal y el mundo social: 鈥淎ceptemos por un momento la frase 鈥榣ucha

por la existencia鈥, con vistas a la discusi贸n. Cuando mucho, lo 煤nico que

consigue un animal es recolectar: el hombre produce, prepara

los medios para la vida, en el sentido m谩s amplio de las palabras, que sin 茅l

la naturaleza no habr铆a producido. Esto impide todo traslado inmediato

a la sociedad humana de las leyes de la vida en las sociedades animales

(鈥) Aqu铆 鈥揹onde los medios de desarrollo se producen en escala social鈥ya

son inaplicables por entero las categor铆as tomadas del reino animal鈥

(Engels, La dial茅ctica de la naturaleza, en 鈥淓ngels y Darwin en el

origen del hombre鈥).

J. Gould subraya lo mismo que ya se帽alamos con Harman:

Engels se anticip贸 cien a帽os en la conclusi贸n a la cual arrib贸 posteriormente

la antropolog铆a: fuela pr谩ctica humana la que precedi贸 el desarrollo

del cerebro: 鈥淰emos, pues, que la mano no es s贸lo el 贸rgano del

trabajo; es tambi茅n el producto de 茅l. 脷nicamente por el

trabajo, por la adaptaci贸n a nuevas y nuevas funciones, por la trasmisi贸n

hereditaria del perfeccionamiento especial as铆 adquirido por los m煤sculos, los

ligamentos y, en un per铆odo m谩s largo, tambi茅n por los huesos, y por la

aplicaci贸n siempre renovada de estas habilidades heredadas a funciones nuevas y

cada vez m谩s complejas, ha sido como la mano del hombre ha alcanzado ese grado

de perfecci贸n que le ha hecho capaz de dar vida, como por arte de magia, a los

cuadros de Rafael, a las estatuas de Thorwaldsen y a la m煤sica de Paganini鈥

(鈥淓l papel del trabajo en el pasaje del mono al hombre鈥), una cita hermosa.

M谩s all谩 del error en la atribuci贸n de la herencia,

que ya hemos visto, es muy aguda la manera en que Engels aprecia la

prioridad del perfeccionamiento de la mano para dar lugar a las obras

de arte. Se trata de un abordaje materialista que rompe con el sentido com煤n,

idealista, que niega queel desarrollo del cerebro sea una funci贸n

derivada de la pr谩ctica; funci贸n derivada que luego react煤a

dial茅cticamente sobre la pr谩ctica misma produci茅ndose una interacci贸n entre

acci贸n y pensamiento: 鈥淧rimero el trabajo, luego y con 茅l, la palabra

articulada, fueron los dos est铆mulos principales bajo cuya influencia el

cerebro del mono se fue transformando gradualmente en cerebro humano, que, a

pesar de toda su similitud, lo supera considerablemente en tama帽o y en

perfecci贸n. Y a medida que se desarrollaba el cerebro, desarroll谩banse tambi茅n

sus instrumentos m谩s inmediatos: los 贸rganos de los sentidos鈥 (鈥淓l papel del

trabajo en la transici贸n del mono al hombre鈥).

El desarrollo del cerebro y de los sentidos a su

servicio, la creciente claridad de conciencia, la capacidad de abstracci贸n y de

discernimiento cada vez mayores, reaccionaron a su vez sobre el trabajo

y la palabra, estimulando m谩s y m谩s su desarrollo: 鈥(鈥) debe haber un

reconocimiento de c贸mo la cantidad se transform贸 en calidad, c贸mo a trav茅s de

cambios sucesivos la vida animal dio nacimiento a nuevas formas de vida que

llamamos 鈥榟umanas鈥, que posee una din谩mica propia, creada por su

trabajo y su cultura y no por sus genes. Pero esto no debe llevar a

una reca铆da en un nuevo idealismo que aprecie la cultura y el lenguaje como

emergiendo de ninguna parte en un pasado bastante reciente鈥, sino como

una resultante de un largo proceso evolutivo (Harman)[22].

La humanidad surge de la naturaleza. Los seres humanos

son tanto seres biol贸gicos como sociales. La prehistoria misma constituye el

鈥減uente hist贸rico鈥, la transici贸n entre la historia natural y la

historia humana; lo que no significa errar en el blanco respecto de

c贸mo es la combinaci贸n 鈥搚 la delimitaci贸n鈥 entre los factores naturales y

culturales: 鈥淓n la historia humana, los vestidos, herramientas, armas y

tradiciones toman el lugar de las pieles, garras, colmillos e instintos, para

la b煤squeda de alimento y abrigo. Las costumbres y prohibiciones, condensando

siglos de experiencia acumulada y transmitida por la tradici贸n social, ocupan

el lugar de los instintos heredados, facilitando la supervivencia de

nuestra especie (鈥) La herencia social del hombre es una tradici贸n

que 茅l empieza a adquirir s贸lo despu茅s de que haya surgido del seno de su

madre. Las modificaciones a la cultura y a la tradici贸n pueden ser iniciadas,

controladas o retardadas por la opci贸n consciente y deliberada de sus

autores y ejecutores humanos. La invenci贸n no es una mutaci贸n accidental

del plasma germinativo, sino una nueva s铆ntesis de la experiencia

acumulada del cual es heredero el inventor 煤nicamente por la tradici贸n鈥

(Childe; 1989; 28).

Repetimos este 煤ltimo concepto de Childe porque nos

parece muy sugerente: la invenci贸n social y cultural no es una mutaci贸n

accidental, sino una nueva s铆ntesis de la experiencia acumulada, lo cual puede

aplicarse a los m谩s diversos campos de la actividad humana.

Lo que acabamos de ver es una cita extraordinaria de

uno de los principales arque贸logos marxistas de la primera mitad del siglo

veinte, cita que establece con claridad la diferencia entre herencia

biol贸gica y tradici贸n social: 鈥淐ada generaci贸n de hombres, en cambio,

ten铆a que aprender por entero el arte de mantener el fuego, lo mismo que el de

hacer abrigos, desde sus rudimentos mismos. El arte era trasmitido de padres a

hijos, s贸lo por medio de la ense帽anza y el ejemplo. Se trataba de una

鈥榗aracter铆stica adquirida鈥; y, de acuerdo con los zo贸logos, las

caracter铆stica adquiridas no son hereditarias鈥 (Childe; 1989; 31).

Gallardo cita a Marx y Engels en un sentido similar: 鈥鈥楨l

trabajo comienza con la elaboraci贸n de herramientas鈥 [Engels].

Recordemos la referencia de Marx acerca de Darwin: 鈥楧arwin llam贸 la atenci贸n

hacia la historia de la tecnolog铆a natural, es decir, hacia la

formaci贸n de 贸rganos de plantas y animales considerados como medios de

producci贸n para la vida. La historia de los 贸rganos productivos del

hombre social, base material de toda organizaci贸n, 驴no ser铆a digna de

investigaciones similares? (鈥) La tecnolog铆a pone al desnudo el modo de acci贸n

del hombre respecto de la naturaleza, el proceso de producci贸n de su

vida material, y por consiguiente el origen de las relaciones sociales

y de las concepciones intelectuales que de ellas derivan鈥 鈥.

Y agrega: 鈥渆l texto de Engels [se refiere a 鈥楨l papel

del trabajo鈥, R.S.] contiene como referente te贸rico fundamental la concepci贸n

materialista de la historia. Es desde ella que lee (o enlaza) el naturalismo

darwinista con la producci贸n espec铆fica de lo humano: la producci贸n y

apropiaci贸n de su vida mediante el trabajo鈥 (鈥淓ngels y Darwin en el

origen del hombre鈥), lo que es perfectamente convincente.

Y en el mismo sentido con Gordon Childe: 鈥淟o que los

padres imparten a sus hijos no son simplemente las lecciones de su propia

experiencia personal, sino algo mucho m谩s amplio: la experiencia

colectiva del grupo. Tal es la tradici贸n que pasa de generaci贸n en

generaci贸n, cuyo m茅todo de transmisi贸n, con ayuda del lenguaje, parece

ser una peculiaridad de la familia humana. Y esta peculiaridad

constituye la diferencia vital definitiva entre la evoluci贸n org谩nica y el

progreso humano鈥 (Childe; 1989; 42).

Lo que se destaca, entonces, es tanto el progreso

cultural, que ocupa el lugar en la humanidad que anteriormente ocupaba el

instinto en la vida animal, como el car谩cter colectivo, incluso cooperativo, de

la obra humana: si la lucha de todos contra todos es el trazo caracter铆stico de

la selecci贸n natural, la humanidad se afirma cuando ejerce una suerte

de 鈥渁nti-selecci贸n natural鈥 (Patrick Tort); volveremos sobre esto.

1.3

Marx y Engels y los or铆genes de la sociedad

El desarrollo anterior nos ha dejado ya al borde de

nuestro tema. Sobre El origen de la familia, la propiedad privada y el

Estado pueden decirse muchas cosas, salvo perder de vista que se

trata de un texto inspirado.

Kautsky y Berstein lo alentaron a concretarlo luego de

que Engels les leyera borradores del mismo a comienzos de 1884.

Se trata de una verdadera joyita m谩s all谩 de que,

evidentemente, al depender el an谩lisis de la investigaci贸n emp铆rica y al haber

evolucionado tanto la misma desde aquella temprana fecha, muchas de sus

definiciones aparezcan desactualizadas.

La obra trasunta sin embargo, y entre muchas cosas, la

particular sensibilidad de Engels respecto de la opresi贸n de la mujer, algo no

menor teniendo en cuenta la 茅poca en que fue escrita.

Sin embargo, lo espec铆fico de la obra es la aplicaci贸n

del m茅todo materialista a la comprensi贸n de la evoluci贸n humana.

El compendio que hace Engels de la evoluci贸n humana

sigue siendo inspiradora en muchos aspectos. Porque es muy valioso el esfuerzo

que hace por estudiar la evoluci贸n de la sociedad sobre una base materialista y

dial茅ctica.

Un estudio que fue atacado por la antropolog铆a del

siglo veinte no solamente por su partes caducas (鈥渕uertas鈥 dice Godelier) sino,

fundamentalmente, por su cerrada defensa de la idea de que puede haber una

sociedad donde no existan relaciones de opresi贸n y explotaci贸n (谩ngulo

que inspir贸 las intuiciones antropol贸gicas de otros grandes marxistas

revolucionarios despu茅s de Engels, como Rosa Luxemburgo).

Durante sus 煤ltimos a帽os Marx dedic贸 ingentes

esfuerzos a la antropolog铆a tomando apuntes de varios autores, en primer lugar

de Lewis Henry Morgan (La sociedad primitiva, 1877), uno de los m谩s

importantes antrop贸logos evolutivos de su tiempo, as铆 como de Sir John

BuddPhear (The Aryanvillage in India and Ceylon, 1880),Sir Henry

Sunmer Maine (Lecturesontheearlyhistory ofinstitutions, 1875), Sir

John Lubbock (Theorigin of civilisation, 1870), M. M. Kovalevsky

(dedicado a la posesi贸n comunitaria del suelo) y Maurer (estudioso de las

viejas comunidades germ谩nicas), entre otros autores[23].

Estos cuadernos de lectura鈥揳l menos los que se

conoc铆an hasta esa fecha鈥揻ueron editados por Lawrence Krader鈥揳ntrop贸logo

marxista erudito de la segunda mitad del siglo pasado鈥揳 comienzos de los a帽os

1970 bajo el t铆tulo Los cuadernos etnol贸gicos de Marx.

Se trata de los apuntes que sirvieron de base para el

texto engelsiano y que para este art铆culo no llegamos a estudiar鈥揷omo ya

se帽alamos鈥搒alvo la valiosa introducci贸n del propio Krader[24]:

鈥淟os extractos parten del estudio de la sociedad primitiva, que conduce a la

historia de la evoluci贸n de la humanidad鈥 afirma Krader, que agrega que el

pensamiento antropol贸gico de Marx evolucion贸 desde una suerte de antropolog铆a

filos贸fica 鈥Manuscritos econ贸micos-filos贸ficos de 1844鈥 a una

antropolog铆a social emp铆rica, precisando adem谩s que en sus apuntes etnol贸gicos

Marx trata de la dial茅ctica de continuidad y discontinuidad entre la

antropolog铆a y la historia; la historia concebida como historia de la

lucha de clases.

Krader resume de esta manera la antropolog铆a de Marx:

1) La especie humana es parte del orden natural; no hay nada en el hombre que

se encuentre fuera de ese orden, 2) El hombre es por naturaleza un ser social

(cada ser humano individual es un nexo de relaciones sociales, del mismo modo

que la sociedad es un nexo de relaciones individuales), 3) A partir de una

existencia animal anterior, la especie humana se ha desarrollado hasta alcanzar

su forma y funciones actuales por medio del trabajo en la sociedad, 4) La

especie humana es la 煤nica que se ha producido a s铆 misma mediante el

perfeccionamiento de las virtudes evolutivas inherentes naturalmente a la

figura humana, las manos y el cerebro, 5) A la dial茅ctica de la

continuidad con el orden natural se le opone su negaci贸n, la discontinuidad con

el orden natural, 6) El proceso de trabajo es el intercambio material con la

naturaleza y los resultados de este proceso se hallan contenidos en la cultura

de la especie humana, 7) La enajenaci贸n de la humanidad frente a la naturaleza

es un distanciamiento actual. Sin embargo, potencialmente, la especie humana es

una misma cosa con la naturaleza, como fue el caso en nuestro pasado animal, 8)

La especie humana no se halla en estado definitivo, sino que es capaz de

transformaci贸n, 9)El individuo humano pertenec铆a anta帽o a una comunidad; la

sociedad productora de plusval铆a gener贸 los primeros intereses de clase y los

primeros individuos, los individuos de clase, 10) La comunidad primigenia,

formada por iguales, es la forma revolucionaria de la sociedad, forma que

recibir谩 un nuevo contenido tras la mutaci贸n hist贸rica que ha experimentado la

humanidad y una vez que haya sido superada la explotaci贸n en forma de

esclavitud, servidumbre y capitalismo.

Engels descubre a Morgan de la mano de Marx, leyendo

los apuntes etnol贸gicos de este 煤ltimo: 鈥淓l progreso desde la sociedad

primitivamente civilizada o, en la terminolog铆a de Morgan, desde una societas

鈥揵asada en relaciones personales鈥 a una civitas [sociedad de

relaciones impersonales de econom铆a y Estado, R.S.], se caracteriza por una

acusada ruptura en la historia (鈥) En el paso de la sociedad primitiva a la

sociedad civilizada el papel decisivo lo habr铆a desempe帽ado (鈥) la gens鈥

(Krader; 1988; 14).

De ah铆 que Engels estableciera un relato donde el

鈥溍硆gano social鈥 de la transici贸n del salvajismo y el barbarismo a la

鈥渃ivilizaci贸n鈥, transici贸n que se opera, m谩s bien, con la disoluci贸n de la

misma, es, precisamente, la gens, la unidad familiar amplia de parientes

consangu铆neos formada espont谩neamente para hacer frente a la adversidad de la

naturaleza: 鈥(鈥) la gens (en cuanto podemos juzgar por las fuentes de nuestro

conocimiento) es una instituci贸n com煤n a todos los pueblos b谩rbaros hasta su

paso a la civilizaci贸n y despu茅s de 茅l鈥 (Engels; 2006; 75)[25].

Se comprende aqu铆 que 鈥渟alvajismo鈥, 鈥渂arbarismo鈥 y

鈥渃ivilizaci贸n鈥 son otras tantas formas de ordenar la prehistoria y la historia

humana. Si el salvajismo est谩 caracterizado por el nomadismo, la caza y la

pesca y la recolecci贸n (Paleol铆tico), el barbarismo lo est谩 por el tr谩nsito a

la domesticaci贸n de animales, la acumulaci贸n de reba帽os y la agricultura

(Neol铆tico). Llegado al l铆mite, y con la aparici贸n del excedente, ya

comienza la historia propiamente dicha como historia de la lucha de clases: la

鈥渃ivilizaci贸n鈥 (despotismo oriental, esclavismo, feudalismo, capitalismo y

transici贸n al socialismo). Los per铆odos del salvajismo y la barbarie juntos

componen la sociedad primitiva y carecen de escritura. Los griegos y los

romanos, lo mismo que los antiguos hebreos, dieron el paso a la civilizaci贸n en

la aurora de sus respectivos per铆odos hist贸ricos. En ese momento se separaron

de la organizaci贸n en gens. Fue la disoluci贸n de la gens lo que dej贸

paso a la sociedad moderna o pol铆tica鈥 (Krader; 1988; 15).

Marx asume de Morgan la idea de la gens como

instituci贸n social que tiende el puente a la civilizaci贸n; pero a la vez

concibe la gens como produciendo en su decadencia mecanismos que realizan esa

transici贸n.

Seg煤n Krader la disoluci贸n de las antiguas gens habr铆a

sido el motor de la historia en el pasaje de la prehistoria a la historia

propiamente dicha.El motor de la historia en la transici贸n de la econom铆a

primitiva a la econom铆a pol铆tica y de la sociedad primitiva a la sociedad

civil, es el proceso de disoluci贸n de todas estas formas: la

gens, la comunidad, incluida tanto la comunidad aldeana como otras formas

comunitarias, etc茅tera. Una disoluci贸n que se debe a la producci贸n de

un excedente social, una forma de plustrabajo, que es una de las bases

del surgimiento del Estado.

La 鈥渃茅lula b谩sica鈥 de la sociedad primigenia no hab铆a

sido la familia en el sentido estrecho que la conocemos hoy, sino un

agrupamiento mayor. Engels no hac铆a m谩s que repetir una conclusi贸n de

Marx: 鈥(鈥) [las tesis expuestas en] La sociedad antigua [de Morgan]

demostraron [a Marx], de modo convincente, que era la gens, no la

familia, la unidad social del antiguo sistema tribal y la sociedad

primordial(鈥)鈥 (Musto; 2018; 32/3).

Todo el pasaje a la 鈥渃ivilizaci贸n鈥, las formas

iniciales del metabolismo productivo humano con la naturaleza鈥揹e la caza, la

pesca y la recolecci贸n a los reba帽os y la agricultura鈥es una

experiencia que se procesa dentro de la gens:la comunidad primitiva

comunista en la cual no exist铆an ni las clases sociales ni el Estado sino que

se basaba en formas de propiedad colectivas, 鈥渃omunistas鈥 (comunistas

primitivas evidentemente), as铆 como formas 鈥減ol铆ticas鈥 (o m谩s bien

proto-pol铆ticas) asamblearias de tipo 鈥渄emocr谩ticas鈥 (en el reducido nivel de

democracia y subjetividad que se pod铆a alcanzar sobre esa estrecha base), en

las cuales participaban todos los miembros de la tribu: 鈥淟a categor铆a de Morgan

鈥榮ociedad gentilicia鈥 la entend铆a Marx como interpretaci贸n de una instituci贸n

concreta, a la vez que, desde un punto de vista abstracto, como estadio del

progreso evolutivo. De esta categor铆a (鈥) tom贸 Marx el modelo de una sociedad

que, en vez de concentrarse en el esfuerzo por adquirir riqueza personal y

privada, desarrollar谩 instituciones colectivas de propiedad鈥

(Krader; 1988; 11).

M谩s all谩 de cualesquiera errores emp铆ricos y/o

unilateralidades que el abordaje de Engels ten铆a, repetimos, su obra

sigue siendo sumamente sugerente 0(eventualmente m谩s enfocada, como

dice Godelier, sobre la 鈥溍﹑oca b谩rbara鈥, es decir, el estadio de descomposici贸n

de la gens y de la aparici贸n de la civilizaci贸n).

Y este car谩cter sugerente cabe para la obra de

referencia de su investigaci贸n, La sociedad antigua de Lewis Morgan,

tan desautorizada por sus compa帽eros antrop贸logos como 鈥渃omunista鈥: 鈥淧or encima

de la profusi贸n de errores, la perspectiva que Morgan adopta ante la evoluci贸n

de la familia, la terminolog铆a del parentesco y los grupos de parentesco sigue

siendo en varios aspectos sugestiva y valiosa (鈥)Mucho m谩s

valiosa a煤n es la contribuci贸n de Morgan al estudio de la emergencia de

las sociedades estratificadas y de organizaci贸n estatal. La

omnipresencia de las relaciones de parentesco en el nivel preestatal, la

decadencia y desaparici贸n de los grupos unilineales igualitarios y el

correlativo desarrollo de castas end贸gamas, las clases y las minor铆as y el

papel de la propiedad en el desarrollo de los grupos estratificados, son

aspectos que est谩n todos esbozados en el esquema de Morgan鈥 (Marvin Harris;

Universidad de Guanajuato; cap铆tulo 7; 163)[26].

Una de las cr铆ticas a El origen de la familia,

es que est谩 demasiado centrada en la historia de Occidente.

Es verdad que el despotismo oriental parece quedar fuera del an谩lisis

engelsiano, algo que no ocurri贸 ni en los textos anteriores ni los posteriores

de Engels; una cuesti贸n explicable por el respeto con que Engels sigue a Morgan

en esta obra.

En El origen de la familia Engels perd铆a de

vista que incluso en la Grecia arcaica, la civilizaci贸n creto-mic茅nica de los

siglos XIV a X AC, imper贸 el modo de producci贸n asi谩tico.

Es ya cuento muy viejo que la historiograf铆a

estalinista se aprovech贸 de esta laguna para negar el modo de producci贸n

asi谩tico por lo que este r茅gimen social ten铆a de imposici贸n explotadora

de una burocracia sobre las comunidades campesinas(vis a vis

las imposiciones burocr谩ticas sobre la clase obrera y el campesinado en los

a帽os 鈥30).

Maurice Godelier, entre otros antrop贸logos marxistas,

se dedic贸 a帽os atr谩s a denunciar este operativo pol铆tico y a reestablecer el

concepto de modo de producci贸n asi谩tico[27]:

鈥(鈥) la tendencia general era la de abandonar el concepto.

Plejanov, en su obra Cuestiones fundamentales del marxismo (1908),

supone que Marx, despu茅s de la lectura de Morgan, abandon贸 su antigua hip贸tesis

o, al menos, no consider贸 ya al modo de producci贸n asi谩tico como una formaci贸n

鈥榩rogresiva鈥 de la humanidad, como lo hac铆a en 1859 en la Contribuci贸n鈥,

y luego agrega:鈥(鈥) la tendencia a ver en la tr铆ada

鈥榚sclavitud-feudalismo-capitalismo鈥 una ley de evoluci贸n universal, v谩lida para

todas las sociedades, hac铆a olvidar el car谩cter muy particular de la

evoluci贸n de los germanos descrita por Engels (鈥); la singularidad de

la evoluci贸n greco-romana era evidente, ya que esta aparec铆a como una de las

formas de transici贸n hacia la organizaci贸n de clases y no como la sola forma de

esta transici贸n. Con el olvido de este an谩lisis de Engels, la hip贸tesis

de una pluralidad de formas de transici贸n hacia la sociedad de clases quedaba

cada vez m谩s relegada鈥 (Godelier; 1969; 41)[28].

El despotismo oriental fue anterior hist贸ricamente y

menos 鈥渄efinido鈥濃損or as铆 decirlo鈥搎ue el esclavismo como tipo de Estado y

sociedad. Una forma de Estado y una burocracia, una forma de

explotaci贸n sin clases sociales definidas: 鈥淎unque inspirado en Max

Weber, el an谩lisis de Wittfogel deb铆a su impulso, su claridad y su 茅xito a

Marx. La mayor parte de los estudiosos de la Ilustraci贸n se daban cuenta de que

la evoluci贸n de las sociedades orientales hab铆a ido por una ruta

sustancialmente diferente de la seguida por las sociedades europeas. Marx

acept贸 esa diferencia y postul贸 un modo de producci贸n oriental鈥 (Harris;

Universidad de Guanajuato; cap铆tulo 23; 582)[29].

Esta forma de desarrollo se present贸 en varias

regiones del globo a posteriori de la sociedad primitiva; de ah铆 que

la connotaci贸n de 鈥渁si谩tica鈥, en realidad, no corresponda: 鈥淢aurer ha

demostrado que esta fue la base social de la que partieron hist贸ricamente todas

las tribus teutonas, y se ha ido descubriendo poco a poco que la comunidad

rural, con la posesi贸n colectiva de la tierra, ha sido la forma primitiva de la

sociedad, desde la India hasta Irlanda鈥 (Introducci贸n de Engels a la edici贸n de

1888 del Manifiesto Comunista, Krader; 1988; 45).

Sobre la base de las comunidades agr铆colas originarias

se erigi贸 un Estado que, a cambio del excedente de dichas comunidades, les

suministraba de manera centralizada el agua que necesitaban para alimentar sus

plantaciones.

Este Estado centralizador de grandes obras de regad铆o

era pose铆do por una burocracia, la primera forma hist贸rica de la

burocracia, que era la responsable por estos servicios y a cuya cabeza

se encontraba un rey, d茅spota, monarca o autoridad similar; autoridad que en

determinado momento pas贸 a detentar la propiedad formal de todas las tierras

bajo su dominio (mientras que las comunidades manten铆an la posesi贸n de las

mismas).

El modo de producci贸n 鈥渁si谩tico鈥 y la forma de Estado

que le era correspondiente, el despotismo oriental, tiene importancia,

entonces, como la primera forma de Estado aun si, en puridad, todav铆a no

existen en 茅l clases sociales definidas: una burocracia domina sobre la

base de unas comunidades rurales m谩s o menos indiferenciadas.

Modo de producci贸n que si, en definitiva, no se

encuentra presente en Los or铆genes de la familia, s铆 lo est谩, por

ejemplo, en sus obras de juventud (en colaboraci贸n con Marx en La sagrada

familia, La ideolog铆a alemana y el Manifiesto Comunista),

en el 煤ltimo cap铆tulo del Anti-Dh眉ring (1878), as铆 como en textos

posteriores como 鈥淟a 茅poca franca鈥(1882) basado en Maurer y dedicado a las

comunidades primitivas germanas (comunidades a las que tambi茅n aludi贸 Rosa

Luxemburgo en su estudio respectivo)[30].

En un texto ya antiguo (Teor铆a marxista de las

sociedades precapitalistas), Godelier hacia un listado de las cuestiones

que le parec铆an 鈥渕uertas鈥, demod茅, en el texto de Engels: a) la teor铆a

seg煤n la cual la econom铆a pastoral n贸made hab铆a precedido necesariamente a la

agricultura, b) la aparici贸n de la arqueolog铆a de Grecia y Roma arcaicas que

coloca tambi茅n en Occidente formaciones econ贸micos-sociales de tipo 鈥渁si谩tico鈥,

c) El postulado de que la prohibici贸n del incesto y de la exogamia deber铆a ser

buscada en la vida social y no en la vida biol贸gica, d) que no habr铆a estado

matriarcal sino solamente sociedades matrilineales o matrilocales, que es otra

cosa. Las relaciones de parentesco en las sociedades primitivas no traducir铆an

solamente reglas del matrimonio, sino tambi茅n las de la residencia, propiedad,

herencia, es decir, el conjunto de las relaciones sociales y econ贸micas.

Este listado de Godelier tiene ya 50 a帽os y

seguramente la investigaci贸n posterior habr谩 desmentido otras cuantas cosas m谩s

sin por ello cuestionar el abordaje m谩s general del texto engelsiano.

El mismo Godelier se encargaba de subrayar que 鈥淓l

inventario de las formas de propiedad y de producci贸n de estas sociedades

primitivas han confirmado m谩s que nunca su diversidad y complejidad. La

continuidad con los grandes trabajos del siglo XIX es en estos puntos muy

considerable. La interpretaci贸n simplista, pobre, de la noci贸n de un 鈥榗omunismo

primitivo鈥 donde todo es de todos, no era la de Marx o la de Kovalevski. Desde

1858, Marx insiste sobre la existencia de m煤ltiples formas de propiedad com煤n,

es decir, sobre las formas m煤ltiples que puede tomar la relaci贸n entre derechos

de propiedad de una comunidad y derechos de posesi贸n y uso de los individuos.

Suger铆a igualmente que donde existe una forma de propiedad com煤n no tienen por

qu茅 existir forzosamente, ni incluso frecuentemente, formas de trabajo en

com煤n. La existencia de este parece situarse en los niveles m谩s arcaicos

(cooperaci贸n de cazadores y agricultores primitivos), o en condiciones

ecol贸gicas particulares (medios semi谩ridos), pol铆tico-religiosas (trabajo para

el Estado, para los dioses), o hist贸ricas (sometimiento de poblaciones vencidas

a sus vencedores). Los derechos de propiedad en las sociedades primitivas

forman seg煤n la expresi贸n de Malinowski 鈥榮istemas compuestos鈥 de reglamentos

diferentes seg煤n estos conciernan a la tierra, el ganado, los instrumentos de

producci贸n, los 谩rboles plantados, o a los conocimientos rituales (鈥) El

conjunto del sistema protege a la vez los intereses del individuo y los del

grupo y se esfuerza por limitar las contradicciones que podr铆an surgir en el

control de los recursos esenciales al colocar la propiedad del grupo sobre el

individuo鈥 (Godelier; 1975; 129/30).

De cualquier manera, si el texto de Engels ten铆a

determinadas 鈥渋nercias鈥 y simult谩neamente parec铆a servir al operativo espurio

montado por el estalinismo,en nada invalida estas lagunas el valor intr铆nseco

de El origen de la familia referido al recorte de la historia al que

est谩 dedicado: el pasaje del salvajismo y el barbarismo a la antig眉edad

en Occidente.

El relato engelsiano se dedica a entender c贸mo por

entremedio de la comunidad primitiva y la gens se fue procesando una

diferenciaci贸n; proceso que dio lugar al surgimiento de las clases

sociales, la propiedad privada y el Estado, cuya expresi贸n hist贸rica en

Occidente fue la antig眉edad cl谩sica, Grecia y Roma: 鈥淐uanto menos desarrollado

est谩 el trabajo, m谩s restringida es la cantidad de productos y, por

consiguiente, la riqueza de la sociedad, con tanta mayor fuerza se manifiesta

la influencia dominante de los lazos de parentesco sobre el r茅gimen social. Sin

embargo, en el marco de este desmembramiento de la sociedad basada en

los lazos de parentesco, la productividad del trabajo aumenta sin

cesar, y con ella se desarrollan la propiedad privada y el cambio (鈥) la base

de los antagonismos de clase; y los nuevos elementos sociales, que en el

transcurso de generaciones tratan de adaptar el viejo r茅gimen social a las

nuevas condiciones hasta que, por fin, la incompatibilidad entre uno y

otro lleva a una revoluci贸n completa. La sociedad antigua, basada en

las uniones gentilicias, salta en el aire a consecuencia del choque de

las clases sociales reci茅n formadas, y su lugar lo ocupa una sociedad

organizada en Estado y cuyas unidades inferiores no son ya gentilicias, sino unidades

territoriales; se trata de una sociedad en la que el r茅gimen familiar

est谩 completamente sometido a las relaciones de propiedad y en la que se

desarrollan libremente las contradicciones de clase y la lucha de clases, que

constituyen el contenido de toda la historia escrita hasta nuestros d铆as鈥

(Engels; 2006; 9/10).

Apoyado en los apuntes etnol贸gicos de Marx, su estudio

del pasaje de la gens al Estado es de enorme riqueza. Un pasaje que se opera

con el surgimiento de las formas de Estado, propiedad privada y clases sociales

t铆picas de la antig眉edad: 鈥淢arx busca el origen de la sociedad civilizada y del

Estado en la disoluci贸n del grupo primitivo. La forma de este grupo es descrita

como la gens de que habl贸 Morgan (鈥) Adem谩s Marx se identifica con la

concepci贸n de Morgan de que en las comunidades primitivas existi贸 el modelo de

sociedad que el hombre reconstruir谩 una vez haya superado la deformaci贸n que ha

impreso a su car谩cter el estado de civilizaci贸n. Solo que, a diferencia de

Morgan, Marx afirma con claridad que este proceso se realizar谩 a otro nivel que

en la sociedad primitiva; que en 茅l se trata de un esfuerzo humano, de

un esfuerzo del hombre para el hombre y por el hombre; que los

antagonismos de la civilizaci贸n no son est谩ticos ni pasivos, sino que constan

de intereses sociales, unos opuestos a esta reconstituci贸n, otros favorables,

pero todos en un contexto activo y din谩mico鈥 (Krader; 1988; 22).

Cita brillante donde la experiencia de las comunidades

primitivas sirven como referencia para la eventualidad de una sociedad

emancipada pero ahora sobre nuevas bases: las creadas por la humanidad a lo

largo de la historia.

****

2.

La comunidad primitiva como instituci贸n universal

2.1

De las familias colectivas a la monogamia

Las primeras comunidades humanas procesaron el pasaje

de la naturaleza a la cultura correspondiente al grado de dominio del hombre

sobre la naturaleza (el desarrollo de sus medios materiales de existencia).

Cultura es un concepto que puede ser apreciado

materialmente, los restos materiales de las civilizaciones prehist贸ricas en el

sentido arqueol贸gico del t茅rmino, y socialmente, es decir, las instituciones que

organizan a la sociedad en el sentido amplio del t茅rmino.

Es significativo que Freud, en El malestar en la

cultura, presentara una definici贸n de cultura muy semejante a Marx y

Engels en La ideolog铆a alemana: 鈥(鈥) el t茅rmino cultura designa la

suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de

nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger el

hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombre entre s铆鈥

(Freud; Proletario Ediciones; 39).

Por otra parte, Krader presenta una disquisici贸n

erudita sobre el concepto de cultura que nos parece interesante: 鈥(鈥) para

Morgan la relaci贸n del hombre con la naturaleza y con su propio desarrollo debe

ser estudiada en dos direcciones: a) como producto de su propia actividad; b)

como sus relaciones en la sociedad. Ambos factores no se hallan distinguidos en

茅l claramente (鈥) En el Manifiesto Comunista el concepto de cultura (Bildung)

es variable con cada una de las clases sociales de la moderna sociedad

burguesa, a la vez que es el producto de toda la sociedad; la cultura es una

actividad del hombre, que le forma progresivamente para la acci贸n (鈥) y por

tanto una instancia humana general鈥 (Krader; 1988; 55).

Las caracter铆sticas del agrupamiento humano en aquellas

dificil铆simas condiciones iniciales de la historia humana fueron formas

de sociabilidad espont谩neas conformadas por lazos consangu铆neos: una

suerte de 鈥渇amilia ampliada鈥 que nada tiene que ver con la familia monog谩mica

consagrada por la 鈥渃ivilizaci贸n鈥 como la forma 鈥渘atural鈥 de la misma: 鈥淟a

familia patriarcal no deber铆a ser considerada la unidad b谩sica y originaria de

la sociedad, sino una forma de organizaci贸n social surgida posteriormente, en

una 茅poca m谩s reciente de lo que en general se cre铆a. Ella era una

鈥榦rganizaci贸n demasiado fr谩gil para enfrentar, ella sola, las dificultades de

la existencia鈥. Mucho m谩s plausible era suponer la presencia de una

forma como la asumida por los abor铆genes en Am茅rica, la familia sindi谩smica, en

la cual se practicaba el principio del modo de vida comunista鈥 (Musto;

2018; 33).

Dificultosas condiciones de existencia que empujaban a

los humanos prehist贸ricos a agruparse y que da cuenta de los elementos

de sociabilidad presentes desde los or铆genes de la humanidad, como destacaron

a comienzos del siglo veinte, en pleno apogeo del social-darwinismo

individualista, tanto Pedro Kropotkin, El apoyo mutuo. Un factor de la

evoluci贸n, como Ant贸n Pannekoek, Marxismo y darwinismo (textos

que solo hemos podido revisar muy sumariamente para esta nota).

El marxista holand茅s denunciaba la

traslaci贸n mec谩nica realizada por el social-darwinismo de las leyes de la

naturaleza a la sociedad. Subrayaba que el ser humano es un 鈥渁nimal

especial鈥. Y que la primera peculiaridad que pod铆a destacarse era su

sociabilidad: 鈥淧atrick Tort [comentarista de la obra donde Pannekoek

coteja a Marx y Darwin, R.S.]defiende que, en vez de una ruptura entre

naturaleza y cultura, el materialismo dial茅ctico e hist贸rico deber铆a incorporar

la idea de Darwin referente a la tendencia creciente a la eliminaci贸n

de la selecci贸n natural conforme el hombre desenvuelve la civilizaci贸n鈥

(Breno Viotto Pedrosa).

Pannekoek destacaba que incluso en el mundo animal

existen relaciones de solidaridad: 鈥淓s un error considerar la lucha por la

existencia como el 煤nico poder que da forma al mundo org谩nico (鈥) Cuando un

grupo de animales vive en grupo (鈥) llevan adelante una lucha en com煤n

por la existencia contra el mundo exterior; dentro del grupo la lucha

por la existencia cesa. Los animales que viven socialmente no luchan m谩s unos

contra otros, donde los d茅biles sucumben; exactamente al contrario, el

d茅bil goza de las mismas ventajas que el poderoso鈥 (Pannekoek; 1912;

37).

Independientemente de la base espec铆ficamente

cient铆fica del aserto, el planteo general tiene solidez: incluso en el

mundo natural existen tendencias tanto a la competencia como a la solidaridad.

Unas d茅cadas antes, Engels dejaba anotado un argumento

similar: 鈥(鈥) para salir de la animalidad, para realizar el mayor progreso que

conoce la naturaleza, se precisaba un elemento m谩s: reemplazar la

carencia de poder defensivo del hombre aislado por la uni贸n de fuerzas y la

acci贸n com煤n de la horda (鈥) los hombres primitivos, en la 茅poca en

que pugnaban por salir de la animalidad, o no ten铆an ninguna noci贸n de familia,

o conoc铆an una forma que no se da en los animales (鈥) La tolerancia rec铆proca

entre los machos adultos y la ausencia de celos constituyeron la primera

condici贸n para que pudieran formarse esos grupos extensos y duraderos

en cuyo seno 煤nicamente pod铆a operarse la transformaci贸n del animal en hombre鈥

(Engels; 2006; 35).

Y en el mismo sentido: 鈥(鈥) el desarrollo del trabajo,

al multiplicar los casos de ayuda mutua y de actividad conjunta,

y al mostrar as铆 las ventajas de esta actividad conjunta para cada individuo,

ten铆a que contribuir forzosamente a agrupar a煤n m谩s a los miembros de la

sociedad鈥 (鈥淓l papel del trabajo en la transformaci贸n del mono en hombre鈥).

Engels, incluso, hab铆a intercambiado cartas con Pyotr Lavrovich

Lavrov, seguidor en Rusia de Kropotkin, donde le se帽alaba promediando la d茅cada

de 1870que en el mundo natural existen tendencias tanto a la lucha por

la existencia como a la cooperaci贸n: 鈥淎mbas concepciones (鈥) son hasta

cierto punto justificadas, pero cada una de ellas es tan unilateral y estrecha

como la otra. La interacci贸n de los cuerpos naturales 鈥搕anto muertos como

vivos鈥揷omprende tanto armon铆a como lucha (鈥)鈥 (Foster; 2000; 286).

En un sentido similar, Chris Harman se帽ala que una

l铆nea de investigaci贸n afirma el nacimiento de la cultura y el lenguaje muy

tempranamente en el amanecer de la humanidad. Como m铆nimo dos millones de a帽os

atr谩s, durante el 鈥渋mperio鈥 de los Homo habilis, con dichos hom铆nidos

cooperando ya en el uso de herramientas para asegurar su existencia.

El desarrollo de la cultura, del lenguaje, el cerebro

y la inteligencia es vista como un largo y acumulativo proceso

comenzando, precisamente, hace dos millones de a帽os y culminando con la llegada

de los primeros humanos modernos, algo en torno a 100.000 a帽os atr谩s.

Los requerimientos surgidos de enfrentar el medio

ambiente sumados a la postura erecta llevaron, dial茅cticamente, de generaci贸n

en generaci贸n, a la selecci贸n natural de aquellos genes que posibilitaban

materialmente la inteligencia y la sociabilidad; que los m谩s 鈥渁ptos鈥

llegaran a la edad reproductiva mientras que los otros no lo lograran(esto

mediante un mecanismo que Bellamy Foster identifica como 鈥渃o-evoluci贸n

gen-cultura鈥).

En todo caso, la reflexi贸n de Engels es aguda

incorporando incluso el concepto deinsight en materia psicol贸gica, que

entre otras cosas subraya la transformaci贸n del animal en humano ocurriendo

inevitablemente en el seno de la colectividad; en un colectivo social y

no como un evento aislado, individual.

Engels hace una anotaci贸n significativa referida a los

animales cuando se帽ala que 鈥渓a conciencia colectiva de la horda no puede tener

mayor enemigo que la conciencia colectiva de la familia鈥; esto en el sentido

del instinto 鈥渁nti-social鈥 del macho en celo. Se帽ala que este instinto no se

verifica en las comunidades humanas primitivas.

Volviendo sumariamente a Freud, este subraya que las contradicciones

entre los individuos y la sociedad se resuelven (se mediatizan m谩s bien) por

intermedio de la cultura: lo que significa ella en tanto que represi贸n

de los instintos.

En el pasaje de la promiscuidad sin inhibiciones en

materia sexual a la familia consangu铆nea, aparecen prohibiciones:

en primer lugar, a las relaciones sexuales entre padres e hijos: 鈥淟a vida en

una horda promiscua es considerada como el punto de partida de la vida

familiar, luego desarrollada a trav茅s de diversos niveles conforme al esquema

evolutivo de la organizaci贸n social鈥 (Krader; 1988; 16).

Si el primer progreso en la organizaci贸n de la familia

consisti贸 en excluir a los padres y los hijos del comercio sexual rec铆proco,

el segundo fue la exclusi贸n de los hermanos.

Desarrollo que, seg煤n Engels citando a Morgan,

constituye 鈥渦na magn铆fica ilustraci贸n de c贸mo act煤a el principio de selecci贸n

natural鈥: 鈥渓as tribus donde este progreso limit贸 la reproducci贸n consangu铆nea

debieron desarrollarse de una manera m谩s r谩pida y m谩s completa que aquellas

donde el matrimonio entre hermanos y hermanas continu贸 siendo una regla y una obligaci贸n鈥

(Engels; 2006; 38).

La actuaci贸n de la selecci贸n natural en materia de

formas de familia, una apreciaci贸n que muchos cr铆ticos consideran mec谩nica y

que Freud criticar谩 expresamente (no ve铆a base natural en la prohibici贸n del

incesto), nos sirve, en cualquier caso, para ilustrar c贸mo se va procesando el

pasaje de la naturaleza, regida por la selecci贸n natural, a la cultura,

determinada por el trabajo humano social: 鈥淧ara Pannekoek, en cuanto los

animales, en el proceso de selecci贸n natural, prosiguen las caracter铆sticas

naturales que favorecen su supervivencia, el hombre altera toda esa

l贸gica por medio del trabajo鈥(Breno Viotto Pedroza).

La progresi贸n en materia de prohibiciones incestuosas

(un desarrollo de orden cultural) se muestra en la aparici贸n de la gens: 鈥渓a

gens form贸 la base del orden social de la mayor铆a, sino de todos los pueblos

b谩rbaros de la Tierra, y de ella pasamos en Grecia y Roma, sin transiciones, a

la civilizaci贸n鈥 (Engels; 2006; 38).

La gens fue constituy茅ndose como agrupamiento de

familias donde ciertos lazos de consanguinidad quedaban prohibidos. El matrimonio era por

grupos. Pero estaban prohibidas tanto las relaciones sexuales / matrimoniales

entre padres e hijos como, progresivamente, entre hermanos y hermanas, raz贸n

por la cual de una sola familia fueron surgiendo dos, y as铆 sucesivamente:

鈥淭omemos ahora en la familia punal煤a uno de los dos grupos t铆picos,

concretamente el de una especie de hermanas carnales y m谩s o menos lejanas (es

decir, descendientes de hermanas carnales en primero, segundo y otros grados),

con sus hijos y sus hermanos carnales y m谩s o menos lejanos por l铆nea materna

(los cuales, con arreglo a nuestra premisa, no son sus maridos), y obtendremos

exactamente el c铆rculo de los individuos que m谩s adelante aparecer谩n como

miembros de una gens en la primitiva forma de esta instituci贸n. Todos

ellos tienen por tronco com煤n una madre y en virtud de este origen los

descendientes femeninos forman generaciones de hermanas. Pero los

maridos de estas hermanas ya no pueden ser sus hermanos; por tanto, no pueden

descender de aquel tronco materno y no pertenecen a este grupo consangu铆neo,

que m谩s adelante llega a ser la gens, mientras que sus hijos pertenecen a este

grupo, pues la descendencia por l铆nea materna es la 煤nica decisiva,

por ser la 煤nica cierta. En cuanto queda prohibido el comercio sexual entre

todos los hermanos y hermanas 鈥搃ncluso los colaterales m谩s lejanos鈥 por l铆nea

materna, el grupo antedicho se transforma en una gens, es decir, se

constituye como un c铆rculo cerrado de parientes consangu铆neos por l铆nea

femenina, que no pueden casarse unos con otros, c铆rculo que

desde ese momento se consolida cada vez m谩s por medio de instituciones comunes,

de orden social y religioso, que los distinguen de las otras gens de la misma

tribu鈥 (Engels; 2006; 40).

C铆rculo cerrado de parientes consangu铆neos que en su

origen, durante el imperio del derecho materno, consagran una forma de familia

matriarcal o al menos relaciones igualitarias entre hombre y mujer.

Posteriormente la gens, pas谩ndose ya del matriarcado

al patriarcado, del derecho materno al paterno, constituir谩 otros tantos grupos

aristocr谩ticos opuestos a cualquier forma democr谩tica: consagrar谩n

derechos de ciudadan铆a cerrados a las familias originarias en Grecia y Roma con

exclusi贸n de aquellas personas ajenas a las gens originarias.

Apresur茅monos a se帽alar que en estos desarrollos la

evoluci贸n de la familia es el elemento activo y las formas de parentesco el

elemento pasivo: 鈥淟a familia, dice Morgan, es el elemento activo; nunca

permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma

superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado m谩s bajo a otro m谩s

alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos, s贸lo

despu茅s de largos intervalos registran los progresos hechos por la familia

(鈥) Lo mismo, a帽ade Marx, sucede en general con los sistemas pol铆ticos,

jur铆dicos, religiosos y filos贸ficos鈥. Al paso que la familia sigue viviendo, el

sistema de parentesco se osifica; y mientras este contin煤e en pie por la fuerza

de la costumbre, la familia rebasa su marco鈥 (Engels; 2006; 32).

Es interesante el se帽alamiento que hace Engels

(siguiendo a Marx) que incluso una vez desaparecida una forma de familia, la

misma puede ser estudiada a partir de las relaciones de parentesco que le

sobreviven, aunque ya no reflejen una situaci贸n real. Habla de estas relaciones

como 鈥渇贸siles sociales鈥 y sostiene que la antropolog铆a se basa en ellas para

estudiar formas de familia existentes en alg煤n per铆odo anterior.

Una apreciaci贸n erudita de Marx sobre el concepto de

familia, palabra que deriva del lat铆n familia, es que su significado

original conten铆a la misma ra铆z que f谩mulus (f谩mulo, criado),

expresi贸n que no guardaba relaci贸n alguna con los esposos y sus hijos, sino

con el conjunto de los esclavos y criados que trabajaban para la manutenci贸n de

los patrones y estaban bajo el poder del p谩ter familias:

鈥淟a familia moderna contiene en germen no solamente el servitus (la

esclavitud), sino tambi茅n el servicio de la gleba (鈥) Posee en miniatura todos

los antagonismos que, m谩s tarde, se desenvolver谩n en masa en la sociedad y su

Estado (鈥) La existencia de la familia monog谩mica, para poder llevar una

existencia separada [de otros, M.M.], presupone siempre una clase

dom茅stica que en todos los lugares, en su origen, era constituida directamente

por esclavos鈥 (Musto; 2018; 34).

Anotaci贸n aguda que refiere a la importancia de la

socializaci贸n de las tareas que realizan las mujeres de manera privada en la

familia monog谩mica, esto tanto para emanciparlas de su doble o triple

explotaci贸n, en este caso la explotaci贸n que suponen las tareas dom茅sticas,

cuanto para evitar el servilismo de las empleadas/os dom茅sticas,una

forma caracter铆stica en las familias burguesas.

El empleo de personal dom茅stico que pernocta en la

casa de los patrones tiene elementos de verdadera 鈥渟ervidumbre鈥 en el sentido

de la 鈥渁dscripci贸n鈥 al lugar de trabajo. Se trata de personal asalariado. Pero

en la medida que vive 鈥渃ama adentro鈥, no puede desarrollar una vida

independiente(est谩 sometida a ciertas relaciones de 鈥渁dscripci贸n鈥).

De la familia punal煤a, cl谩sica forma de familia por

grupos, Engels pasa a la familia sindi谩smica, donde comienza a afirmarse con

m谩s fuerza, aunque todav铆a de manera inicial, la pareja conyugal:

鈥淐on esta creciente complicaci贸n de las prohibiciones del matrimonio,

hici茅ronse cada vez m谩s imposibles la uniones por grupos, que fueron

sustituidas por la familia sindi谩smica (鈥) un hombre vive con una mujer pero de

tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional sigue siendo un derecho

para los hombres (鈥) La selecci贸n natural contin煤a obrando en esta exclusi贸n

cada vez m谩s extendida de los parientes consangu铆neos del lazo conyugal鈥

(Engels; 2006; 44).

Con la operatividad de la selecci贸n natural, el

matrimonio entre gens no consangu铆neas 鈥渆ngendra una raza m谩s fuerte, tanto en

el aspecto f铆sico como en el mental; mezcl谩bamos dos tribus avanzadas, y los

nuevos cerebros y cr谩neos crec铆an naturalmente hasta que comprend铆an las

capacidades de ambas tribus. Las tribus que hab铆an adoptado el r茅gimen de la

gens estaban llamadas, pues, a predominar sobre las atrasadas o a

arrastrarlas tras de s铆 con su ejemplo鈥 (Engels; 2006; 44).

Como ya hemos se帽alado, la cita engelsiana muestra

c贸mo, en su opini贸n, la selecci贸n natural continu贸 operando en el pasaje de la

naturaleza a la sociedad. Freud, por su parte, y como ya sabemos, rechaz贸

cualquier relaci贸n causal entre la prohibici贸n del incesto y los mecanismos de

selecci贸n natural se帽alando que no encontraba una explicaci贸n racional para la

cuesti贸n.

Pero la duda que nos queda es si esto no dio lugar a los

desarrollos de una antropolog铆a idealista como la escuela francesa, que termina

colocando las relaciones humanas como subproducto de 鈥渆structuras mentales鈥

previas a la experiencia (Levy Strauss y otros).

En cualquier caso, Engels afirma que el matrimonio por

grupos es la forma caracter铆stica de la familia en el salvajismo, as铆 como la

familia sindi谩smica lo es en la barbarie y la monogamia en la 鈥渃ivilizaci贸n鈥:

鈥淓n la familia sindi谩smica el grupo hab铆a quedado ya reducido a su 煤ltima

unidad, a su mol茅cula biat贸mica, a un hombre y una mujer. La selecci贸n natural

hab铆a realizado su obra reduciendo cada vez m谩s la comunidad de los

matrimonios; nada le quedaba ya que hacer en ese sentido. Por

lo tanto, si no hubieran entrado en juego nuevas fuerzas impulsivas de 鈥榦rden

social鈥, no hubiese habido ninguna raz贸n para que de la familia sindi谩smica

naciera otra nueva forma de familia. Pero entraron en juego esas fuerzas

impulsivas鈥 (Engels; 2006; 48/9).

Fuerzas esas de la sociedad de clase, la herencia

individual y la propiedad privada, la monogamia, la explotaci贸n del trabajo

ajeno y la emergencia del Estado: 鈥淟os per铆odos del salvajismo y la barbarie

juntos componen la sociedad primitiva y carecen de toda forma de escritura. Los

griegos y los romanos, lo mismo que los antiguos hebreos, dieron as铆 el paso a

la civilizaci贸n o a la sociedad moderna en la aurora de sus respectivos per铆odos

hist贸ricos. En ese momento se separaron de la organizaci贸n en gens. Fue

la disoluci贸n de la gens lo que dej贸 paso libre a la sociedad moderna o

pol铆tica鈥 (Krader; 1988; 15).

Engels subrayar谩 agudamente que la evoluci贸n de la

familia desde los tiempos prehist贸ricos consiste en una constante reducci贸n del

c铆rculo en cuyo seno prevalece la comunidad conyugal entre los dos sexos;

c铆rculo que en su origen abarcaba a la comunidad entera.

El periplo que va de la gens al Estado y a la sociedad

de explotaci贸n del hombre por el hombre es uno en el cual las primitivas

relaciones igualitarias, comunistas, quedan de lado y la sociedad comienza a

dividirse entre explotadores y explotados, lo que, en t茅rminos de familia,

corresponde al pasaje de las formas colectivas familiares a la monogamia.

2.2

De la propiedad com煤n a la propiedad privada

El foco de nuestro an谩lisis a partir de ac谩 ser谩 dar

cuenta de la emergencia de las formas de propiedad privada y de Estado, as铆

como las variables relaciones entre econom铆a y Estado en las distintas

formaciones sociales.

Como ya se帽alamos, al relato engelsiano se le perd铆a

el modo de producci贸n asi谩tico. Esto dio lugar a un relato esquem谩tico del

desarrollo hist贸rico que no fue responsabilidad del compa帽ero de Marx mismo

sino del estalinismo.

Reiterada esta salvedad, no podemos menos que subrayar

que su reconstrucci贸n acerca de c贸mo aparece la propiedad privada desde el seno

de la propiedad comunitaria es muy sugerente, investigaci贸n

que aqu铆 nos dedicaremos a seguir en sus trazos generales, introduciendo

algunas inflexiones vinculadas a las experiencias no capitalistas del siglo

pasado y sin detenernos demasiado en identificar las lagunas que el an谩lisis de

Engels pod铆a tener en materia de investigaci贸n hist贸rica.

Engels da cuenta de un proceso de

diferenciaci贸n: 鈥淢arx escribi贸 que 鈥榣a propiedad privada [de las]

casas, tierras y reba帽os estaba relacionada con la familia monog谩mica鈥 (鈥) eso

representaba el punto de partida de la historia como historia de la lucha de

clases鈥 (Musto; 2018; 34).

Subraya que 鈥渓uego de la disoluci贸n de las comunidades

primitivas, la sociedad pas贸 a dividirse en clases distintas鈥

(鈥淧r贸logo a la edici贸n del Manifiesto Comunista鈥 de 1888, Musto; 2018;

34).

Para llegar a dicha propiedad debe producirse primero

un excedente. Y tambi茅n, posteriormente, operarse el pasaje del derecho

materno al paterno. La domesticaci贸n de animales y la cr铆a de ganado

abrieron manantiales de riqueza desconocidos hasta entonces creando

relaciones sociales enteramente nuevas: 鈥淗asta el estadio inferior

dela barbarie, la riqueza duradera se limitaba poco m谩s o menos a la

habitaci贸n, los vestidos, los adornos primitivos y los enseres necesarios para

obtener y preparar los alimentos, la barca, las armas, los utensilios caseros

m谩s sencillos. El alimento deb铆a ser conseguido cada d铆a nuevamente.

Ahora, con sus manadas de caballos, camellos, asnos, bueyes, carneros, cabras y

cerdos (鈥) hab铆an adquirido riquezas que s贸lo necesitaban vigilancia y los

cuidados m谩s primitivos para reproducirse en una proporci贸n cada vez mayor y

suministrar abundant铆sima alimentaci贸n en carne y leche (鈥) Pero, 驴a qui茅n

pertenec铆a aquella nueva riqueza? No cabe duda alguna que, en su

origen, a la gens. Pero muy pronto debi贸 desarrollarse la propiedad

privada delos reba帽os (鈥) es indudable que en los umbrales de

la historia aut茅ntica encontramos ya en todas partes los reba帽os como propiedad

particular de los jefes de familia鈥 (Engels; 2006; 49).

En la reconstrucci贸n de Engels, la primera forma

hist贸rica de la propiedad es la propiedad comunitaria, colectiva, com煤n,

comunista, todos sin贸nimos a este nivel. La naturaleza circundante es

de toda la comunidad y se la apropian colectivamente.

En todo caso, aparece un primer elemento de

diferenciaci贸n de comunidad en comunidad,esto en el sentido de que se

consideraba que cada tribu (agrupamiento de gens y fratrias 鈥搇as fratrias

vendr铆an a ser un conjunto de gens鈥) pose铆a un 谩rea de influencia y / o

asentamiento que defend铆a de las otras tribus, incluso, llegado el caso, por

intermedio de guerras.

En el seno de la tribu la propiedad era com煤n.

Dicha propiedad com煤n era la base del r茅gimen 鈥渃omunista primitivo鈥 imperante

en ellas; un r茅gimen de comunismo primitivo caracterizado por la apropiaci贸n

com煤n de la naturaleza, por las relaciones igualitarias entre hombre y

mujer (incluso con una larga etapa inicial de descendencia por l铆nea materna,

el 鈥渄erecho materno鈥), y por 贸rganos de la 鈥渄emocracia gentilicia鈥, donde las

cuestiones se decid铆an en com煤n.

Dichos 贸rganos de la democracia gentilicia, las

primeras tareas que tuvieron fueron resolver los pleitos generados entre los

integrantes de distintas gens en el seno de la tribu, as铆 como los casos de

atentados contra la vida entre miembros de la propia gens.

Las primeras instituciones humanas tuvieron por tarea

b谩sica resolver pleitos entre integrantes de la comunidad, lo que tiene su

l贸gica cuando se trata ya de agrupamientos con una m铆nima entidad (entre 30 y

200 integrantes).

Engels cuenta como en el seno de las actividades

dom茅sticas la mujer era ama y se帽ora; y en lo que tiene que ver con las

relaciones 鈥渆xteriores鈥, con relaci贸n al aprovisionamiento de los bienes de la

naturaleza, el dominio correspond铆a al hombre.

Destaca que ninguna sociedad 鈥搒iquiera la comunidad

primitiva鈥 puede vivir indefinidamente sometida a la inestabilidad y el azar de

la caza y la pesca y que, por lo tanto, el car谩cter m谩s regular de las tareas

de 鈥渁copio鈥 y 鈥渁provisionamiento鈥 en su entorno inmediato por parte de la

mujer, hac铆an a su lugar 鈥渄ominante鈥 en ellas.

Por otra parte, tengamos presente que en las familias

originarias (familias por grupos), la 煤nica forma de apreciar la

descendencia era por v铆a materna (las relaciones sexuales

eran colectivas).

El dominio del derecho patriarcal surgi贸 de la

necesidad de apropiarse de la herencia, de que la herencia

dejara de ser colectiva de la gens: 鈥淓n ninguna forma de familia por grupos

puede saberse con certeza qui茅n es el padre de la criatura, pero s铆 se sabe

qui茅n es la madre (鈥) haberlo descubierto antes que nadie es el (鈥) m茅rito de

Bachofen. Este designa el reconocimiento absoluto de la filiaci贸n maternal y

las relaciones de herencia que despu茅s se han deducido de 茅l con el nombre de

derecho materno; conservo esta expresi贸n en aras de la brevedad. Sin embargo,

es inexacta, porque en este estadio de la sociedad no existe a煤n

derecho en el sentido jur铆dico de la palabra鈥 (Engels; 2006; 40).

Es la aparici贸n de un excedente lo que comienza sentar

las bases de la propiedad privada y las relaciones que le son caracter铆sticas: el

derecho de usar y abusar de la misma (iusutendi y abutendi);

el derecho absoluto que caracteriza ala propiedad privada (y que, por lo dem谩s,

muestra que la propiedad privada no tiene ninguna funci贸n social鈥損or eso se

puede usar y abusar de ella鈥).

Como digresi贸n, recordemos lo que hemos escrito sobre

al car谩cter de la propiedad estatizada en la transici贸n socialista. Si la

propiedad privada capitalista es una forma absoluta, econ贸mica, de propiedad,

la propiedad estatizada, en tanto que 鈥減ropiedad socialista鈥, es,

necesariamente, una forma econ贸mica y pol铆tica, una forma de

propiedad mediada por el poder efectivo de la clase obrera; caso contrario, la

propiedad pierde su car谩cter socialista, su car谩cter transicional,

y se transforma en otras tantas fuentes de imposiciones y desigualdades

(una forma que da base al Estado burocr谩tico).

Moshe Lewin habla de 鈥渆statalismo鈥 para dar a entender

la forma social en la cual deriv贸 la degeneraci贸n del Estado sovi茅tico. Sin

coincidir del todo con la definici贸n en s铆, tiene el valor de graficar que la

鈥渆statalidad鈥 no representa, per se, una forma de propiedad socialista:

鈥淓l caso de la agricultura sovi茅tica es un ejemplo especialmente dram谩tico de

una modernizaci贸n que se sali贸 de madre. El Estado carg贸 con la responsabilidad

de dirigir toda la agricultura desde arriba. El campesinado, la mayor parte de

la poblaci贸n, trabajaba con lentitud, una cadencia que se hab铆a conseguido

despu茅s de imponer un mecanismo que combinaba el control con los incentivos y

la represi贸n. El sistema de los koljoz era una estructura h铆brida cuyos

principios eran incompatibles entre s铆: el koljoz, los MTS y la tierra privada

deb铆an coexistir no sin problemas, sin que al final se acabara adoptando ni la

forma de una cooperativa, ni la de una f谩brica, ni la de una granja privada. No

hay una palabra m谩s inapropiada para describirlo que 鈥榗olectivo鈥.

鈥淟a 鈥榗olectivizaci贸n鈥, que no ten铆a nada de

colectivo, tambi茅n tuvo un impacto notable en el sistema estatal (鈥)

las dictaduras pueden revestir diferentes formas. En el caso de la URSS, el

r茅gimen necesitaba de un aparato necesario para obligar al grueso de la

poblaci贸n a desempe帽ar el trabajo que, hasta entonces, hab铆a hecho de

motu propio [un s铆ntoma de irracionalidad burocr谩tica si las hay,

R.S.]鈥 (Lewin; 2017; 92).

Con la propiedad privada aparece la familia monog谩mica

cuya funci贸n es asegurar la herencia para la descendencia, lo que

tr谩gicamente incluye el sometimiento de la mujer y la emergencia del derecho patriarcal:

鈥(鈥) su triunfo definitivo es uno de los s铆ntomas de la civilizaci贸n naciente.

Se funda en el predominio del hombre; su fin expreso es el de procrear hijos

cuya paternidad sea indiscutible y esta paternidad indiscutible se exige porque

los hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un d铆a en

posesi贸n de los bienes de su padre (鈥) Tal fue el origen de la

monogamia (鈥) De ninguna manera fue fruto del amor sexual individual, con el

que no ten铆a nada en com煤n, siendo el c谩lculo, ahora como antes, el m贸vil de

los matrimonios. Fue la primera forma de familia que no se basaba en

condiciones naturales sino econ贸micas, y concretamente en el

triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad com煤n primitiva,

originada espont谩neamente. Preponderancia del hombre en la familia y

procreaci贸n de hijos que s贸lo pudieran ser de 茅l y destinados a heredarle;

tales fueron, abiertamente, proclamados por los griegos, los 煤nicos objetivos

de la monogamia鈥 (Engels; 2006; 55, 57).

Engels agrega la siguiente sentencia: 鈥(鈥) la

monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliaci贸n

entre el hombre y la mujer, y menos aun como la forma m谩s elevada del

matrimonio. Por el contrario, entra en escena bajo la forma del esclavizaci贸n

de un sexo por el otro, como la proclamaci贸n de un conflicto entre los

sexos, desconocido hasta entonces en la prehistoria鈥 (Engels; 2006;

57).

El compa帽ero de Marx relata como las relaciones

igualitarias entre hombre y mujer se rompieron desde afuera de la

familia, en el sentido de que en las relaciones en la comunidad, en

las actividades econ贸micas de la sociedad, comienza a surgir el

excedente, un sobrante que empieza a ser apropiado por algunos, lo que

entre otras m煤ltiples consecuencias desestabiliza las relaciones

de fuerza familiares.

Las sociedades primitivas, comunistas, eran m谩s

avanzadas en cuanto al tratamiento dispensado a las mujeres, donde el pasaje de

la descendencia por l铆nea materna a la paterna tuvo efectos desbastadores sobre

la posici贸n de las mujeres en la sociedad; una derrota hist贸rica

que dio lugar, como es sabido, al patriarcado, instituci贸n vigente

hasta nuestros d铆as y que en la Grecia cl谩sica lleg贸 a una de sus

mayores expresiones.

Esto es as铆 porque el trato dispensado a las mujeres

en la antig眉edad griega fue de los m谩s brutales. De ah铆 que

Morgan evaluara de manera muy negativa el modelo social griego. Los griegos

鈥榗ontinuaban b谩rbaros鈥 en el modo de tratar a las mujeres en el propio auge de

la civilizaci贸n. Su educaci贸n era superficial, y la inferioridad era inculcada

a las mujeres como principio, hasta que fue aceptada como realidad por ellas

mismas鈥 (Musto).

Engels subraya la importancia de este hecho: 鈥淓l

descubrimiento de la primitiva gens de derecho materno, como etapa anterior a

la gens de derecho paterno de los pueblos civilizados, tiene para la historia

primitiva la misma importancia que la teor铆a de la evoluci贸n de Darwin para la

biolog铆a y que la teor铆a de la plusval铆a, enunciada por Marx, para la econom铆a

pol铆tica鈥 (Engels; 2006; 19).

Una de las primeras formas de propiedad privada fueron

los reba帽os: animales dom茅sticos que ya en la fase superior de la barbarie

comienzan a caracterizar a las comunidades primitivas m谩s avanzadas.

Tanto Engels como Marx hablan de diversas formas

iniciales de la propiedad privada: los reba帽os, la vivienda y su patio con los

enseres incluidos, posteriormente las tierras de labranza entregadas para el

usufructu贸 individual; formas que se terminan transformando en

propiedad privada hecha y derecha, por as铆 decirlo.

Se trata, como hemos visto, de un proceso de

diferenciaci贸n, donde aquellos que comienzan a tener una acumulaci贸n

en t茅rminos privados van oponi茅ndose a los principios colectivos de la

comunidad: 鈥淓l esclavo no ten铆a valor ninguno para los b谩rbaros del

estadio inferior (鈥) la fuerza de trabajo del hombre no produce a煤n excedente

apreciable sobre sus gastos de mantenimiento. Pero al introducirse la cr铆a de

ganado, la elaboraci贸n de los metales, el arte del tejido y por 煤ltimo la

agricultura, las cosas tomaron otro aspecto鈥 (Engels; 2006; 49/50).

Engels destaca que la esclavitud fue un paso positivo

en relaci贸n al estadio anterior, donde ante la falta de medios de subsistencia,

los rehenes de una guerra eran inmediatamente ajusticiados. Si bien la

definici贸n de la esclavitud como un paso progresivo es extrema, no deja de

tener su l贸gica.

Engels se帽ala que la familia no se multiplicaba tan

r谩pido como el ganado; se necesitaban m谩s personas para custodiarlo. Y pod铆a

utilizarse al prisionero de guerra que ten铆a la ventaja de reproducirse por s铆

mismo, igual que el ganado: 鈥淐onvertidas todas estas riquezas en propiedad particular

de las familias, y aumentadas despu茅s r谩pidamente, asestaron un duro

golpe a la sociedad fundada en el matrimonio sindi谩smico y en la gens basada en

el matriarcado鈥 (Engels; 2006; 50).

En las formas anteriores del matrimonio, las

relaciones entre ambos esposos eran igualitarias. Y resultaba

ser que tanto como la esposa era la propietaria de los enseres dom茅sticos, el

esposo lo era de los reba帽os y de los esclavos puestos a trabajar para

atenderlos.

Esto 煤ltimo comenz贸 a introducir desde afuera una

ruptura del igualitarismo en las relaciones entre mujeres y hombres,

dando lugar a su derrota hist贸rica en el seno de la familia monog谩mica; derrota

hist贸rica que se manifiesta con el pasaje del derecho materno al derecho

paterno, el cambio en la filiaci贸n de la descendencia: 鈥淓l derrocamiento del

derecho materno fue la gran derrota hist贸rica del sexo femenino en todo

el mundo. El hombre empu帽贸 tambi茅n las riendas de la casa; la mujer se

vio degradada, convertida en servidora, en la esclava de la lujuria del hombre;

en un simple instrumento de reproducci贸n. Esta baja condici贸n de la mujer, que

se manifiesta sobre todo entre los griegos de los tiempos heroicos, y m谩s a煤n

en los de los tiempos cl谩sicos, ha sido gradualmente retocada, disimulada y, en

ciertos sitios, hasta revestida de formas m谩s suaves, pero no, ni mucho menos,

abolida鈥 (Engels; 2006; 51).

Sometimiento que llega al extremo en la familia

patriarcal, donde el esposo tiene el derecho, incluso, a disponer de la

vida de su esposa. Si el caso griego fue el de la opresi贸n m谩s brutal,

el 鈥渕odelo romano鈥 era algo m谩s atenuado y Engels agregaba una consideraci贸n

aguda: 鈥淟a nueva monogamia que entre las ruinas del mundo romano sali贸 de la

mezcla de los pueblos [Engels se refiere a la mezcla con los germanos], revisti贸

la supremac铆a masculina de formas m谩s suaves (鈥). Gracias a esto fue posible,

partiendo de la monogamia 鈥揺n su seno, junto a ella y contra ella, seg煤n las

circunstancias鈥 el progreso moral m谩s grande que le debemos: el amor sexual

individual moderno, desconocido anteriormente en el mundo鈥 (Engels; 2006; 60).

El pasaje al derecho paterno se conecta con una forma

de 鈥渁propiaci贸n privada de la pol铆tica鈥: el surgimiento de las formas pol铆ticas

hereditarias, las monarqu铆as. Tambi茅n con la afirmaci贸n del linaje, de la gens,

contra el resto de una poblaci贸n engrandecida a partir de los extranjeros, de

los intercambios con otras comunidades, de los pueblos conquistados con las

guerras, lo que, como se帽ala Engels, transforma a la gens en su

contrario: de forma democr谩tica en forma aristocr谩tica de explotaci贸n

y privilegios.

Se crea as铆 una 鈥渃orrespondencia鈥 鈥搎ue en realidad es

toda una historia de desarrollos desiguales鈥 entre las formas de propiedad

privada econ贸micas y las formas pol铆ticas de apropiaci贸n del poder, que

terminan liquidando las formas comunistas de la comunidad primitiva, econ贸micas

y pol铆ticas, dando lugar al surgimiento de la propiedad privada, el Estado y

las clases sociales.

Engels se帽ala esta transici贸n como realiz谩ndose sobre

la base de la familia patriarcal, que es, en cierto modo, la forma de la

comunidad rural basada en varias generaciones descendientes de un mismo padre,

generaciones que viven en comunidad, cultivan la tierra en com煤n, se alimentan

y se visten de un fondo com煤n y poseen en com煤n el sobrante de los productos:

鈥済randes comunidades familiares de esta especie (鈥) que tienen en las costumbres

populares rusas ra铆ces tan ondas como la obschina o comunidad rural鈥

(Engels; 2006; 53).

Como ya hemos se帽alado, Godelier explica la raz贸n por

la cual Engels 鈥渁bandon贸鈥 en El origen de la familia el modo de

producci贸n asi谩tico dando la idea de un pasaje directo del comunismo primitivo

a la sociedad antigua, cuesti贸n sobre la que volveremos.

Sin embargo, antes de proseguir, es interesante

despejar una confusi贸n que introduce el propio Engels, al haber colgado de

manera excesiva la etiqueta de 鈥榞entilicia鈥 a todas las comunidades agr铆colas,

perdiendo en parte la riqueza de las distinciones hechas por Marx y 茅l mismo en

1881. Godelier subraya esto se帽alando que, en su evoluci贸n, determinadas

comunidades agr铆colas tienen bases 鈥渇amiliares鈥 pero no configuran una unidad

gentil.

Tanto Marx como Engels, desde sus tempranos textos

sobre la India, ten铆an claro que exist铆a una formaci贸n social 鈥渄e transici贸n鈥,

por as铆 decirlo, cuyas caracter铆sticas dar铆an forma al modo de producci贸n

asi谩tico.

Una formaci贸n social contradictoria, cuya base segu铆a

siendo la comunidad indiferenciada sobre la cual se hab铆a erigido ya un Estado

y una burocracia, que se ocupaba de las tareas comunes del riego necesarias

para el funcionamiento de la misma.

El despotismo proven铆a del hecho de que, a cambio

estos servicios, esta burocracia se apropiaba del excedente productivo de las

comunidades; comunidades que ten铆an el uso de la tierra, su posesi贸n, pero

que en alg煤n momento hab铆an cedido la propiedad al Estado (en la

persona del rey o d茅spota).

Chris Harman se帽ala que dentro de la comunidad agraria

exist铆an indicios deun proceso de diferenciaci贸n social. Pero esto no anula el

hecho reconocido de que casi universalmente hubo un desarrollo

comunitario en los albores de la civilizaci贸n.

2.3

La conquista de la individualidad libre

Vayamos ahora a algunos rasgos de la sociedad gentil.

En el estadio de indiferenciaci贸n social inicial de la comunidad primitiva, no

existe excedente y por lo tanto tampoco desigualdad social: estamos

ante el estadio del 鈥渃omunismo primitivo鈥 (caracter铆stico de los

inicios en todas las culturas de la humanidad).

No vamos a detenernos aqu铆 en las varias etapas de las

fuerzas productivas, que arrancan por servirse de la naturaleza, de lo que

existe, est谩 dado, en los alrededores de la comunidad, y a lo largo de una

largu铆sima experiencia hist贸rica de centenares de miles de a帽os, va

evolucionando en la conformaci贸n y cuidado de reba帽os, y, de manera

concomitante, el pasaje a los cultivos y la agricultura, evoluci贸n que exige el

pasaje del nomadismo al sedentarismo y la conformaci贸n de las primeras

comunidades estables y luego las ciudades (un proceso que ocurre entre la

Revoluci贸n Neol铆tica y la Revoluci贸n Urbana, entre los 12.000 y 6.000 a帽os

A.C., como ya hemos se帽alado siguiendo a Childe).

Este recorrido est谩 atravesado por varios niveles de

an谩lisis. El desarrollo de las fuerzas productivas, el cambio en las formas de

la familia, las formas 鈥減ol铆ticas鈥 de la comunidad, la importancia de las

guerras con las comunidades fronterizas, la aparici贸n del excedente, la

evoluci贸n en las formas de la propiedad, de la propiedad colectiva a la

propiedad privada, el pasaje del derecho materno al paterno, etc茅tera, son

otros tantos clivajes de esta investigaci贸n.

Deteni茅ndonos por un instante en la dimensi贸n

tecnol贸gica de la cosa, aspecto que no fue el centro del estudio engelsiano,

recordemos que Marx colocaba el desarrollo de las fuerzas productivas como

otros tantos 鈥渕iembros artificiales鈥 de la producci贸n humana;

factores mediadores de la relaciones entre el hombre y la naturaleza,

multiplicadores de su capacidad de apropiaci贸n y transformaci贸n de la

naturaleza.

Desde la primera herramienta, la mano humana,

subrayada genialmente por Engels, pasamos a las herramientas 鈥渁rtificiales鈥

creadas por el hombre mismo, a comenzar por el hacha de piedra, el tallado de

la misma, la 鈥渄omesticaci贸n鈥 del fuego y, desde all铆, una progresi贸n que fue

haci茅ndose geom茅trica, a los sistemas actuales automatizados.

El modo en el cual los hombres producen determina

鈥揾asta cierto punto鈥 las relaciones sociales bajo las cuales producen, aunque

existe una dial茅ctica contradictoria entre el elemento universal de progreso

que las fuerzas productivas expresan, y la camisa de fuerza bajo las

cuales se desarrollan y que hace tambi茅n a su naturaleza social.

En todo caso, reiteramos, esta base material del

an谩lisis 鈥揺l metabolismo humano con la naturaleza y su evoluci贸n en materia de

fuerzas productivas鈥 no es el foco del estudio de Engels, que m谩s bien aborda

las cuestiones directamente sociales de la evoluci贸n humana.

De esta manera, familia, propiedad y Estado son (como

est谩 dicho desde el t铆tulo mismo de su obra)las 鈥渧igas maestras鈥 de un an谩lisis

rico y sugerente que desemboca en la sociedad antigua: la familia monog谩mica,

la esclavitud y el Estado esclavista.

Como ya se帽alamos, en las primeras sociedades humanas

no exist铆an elementos de diferenciaci贸n social, las 煤nicas diferencias

eran naturales: sexo, caracter铆sticas personales, generacionales. Se

conformaron sociedades igualitarias que demuestran que la divisi贸n de clases y

el Estado s贸lo caracterizan un corto per铆odo de la humanidad: los 煤ltimos 3.000

o 4.000 a帽os.

Sin embargo, si consideramos las especies humanas

anteriores al ser humano moderno, 2.000.000 de a帽os atr谩s, o, si se prefiere,

el Homo sapiens moderno 100.000 o 200.000 a帽os atr谩s, las sociedades en las que

viv铆an, los peque帽os agrupamientos de 30 o 40 personas o, de manera algo m谩s

avanzada, las sociedades, los clanes, las gens, las tribus, ya de 100, 200 o

300 integrantes, durante ese inmenso espacio de tiempo no existieron las

desigualdades sociales, ni la explotaci贸n del hombre por el hombre, ni las

clases sociales ni el Estado. Las relaciones entre las personas eran mayormente

fraternas (dentro de un contexto de baja individuaci贸n que veremos m谩s abajo).

Engels hab铆a destacado estas caracter铆sticas incluso

subrayando que los criterios de autoridad de los 鈥渏efes鈥 comunitarios estaban

basados no en cualquier jerarqu铆a arbitraria o formal, o en alg煤n privilegio

material, sino en los atributos de dicha autoridad, en una autoridad

conquistada libremente: 鈥淓l m谩s despreciable polizonte del Estado civilizado

tiene m谩s 鈥榓utoridad鈥 que todos los 贸rganos del poder de la sociedad gentilicia

reunidos; pero el pr铆ncipe m谩s poderoso, el m谩s grande hombre p煤blico o

guerrero de la civilizaci贸n, puede envidiar al m谩s modesto jefe gentil el

respeto espont谩neo y universal que se le profesaba. El uno se mov铆a dentro de

la sociedad; el otro se ve forzado a pretender representar algo que est谩 fuera

y por encima de ella鈥 (Engels; 2006; 147).

En el mismo sentido: 鈥淪er cabecilla puede resultar una

responsabilidad frustrante y tediosa. Los cabecillas de los grupos indios

brasile帽os como los mehinacus del Parque Nacional Xingu nos traen a la memoria

la fervorosa actuaci贸n de los jefes de tropa de los boys-scouts durante una

campa帽a de fin de semana. El primero en levantarse en la ma帽ana, el cabecilla

intenta despabilar a sus compa帽eros grit谩ndoles desde la plaza de la aldea. Si

hay que hacer algo, es 茅l quien acomete la tarea y trabaja en ella con m谩s

ah铆nco que nadie. Da ejemplo no s贸lo de trabajador infatigable, sino tambi茅n de

generosidad. A la vuelta de una expedici贸n de pesca o de caza, cede una mayor

porci贸n de la captura que cualquier otro, y cuando comercia con otros grupos,

pone gran cuidado en no quedarse con lo mejor. Al anochecer re煤ne a la gente en

el centro de la aldea y les exhorta a ser buenos. Hace llamamientos para que

controlen sus apetitos sexuales, se esfuercen en el cultivo de los huertos y

tomen frecuentes ba帽os en el r铆o. Les dice que no duerman durante el d铆a y que

no sean rencorosos. Y siempre evitar谩 formular acusaciones contra individuos en

concreto鈥 (Marvin Harris, citado por David Rodrigo Garc铆a Col铆n, 鈥淓l 鈥榗omunismo

primitivo鈥 de ayer a hoy鈥).

Una cita brillante que expone no solo que la

鈥渘aturaleza humana鈥 no tiene vectores eternos sino que depende de las

condiciones hist贸ricas de existencia, sino tambi茅n el tipo de autoridad que se

forja en las instituciones no jer谩rquicas ni de clase, basadas en el

ejemplo y en la representaci贸n real del inter茅s colectivo del grupo u

organizaci贸n de la que se trate (una autoridad que busca unir y no

dividir).

El car谩cter universal de estos desarrollos, el hecho

de que la antropolog铆a oficial del siglo XX haya intentado negarla aunque

estuviera presente en la antropolog铆a de finales del siglo XIX con connotados

representantes como Morgan a la cabeza, llev贸 a Marx y Engels y a los marxistas

que los sucedieron a defender estas primeras experiencias鈥揺xperiencias

primigenias鈥揹e la sociedad humana.

En este sentido va la apasionada defensa que hace Rosa

Luxemburgo de estas primeras experiencias de sociabilidad humana en un texto no

tan conocido, Introducci贸n a la econom铆a pol铆tica, el gui贸n de una

escuela de cuadros en el Partido Socialdem贸crata Alem谩n en la primera d茅cada

del siglo veinte. Un gui贸n al que Rosa s贸lo pudo darle cierto orden mientras

permaneci贸 en la c谩rcel entre los a帽os 1916, 1917 y 1918 y en el que, como

destaca Michael Lowy en un art铆culo reciente, llama la atenci贸n que consagrara

la mitad del material a las comunidades primitivas(entre ellas las comunidades

primitivas del mundo germ谩nico, la marca).

鈥淟a obra de Morgan fue de gran significaci贸n para el

conocimiento de la historia econ贸mica. Demostr贸 que la antigua econom铆a

comunista, s贸lo descubierta hasta entonces en algunos casos particularmente

claros, era una regla general del desarrollo cultural, en la etapa de la

constituci贸n gentil. Con ello qued贸 demostrado que el comunismo originario y la

democracia e igualdad social a 茅l correspondientes son la cuna del

desarrollo social. Mediante esta ampliaci贸n de los horizontes del

pasado prehist贸rico, estableci贸 que toda la actual civilizaci贸n con su

propiedad privada, su dominaci贸n de clase, su dominaci贸n masculina, su Estado y

su matrimonio coercitivo, es s贸lo una fase breve y temporaria nacida de

la disoluci贸n de la sociedad comunista originaria, que a su vez ser谩

desplazada en el futuro por formas sociales superiores. Con ello Morgan

proporcion贸 al socialismo cient铆fico un nuevo y poderoso apoyo. Mientras Marx y

Engels demostraban por la v铆a del an谩lisis econ贸mico del capitalismo la

ineluctabilidad del tr谩nsito hist贸rico de la sociedad a la econom铆a mundial

comunista en un futuro pr贸ximo, dando con ello una base cient铆fica firme a las

luchas socialistas, Morgan proporcion贸 un s贸lido fundamento a la obra de

aquellos, mostrando que la sociedad comunista democr谩tica, aunque bajo formas

primitivas, abarca todo el largo pasado de la historia de la cultura humana

anterior a la civilizaci贸n actual. La noble tradici贸n del lejano pasado

extendi贸 as铆 la mano a los esfuerzos revolucionarios del futuro, el

c铆rculo del conocimiento se cerr贸 armoniosamente y, desde esta perspectiva, el

mundo actual de la dominaci贸n de clase y la explotaci贸n, que pretend铆a ser la

totalidad de la cultura, la meta m谩s alta de la historia mundial, se mostr贸

simplemente como una etapa diminuta y pasajera de la gran marcha hacia

delante de la humanidad鈥 (Rosa Luxemburgo; 2015; 76).

Una hermosa cita de Rosa como para poner la sociedad

de clase en general, y la explotaci贸n capitalista en particular, en su lugar.

Sin embargo, y de manera dial茅ctica por as铆 decirlo,

tambi茅n es verdad que el comunismo primitivo s贸lo pod铆a ser una forma

tosca de organizaci贸n igualitaria y democr谩tica. Si la academia ha

tratado de desacreditar el trabajo de Morgan y Engels negando la existencia del

comunismo primitivo, tampoco podemos idealizarlo.

No hay que perder de vista que esas relaciones

asociativas colectivas provenientes del pasado lejano, esas relaciones de

solidaridad vinculadas a determinadas relaciones materiales objetivas (la

propiedad comunal), correspond铆an a un momento del desarrollo inicial

de la humanidad.

Y por tanto deben ser vistas tal cual eran: con

todas sus limitaciones en lo que hace al desarrollo humano. Krader

subraya que Morgan era partidario de una idea 鈥渄emasiado idealizada de la

democracia primitiva鈥 (algo que comenta como anotado por Marx).

As铆 las cosas, aunque Engels habl贸 de 鈥渓a dignidad

personal, la honradez, la firmeza de car谩cter y la valent铆a de los pueblos

primitivos鈥, no dejar铆a de subrayar, junto a Marx, la atadura que

dichas tribus eran para el hombre, respecto a s铆 mismo y a los dem谩s:

鈥淓l r茅gimen de la gens en pleno florecimiento (鈥) supon铆a una producci贸n en

extremo rudimentaria (鈥) y, por lo tanto, una sujeci贸n casi completa del hombre

a la naturaleza exterior, incomprensible y ajena para el hombre, lo que se

refleja en sus pueriles ideas religiosas. La tribu era la frontera del hombre,

lo mismo contra los extra帽os que para s铆 mismo: la tribu, la gens y sus

instituciones eran sagradas e inviolables, constitu铆an un poder superior dado

por la naturaleza, al cual cada individuo quedaba sometido sin reservas en sus

sentimientos, ideas y actos. Por m谩s imponentes que nos parezcan los hombres de

esta 茅poca, apenas si se diferenciaban unos de otros, estaban a煤n sujetos, como

dice Marx, al cord贸n umbilical de la comunidad primitiva鈥

(Engels; 2006; 85/6).

De ah铆 que uno de los elementos que estuvieran por

desarrollarse fuera, precisamente, la individualidad humana.

Una individualidad no en el sentido estrecho, unilateral del t茅rmino,

individualista/capitalista, sino respecto del valor universal de cada persona

como tal, tan caro al marxismo y que la vulgata estalinista hiciera perder de

vista.

Individualidad sin la cual es imposible pensar en

alguna forma de democracia socialista, pero que en su forma individualista es

considerada por Engels como una forma de degradaci贸n de la sencilla altura

moral de la antigua sociedad de la gens[22].

En las comunidades originarias actuales como las del

altiplano boliviano, por ejemplo, existen formas de 鈥渄emocracia consensual鈥 en

las cuales las decisiones se toman por unanimidad y existen obligaciones

sociales rec铆procas marcadas por la tradici贸n (que no se discuten); una forma

de democracia distinta a la democracia obrera, que es una 鈥渇orma

pol铆tica鈥 donde las decisiones se toman por mayor铆as y minor铆as (am茅n

de estar fundada en el lugar de trabajo): 鈥淟a insurgencia ind铆gena ocurre

normalmente dentro de un marco de unidad consensuada. Los comunarios determinan

movilizarse o no siempre como conjunto, y no de manera parcial o fragmentaria,

de acuerdo a posibles criterios opuestos. Como se帽ala Patzi, el 鈥榚thos comunal鈥

implica una disciplina social en la que la coerci贸n colectiva garantiza las

obligaciones individuales. Los miembros de la comunidad se aprovechan de

ciertos derechos y beneficios, a cambio de acatar las decisiones consensuadas

por la colectividad. Apartarse de la voluntad colectiva trae castigo y el

riesgo de perder los derechos y beneficios. Este 茅nfasis en la participaci贸n

plena de sus miembros en las actividades del conjunto, con acatamiento

obligatorio, es caracter铆stica de la democracia comunal, y se ve tambi茅n a

nivel colectivo en la rotaci贸n de ayllus y comunidades en la divisi贸n del

trabajo insurgente, en el aprovisionamiento de las fuerzas insurgentes de

comida, coca, alcohol y bestias de carga y en la recolecci贸n de derramas para

financiar la insurgencia o los pleitos鈥 (Hylton, Patzi, Serulnikov y Thomson;

2003; 10).

Si bien este texto trata de las tradiciones de lucha

comunales en Bolivia durante los 煤ltimos dos siglos, es v谩lido el retrato que

hace de la 鈥渄emocracia consensual鈥 de las comunidades donde no hay, no puede

haber, mayor铆as y minor铆as como en una asamblea obrera y/o estudiantil sino que

los acuerdos siempre son consensuales y obligatorios para la comunidad. Si bien

este car谩cter obligatorio hace a un elemento central de cualquier acuerdo

democr谩tico, la democracia obrera no es necesariamente 鈥渃onsensual鈥 sino

una forma de democracia pol铆tica donde se admite el disenso.

Recordemos que Rosa Luxemburgo insist铆a en que s贸lo hay democracia donde las

minor铆as tienen derecho a expresarse, sino, no es democracia.

Karol Modzelewski, reconocido luchador antiburocr谩tico

polaco recientemente fallecido e historiador medievalista de nota, en su

estudio sobre la Europa de los b谩rbaros da cuenta de este fen贸meno

pero se niega 鈥搎uiz谩s de manera extrema鈥揳 colocarle cualquier connotaci贸n de

鈥渄emocracia鈥 a la democracia comunal: 鈥淓n primer lugar, yo no acepto el

concepto de democracia en lo que concierne a estas sociedades, como tampoco los

de despotismo aristocr谩tico o monarqu铆a. Porque estos dos conceptos

鈥揳utoritarismo y democracia鈥no corresponden a los mecanismos

comunitarios, al colectivismo. El colectivismo no es democr谩tico, porque

el individuo no tiene la palabra. En general por 鈥榙emocracia鈥 nosotros

entendemos una democracia liberal donde el individuo est谩 en el centro de los

sistemas de valores. Pero en estas sociedades, el individuo es cero,

c 鈥榚st du baratin, como lo dice un poema de Ma茂akovsky鈥 (鈥淯n entretienavec Karel

Modzelewski鈥).

Si bien es un error reducir la democracia a la

democracia liberal, Modzelewski es agudo al marcar los l铆mites de lo que damos

en llamar 鈥渄emocracia consensual鈥 de las comunidades originarias con poca o

nula individuaci贸n: 鈥淟a exigencia de unanimidad no debe ser interpretada como

un respeto al individuo. El individuo no es realmente respetado, al menos no en

el sentido que nosotros lo interpretamos. El individuo no existe y no es

importante salvo en la medida que es un componente del grupo鈥 (Modzelewski, 铆dem).

El fil贸sofo marxista franc茅s Luciene S猫ve aborda bien

la cuesti贸n: 鈥淭odo est谩 dicho en ese eterno clich茅 sobre lo que ser铆a el

pensamiento de Marx: una reducci贸n imp谩vida no s贸lo a lo 鈥榮ocial鈥 sino a una

suerte de 鈥榮ociologismo鈥, entendido como un colectivismo (鈥)

indiferente a la individualidad, un objetivismo ignorante de la

subjetividad, en suma, una visi贸n deshumanizante del humano

(鈥) Debemos convenir no solamente que el estalinismo (鈥) [fue] una forma

particularmente salvaje de despersonalizaci贸n sino que (鈥) 鈥榓l

marxismo鈥 se lo presenta sin complejos como una valorizaci贸n unilateral de lo

鈥榮ocial鈥, un llamado imp谩vido a la 鈥榗olectivizaci贸n鈥, un reenv铆o del

individuo al individualismo burgu茅s (鈥) Ejemplar, entre otros, es el

signo de igualdad puesto por Bujarin entre marxismo y 鈥榮ociolog铆a general鈥 鈥

(鈥淢arx penseur de l鈥 individualit茅humaine鈥)鈥

Y en el mismo sentido: 鈥淓l pensamiento de Marx es

radicalmente distinto, como lo muestra (鈥) La ideolog铆a alemana: el

secreto del individuo civilizado no reside en una 鈥榥aturaleza鈥 imaginaria en s铆

misma, est谩 en la humanidad objetivizada que es 鈥榚l conjunto de las relaciones

sociales鈥; pero es justamente la apropiaci贸n singular [de estas

relaciones] lo que hace de cada individuo un ser humano hist贸ricamente

desarrollado (鈥)El 煤nico sentido que tiene la historia para Marx es el

que nos permite hacer, del pleno desarrollo de cada individuo, un fin

en s铆 (铆dem). (La medida del desarrollo de todos, agregamos nosotros.)

Finalmente, y reafirmando lo dicho, 鈥渆s por eso que en

La ideolog铆a alemana presenta la sociedad comunista c贸mo 茅l la

entiende: como 鈥榣a 煤nica donde el libre desarrollo de los individuos no es una

frase vac铆a鈥 (鈥) uno lee en el Manifiesto Comunista una frase

inconcebible para hacer del marxismo un 鈥榮ociologismo鈥, [y es ] que en la

sociedad sin clases que est谩 en el porvenir, 鈥榚l libre desarrollo de cada uno

es la condici贸n para el libre desarrollo de todos鈥 (鈥) incluso al final del

Libro I de El capital, resumiendo en una 煤ltima f贸rmula el resultado

de la expropiaci贸n de los expropiadores capitalistas, la caracteriza

鈥損arad贸jicamente a primera vista鈥 como el restablecimiento de la

鈥榩ropiedad individual鈥 mediante 鈥榣a propiedad com煤n de la tierra y de

los medios de producci贸n鈥, esto por oposici贸n a una colectivizaci贸n estatal

desposeedora para el productor directo; en el comunismo, cada uno y

cada una deben devenir personalmente se帽or-asociado de los medios p煤blicos鈥

(鈥淢arx penseur de l鈥檌ndividualit茅. De l鈥檃ffaireBakhtineau cas Vygotsky鈥,

www.contretempseu).

En todo caso, y como la experiencia hist贸rica ha

indicado, ese 鈥減ersonalmente鈥 pasa por la mediaci贸n de un poder pol铆tico

realmente representativo del poder colectivo de los trabajadores: la clase

obrera organizada como clase dominante (que es el contenido intangible de la

verdadera dictadura proletaria).

Un matiz en el abordaje de las comunidades primitivas

lo coloca el marxista norteamericano Hal Draper. Nos recuerda el concepto

鈥搎uiz谩s extremo鈥揹e 鈥渆sclavitud general鈥 como caracter铆stico de

las comunidades primitivas debido a la dependencia absoluta de cada ser

humano respecto de la comunidad.

Draper subraya que Marx colocaba la met谩fora del

鈥減anal de abejas鈥 como para graficar una circunstancia donde las relaciones humanas

individuales, la individualidad como tal, ten铆a un baj铆simo grado de

desarrollo.

Se trataba de una dependencia no respecto de un

individuo en particular, sino de la comunidad como tal: 鈥(鈥)

en las primeras sociedades, incluidas las asi谩ticas (鈥) el productor individual

es 鈥榤iembro de un organismo tribal o comunal (organismo que es el

propietario de 茅l mismo, al menos hasta cierto punto)鈥 (Draper; 1799;

535).

Y siguiendo con Marx: 鈥(鈥) Aquellos antiguos

organismos sociales de producci贸n, son extraordinariamente m谩s sencillos y m谩s

claros que el mundo burgu茅s, pero se basan, bien en el car谩cter rudimentario

del hombre ideal, que a煤n no se ha desprendido del cord贸n umbilical de

su enlace natural con otros seres de la misma especie, bien en un

r茅gimen directo de se帽or铆o y esclavitud. Est谩n condicionados por un bajo nivel

de progreso de las fuerzas productivas del trabajo y por la natural

falta de desarrollo del hombre dentro de su proceso material de producci贸n de

vida, y, por tanto, de unos hombres con otros y frente a la

naturaleza. Esta timidez real se refleja de un modo ideal en

las religiones naturales y populares de los antiguos鈥 (Marx, El capital,

tomo 1, citado por Godelier; 1969; 121).

Engels no dice otra cosa: 鈥淓n el interior [de la

comunidad primitiva], no existe aun diferencia de derechos y deberes;

para el originario no existe el problema de saber si es un derecho o un deber

tomar parte en los negocios sociales, sumarse a una venganza de sangre o

aceptar una compensaci贸n; el plante谩rselo le parecer铆a tan absurdo como

preguntarse si comer, dormir o cazar es un deber o un derecho鈥 (2006; 137).

Para finalizar: 鈥淟a cooperaci贸n en el proceso de

trabajo, que es la forma imperante en los comienzos de la civilizaci贸n, en los

pueblos cazadores o en la agricultura de las comunidades indias, se basa por

una parte en la propiedad colectiva sobre las condiciones de producci贸n y por

otra parte en el hecho de que el individuo no ha roto todav铆a el cord贸n

umbilical que le une a la comunidad o a la tribu, de la que forma parte como la

abeja de la colmena. Ambas cosas distinguen este r茅gimen del de

cooperaci贸n capitalista鈥 (Marx, El capital, tomo I, citado

por Godelier; 1969; 123).

En definitiva, y sin perder de vista ni por un minuto

los rasgos proto-democr谩ticos de las comunidades primitivas (la

indiferenciaci贸n social, la carencia de propiedad privada, el r茅gimen

asambleario), el bajo desarrollo de las fuerzas productivas le pon铆a

inevitablemente l铆mites estrechos al desarrollo humano. Seg煤n

Draper, 鈥淧ara Marx (鈥) la comunidad rural que estaba en la base de la historia

india era una forma espec铆fica del comunalismo primitivo

(tomado en el sentido de su peque帽o mundo). Como explic贸 en El capital,

el trabajo cooperativo entre productores que aparece 鈥榚n el amanecer del

desarrollo humano (鈥)鈥 est谩 basado en dos condiciones: 1) 鈥榣a propiedad com煤n

de los medios de producci贸n鈥 y 2) en el hecho que 鈥榗ada individuo no se separa

del cord贸n umbilical de su tribu o comunidad como cada abeja no se libera as铆

misma de la conexi贸n con el panal鈥. Esta comparaci贸n con las abejas

es muy importante para la comprensi贸n de la comunidad primitiva. En las m谩s

modernas formas de intercambio, los propietarios privados de las cosas

intercambiadas se tratan entre ellos como individuos independientes.

鈥楶ero dicha relaci贸n de personas mutuamente alienadas [Fremdheit] no

existe para los miembros de la comunidad primitiva [Gemeinwesen], (鈥) ella

tiene la forma de una familia patriarcal, la vieja comunidad india, el

Estado Inca, etc茅tera鈥 (Draper; 1977; 529).

De ah铆 que, parad贸jicamente, el desarrollo de la

individualidad humana haya debido pasar primero por la forma hist贸rica alienada

de la propiedad privada, el individualismo de las sociedades explotadoras, para

llegar a la posibilidad, en el comunismo, de que el libre desarrollo de

cada uno sea la condici贸n para el libre desarrollo de todos(Manifiesto

comunista) como ya hemos visto.

Marx se帽ala: 鈥(鈥) la individualidad se escinde de los

v铆nculos originarios no desp贸ticos (al rev茅s de como los entiende el zoquete de

Maine), (鈥) satisfactorios y confortables, que reinaban en el grupo, en las

comunidades primitivas; as铆 llega a destacarse unilateralmente la

individualidad鈥 (apunte de Marx sobre Maine citado por Krader; 1988;

36).

Se aprecian los matices de abordaje entre Draper y

Krader. Este 煤ltimo insiste que 鈥渆l estado arcaico es el de una comunidad

satisfactoria, no desp贸tica e igualitaria鈥; es decir, no alienada.

Lo que hay ac谩, entonces, es un proceso

contradictorio, con 鈥減茅rdidas y ganancias鈥. La perspectiva

emancipatoria pasar铆a por recuperar un sentido de comunidad donde la medida sea

la realizaci贸n de cada ser humano, de cada individualidad.

En fin: quiz谩s estas puntualizaciones produzcan cierto

desconcierto para una visi贸n exageradamente id铆lica del comunismo primitivo;

una apreciaci贸n donde se pierda de vista que esta posibilidad de desarrollar

las potencialidades humanas es, tambi茅n, como todo lo dem谩s, un

producto hist贸rico: 鈥溌(鈥) es posible el socialismo? (鈥) El aspecto

antropol贸gico del problema suministra los datos de la variabilidad

humana, que demuestra que no hay nada firme ni definitivo: todo es

acomodaci贸n y transformaci贸n. Este es el juicio negativo. Positivas (鈥) son las

pruebas que aportan los antrop贸logos sobre instituciones humanas

cooperativas, as铆 como sobre relaciones de trabajo comunales y

colectivas en la sociedad. Con todo, la transici贸n de los factores negativos a

los positivos, fundamental para la posibilidad del socialismo, no pasa de ser

una abstracci贸n. 脷nicamente se帽ala que es posible lo opuesto a la concreci贸n de

la competencia individual (鈥) la transici贸n al polo opuesto (鈥) del

capitalismo se deriva de la lucha pr谩ctica contra este鈥 (Krader; 1988;

5).

Las fuerzas productivas conquistadas por la humanidad

en su contradictorio y complejo desarrollo colocar谩n, eventualmente, las viejas

relaciones cooperativas sobre una nueva base permitiendo el desarrollo de cada

ser humano en el seno de una colectividad libre:鈥(鈥) la comunidad campesina

encuentra el capitalismo en una crisis que no concluir谩 m谩s que con la

supresi贸n de este, con la vuelta de las sociedades modernas al tipo 鈥榓rcaico鈥

de la propiedad colectiva o 鈥揷omo dice un autor americano, nada sospechoso de

tendencias revolucionarias y apoyado en sus trabajos por el gobierno de

Washington鈥 el nuevo sistema al que tiende la sociedad moderna 鈥榮er谩 una

resurrecci贸n (a revival) del tipo arcaico de sociedad en forma m谩s

elevada (in a superior form)鈥 (Marx citado por Krader; 1988; 49).

La noble tradici贸n del pasado lejano nos habr谩

extendido su mano en nuestros esfuerzos revolucionarios realiz谩ndose, como

quer铆a Rosa, tanto la cooperaci贸n como la libertad.

****

3.

Estado, propiedad y dial茅ctica hist贸rica

3.1

Estado y propiedad en la Grecia cl谩sica

Rompiendo con el esquema evolutivo cl谩sico, la Grecia

arcaica de 1.400 a 1.100 AC fue un modo de producci贸n asi谩tico, un despotismo

oriental con sus palacios y ciudades centralizadas del cual se conserv贸 muy

poco registro arqueol贸gico.

Luego vinieron 400 a帽os de interludio llamados 鈥渁帽os

oscuros鈥 (1.100 al 700 AC) para arribar a la Grecia cl谩sica (700 al 400 AC).El

per铆odo 鈥渙scuro鈥 fue m谩s una ruptura que una continuidad con la esplendorosa

civilizaci贸n mic茅nica que tuvo aspectos comunes con Persia y el Oriente.

El 鈥渕undo hom茅rico鈥 dela Il铆ada y la Odisea,

que tanto peso tuvo en las representaciones mentales de la historia griega, verdadera

biblia de la antig眉edad seg煤n Krader, se caracteriza por esta contradicci贸n: representa

m谩s el 鈥渕undo oriental鈥 que la Grecia cl谩sica.

Hecha esta salvedad, podemos pasar someramente a

algunos de los rasgos de la 茅poca cl谩sica (apresur茅monos a se帽alar que somos

ne贸fitos en la materia). Engels ubica los inicios de los griegos en los

umbrales de la civilizaci贸n: el matrimonio por grupos comienza a borrarse; el

derecho materno cede su puesto al paterno; la riqueza privada, en proceso de

surgimiento, ha abierto la primera brecha en la constituci贸n gentilicia,

igualitaria.

En el 脕tica hab铆a cuatro tribus, cada una de tres

fratrias, que constaban a su vez de treinta gens cada una. Engels se帽ala que

posteriormente ocurri贸 una determinaci贸n consciente de los grupos pero que la

historia griega parece conservar el conocimiento de ello solamente desde la

茅poca heroica.

En cualquier caso, es brillante la manera en que da

cuenta del surgimiento de la propiedad privada y el Estado: 鈥(鈥) en la

constituci贸n griega de la 茅poca heroica vemos a煤n llena de vigor la antigua

organizaci贸n de la gens, pero tambi茅n observamos el comienzo de su decadencia;

el derecho paterno con herencia de la fortuna por los hijos, lo cual facilita

la acumulaci贸n de las riquezas en la familia y hace de esta un poder contrario

a la gens, la repercusi贸n de las diferencias de fortuna sobre la constituci贸n

social mediante la formulaci贸n de los g茅rmenes de una nobleza hereditaria y de

una monarqu铆a; la esclavitud, que al principio s贸lo comprendi贸 a los

prisioneros de guerra, pero que desbroz贸 el camino de la esclavitud de los

propios miembros de la tribu y hasta de la gens; la degeneraci贸n de la antigua

guerra de una tribu contra otras en correr铆as sistem谩ticas por tierra y por mar

para apoderarse de ganados, esclavos y tesoros, lo que lleg贸 a ser una

industria m谩s. En resumen, la fortuna es apreciada y considerada como

el sumo bien, y se abusa de la antigua organizaci贸n de la gens para

justificar el robo de las riquezas por medio de la violencia. No faltaba m谩s

que una cosa; la instituci贸n que no s贸lo asegurase las nuevas riquezas de los

individuos contra las tradiciones comunistas de la constituci贸n gentil,

que no s贸lo consagrase la propiedad privada antes tan poco estimada e hiciese

de esta santificaci贸n el fin m谩s elevado de la comunidad humana, sino que,

adem谩s, imprimiera el sello del reconocimiento general de la sociedad a las

nuevas formas de adquirir la propiedad, que se desarrollaban una tras otra, y

por tanto a la acumulaci贸n, cada vez m谩s acelerada, de las riquezas; en una

palabra, faltaba una instituci贸n que no solo perpetuase la naciente divisi贸n de

la sociedad en clases, sino tambi茅n el derecho de la clase poseedora de

explotar a la no poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. Y esa

instituci贸n naci贸. Se invent贸 el Estado鈥 (Engels; 2006; 93/4).

En la Grecia cl谩sica tenemos ya, entonces, las clases

sociales definidas, lo mismo que el Estado 鈥揾echo y derecho鈥揷omo m谩quina de

opresi贸n de una clase por la otra. Tambi茅n tenemos la primera forma hist贸rica

de la propiedad privada, as铆 como una econom铆a basada en el intercambio

mercantil: 鈥淓n ninguna parte podemos seguir mejor que en la antigua Atenas, por

lo menos en la primera fase de la evoluci贸n, de qu茅 modo se desarroll贸 el

Estado, en parte transformando los 贸rganos de la constituci贸n gentil, en parte

desplaz谩ndolos mediante la intrusi贸n de nuevos 贸rganos y, por 煤ltimo,

reemplaz谩ndolos por aut茅nticos organismos de administraci贸n del Estado (鈥)鈥

(Engels; 2006; 95).

Engels identifica la constituci贸n de una

administraci贸n central por encima de las tribus y las gens, la divisi贸n del

pueblo en clases privilegiadas y no privilegiadas y la concesi贸n a la nobleza

del derecho exclusivo a ejercer cargos p煤blicos; el sistema monetario en

desarrollo penetra como 鈥渦n 谩cido corrosivo鈥 en la vida tradicional de las

antiguas comunidades agr铆colas, basadas en la econom铆a natural. Se cre贸 as铆 un

nuevo derecho consuetudinario para garant铆a del acreedor contra el deudor y

para consagrar la explotaci贸n del peque帽o agricultor por el poseedor de dinero.

Un derecho de propiedad que era tan brutal que cuando

el deudor no lograba afrontar sus obligaciones 鈥渢en铆a que vender a sus hijos

como esclavos en el extranjero para satisfacer por completo al acreedor鈥: 鈥淟a

venta de los hijos por el padre: 隆este fue el primer fruto del derecho paterno

y de la monogamia! Y si el vampiro no quedaba satisfecho a煤n, pod铆a vender como

esclavo a su mismo deudor. Tal fue la hermosa aurora de la civilizaci贸n en el

pueblo ateniense鈥 denuncia Engels (2006; 97).

Y respecto de Roma, Engels resume lo siguiente: 鈥淎s铆

fue destruido en Roma (鈥) el antiguo orden social, fundado en los v铆nculos de

sangre. Su lugar lo ocup贸 una nueva constituci贸n, una aut茅ntica constituci贸n de

Estado, basada en la divisi贸n territorial y en las diferencias de fortuna (鈥)

En el marco de esta nueva constituci贸n (鈥) se mueve toda la historia de

la Rep煤blica romana, con sus luchas entre patricios y plebeyos por el acceso a

los empleos p煤blicos y por el reparto de las tierras del Estado y con la

disoluci贸n completa de la nobleza patricia en la nueva clase de los grandes

propietarios territoriales y de los hombres adinerados, que absorbieron poco a

poco toda la propiedad r煤stica de los campesinos arruinados por el servicio

militar, cultivaron por medio de esclavos los inmensos latifundios as铆

formados, despoblaron Italia y, con ello, abrieron las puertas no s贸lo al

imperio, sino tambi茅n a sus sucesores, los b谩rbaros germanos鈥 (2006; 113).

Al mismo tiempo, cometer铆amos un grave error si

mir谩ramos la historia griega con los ojos de la actualidad. La sociedad antigua

ten铆a su propio modo de funcionamiento. Un modo de

funcionamiento donde la esfera de la pol铆tica estaba hipostasiada:

鈥淢arx comenta (鈥): 鈥楬abr铆a debido decir que pol铆tica tiene aqu铆 el sentido de

Arist贸teles = de la ciudad; y que animal pol铆tico = ciudadano de una ciudad鈥.

Arist贸teles define al hombre como un animal pol铆tico por naturaleza (physei),

creatura de la polis. As铆 coment贸 Marx en la Introducci贸n

a la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica, Grundrisse, la definici贸n

aristot茅lica: 鈥楨l hombre es literalmente un zoom politikom; no s贸lo un

animal social, sino un animal que s贸lo se puede aislar en sociedad鈥.

En El capital volvi贸 sobre el tema: 鈥楨l ser humano es por naturaleza

un animal, si no pol铆tico, como dice Arist贸teles, s铆 en todo caso

social鈥 (Krader; 1988; 27).

Lo educativo ac谩, en todo caso, es que la pol铆tica

requiere centralizaci贸n, concentraci贸n de los asuntos,

generalizaci贸n, de ah铆 que aparezca como una tem谩tica de la ciudad.

La valoraci贸n de Arist贸teles parece remitir a una

sociedad donde la pol铆tica est谩 hipostasiada, porque, en 煤ltima instancia,

todos los derechos se deducen de ser miembros de la polis, de la ciudad, que a

la vez es ser miembro del Estado. Los que no son ciudadanos, los que no son

miembros de la polis y el Estado, tienen una categor铆a subordinada sean

extranjeros o esclavos.

De ah铆 que Arist贸teles hablara del hombre como zoom

politikon pero, en realidad, su condici贸n m谩s esencial, por as铆 decirlo,

no deriva de la ciudadan铆a ni del Estado, formas subordinadas en definitiva,

sino de algo m谩s estructural de que el hombre es un ser social; en todo caso,

como dice Marx, un animal que solo puede aislarse en sociedad(algo

que nuevamente nos remite al punto anterior).

鈥淟a ant铆tesis de la propiedad comunal en la sociedad

primitiva es la disoluci贸n de la gens primitiva y su propiedad, el desarrollo

de clases sociales antag贸nicas, la acumulaci贸n de propiedad mediante inventos y

descubrimientos aplicados por el trabajo social, la apropiaci贸n de esa

propiedad por individuos privados con la subsiguiente separaci贸n entre los 谩mbitos

privados y p煤blicos, as铆 como entre ambos y el todo social, la desigual

distribuci贸n de la propiedad en la sociedad a medida que se realizaba esta

apropiaci贸n. La separaci贸n de los 谩mbitos privados con respecto a los 谩mbitos

p煤blicos y la desigual distribuci贸n de la propiedad en manos privadas va

acompa帽ada de una distribuci贸n desigual del poder p煤blico鈥 (Krader; 1988;

27/8).

La apreciaci贸n de la econom铆a como una esfera separada

fue un desarrollo que reci茅n lleg贸 a su culminaci贸n con la emergencia del

capitalismo, como se帽ala Polanyi y retoma Vidal-Naquet, entre otros:

鈥淓studiando el lugar que ocupa la econom铆a en las sociedades humanas, Polanyi

separaba con toda claridad la sociedad moderna de las dem谩s. En esta, la

econom铆a se ha despejado y emancipado (鈥榙isembedded鈥), convirti茅ndose

en una esfera aut贸noma. Se la puede estudiar aisladamente a partir de

conceptos formulados para su exclusiva competencia: la econom铆a es un

dominio que obedece a sus propias leyes. En las dem谩s sociedades, por

el contrario, y singularmente en las 鈥榩rimitivas鈥 y arcaicas, la econom铆a se

halla siempre m谩s o menos integrada (鈥榚mbedded鈥) en la sociedad, y en todas sus

instituciones, no es un campo separado, sentido y organizado como tal

por dicha sociedad. No se puede estudiar, pues, aisladamente, no

tiene una existencia independiente, y su funcionamiento estar谩

constantemente influido por factores sociales no econ贸micos, que le ser谩n

extra帽os鈥 (Austin y Vidal-Naquet; 1986; 22).

Parte de esto es el hecho conocido, pero no por ello

menos significativo, de que la din谩mica de clases de la historia griega y

romana fuera exclusivamente una pelea entre los ciudadanos鈥損ropietarios

y no propietarios鈥, y no entre ciudadanos y esclavos.

Los esclavos no llegaron a constituirse en una clase

verdadera; no cumplieron ning煤n rol independiente. Estaban

cruzados por dram谩ticas fragmentaciones internas que jam谩sfueron superadas.

Tengamos en cuenta, entre otras cosas, que muchos de ellos eran de origen

extranjero, sin lazos y ni siquiera una lengua en com煤n.

La pol铆tica estaba hipostasiada al punto que, para ser

propietario, primero hab铆a que ser ciudadano: 鈥淓n Atenas (鈥) los

caldereros, los alfareros y los comerciantes eran ciudadanos 鈥揷uando lo eran鈥

no tanto por su oficio como por ser hijo de un ciudadano y de una hija de

ciudadanos que estaban inscritos y reconocidos en sus fratrias y en su demos.

Weber hac铆a hincapi茅 sobre el rol que tuvo la guerra en la historia de Grecia:

la democracia griega, club pol铆tico de los ciudadanos, redistribu铆a entre sus

miembros los productos de la guerra, del tributo, de las tierras, etc茅tera鈥

(Austin y Naquet; 1986; 20/1).

Es decir: la propiedad estaba

sobre-determinada por la pol铆tica. Entre otras consecuencias, una no

menor erala despreciable apreciaci贸n que se ten铆a del trabajo humano,

una actividad considerada deshonrosa: 鈥淓n los 煤ltimos pelda帽os de la escala

[social] se encuentran las dem谩s formas de actividad econ贸mica [sacando la

agricultura], el comercio y todas las actividades llamadas 鈥榖an谩usicas鈥 y que

implican trabajo manual, como la artesan铆a. Todas ellas ser谩n consideradas indignas

del hombre de bien (鈥) el rango social de un hombre tendr铆a una

influencia decisiva sobre la ocupaci贸n que fuera a ejercer (鈥)鈥 (Austin y

Naquet; 1986; 26).

Engels se帽ala lo mismo: 鈥淟a esclavitud ya no produc铆a

lo que costaba, y por eso acab贸 por desaparecer. Pero al morir dej贸 detr谩s de

s铆 su aguij贸n venenoso bajo la forma de proscripci贸n del trabajo productivo para

los hombres libres. Tal es el callej贸n sin salida en el cual se encontraba el

mundo romano: la esclavitud era econ贸micamente imposible, y el trabajo de los

hombres libres estaba moralmente proscripto. La primera no pod铆a ya y el

segundo no pod铆a aun ser la forma b谩sica de la producci贸n. La 煤nica salida

posible era una revoluci贸n radical鈥 (Engels; 2006; 130).

鈥淩evoluci贸n鈥 que, m谩s que una revoluci贸n como tal, fue

el derrumbe del Imperio Romano y el paso al orden de los b谩rbaros, un orden m谩s

benigno: 鈥(鈥) durante esos cuatrocientos a帽os [Engels se refiere al proceso que

media entre la ca铆da del Imperio Romano de occidente y la emergencia del

feudalismo, per铆odo dominado por el colonato, R.S.] se hab铆an hecho progresos.

Si al expirar estos cuatro siglos encontramos casi las mismas clases

principales que al principio, el hecho es que los hombres que formaban estas

clases hab铆an cambiado. La antigua esclavitud hab铆a desaparecido, y hab铆an desaparecido

tambi茅n los libres depauperados que menospreciaban el trabajo por estimarlo una

ocupaci贸n propia de esclavos. Entre el colono romano y el nuevo siervo hab铆a

vivido el libre campesino franco. El 鈥榬ecuerdo in煤til y la lucha vana鈥 del

romanismo agonizante estaban muertos y enterrados. Las clases sociales del

siglo IX no se hab铆an formado con la decadencia de una civilizaci贸n agonizante,

sino entre los dolores de parto de una civilizaci贸n nueva鈥 (Engels; 2006; 134).

Engels subraya que esto se debi贸 a que los pueblos

germanos conquistadores y liberadores del Imperio Romano conservaron鈥揺n gran

parte鈥搒u antigua organizaci贸n gentil, suavizando la autoridad del hombre en la

familia y d谩ndole a la mujer un lugar m谩s elevado que la del mundo cl谩sico:

鈥(鈥) salvaron una parte del r茅gimen genuino de la gens, trasplant谩ndola al

Estado feudal bajo la forma de marcas, dando as铆 a la oprimida clase de los

campesinos, hasta bajo la m谩s cruel servidumbre de la Edad Media, una

cohesi贸n local y una fuerza de resistencia que no tuvieron a su disposici贸n los

esclavos de la antig眉edad y no tiene el proletariado moderno; 驴a qu茅

se debe sino a su barbarie, a su sistema exclusivamente b谩rbaro de colonizaci贸n

por la gens?鈥 (Engels; 2006; 135).

Agreguemos de paso que los cap铆tulos de El origen

de la familia que tratan del surgimiento del Estado en Grecia y Roma y del

mundo germ谩nico (cap铆tulos 4 al 8) operan como una suerte de an谩lisis de la

emergencia del esclavismo. Posteriormente, con la ca铆da del Imperio Romano y la

emergencia de la Edad Media (mediada por el r茅gimen semidemocr谩tico del

colonato donde los campesinos vivieron libres por algunos siglos) surge el

r茅gimen de servidumbre donde a pesar de ello se conservan lazos de solidaridad

de la antigua gens; formas de comunidad campesina que sirvieron de punto de

apoyo para sus continuos levantamientos contra los se帽ores; una forma

de asociaci贸n con la que los esclavos de la antig眉edad jam谩s pudieron so帽ar.

Muchas de estas comunidades campesinas llegaron a los

albores del siglo veinte. Por ejemplo, el caso de la comunidad rural rusa que

estudiara Marx, o los restos de la marca germana que sobreviv铆an aqu铆 y all谩 en

la Alemania del siglo XIX; lazos comunitarios vistos con

potencialidades emancipadoras.

Volviendo a nuestro argumento, la determinaci贸n en

煤ltima instancia de la econom铆a (la 鈥渃ondici贸n existencial鈥 de la producci贸n y

la reproducci贸n material para todo lo dem谩s) se hac铆a valer de una manera m谩s

mediada y sutil de lo que se piensa en las versiones vulgares del marxismo:

鈥(鈥) hay que se帽alar que los griegos no conocieron el concepto unificado de

trabajo como gran funci贸n humana que ocupa toda una serie de aspectos y de

manifestaciones diferentes. Donde nosotros reconocemos una 煤nica y gran funci贸n

productiva de valores sociales a trav茅s de m煤ltiples formas de la actividad

humana, a saber, el trabajo, los griegos ve铆an tan solo una pluralidad

de ocupaciones diversas (鈥) el trabajo no alcanz贸 nunca entre los

griegos un valor positivo intr铆nseco (Austin y Naquet; 1986; 29).

Las relaciones entre econom铆a y pol铆tica, entre

econom铆a y sociedad, eran muy distintas a las del capitalismo, a las que

tenemos naturalizadas por nuestra pr谩ctica social cotidiana. Relaciones que

deben ser apreciadas de manera concreta para no hacer proyecciones indebidas.

Pasemos ahora a las formas de propiedad. En las Formaciones

econ贸micas precapitalistas Marx realiza un sumario (pero brillante) an谩lisis

de las formas de propiedad anteriores al capitalismo (atenci贸n que se trataba

de un mero apunte, no de algo para publicar).

Este 鈥渁yuda-memoria鈥 delos a帽os 1855/9 es sin embargo

m谩s minucioso que el que presenta Engels veinte a帽os despu茅s, lo que no quita

que en El origen de la familia existan anotaciones valiosas en materia

de propiedad.

El 谩ngulo en ambos textos es diverso. En Marx el eje

del an谩lisis pasa por la separaci贸n del trabajador respecto de los medios de

producci贸n; en Engels el 谩ngulo es la vinculaci贸n entre herencia y propiedad

privada. Es decir: el foco est谩 puesto en el derecho y no en la

econom铆a.

El relato hist贸rico sobre la evoluci贸n de la

propiedad, desde la propiedad colectiva en la comunidad primitiva pasando por

las formas de propiedad de la sociedad de clases y retornando a una forma

colectiva de la propiedad (que ya ser铆a, en realidad, una no-propiedad) en la

sociedad comunista futura, es de gran valor entre otras cosas para

contextualizar el tipo de imposiciones que se hicieron valer por la

degeneraci贸n de las revoluciones anticapitalistas y/o socialistas del siglo

pasado.

Comenzando por Marx, el elemento b谩sico de su an谩lisis

pasa por la separaci贸n entre el productor directo y las condiciones de su

producci贸n; un hecho consumado en el capitalismo con la propiedad privada de

los medios de producci贸n por parte del burgu茅s (y cuyos antecedentes ya se encuentran

en la antig眉edad).

Una separaci贸n que, por lo dem谩s, se mantendr铆a en las

sociedades no capitalistas burocratizadas (el monopolio de la burocracia sobre

los medios de producci贸n estatizados): 鈥淭ratando de la g茅nesis de la producci贸n

capitalista he dicho 鈥榪ue su secreto es鈥 que hay en el fondo 鈥榣a separaci贸n

radical entre el productor y los medios de producci贸n鈥 (鈥) y que 鈥榣a base de

toda evoluci贸n es la expropiaci贸n de los cultivadores鈥 鈥 (Formas que

preceden la producci贸n capitalista), una afirmaci贸n anotada y reiterada

varias veces en sus apuntes sobre la comuna rural rusa.

Marx comienza por las formas colectivas de la

comunidad primitiva y termina por la propiedad privada capitalista. Anota

Godelier: 鈥(鈥) Marx describe siete formas diferentes de apropiaci贸n de la

tierra, es decir de la relaci贸n dominante de producci贸n entre los hombres en

las sociedades preindustriales. Estas formas se suceden hasta el modo de

producci贸n capitalista, en el cual la separaci贸n del trabajador y de

las condiciones objetivas de producci贸n es radical. El texto de Marx

se presenta, pues, como un bosquejo de la evoluci贸n de la propiedad en el seno

de la humanidad y en especial de Europa, y se integra al an谩lisis de las formas

de acumulaci贸n primitivas鈥 (Godelier; 1969; 18).

Lo que nos interesa ac谩, en todo caso, es el proceso

鈥渆volutivo鈥 que va desde la no propiedad (o propiedad colectiva) a la forma m谩s

absoluta de la propiedad que es la propiedad privada capitalista (separaci贸n

completa entre econom铆a y pol铆tica), y que desde all铆 debe 鈥渧olver鈥 v铆a la

estatizaci贸n de los medios de producci贸n y su gesti贸n verdaderamente

democr谩tica, a una forma socializada de la producci贸n, colectiva, cooperativa,

comunista, lo que en definitiva es la forma final de toda propiedad (de

los medios de producci贸n).

Apreciado desde otro 谩ngulo, la gesti贸n colectiva de

los medios de producci贸n estatizados no puede ser, no es, una forma meramente

cooperativa de la propiedad(que en definitiva es otra tanta forma de 鈥減ropiedad

privada鈥, como se帽alara Marx, aunque en este caso de un colectivo de

trabajadores), sino una forma

de propiedad mediada por el poder pol铆tico, forma que, por lo dem谩s,

no es otra cosa que un ejercicio del poder radicalmente democr谩tico, la clase

obrera organizada como clase dominante: 鈥淯na de las aportaciones de Marx 鈥搚 una

de sus originalidades para la 茅poca鈥 es, por el contrario, su muy aguda

percepci贸n de las diferencias entre las sociedades

precapitalistas y el capitalismo, en particular en lo concerniente a las formas

del poder social (鈥) la principal de esas diferencias reside en la disociaci贸n,

bajo el capitalismo,de las formas de propiedad respecto de las relaciones de

soberan铆a, mientras que la imbricaci贸n de ambas es caracter铆stica de

las sociedades precapitalistas鈥 (Artous; 2016; 39).

Imbricaci贸n que, por lo dem谩s, debe caracterizar

tambi茅n a la dictadura proletaria. La separaci贸n de la soberan铆a pol铆tica de la

clase obrera respecto dela propiedad estatizada (soberan铆a no = propiedad

estatizada) hace que el Estado obrero involucione burocr谩ticamente

hasta negarse como Estado proletario.

La propiedad com煤n, colectiva de los medios de

producci贸n modernos, la propiedad propiamente comunista, es la forma

final de toda propiedad que se niega a s铆 misma. Porque como se帽alara

agudamente Naville, y hemos reiterado muchas veces, es necesario afirmar la

propiedad s贸lo cuando se la ejerce contra alguien: cuando la propiedad es de

todos y no hace falta afirmarla contra nadie, se disuelve como tal

propiedad.

Nuestra mirada de las Formas que preceden la

producci贸n capitalista y del estudio engelsiano del pasaje de la gens al

Estado y a la propiedad privada como herramientas de explotaci贸n, nos interesa

sobre todo en la medida que echa luz sobre la experiencia del siglo pasado. Una

experiencia que demostr贸 que entre la estatizaci贸n de la propiedad (de los

medios de producci贸n) y la socializaci贸n de la producci贸n, existe un

largo y dificultoso trecho.

La propiedad estatizada ha demostrado que puede ser

fuente de nuevas imposiciones, en la medida en que el poder del Estado no est茅

en manos de la clase obrera: 鈥淢arx se dedic贸 a ese estudio [el autor se refiere

a sus apuntes sobre Morgan y otros estudiosos de la prehistoria], muy costoso

en t茅rminos de energ铆a [por la avanzada edad de Marx cuando los encar贸] (鈥). Su

objetivo era reconstruir (鈥) la secuencia probable con la cual, en el curso del

tiempo, se hab铆an sucedido los diferentes modos de producci贸n. Esa secuencia le

serv铆a tambi茅n para establecer fundamentos hist贸ricos m谩s s贸lidos para

la posible transformaci贸n comunista de la sociedad鈥 (Musto; 2018; 32).

Pasemos ahora de Marx a Engels para seguir el

razonamiento del surgimiento de la propiedad privada. Ya hemos visto c贸mo el

derecho materno es derogado por el paterno y c贸mo esto lleva al establecimiento

de la familia monog谩mica.

Lo primero que salta a la vista es la aguda

apreciaci贸n contenida en la Cr铆tica al programa de Gotha, que

caracteriza al derecho burgu茅s como 鈥渦n derecho igual para personas desiguales鈥:

鈥(鈥) de acuerdo con el principio que lo rige [Marx se refiere aqu铆 al derecho

que rige la transici贸n socialista, R.S.], el derecho igual todav铆a es

el derecho burgu茅s (鈥) este derecho igual est谩 a煤n comprimido por los

l铆mites burgueses. El derecho del productor es proporcional a la cantidad de

trabajo que suministra; la igualdad consiste en que la medida se hace

con una escala igual: el trabajo. Pero un individuo es f铆sica e

intelectualmente superior a otro y, en consecuencia, rinde m谩s trabajo en igual

tiempo o puede trabajar durante m谩s tiempo, luego para servir de medida, el

trabajo debe ser determinado con arreglo a su duraci贸n o su intensidad, pues de

otra manera cesar铆a de ser escala de medida. Este derecho igual es un

derecho desigual para trabajo desigual. No reconoce diferencias de

clase, porque todo miembro de la sociedad es un trabajador como los dem谩s, pero

admite t谩citamente como privilegio natural la desigualdad de aptitudes

individuales y por consiguiente la desigualdad de la capacidad

productiva. As铆, pues, por su contenido, como todos los derechos, es un

derecho de la desigualdad. Por su naturaleza el derecho consiste solo

en la aplicaci贸n de una misma escala de medida. Pero los individuos desiguales

(y no ser铆an individuos diferentes sino fueran desiguales) s贸lo son mensurables

con la misma escala de medida (鈥) Para evitar todas estas dificultades,

el derecho tendr铆a que ser, no igual, sino desigual鈥 (Marx; 1972;

31/2).

Una similar apreciaci贸n acerca del derecho es la que

expresa Engels cuando correlaciona 鈥揹e manera brillante鈥搇a situaci贸n de la

mujer en el matrimonio con el trabajador asalariado. Se帽ala que la igualdad

jur铆dica (jur铆dico-formal) del contrato matrimonial, esconde una

situaci贸n de desigualdad real entre marido y esposa: 鈥淓n cuanto a lo

que pasa fuera de las bambalinas jur铆dicas, en la vida real, y

c贸mo se expresa ese consentimiento, no es ello cosa que pueda inquietar a la

ley ni al legista (鈥) En el antiguo hogar comunista, que comprend铆a numerosas

parejas conyugales con sus hijos, la direcci贸n del hogar, confiada a las

mujeres, era tambi茅n una industria socialmente tan necesaria como el cuidado de

proporcionar los v铆veres, cuidado que se confi贸 a los hombres. Las cosas

cambiaron con la familia patriarcal y a煤n m谩s con la familia individual

monog谩mica. El gobierno del hogar perdi贸 su car谩cter social.

La sociedad ya no tuvo nada que ver con ello. El gobierno del hogar se

transform贸 en servicio privado; la mujer se convirti贸 en la criada

principal (鈥) La familia individual moderna se funda en la esclavitud

dom茅stica franca o m谩s o menos disimulada de la mujer, y la sociedad

moderna es una masa cuyas mol茅culas son las familias individuales (鈥) El

hombre es en la familia el burgu茅s; la mujer representa en ella al proletariado鈥

(Engels; 2006; 64).

Antes de continuar pedimos perd贸n por otra digresi贸n

respecto de la transici贸n socialista. La afirmaci贸n de que la vida real se

desarrolla tras las bambalinas jur铆dicas es 煤til metodol贸gicamente como

para entender que detr谩s de una propiedad estatizada en manos de la burocracia

(por ejemplo, en los pa铆ses no capitalistas de posguerra), sin control social

alguno, se pueden imponer relaciones de desigualdad: 鈥淪eg煤n la

doctrina oficial, vivimos en un pa铆s socialista. Esta tesis reposa sobre la

identificaci贸n de la propiedad estatal de los medios de producci贸n con la

propiedad social. El acto de nacionalizaci贸n deber铆a (aurait)

transferir la industria, los transportes y los bancos a la sociedad en pleno propietaria

y las relaciones apoyadas sobre la propiedad social ser铆an por definici贸n

socialistas. Este razonamiento parece marxista. En realidad, introduce en la

teor铆a marxista un elemento que le es completamente (fonci猫rement)

extra帽o, a saber, la concepci贸n formalista y jur铆dica de la propiedad.

La noci贸n de propiedad estatal puede disimular contenidos diferentes

respecto del car谩cter de clase del Estado鈥 (Kuron y Modzelewski, Carta

abierta al POUP).

Y estas no son meras palabras sino la experiencia

viva de algunos de los principales luchadores antiburocr谩ticos de la

Polonia de posguerra independientemente de su evoluci贸n ulterior.

Volviendo a nuestro desarrollo y respecto del problema

general de la propiedad y de la herencia en relaci贸n a la opresi贸n de la mujer,

es interesante esta sentencia: 鈥(鈥) la revoluci贸n social inminente,

transformando por lo menos la inmensa mayor铆a de las riquezas duraderas

hereditarias 鈥搇os medios de producci贸n鈥 en propiedad social, reducir谩

al m铆nimun todas esas preocupaciones de

trasmisi贸n hereditarias (鈥) En cuanto los medios de producci贸n pasen a

ser propiedad com煤n, la familia individual dejar谩 de ser la unidad econ贸mica de

la sociedad. La econom铆a dom茅stica se convertir谩 en un asunto social; el

cuidado y la educaci贸n de los hijos, tambi茅n鈥 (Engels; 2006; 65).

El relato de Engels coloca a la herencia y la

propiedad privada como subproducto de un proceso de diferenciaci贸n donde lo que

originalmente era una propiedad com煤n de la tribu, de la gens, va

transform谩ndose cada vez m谩s en la propiedad privada de una parte de

ella.

En este proceso, el pasaje al patriarcado, al derecho

paterno, es fundamental porque tiene que ver con la herencia, colocando sobre

una base clara para ella. En la familia patriarcal el derecho de herencia se

transmite por la rama paterna. Y esa herencia tiene que ver con la propiedad

que ha venido a parar al cabeza de familia.

Para asegurar esta potestad surge el derecho paterno y

la trasmisi贸n hereditaria refuerza de manera complementaria el proceso:

excedente, apropiaci贸n privada, propiedad privada, familia, derecho patriarcal,

Estado y herencia se refuerzan mutuamente en la emergencia de la

propiedad privada.

Si en Marx apreciamos el proceso de constituci贸n de la

propiedad privada de los medios de producci贸n como subproducto de la radical

separaci贸n del productor de sus medios de producci贸n, en Engels podemos decir

que apreciamos el proceso complementario del surgimiento de la

propiedad privada como subproducto de la familia monog谩mica.

3.2

La emergencia hist贸rica del Estado (o una instituci贸n 鈥渃ondenada鈥 a

desaparecer)

La aparici贸n del Estado remite tambi茅n a un proceso de

diferenciaci贸n concomitante con la aparici贸n del excedente y la propiedad

privada. En la gens exist铆a una autoridad ganada libremente y generalmente en

manos de alguno de sus integrantes de mayor edad. Se valorizaba la experiencia

y las asambleas de tribu eran una suerte de instituci贸n colectiva pre-pol铆tica.

La 鈥渄emocracia consensual鈥 como forma institucional

pre-pol铆tica correspond铆a a una asamblea donde se trataban mayormente los

litigios y conflictos entre miembros de la tribu (colectivo de gens) en la

medida que, por el car谩cter colectivo de esta sociedad, una ofensa de un

miembro de una gens a otra era muchas veces considerada como una ofensa de toda

la gens (algo que ya hemos se帽alado).

As铆 las cosas, mucho de lo que se trataba en dichas

asambleas tend铆a a resolverse por consenso; por una voluntad que se manifestaba

m谩s por una serie de gestos colectivos que por voto individual, que no exist铆a.

Sin embargo, una combinaci贸n de elementos, entre ellos

la aparici贸n del excedente, la apropiaci贸n privada del mismo, el pasaje del

derecho materno al paterno, la tendencia a la creaci贸n de aristocracias que

tienen a monopolizar el ejercicio del poder pol铆tico o pre-pol铆tico, la

cristalizaci贸n de una serie de tareas colectivas como instituciones separadas

del colectivo y monopolizadas por dicha 鈥渁ristocracia鈥, la tendencia a heredar

no solo los bienes sino tambi茅n ciertos cargos de jerarqu铆a, etc茅tera, es

lo que va decantando en la emergencia de la forma estatal.

Resumiendo: hay dos v铆as complementarias de

surgimiento del Estado. Una v铆a es la aparici贸n del excedente y la

propiedad privada que va produciendo una diferenciaci贸n social en el seno de

las comunidades. La otra 鈥揷omplementaria e imbricada con la primera鈥 es la que

tiene que ver con el monopolio de la autoridad: aquellas personas que se

encuentran al frente de la tribu, de alguna manera, por 鈥渉erencia鈥, van legando

ese lugar de autoridad de padres a hijos, gener谩ndose una forma

鈥渁ristocr谩tica鈥, cerrada de autoridad, que exclu铆a y oprim铆a al resto de la

poblaci贸n.

La confluencia de estos dos procesos

que van produciendo diferenciaciones econ贸micas y pol铆ticas en el seno de una

comunidad antes indiferenciada, y que a la vez van generando un excedente

econ贸mico que posibilita que una parte de la sociedad pueda especializarse en

tareas no productivas, es lo que lentamente va dando lugar al Estado.

Las definiciones te贸ricas est谩n bastante claras lo

mismo que el proceso en general. Lo que es materia de investigaci贸n

antropol贸gica m谩s concreta son precisamente estas v铆as en tanto que desarrollos

hist贸rico-concretos, am茅n de las l铆neas evolutivas diferenciadas, porque, como

sabemos, antes o en paralelo al Estado esclavista se tuvo el despotismo

oriental, tambi茅n con manifestaciones m谩s o menos universales en todo el orbe

(del imperio incaico pasando por Egipto, la civilizaci贸n creto-mic茅nica,

Persia, la India y China).

Pero lo que nos interesa aqu铆 no son tanto estas

formaciones estatales ya definidas, sino el proceso hist贸rico de diferenciaci贸n

que llev贸 de las formaciones sociales no estatales a las estatales: 鈥淓n el Anti-Dh眉ring,

Engels suger铆a la existencia de dos v铆as para el desarrollo de las relaciones

de servidumbre y la aparici贸n del Estado. Una, la del cambio gradual de

los poderes de funciones de ciertos individuos en poderes de explotaci贸n.

Es la v铆a que lleva al despotismo oriental. Dura tanto como las antiguas

comunidades, es decir, milenios鈥.

鈥淧ero al lado de este proceso de formaci贸n de clases,

tiene lugar otro. En los pa铆ses donde la antigua propiedad com煤n del suelo se

hab铆a ya desintegrado, o al menos donde el cultivo en com煤n hab铆a cedido el

paso al cultivo separado de parcelas de tierra a cargo de las familias

respectivas, la producci贸n se hab铆a desarrollado hasta el punto en que la

fuerza de trabajo de un hombre pod铆a producir m谩s de lo necesario para su

subsistencia. La fuerza de trabajo adquiere un valor. Se invent贸 la

esclavitud鈥 (Godelier; 1975; 110).

Godelier aclara enseguida que si Engels desarroll贸 en El

origen de la familia solamente la segunda v铆a, la del Estado esclavista,

esto no tiene que ver con que hubiera perdido de vista el despotismo oriental

sino solamente con que esta v铆a hab铆a sido hist贸ricamente la m谩s

directa hacia la 鈥渃ivilizaci贸n鈥.

Continuando con las digresiones respecto de la

transici贸n socialista, como 鈥渘ota al pie鈥 respecto de la burocratizaci贸n del

Estado obrero y parafraseando a Christian Rakovsky cuando se帽ala las

diferenciaciones pol铆ticas que dan lugar a las sociales (emergencia de la

burocracia que se aprovecha del monopolio del poder), Godelier puntualiza

agudamente: 鈥(鈥) en 1890, en una carta a C. Schmidt [27 de octubre de 1890],

Engels retoma la idea de que el Estado aparece cuando aquellos que

estaban al servicio de su comunidad transformaban su poder de funci贸n en poder

de explotaci贸n鈥 (Godelier, 1975; 110).

Godelier cita las tres formas en que condensa

Engels la transici贸n al Estado: 鈥淎tenas presenta la forma m谩s pura,

m谩s cl谩sica. Aqu铆 el Estado, que toma la preponderancia, nace directamente de

los antagonismos de clase que se desarrollan en el interior mismo de la

sociedad gentilicia. En Roma, la sociedad gentilicia pasa a ser una sociedad

cerrada, en medio de una plebe numerosa que queda fuera de ella, privada de

derechos pero abrumada de deberes; la victoria de la plebe da al traste con la

antigua organizaci贸n gentilicia; erige sobre sus ruinas el Estado, en el que la

aristocracia gentilicia y la plebe pronto desaparecer谩n totalmente. Por 煤ltimo,

en los germanos (vencedores) del Imperio Romano, el Estado nace directamente de

la conquista de vastos territorios extranjeros, que la organizaci贸n gentilicia

no ofrece modo alguno de dominar鈥 (Engels citado por Godelier; 1975; 108).

La cl谩sica definici贸n engelsiana del Estado es la que

aparece en el 煤ltimo cap铆tulo de El origen de la familia: 鈥(鈥) el

Estado no es de ning煤n modo un poder impuesto desde afuera de la sociedad;

tampoco es 鈥榣a realidad de la idea moral鈥, ni 鈥榣a imagen y la realidad de la

raz贸n鈥, como afirma Hegel. Es m谩s bien un producto de la sociedad cuando llega

a un grado de desarrollo determinado; es la confesi贸n de que esa

sociedad se ha enredado en una irremediable contradicci贸n consigo misma y est谩

dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar.

Pero a fin de que esos antagonismos, esas clases con intereses econ贸micos en

pugna no se devoren a s铆 mismas y no consuman a la sociedad en una lucha

est茅ril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la

sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los l铆mites del

鈥榦rden鈥. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por

encima de ella y se divorcia de ella m谩s y m谩s, es el Estado鈥 (Engels;

2006; 146).

En todo caso, lo que podr铆amos agregarle a esta

definici贸n de Engels es lo que la misma supone: que el Estado es un

producto hist贸rico; un fen贸meno que aparece en determinado momento del

desarrollo hist贸rico y que, por lo tanto, como fen贸meno hist贸rico, como un

fen贸meno de que depende de los antagonismos presentes en la sociedad, de cesar

estos antagonismos el Estado tambi茅n cesa.

Junto con esto, hay otro aspecto en que el Estado es

una formaci贸n hist贸rica: en el sentido de que no existe un 鈥淓stado鈥

como tal sino Estados, variadas formas hist贸ricas de Estado donde,

por lo dem谩s, las relaciones entre econom铆a y pol铆tica, entre Estado, derecho y

sociedad, sus interrelaciones mutuas, var铆an seg煤n las circunstancias.

Y eso es as铆 aun cuando, en definitiva, el Estado se

derive鈥搒e sostenga materialmente, m谩s bien鈥揹e ciertas relaciones de apropiaci贸n

de la naturaleza, de cierta relaci贸n metab贸lica con la naturaleza; lo

que supone tanto fuerzas productivas determinadas como relaciones de producci贸n

determinadas.

Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado sea

siempre una 鈥渞elaci贸n dependiente鈥, pasiva, que s贸lo 鈥渞efleja鈥 la estructura

social. Como ya hemos dicho, no solamente que el Estado react煤a muchas veces

sobre los elementos estructurales para producir una totalidad nueva

(capitalismo de Estado, Estado burocr谩tico, despotismo oriental, etc茅tera) sino

que, por lo dem谩s, las propias formas de Estado surgen de una historia

concreta: las relaciones entre econom铆a, Estado, derecho y pol铆tica

tienen caracter铆sticas hist贸rico-concretas que son propias en cada

caso(relaciones que en las sociedades pre-capitalistas se encuentran

鈥渇usionadas鈥 lo mismo que en la transici贸n socialista).

De cualquier manera, lo que aqu铆 nos interesa es sobre

todo dar cuenta del proceso hist贸rico que dio lugar al surgimiento del Estado;

c贸mo Engels identifica su emergencia hist贸rica en los diversos casos. Se帽ala

que a diferencia de la antigua organizaci贸n gentilicia basada en los lazos

consangu铆neos, el Estado se caracteriza por la agrupaci贸n de s煤bditos

seg煤n divisiones territoriales: 鈥淓l territorio no se hab铆a movido,

pero los hombres s铆鈥, en el sentido de que los desarrollos hist贸ricos rompieron

las formaciones de gens y mezclaron a las personas: 鈥(鈥) en anteriores

cap铆tulos hemos visto cu谩n porfiadas y largas luchas fueron menester antes de

que en Atenas y en Roma pudiera sustituir a la antigua organizaci贸n gentilicia

(Engels; 2006; 146/7).

El segundo rasgo caracter铆stico del Estado es

la instituci贸n de una 鈥渇uerza p煤blica鈥 que ya no es el pueblo armado.

Fuerza p煤blica que se hace menester porque con la divisi贸n de la sociedad en

clases sociales ya no es posible 鈥損or razones obvias鈥 una organizaci贸n armada

espontanea de la poblaci贸n. Por ejemplo, el ej茅rcito popular de la 鈥渄emocracia

ateniense鈥 era una fuerza p煤blica aristocr谩tica contra los esclavos, e incluso,

para mantener a raya a los propios ciudadanos (ricos y pobres), se hizo

necesario tambi茅n una polic铆a.

Engels identifica una tercera caracter铆stica general: los

impuestos, necesarios para sostener esa fuerza p煤blica. Due帽os de la

fuerza p煤blica y del derecho de recaudar los impuestos, los funcionarios, antes

贸rganos de la sociedad, aparecen ahora situados por encima de esta.

El respeto que se tributaba libre y voluntariamente a los 贸rganos de la

constituci贸n gentilicia, ya no les basta: veh铆culos de un poder que se ha hecho

extra帽o a la sociedad, necesitan hacerse respetar por medio de las

leyes de excepci贸n (Engels).

Engels hace una serie de desarrollos para finalmente

afirmar que el Estado no ha existido eternamente, que, como sabemos, durante las

nueve d茅cimas partes de la historia la humanidad se las arregl贸 sin Estado

alguno, y que con la desaparici贸n de las clases sociales desaparecer谩

inevitablemente el Estado: 鈥淟a sociedad, reorganizando de un modo nuevo la

producci贸n sobre la base de una asociaci贸n libre de productores iguales,

enviar谩 toda la m谩quina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder,

al museo de antig眉edades, junto a la rueca y el hacha de bronce鈥

(2006; 149).

Una cita hermosa a la cual podr铆amos agregarle que la

tarea de la desaparici贸n del Estado y de la asociaci贸n libre de los productores

iguales se ha revelado m谩s compleja de lo que Marx y Engels supon铆an.

Porque la tarea de la transici贸n socialista requiere,

como condici贸n, la elevaci贸n verdadera de la clase obrera a clase

dominante. Requiere que la dictadura proletaria sea, efectivamente y

como quer铆a Marx, la clase obrera organizada como clase dominante o, como

quer铆a Lenin, no tanto un Estado en el sentido pleno del t茅rmino, sino

un semi-Estado proletario.

En ausencia 鈥搊 imposible 鈥渧ac铆o social鈥濃 de esto

(Moshe Lewin), lo que aparece es una burocracia que en casos determinados como

la ex URSS dio lugar, no a la desaparici贸n del Estado, sino a lo contrario: la

emergencia del s煤per-Estado de la burocracia; lejos de disolverse el Estado en

la dictadura proletaria, la dictadura proletaria dio lugar al Estado

burocr谩tico (Naville).

Una cita cl谩sica de Engels a este respecto la

encontramos en la carta que le enviara a August Bebel el 18/28 de marzo de

1875: 鈥淟a Comuna [de Par铆s] no era ya un Estado en el sentido propio de

la palabra. Me gustar铆a sugerir que la palabra 鈥楨stado鈥 fuera por

todas partes reemplazada por 鈥Gemeinwesen鈥, esta bella palabra antigua

alemana que corresponde al vocablo franc茅s 鈥榗om煤n鈥 [comunidad,

R.S.] (Godelier; 1975; 108).

Una pista cl谩sica de la cr铆tica al estatismo (al

鈥渟ocialismo de Estado鈥) como falso 鈥渟ocialismo鈥, la encontramos en una cr铆tica

brillante de Engels en el Anti-Dh眉ring: 鈥(鈥) desde que Bismarck se

dedic贸 tambi茅n a estatizar, se ha producido un cierto falso socialismo

鈥搎ue ya en algunos casos ha degenerado en servicio al Estado existente鈥para

el cual toda estatizaci贸n, incluso la bismarckiana, es sin m谩s socialista.

La verdad es que si la estatizaci贸n del tabaco fuera socialista, Napole贸n y

Metternich deber铆an contarse entre los fundadores del socialismo. Cuando el

Estado belga construy贸 sus propios ferrocarriles por motivos pol铆ticos y

financieros muy vulgares, o cuando Bismarck estatiz贸 sin necesidad econ贸mica

alguna las l铆neas f茅rreas principales de Prusia, simplemente para tenerlas

mejor preparadas para la guerra y poder aprovecharlas mejor militarmente, as铆

como para educar a los funcionarios de los ferrocarriles como borregos

electorales del gobierno y para procurarse, ante todo, una fuente de ingresos nueva

e independiente de las decisiones del parlamento, en ninguno de esos

casos se dieron directa o indirectamente pasos socialistas. De serlo

estos, tambi茅n ser铆an instituciones socialistas la Real Compa帽铆a de Navegaci贸n,

las Reales Manufacturas de Porcelana y hasta los sastres de compa帽铆a del

ej茅rcito鈥 (Engels; Ant铆doto-Gallo Rojo; 313).

Engels le da importancia al trabajo de Morgan sobre la

gens se帽alando que ah铆 se ten铆a el ejemplo de una sociedad que no conoc铆a a煤n

el Estado; era la demostraci贸n f谩ctica de que la sociedad pod铆a

pas谩rsela sin 茅l: 鈥溌dmirable constituci贸n esta de la gens, con toda

su ingenua sencillez! Sin soldados, gendarmes ni polic铆a, sin nobleza, sin

reyes, gobernadores, prefectos o jueces, sin c谩rceles ni procesos, todo

marcha con regularidad [sobre la base de las costumbres, podr铆amos

decir con Lenin, R.S.]. Todas las querellas y todos los conflictos los zanja la

colectividad a quien conciernen la gens o la tribu, o las diversas gens entre

s铆; s贸lo como 煤ltimo recurso, rara vez empleado, aparece la venganza, de la

cual no es m谩s que una forma civilizada nuestra pena de muerte, con todas las

ventajas y todos los inconvenientes de la civilizaci贸n鈥 (Engels; 2006; 84).

Hacia el final de El origen de la familia, en

el brillante cap铆tulo de 鈥淏arbarie y civilizaci贸n鈥, Engels retoma sobre el

surgimiento del Estado: 鈥淓n todos los estadios anteriores de la sociedad, la

producci贸n era esencialmente colectiva y el consumo se efectuaba tambi茅n bajo

un r茅gimen de reparto directo de los productos, en el seno de peque帽as o

grandes colectividades comunistas. Esa producci贸n colectiva se realizaba dentro

de los m谩s estrechos l铆mites, pero llevaba aparejado el dominio de los

productores sobre el proceso de producci贸n y sobre su producto. Y

mientras la producci贸n se efectu贸 sobre esta base, no pudo sobreponerse a los

productores, ni hacer surgir frente a ellos el espectro de poderes

extra帽os, cual sucede regular e inevitablemente en la civilizaci贸n鈥

(Engels; 2006; 149).

De ah铆 que la emergencia del Estado sea producto, en

una de sus dos v铆as, de la aparici贸n del excedente a partir del desarrollo de

la producci贸n social: la conquista de un desarrollo m谩s elevado de las

fuerzas productivas.

Con el r茅gimen de la sociedad de clases 鈥渓a

civilizaci贸n ha realizado cosas de las que distaba much铆simo de ser capaz la

sociedad gentilicia. Pero las ha llevado a cabo poniendo en movimiento

los impulsos y pasiones m谩s viles de los hombres y a costa de sus mejores

disposiciones. La codicia vulgar ha sido la fuerza motriz de la

civilizaci贸n desde sus primeros d铆as hasta hoy; su 煤nico objetivo determinante

es la riqueza, otra vez la riqueza y siempre la riqueza, pero no la de la

sociedad, sino la de tal o cual miserable individuo鈥 (Engels; 2006; 151).

鈥淪iendo la base de la civilizaci贸n la explotaci贸n de

una clase por otra, su desarrollo se opera en una constante

contradicci贸n. Cada progreso de la producci贸n es al mismo tiempo un

retroceso en la situaci贸n de la clase oprimida, es decir, de la inmensa mayor铆a

(鈥) se introduce una hipocres铆a convencional que no conoc铆an

las primitivas formas de sociedad ni aun en los primeros grados de civilizaci贸n

(Engels; 2006; 152).

Engels insiste en que la grandeza del r茅gimen de la

gens, pero tambi茅n su limitaci贸n (se aprecia que no hay un gramo de

romanticismo en sus definiciones), es que en ella no tienen cabida ni la

dominaci贸n ni la servidumbre, pero tampoco existe un elevado grado de

desarrollo de las fuerzas productivas.

En cuanto estas comienzan a desarrollarse, aparecen

las relaciones de desigualdad. No porque estas fueran intr铆nsecas sino porque,

en ese limitado grado de desarrollo, deb铆an derivar en desigualdades (para el

estadio de la 鈥渁bundancia鈥 deb铆a esperarse aun a todo un desarrollo hist贸rico).

Limitaci贸n y servidumbre, lamentablemente, dado el

bajo grado de desarrollo de las fuerzas productivas, fueron otras tantas

condiciones para el desarrollo mismo: 鈥淯n trabajo tan variado ya no pod铆a ser

cumplido por un solo individuo y se produjo la segunda gran divisi贸n del

trabajo; los oficios se separaron de la agricultura. El

constante crecimiento de la producci贸n, y con ella la productividad del

trabajo, aument贸 el valor de la fuerza de trabajo del hombre;

la esclavitud, aun en Estado naciente y espor谩dico en el anterior estadio, se

convirti贸 en un elemento esencial del sistema social (鈥) Al escindirse la

producci贸n en dos ramas principales 鈥搇a agricultura y los oficios manuales鈥, naci贸

la producci贸n directa para el cambio, la producci贸n mercantil, y con ella el

comercio (鈥)鈥 (2006; 141).

En definitiva, una sociedad humana que surge del

esfuerzo cooperativo, que no conoce ni la explotaci贸n social ni la dominaci贸n

pol铆tica pero que para desarrollar fuerzas productivas termina dando lugar a

una y otra, tiene una tendencia, que m谩s bien es una posibilidad fundada en

razones materiales, a 鈥渃errar el c铆rculo鈥: superar el estadio prehist贸rico en

el cual a煤n nos encontramos 鈥損rehistoria en el sentido marxista de subsistencia

de relaciones de desigualdad鈥 y abrir la verdadera historia que comienza con la

abolici贸n de la explotaci贸n de una persona por otra, de una clase por otra,

abolici贸n que de aqu铆 en m谩s deber谩 cuidar tambi茅n las justas relaciones

metab贸licas con la naturaleza, so pena de que la f贸rmula hist贸rica de

socialismo o barbarie, f贸rmula que tanta demostraci贸n cient铆fica encontr贸 en

los avatares de 煤ltimo siglo, se transforme hoy en una expresi贸n corregida y

aumentada de socialismo o barbarie social y ecol贸gica capitalista.

****

4.

La humanidad se hizo 鈥搚 se hace- asi misma.

4.1

Temporalidad hist贸rica y lucha pol铆tica

Yendo ahora al 煤ltimo punto de nuestro ensayo y

tomando el desarrollo hist贸rico a escala de la experiencia de los pueblos

prehist贸ricos, parece universal una din谩mica de largos per铆odos de

estancamiento (estasis) seguidos por momentos de cambios bruscos: una

aceleraci贸n de los tiempos.

Krader subraya que los escritos etnol贸gicos de Marx

parten del estudio de la sociedad primitiva; conducen a una historia de la

evoluci贸n de la humanidad. Un abordaje que arranca desde un 谩ngulo filos贸fico

en su juventud y se va haciendo cada vez m谩s emp铆rico, concreto, en su adultez.

La l贸gica del desarrollo prehist贸rico parece ser una

lent铆sima acumulaci贸n de cambios imperceptibles, largu铆simos e inconmensurables

per铆odos medidos en millones de a帽os donde todo parece igual, combinados con

momentos de quiebre, una brusca aceleraci贸n apreciable en tiempos cada vez m谩s

cortos: los millones de a帽os de 鈥渆stancamiento鈥 se transforman en

modificaciones a escala de decenas de miles de a帽os, miles de a帽os propiamente dichos

e, incluso, centenares de a帽os, lo que para la escala del tiempo prehist贸rico

son como instantes de la temporalidad que nos es contempor谩nea: 鈥淟os per铆odos

caracterizados por la lentitud de sus transformaciones alternan con otros de

cambios r谩pidos. Este esquema, que fue 煤til y realmente encerraba una teor铆a

explicativa de la alternancia del cambio r谩pido y lento, no es sino la

teor铆a combinada de evoluci贸n y revoluci贸n en la sociedad鈥 (Krader;

1988; 11).

Neil Faulkner va en el mismo sentido al referirse a la

obra de Gordon Childe: 鈥淐hilde introdujo varios matices importantes 鈥榥o

ortodoxos鈥 al esquema de Morgan-Engels (鈥) rechaz贸 con firmeza la idea de

evoluci贸n social humana como una progresi贸n ascendente gradual y tranquila, y

plante贸dos cortes revolucionarios en esa secuencia, comparables en

cuanto a su significaci贸n a la Revoluci贸n Industrial que hab铆a dado origen al

capitalismo moderno. Uno era la Revoluci贸n Neol铆tica, que marc贸 la transici贸n

de la caza y la recolecci贸n a una existencia basada en el cultivo y el pastoreo

[12.000 a帽os AC, R.S.]; el otro, la Revoluci贸n Urbana [6.000 a帽os AC, R.S.],

que marc贸 la transici贸n siguiente a la 鈥榗ivilizaci贸n鈥 basada en las ciudades. Esto

implicaba que a largos per铆odos de estancamiento relativo pod铆an sucederle

repentinos saltos hacia adelante鈥 (Faulkner; 2008).

Este desarrollo 鈥減untuado鈥, 鈥渜uebrado鈥 del proceso

hist贸rico parece obvio, aunque quiz谩s requiera un tratamiento ulterior que

rompa con cualquier criterio teleol贸gico: 鈥(鈥) las focas revelan

un n煤mero incontable de especies, g茅neros y hasta familias, cuya supervivencia

se ha frustrado, a pesar de que en su momento estuvieran colocados a la cabeza

de la jerarqu铆a evolutiva鈥 (Childe; 1989; 21).

Y en el mismo sentido se pronuncia Harman: 鈥淪贸lo si

uno ve lo hechos en este sentido [se refiere a lo que venimos se帽alando en

materia de temporalidades hist贸ricas diversas, R.S.] puede explicarse porqu茅

nuestra especie alcanz贸 sus plenas capacidades s贸lo 35.000 a帽os atr谩s para

desenvolver todo un nuevo rango de tecnolog铆as. La explicaci贸n reposa en los

dos millones de a帽os de acumulaci贸n evolutiva, con el trabajo en cada

estadio empujando la adaptaci贸n de la mano, una mayor sociabilidad y un cerebro

m谩s grande鈥.

鈥淵 en cada estadio, la adaptaci贸n de la mano, la mayor

sociabilidad y el cerebro m谩s grande hicieron posible m谩s avanzadas formas de

trabajo. Pero todo esto hace del trabajoel verdadero eslab贸n perdido en

la historia de la evoluci贸n humana, como Engels correctamente

insisti贸鈥 (鈥淓ngels and theoriginis of humane society鈥).

En cualquier caso, lo que es pol茅mico en relaci贸n al

abordaje de la temporalidad hist贸rica en el Engels del AntiDh眉ring (no

tanto en El origen de la familia),es una utilizaci贸n abusiva del

concepto de necesidad econ贸mica: 鈥(鈥) la burgues铆a es una clase que

(鈥) prueba ya ser incapaz de seguir dominando las fuerzas productivas que han

crecido m谩s de lo que su poder abarca; una clase bajo cuya direcci贸n la

sociedad corre hacia la ruina como una locomotora cuyo maquinista fuera

demasiado d茅bil para abrir la bloqueada v谩lvula de escape. Dicho de otro modo:

aqu茅l fen贸meno se debe a que (鈥) las fuerzas productivas producidas por el

moderno modo de producci贸n capitalista (鈥) ha entrado en hiriente contradicci贸n

con aquel modo de producci贸n mismo, y ello hasta tal punto que tiene que

producirse una subversi贸n de los modos de producci贸n (鈥), si es que la entera

sociedad moderna no tiene que perecer. La certeza de la victoria del

socialismo moderno se basa en ese hecho material y tangible que se

impone con irresistible necesidad y en forma m谩s o menos clara

a las cabezas de los proletarios explotados (鈥)鈥 (Engels; Ant铆doto-Gallo rojo;

180).

Es verdad que la afirmaci贸n engelsiana tiene las

caracter铆sticas de ser un 鈥済iro literario鈥 para darle fuerza a la argumentaci贸n

sobre las potencialidades emancipadoras del proletariado. Adem谩s, Walter

Benjam铆n parece haber esbozado casi un calco de este p谩rrafo en sus famosas Tesis

sobre el concepto de la historia; unas tesis anti deterministas

por antonomasia.

Sin embargo, si la cita subraya correctamente que bajo

la conducci贸n burguesa la sociedad marcha hacia la ruina, la

complejidad en el desarrollo de la conciencia obrera 鈥揳s铆 como en

otros tantos desarrollos鈥se demostr贸 much铆simo mayor de lo que

esperaban nuestros fundadores.

En otros p谩rrafos de la obra citada se aprecian problemas

semejantes. Engels desarrolla una sugerente reflexi贸n demostrando que la base

material de cualquier poder, su justificaci贸n, es que cumpla una

funci贸n necesaria; de no ser as铆, terminar谩 derrumb谩ndose.

Pero nuevamente un manejo demasiado abusivo de la

cuesti贸n podr铆a dejarlo todo librado a la 鈥渘aturaleza de las cosas鈥濃perdi茅ndose

de vista el rol insustituible de la lucha de clases.

De ah铆 que muchas de sus afirmaciones se hayan

interpretado de manera 鈥渘aturalista鈥 (las cosas avanzar铆an espont谩neamente cual

proceso natural 鈥揃ernstein y Kautskydixit鈥)en menoscabo de

la lucha pol铆tica: 鈥(鈥) cuando 鈥揳parte de los casos de conquista鈥 el

poder estatal interno de un pa铆s entra en contraposici贸n con su desarrollo

econ贸mico (鈥) la lucha ha terminado siempre con la ca铆da del poder pol铆tico. Sin

excepciones e inflexiblemente, la evoluci贸n econ贸mica se ha abierto camino鈥

(Engels; Ant铆doto-Gallo Rojo; 208).

Es verdad que Engels coloca a la lucha en el medio de

los desarrollos. Sin embargo, la sentencia final es tan categ贸rica que ha dado

lugar a malinterpretaciones a pesar de la justeza de la argumentaci贸n general:

un poder pol铆tico que se contraponga a las necesidades del desarrollo

hist贸rico, termina por sucumbir.

El 鈥減eque帽o鈥 problema aqu铆 es para qu茅 lado sucumbe, y

eso ya depende de la lucha: puede dar lugar a desarrollos progresivos

como regresivos. No existe nada predeterminado: depende de la

lucha de clases.

Este proceso es tanto m谩s complejo porque, como

acabamos de se帽alar, el desarrollo no siempre encuentra salida: la dial茅ctica

hist贸rica es tanto el socialismo como la barbarie. Adem谩s, por lo general, la

pol铆tica no act煤a instant谩neamente: la revoluci贸n suele llegar de manera

鈥減rematura鈥 o tard铆a (Bensa茂d es agudo cuando plantea que las revoluciones

siempre llegan a 鈥渄estiempo鈥).

Como digresi贸n, pongamos un ejemplo de c贸mo esta

ruptura con el mecanicismo puede llevar para el otro lado: ser incapaz de

apreciar cualquier l贸gica en el desarrollo hist贸rico, cualesquiera

l铆neas de tensi贸n y/o posibilidades hist贸rico-objetivas.

Es el caso de Karol Modzelewsky, luchador polaco

antiburocr谩tico recientemente fallecido que ya hemos citado en este ensayo, que

lleva demasiado lejos su ruptura con el marxismo afirmando que no existen leyes

tendenciales hist贸ricas.

Para 茅l la perspectiva hist贸rica que preside nuestra

茅poca, socialismo o barbarie, 鈥渘o significa nada鈥. Am茅n de cuestionar la

palabra 鈥渂arbarie鈥, no ve ning煤n curso hist贸rico determinado; en la

historia dominar铆a el puro azar. Una concepci贸n rastreable en

pensadores ultra-liberales y antimarxistas como Karl Popper, que se pusieron de

moda en Polonia luego de la derrota del sindicato Solidaridad en 1981.

De ah铆 que afirme que la perspectiva de socialismo o

barbarie 鈥渘o le significa nada鈥 en la medida que no ve 鈥渘ing煤n curso hist贸rico

determinado鈥.

Aqu铆 ya se pasa de 鈥渞evoluciones鈥, porque no se trata

de un curso hist贸rico mec谩nicamente determinado sino de ciertas tendencias

reales impl铆citas en los mecanismos socioecon贸micos actuantes 鈥搇as relaciones

de explotaci贸n del hombre por el hombre y toda su l贸gica interna鈥; perderlas de

vista significar铆a caer en un 鈥渞elativismo hist贸rico鈥 que imposibilitar铆a

cualquier an谩lisis, cualquier previsi贸n, cualquier estudio de tendencias,

cualquier alternativa hist贸ricamente determinada, cualquier lucha

pol铆tica fundada material y cient铆ficamente.

El materialismo hist贸rico requiere de un abordaje que

es como 鈥渦n camino de ida y vuelta鈥. El camino de ida es el planteamiento de

sus trazos generales, la determinaci贸n materialista de la historia. La vuelta,

no perder de vista nunca la dial茅ctica,el an谩lisis concreto de la situaci贸n

concreta, circunstancias que siempre introducen matices en la operaci贸n

de las leyes generales.

La pol铆tica react煤a sobre la econom铆a y muchas veces establece

una 鈥減roducci贸n verdaderamente pol铆tica鈥(como se帽alara el fil贸sofo

marxista franc茅s GeorgesLefebvre). Por 鈥減roducci贸n verdaderamente pol铆tica鈥 nos

referimos a la eficacia que, en circunstancias determinadas, posee la pol铆tica

para afectar 鈥渆structuralmente鈥 la econom铆a (por ejemplo, el capitalismo de

Estado o la p茅rdida del poder de la clase obrera que transforma el Estado en

burocr谩tico).

Claro que, por otra parte, y en relaci贸n a la

problem谩tica del progreso, tampoco se trata de caer en una apreciaci贸n

relativista: 鈥淓l progreso puede definirse como la acumulaci贸n de conocimientos

efectivos que posibilita un mejor control sobre la naturaleza, un aumento de la

productividad del trabajo y una mayor provisi贸n de recursos econ贸micos

disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Dado que Childe rechazaba

la idea de una naturaleza fija e inmutable y de leyes universales del

desarrollo social que pudieran dar origen a un impulso permanente hacia el

progreso (鈥) se vio obligado a negar la inevitabilidad del progreso. A lo largo

de cientos de miles de a帽os, por ejemplo, los habitantes europeos de la Edad de

Piedra no hicieron 鈥榩rogreso鈥 alguno visible y usaron las mismas herramientas

de simple pedernal en todo ese tiempo (鈥) Es s贸lo el capitalismo el que

establece el cambio como norma, seg煤n el famoso pasaje de Marx en el Manifiesto

comunista (鈥) El progreso en las sociedades pre-capitalistas, por tanto,

era accidental, contingente y dependiente de eventos excepcionales, y resultaba

frecuentemente obstaculizado por 鈥榗ontradicciones internas y externas鈥

(Faulkner; 2008).

El

origen de la familia

trata de las instituciones sociales puestas en pie por el desarrollo humano,

sus relaciones de sociabilidad: la gens, las formas de familia, las originarias

relaciones de consanguinidad, la aparici贸n del excedente, el pasaje de la caza,

la pesca y la recolecci贸n al sedentarismo agr铆cola y la domesticaci贸n de

animales; el pasaje de la propiedad colectiva, m谩s o menos natural, a las

formas de apropiaci贸n privada, de la asamblea comunal a las primeras formas de

Estado, etc茅tera.

Debido a la pol茅mica contra el idealismo de Dh眉ring, Engels

corre el riesgo, como venimos subrayando, de dar a entender un

desarrollo espont谩neo por la sola presi贸n econ贸mica: 鈥(鈥) as铆 tambi茅n

la gran industria, una vez plenamente formada, entra en conflicto con los

l铆mites a las cuales la reduce el modo de producci贸n capitalista. Las nuevas

fuerzas productivas han rebasado ya la forma burguesa de su aprovechamiento, y

este conflicto entre fuerzas productivas y modos de producci贸n no es un

conflicto nacido en la cabeza de los hombres (鈥) sino que existe en los hechos,

objetivamente, fuera de nosotros, independientemente de la voluntad y

el hacer de los hombres mismos que lo han producido鈥 (Engels;

Ant铆doto-Gallo Rojo; 302).

Si el choque entre fuerzas productivas y relaciones de

producci贸n se produce 鈥渙bjetivamente鈥 (sin olvidarnos del parejo desarrollo de

fuerzas destructivas como se puede ver hoy en la crisis ecol贸gica de la

humanidad), su resoluci贸n no puede ser 鈥渋ndependiente de la voluntad y el hacer

de los hombres mismos que lo han producido鈥, lo cual es una

contradicci贸n en los t茅rminos: si los hombres lo han producido, no

puede ser algo que ocurra independientemente de su hacer (atenci贸n que no

excluimos una traducci贸n defectuosa en la edici贸n que tenemos a mano).

Puede ser, s铆, y de hecho suele serlo, independiente

de su conciencia, de las representaciones de los que protagonizan la lucha, que

es otra cosa.

Pero independiente de su voluntad y su hacer,

repetimos, de ninguna manera. Porque entonces los hombres y las

mujeres, la humanidad explotada y oprimida, ser铆an meros aut贸matas, lo

cual es una de las caracter铆sticas del marxismo mec谩nico o 鈥渟ociologizado鈥.

Un lastimoso ejemplo de este tipo de mecanicismo es el

famoso texto de Plejanov, El lugar del hombre en la historia, que si

bien debate contra el subjetivismo de los Narodniky, es irremediablemente

objetivista y unilateral; un texto deleso marxismo revolucionario

(de leso marxismo militante) en el que se funda Isaac Deutscher, por ejemplo,

para criticar la Historia de la Revoluci贸n Rusa, de Le贸n Trotsky, por

el lugar otorgado a Lenin en la misma鈥

Dejamos anotado aqu铆 el interesante tratamiento

quehace John Bellamy Foster sobre Epicuro y el espacio dejado a la

libertad humana por este gran fil贸sofo materialista de la antig眉edad.

Foster subraya c贸mo Marx recupera este 谩ngulo no determinista en sus tesis de

doctorado (Diferencia entre la filosof铆a de la naturaleza de Dem贸crito y la

de Epicuro[9]),

siendo un avanzado en darse cuenta de esta diferencia esencial con Dem贸crito,

materialista mec谩nico: 鈥淓picuro 鈥搊bserv贸 Bertrand Russel鈥 鈥era

materialista, pero no determinista鈥. Su filosof铆a se dedic贸 a mostrar

c贸mo una visi贸n materialista de la naturaleza de las cosas crea la base

esencial para una concepci贸n de la libertad humana鈥 (Foster; 2005;

15).

Si el conflicto surge motivado por causas objetivas,

su resoluci贸n debe pasar por la lucha de clases, por la pol铆tica: la

intervenci贸n 鈥搈谩s o menos consciente鈥 de los hombres y mujeres en su soluci贸n.

Engels llega a definir que la ca铆da de la burgues铆a

ocurrir铆a con la misma f茅rrea necesidad de un 鈥渁contecimiento c贸smico鈥; como un

鈥渃hoque de planetas鈥 determinado por las leyes gravitatorias espaciales鈥 lo

cual no solamente es una extrapolaci贸n mec谩nica, sino que deja afuera a

la pol铆tica en el curso de los acontecimientos.

Por oposici贸n, Marx y Engels mismos, por ejemplo en La

ideolog铆a alemana, as铆 como Korsch, Childe, Krader y otros autores

marxistas, insisten en que la historia humana es el evento de la

humanidad haci茅ndose a s铆 misma, un 谩ngulo clave de una antropolog铆a

marxista por oposici贸n al estructuralismo dominante en la academia hasta el d铆a

de hoy: 鈥(鈥) al controlar el

fuego, el hombre domin贸 una fuerza f铆sica poderosa y un destacado agente

qu铆mico. Por primera vez en la historia, una criatura de la naturaleza

pudo dirigir una de las grandes fuerzas naturales. Y el ejercicio del

poder reaccion贸 sobre quien lo ejerc铆a (鈥) alimentando y apagando el fuego,

trasport谩ndolo y utiliz谩ndolo, el hombre se desvi贸 revolucionariamente de la

conducta de los otros animales. De este modo, afirm贸 su humanidad y se

hizo a s铆 mismo鈥 (Childe; 1989; 67).

Al controlar el fuego, el hombre se convirti贸

en creador. Afirmando su 鈥渟oberan铆a鈥 sobre la naturaleza, moldeando

objetos a su voluntad, emprendi贸 tambi茅n sus primeras obras de arte: 鈥淓l

artista escarba sobre el muro liso, y he aqu铆 que surge un bisonte en

donde antes no hab铆a nada鈥 (Childe; 1989; 80).

鈥淓l car谩cter constructivo del arte de la alfarer铆a

activ贸 a su vez el pensamiento humano. La fabricaci贸n de una vasija era el

ejemplo supremo de creaci贸n por parte del hombre. La masa de arcilla era

perfectamente pl谩stica; el hombre pod铆a moldearla como quisiera

(鈥)La libre actividad del alfarero al 鈥榩roducir la forma en donde no

existe forma鈥, remite constantemente al entendimiento humano el

pensamiento de la 鈥榗reaci贸n鈥; las comparaciones que se hacen en la Biblia con

el arte del alfarero, ilustran este punto鈥 (Childe; 1989; 117).

Engels tiene p谩rrafos brillantes respecto de c贸mo la

conquista de nuevos medios de vida se transforma en otras tantas bases

materiales para la emancipaci贸n humana: 鈥淓l consumo de carne en la alimentaci贸n

signific贸 dos nuevos avances de importancia decisiva: el uso del fuego

y la domesticaci贸n de animales. El primero redujo a煤n m谩s el proceso

de digesti贸n, ya que permit铆a llevar a la boca comida, como si dij茅ramos, medio

digerida; el segundo multiplic贸 las reservas de carne, pues ahora, a la par con

la caza, proporcionaba una nueva fuente para obtenerla en forma m谩s regular. La

domesticaci贸n de animales tambi茅n proporcion贸, con la leche y sus derivados, un

nuevo alimento, que en cuanto composici贸n era por lo menos del mismo valor que

la carne. As铆 pues, estos dos adelantos se convirtieron directamente

para el hombre en nuevos medios de emancipaci贸n鈥 (鈥淓l papel del

trabajo鈥).

Como acabamos de ver, lo anterior nos lleva a la idea

del oficio, a la maestr铆a con que se realiza determinada actividad, 鈥渃iencia

pr谩ctica鈥 que Childe retrata con agudeza: 鈥淭odas las industrias anteriores [se

refiere a las primeras industrias como la alfarer铆a y el telar, R.S.] requieren

para su operaci贸n de una destreza t茅cnica que 煤nicamente se

puede adquirir por el entrenamiento y la pr谩ctica (鈥) todos

fueron oficios dom茅sticos (鈥) Todas las industrias citadas, desde la

agricultura hortense hasta los tejidos, llegaron a ser posibles s贸lo por la acumulaci贸n

de experiencias y por la aplicaci贸n de deducciones extra铆das de

ellas. Todas y cada una de ellas se apoyan en la ciencia

pr谩ctica. Adem谩s, el ejercicio de cada oficio siempre es gobernado y

dirigido por un conjunto de conocimientos cient铆ficos pr谩cticos,

los cuales se ampl铆an constantemente. El conocimiento logrado es transmitido de

padres a hijos, de generaci贸n en generaci贸n (鈥) As铆 se desarrolla cada oficio,

hasta que el artesano llega a manipular una gran cantidad de saber (鈥)鈥

(Childe; 1989; 120).

Childe da en la tecla en que el oficio es un asunto

pr谩ctico; una 鈥渃iencia pr谩ctica鈥. Tambi茅n acierta en subrayar

la importancia de la acumulaci贸n de experiencias para el aprendizaje

colectivo (un criterio que vale tambi茅n para la lucha de clases).

Caracter铆stica de la praxis (marxista) es que

se trata de una reflexi贸n sobre nuestra propia pr谩ctica, nuestro propio hacer,

que es lo que da lugar a 鈥渃onocimientos cient铆ficos-pr谩cticos鈥 parafraseando al

arque贸logo australiano (es decir, conocimientos adquiridos en una experiencia

pr谩ctica que retornan y se profundizan a partir de una reflexi贸n 鈥渆speculativa鈥

sobre ellos).

Por su parte, Kradersubra ya desde un 谩ngulo

antropol贸gico las potencialidades de progreso que anidan en la humanidad: 鈥淟a

especie humana es la 煤nica que se ha producido a s铆 misma mediante el

perfeccionamiento de las virtualidades evolutivas inherentes naturalmente a la

figura humana, las manos y el cerebro鈥 (Krader; 1988; 3).

Y agrega: 鈥淢arx y los etn贸logos cuyas obras extract贸,

compart铆an la opini贸n de que el hombre se produce a s铆 mismo, de que la

humanidad se halla sometida al producto de su propia actividad y desarrollo

org谩nico. No s贸lo el organismo humano se halla en proceso de evoluci贸n, sino

que nosotros, la especie humana, producimos con nuestras actividades un mundo

cultural sometido al mismo desarrollo y las mismas leyes de ese desarrollo. La

posici贸n de la humanidad en el orden natural es igual que la de otras especies

y sin embargo especial鈥 (Krader; 1988; 8).

Finalmente, en el terreno filos贸fico, Krader introduce

una brillante cita del joven Marx dedicada a Hegel respecto de la autocreaci贸n

material de la humanidad: 鈥淟o extraordinario de la Fenomenolog铆a de

Hegel y de su resultado (鈥) consiste por tanto en haber concebido la producci贸n

del hombre por s铆 mismo como un proceso (鈥); una vez percibida la esencia (Wesen)

del trabajo, el hombre objetivo, el hombre real y por tanto verdadero

aparece como resultado de su propio trabajo鈥 (1988; 46).

4.2

Progreso y regresi贸n

Los textos de Marx sobre la din谩mica capitalista

tienen m谩s tersura que los de Engels. Incluso insistiendo en el car谩cter

鈥渃ivilizador鈥 del Imperio Brit谩nico (una apreciaci贸n que muchas veces se ha

considerado unilateral), no perd铆a de vista la interrelaci贸n entre

factores hist贸ricos objetivos y subjetivos: 鈥淭odo cuanto se vea

obligado a hacer en la India la burgues铆a inglesa no emancipar谩 a las masas

populares ni mejorar谩 sustancialmente su condici贸n social, pues tanto uno como

lo otro no s贸lo dependen del desarrollo de las fuerzas productivas, sino

de su apropiaci贸n por el pueblo. Pero lo que s铆 no dejar谩 de hacer la

burgues铆a es sentar las premisas materiales necesarias para la realizaci贸n de

ambas empresas. 驴Acaso la burgues铆a ha hecho nunca algo m谩s? 驴Cu谩ndo ha

realizado alg煤n progreso sin arrastrar a individuos aislados y a pueblos

enteros por la sangre y el lodo, la miseria y la degradaci贸n? (鈥) El per铆odo

burgu茅s de la historia est谩 llamado a sentar las bases materiales de un nuevo

mundo (鈥) La industria y el comercio burgueses van creando esas condiciones

materiales de un nuevo mundo del mismo modo como las revoluciones geol贸gicas

crearon la superficie de la Tierra. Y s贸lo cuando una gran revoluci贸n

social se apropie de las conquistas de la 茅poca burguesa, el mercado

mundial y las modernas fuerzas productivas, someti茅ndolos al control

com煤n de los pueblos m谩s avanzados, s贸lo entonces el progreso humano

habr谩 dejado de parecerse a ese horrible 铆dolo pagano que s贸lo quer铆a beber el

n茅ctar en el cr谩neo de [los sacrificados, R.S.]鈥 (Marx, 鈥淔uturos resultados de

la dominaci贸n brit谩nica en India鈥, Londres, 22 de julio de 1853, en Godelier;

1969; 105-108).

El capitalismo crea determinadas condiciones

materiales. Pero para que las mismas signifiquen un progreso real para la

humanidad, se requiere de su apropiaci贸n por las masas populares.

La interrelaci贸n de factores objetivos y subjetivos es distinta que la de

Engels, donde todo aparece como un proceso meramente objetivo.

En Marx, entran en la liza de la historia los

seres humanos. No es un an谩lisis abstracto de fuerzas productivas y

relaciones de producci贸n. Es un relato de potencialidades econ贸micas

(condiciones materiales econ贸micas) y apropiaci贸n de las mismas por la lucha de

clases: 隆la historia no se hace sola, la hacen los seres humanos!



Es evidente el contraste con la unilateralidad

engelsiana, contraste que subrayamos en la medida que, injustamente para el

propio Engels, sirvi贸 de taparrabos para un abordaje mec谩nico de la

lucha de clases. Un abordaje que dejaba librado a las 鈥渓eyes de la

econom铆a鈥 resolver los problemas que solamente la lucha de clases, la pol铆tica

y la toma de conciencia de los trabajadores pueden hacer: 鈥淟a historia de la

humanidad, tal y como se demuestra en los escritos evolucionistas

contempor谩neos de Marx, describe el creciente poder de regulaci贸n y

control que ejercen las sociedades humanas sobre su entorno natural

(鈥)Pero aunque esta concepci贸n se hallaba as铆 fundamentada materialmente, la

tesis de Marx en El capital fue que lo que correspond铆a a todo el

conjunto de la sociedad le hab铆a sido quitado por una parte de ella, los

capitalistas, en su propio inter茅s privado. Carecer铆amos por tanto de

demostraci贸n de un progreso moral, de un inter茅s creciente 鈥搃ndividual y

colectivo鈥 por el pr贸jimo (鈥) Sin embargo, la teor铆a de la evoluci贸n llevaba en

s铆 el germen de una teor铆a de la revoluci贸n, de la brusca transformaci贸n y

cambio y de los cambios de ritmo en el desarrollo鈥 (Krader; 1988; 12).

Se帽alemos a este respecto queel abordaje de Krader

tiene los puntos fuertes y d茅biles del que podr铆amos considerar su 鈥渕entor鈥,

Karl Korsch, un autor respetamos. Para 鈥渇orzar la vara鈥 contra el marxismo

evolucionista y economicista de la II Internacional (incluso las versiones

mec谩nicas de la III estalinizada), tanto Korsch como el primer Luk谩cs en Historia

y conciencia de clase, tendieron a separar mec谩nicamente las leyes

del desarrollo de la sociedad de las de la naturaleza.

Confundieron as铆 la dial茅ctica general que preside tanto

a la naturaleza como a la sociedad, con un elemento vinculado a esta 煤ltima que

tiene que ver con la relaci贸n objeto/sujeto en la actuaci贸n de la humanidad, que

es una interrelaci贸n crecientemente consciente.

Dada esta unilateralidad, estos autores tendieron a

menospreciar equivocadamente a Engels, y de paso se deslizaron,

unilateralmente, a cierta p茅rdida del terreno material de las cosas.

Bellamy Foster marca c贸mo el 鈥渕arxismo occidental鈥 鈥揺n

cierto modo formateado bajo la inspiraci贸n de estos autores鈥 perdi贸

completamente de vista el di谩logo fruct铆fero que Marx y Engels

establecieron con las ciencias de la naturaleza.

Aunque en honor a la verdad, y simult谩neamente,

tambi茅n hay que se帽alar que en el marxismo occidental 鈥搕al como lo describe

agudamente Perry Anderson en un libro hom贸nimo鈥la apuesta fuerte por la

lucha de clases que figura en el primer Korsch, brilla por su ausencia.

A pesar de su p茅rdida de 鈥渂ase materialista鈥, el

鈥渕arxismo korschiano鈥 destacaba correctamente el peso de la lucha de clases por

oposici贸n al evolucionismo reformista, que ve铆a en el mero desarrollo de las fuerzas

productivas el 鈥渕otor espont谩neo鈥 de la historia (Kautsky).

Las obras filos贸ficas de Korsch y el joven Luk谩cs, as铆

como Gramsci en su pol茅mica con Bujarin (Cr铆tica al manual de sociolog铆a

popular), siguen siendo una fuente de inspiraci贸n, m谩s all谩 de que al

inclinar la vara unilateralmente contra el evolucionismo perdieran de

vista el terreno material de los desarrollos.

En cualquier caso, y volviendo a Marx y Engels, la

comunidad primigenia formada por iguales es la forma revolucionaria de

la sociedad. Forma que recibir谩 un nuevo contenido

tras la mutaci贸n hist贸rica que ha experimentado la humanidad en materia del

desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones humanas, y una vez

que se haya superado la explotaci贸n del hombre por el hombreen sus variadas

formas hist贸ricas.

Esta transformaci贸n convertir谩 鈥渆l pasado en el

futuro鈥 retom谩ndose la fraternidad de la antigua gens pero sobre una base

superior. Lo que incluye, como hemos dicho, un grado de desarrollo de

la subjetividad humana incomparablemente superior.

De cualquier manera, hay que ser justos. Engels tiene

apreciaciones brillantes sobre el significado de la 鈥渃ivilizaci贸n鈥 y su l贸gica

contradictoria: 鈥淟a monogamia fue un gran progreso hist贸rico, pero al mismo

tiempo inaugura, juntamente con la esclavitud y con las riquezas privadas,

aquella 茅poca que dura hasta nuestros d铆as y en la cual cada progreso

es al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo

de unos se verifican a expensas del dolor y de la represi贸n de otros (鈥) As铆

pues, la herencia que el matrimonio por grupos leg贸 a la civilizaci贸n es doble,

y todo lo que la civilizaci贸n produce es tambi茅n doble, ambiguo,

equ铆voco, contradictorio (鈥)鈥 (Engels; 2006; 58).

En las sociedades de clase cada progreso es, a la vez,

una regresi贸n. Esta es la l贸gica del desarrollo en las

sociedades clasistas y en particular en el capitalismo, l贸gica que el

鈥渟ocialismo burocr谩tico鈥 comparti贸 en sus mismos t茅rminos y

que las revoluciones socialistas del futuro tienen el desaf铆o de superar: 鈥淓n

opini贸n de Marx, el estado de civilizaci贸n es limitado y contradictorio, su cr铆tica

se haya vinculada a la praxis revolucionaria como primer paso para superar su

limitaci贸n y contradictoriedad tanto internas como externas. Por otra parte,

s贸lo este estado [es decir, el grado de desarrollo al que se ha llegado bajo el

capitalismo, R.S.] nos ofrece la posibilidad de superar sus l铆mites

inmanentes y el desgarramiento social. Los materiales etnol贸gicos

permit铆an determinar la evoluci贸n y su dimensi贸n temporal documentando sus

diversos niveles y orientaci贸n general. En esos materiales se pod铆a seguir la

transformaci贸n correspondiente de la constituci贸n corporal y la naturaleza del

hombre a la vez que las posibilidades humanas ya realizadas y actualizadas (鈥)鈥

(Krader; 1988; 9).

El capitalismo es progreso y regresi贸n. Y para superar

definitivamente la sociedad enredada en s铆 misma por la contradicci贸n de la

explotaci贸n del hombre por el hombre, se trata de recuperar las viejas formas

cooperativas legadas por el comunismo primitivo sobre la base de las nuevas

fuerzas productivas. Nuevas fuerzas productivas creadas por todo el esfuerzo de

la humanidad en general y el capitalismo en particular, de las que debemos

apropiarnos antes de que el capitalismo las destruya y destruya el planeta.

Una apropiaci贸n que deber谩 llevase a cabo mediante una

regulaci贸n colectiva consciente de los desarrollos, planificaci贸n hecha posible

por todo el desarrollo humano; el aut茅ntico comunismo.

La antropolog铆a esbozada por Engels y Marx permiten

darle una base materialista y dial茅ctica a nuestra lucha por la emancipaci贸n

humana.

****

NOTAS:

[1] 鈥淯na idea b谩sica de Morgan era que su civilizaci贸n

contempor谩nea depend铆a demasiado de la propiedad y que la mera aspiraci贸n a

esta no puede ser la 煤ltima raz贸n de la humanidad. La fase caracterizada por la

propiedad ser谩 breve. Sus efectos sobre el esp铆ritu humano son destructivos,

pero pueden ser superados. Antes de este nivel de la civilizaci贸n, en que dominan

propiedad e individualismo, la humanidad viv铆a, seg煤n cre铆a Morgan, en

comunidades que eran fraternales y democr谩ticas鈥 (Krader; 1988; 17).

[2] Engels escribi贸 El origen de la familia en

鈥渃umplimiento de un testamento鈥: la obra que Marx parec铆a proyectar en sus

cuadernos etnogr谩ficos y no lleg贸 a escribir. Un ensayo cuyo t铆tulo parece

inspirarse en Darwin (El origen de las especies) y que a la vez es una suerte

de homenaje a la investigaci贸n realizada por el antrop贸logo norteamericano

Lewis Morgan, La sociedad antigua, obra que a pesar de sus limitaciones en

materia hist贸rica sigue siendo en varios aspectos una referencia hasta hoy.

[3]Hal Draper tiene toda la raz贸n cuando destaca la

bella manera de escribir de Engels, que nos remite, en cierta forma, a Trotsky,

otro de los grandes maestros del marxismo revolucionario que escrib铆a de manera

agradable.

****

Notas. 1. Los

or铆genes de la sociedad humana

[1]Referido a un momento avanzado de la evoluci贸n humana,

pero cuya aplicaci贸n es universal, el arque贸logo marxista australiano de la

primera mitad del siglo XX, Gordon Childe, hac铆a una apreciaci贸n que nos parece

universal: 鈥(鈥) la econom铆a neol铆tica, en su conjunto, no hubiera

podido existir sin el esfuerzo cooperativo. El pesado trabajo de

desmontar parcelas en el bosque o de drenar un pantano debi贸 ser una

empresa colectiva鈥 (1989; 121).

[2] En esta parte seguiremos, sobre todo, a Chris Harman.

Se trata de un marxista ingl茅s ya fallecido, serio y erudito, cuyo texto acerca

de Engels y los or铆genes de la sociedad humana es sumamente valioso. Esto no

quita que tengamos divergencias con 茅l. Entre otras, un tratamiento

extremadamente sumario del concepto de 鈥渄esarrollo puntuado鈥 (de S. J. Gould), que

opinamos combina bien la dial茅ctica de evoluci贸n y revoluci贸n en el camino

evolutivo (e involutivo).

[3]Esto confirma, entre millones de otras evidencias, las

intuiciones del zo贸logo alem谩n Hermann Samuel Reimarus (1694-1768), acerca

de la enorme proximidad humana con el mundo animal no humano (Foster).

[4] La investigaci贸n emp铆rica est谩 verificando cruces

entre las varias especies de hom铆nidos.

[5]Apoyada en la aparici贸n de restos f贸siles la investigaci贸n

evoluciona permanentemente confirmando el aserto de Gould sobre los varios

linajes de hom铆nidos que poblaron la tierra. Para una informaci贸n resumida y

actualizada ver 鈥淒e los primeros hom铆nidos al Homo sapiens鈥, Luis 脕lvaro Cadena

Monroy, Revista Colombiana de Bio茅tica, julio-diciembre, 2013.

[6]En materia alimentaria existen exigencias m铆nimas de

铆ndole biol贸gica y no solo cultural. Un tema que aqu铆 no podemos desarrollar

pero que Engels puntualizar铆a en El origen de la familia alertando

sobre el vegetarianismo extremo (a este respecto, recomendamos estudiar las

notas de John Bellamy Foster sobre marxismo y especismo).

[7] El tema de la expansi贸n de los hom铆nidos y/o humanos

a lo largo del globo es otra rama de la investigaci贸n que, dadas las

condiciones rudimentarias de la existencia de nuestros antepasados, se nos

presenta como una haza帽a tan incre铆ble como la conquista de las galaxias en las

pel铆culas de ciencia ficci贸n: 隆un logro humano inconmensurable! Un

trabajo de auto-elevaci贸n desde cero que parece desafiar todas las 鈥渇uerzas de

la gravedad鈥, por as铆 decirlo.

[8] Harman cita especialistas de distintas escuelas que

afirman que hubo hibridaci贸n entre especies Homo (sobre todo

Neandertales y Homo sapiens sapiens), esto debido a que

tuvieron coexistencia entre s铆.

[9]El Pleistoceno va desde 2,95 millones de a帽os atr谩s

hasta 10.000 a帽os atr谩s.

[10]Paleol铆tico medio, 125.000 a 40.000 a帽os atr谩s. El

hombre musteriense, relacionado con una forma de trabajo de la piedra, suele

identificarse con el hombre de Neanderthal.

[11] De cualquier manera, atenci贸n: rechazamos la idea de

que la especie humana sea algo fijo y no sujeta como cualquier otro fen贸meno a

evoluci贸n o involuci贸n.

[12] Por 鈥渃oevoluci贸n gen-cultura鈥 se entiende la mutua

interacci贸n entre los procesos de selecci贸n natural y los procesos

espec铆ficamente sociales-culturales de la evoluci贸n humana. Atenci贸n

que esto no quiere decir confundirlos ni mezclarlos, cuesti贸n contra la que

alerta el antrop贸logo alem谩n Lawrence Krader: 鈥淒e Morgan ac谩 la antropolog铆a ha

seguido mezclando los factores biol贸gicos y sociales de la evoluci贸n humana en

vez de distinguirlos鈥. Lo que por otra parte tampoco puede significar

escindirlos completamente, agregamos nosotros: quitarles a los factores

sociales la base materialy eventualmente biol贸gica en el seno de la cual act煤an.

[13]Se trata de una serie de referencias criticadas

sumariamente por algunos autores y que si admiten 鈥渆xageraciones鈥 tienen

el valor de subrayar que la especie humana tiene inscriptas posibilidades

evolutivas.

[14]Criticando todo teleologismo, Bellamy Foster se帽ala lo

siguiente: 鈥(鈥) en el curso de la evoluci贸n 鈥揷orrectamente entendida no como

proceso teleol贸gico o r铆gidamente determinado sino como un proceso que

contiene en cada etapa colosales niveles de contingencia鈥, las

especies, inclusive los seres humanos, se adatan a sus ambientes por medio de

un proceso de selecci贸n natural de variaciones innatas, operando en una escala

cronol贸gica de millones de a帽os鈥 (2005; 30).

[15] El cambio lento en las herramientas de piedra no

evidencia la falta de cambios. No prueba que fueran realizadas por

criaturas sin desarrollo intelectual y cultural acumulativo (Harman). El

marxista ingl茅s puntualiza el salto en calidad entre las herramientas

utilizadas por los chimpanc茅s y las del Homo habilis (por

no referirse al Homo erectus).

[16]Krader subraya la doble v铆a evolutiva

concomitante del cultivo de la tierra y la domesticaci贸n de animales como otras

tantas muestras de la multilinealidad del desarrollo. Un

criterio v谩lido tambi茅n, vis a vis, para desmentir que todas las sociedades en

las cuales se expropi贸 al capitalismo en el siglo pasado se hab铆an

transformado, 鈥渘ecesariamente鈥, en 鈥淓stados obreros鈥.

Y en el mismo sentido testimonia Harris sobre Marx:

鈥淓n las 鈥楩ormas que preceden a la producci贸n capitalista鈥, la

transici贸n desde el estadio de los tipos de econom铆a tribal se presenta

definitivamente como multilineal, por rutas distintas seg煤n las

condiciones locales, aunque el car谩cter de esas variantes sigue quedando

oscuro鈥 (Harris; Universidad de Guanajuato; cap铆tulo 8; 196).

[17] 鈥淐ualquiera haya sido su origen, la cr铆a de

ganado dio al hombre control sobre su propio abastecimiento alimenticio,

tal como lo hizo tambi茅n la agricultura鈥 (Childe; 1989; 103).

[18] Un elemento clave del estudio de Childe es su

concepto de 鈥渄ifusionismo鈥 en tanto que l贸gica del desarrollo de la

cultura en comunidades inicialmente aisladas. Ver al respecto la

referencia que hace Neil Faulkner respecto de este concepto en la nota que

citamos en la bibliograf铆a de este ensayo.

[19] Recordemos que en Lamarck el desarrollo evolutivo

aparece como subproducto de un esfuerzo subjetivo de la especie cuyas

transformaciones se conservan mediante la herencia de los 鈥渃aracteres

adquiridos鈥, mientras que en Darwin, sin tener claro c贸mo operaba el mecanismo

de la herencia, las modificaciones eran subproducto de una adecuaci贸n

casual entre el medio ambiente y una variaci贸n gen茅tica que es puramente

interna al desarrollo del organismo.

[20] Las leyes de Mendel (gen茅tica mendeliana) son el

conjunto de reglas b谩sicas sobre la trasmisi贸n por herencia gen茅tica de las

caracter铆sticas de los organismos desde los padres a los hijos. Su trabajo fue

publicado en 1865 y 1866 pero fue ignorado hasta su 鈥渞edescubrimiento鈥 en 1900.

[21] 鈥淓sto no significa que Marx y Engels llegaran a una

comprensi贸n moderna de la relaci贸n entre herencia y enculturaci贸n. Su

determinismo ambiental, como el de Monboddo, Condorcet, Samuel Stanhope Smith y

Lamarck, abr铆a la posibilidad de una r谩pida realimentaci贸n entre raza y

cultura. La herencia de las caracter铆sticas adquiridas era para ellos el

principal veh铆culo del cambio bioevolutivo. Por ejemplo, la explicaci贸n que da

Engels de la 鈥榯ransici贸n del mono al hombre鈥 aduce un proceso de destreza

manual creciente traspasada por herencia de cada generaci贸n a la siguiente鈥

(Marvin Harris; Universidad de Guanajuato; cap铆tulo 8).

[22] Harman insiste en el peso del elemento

acumulativo en la evoluci贸n humana. Considera idealista toda

apreciaci贸n de un salto en calidad sin proceso acumulativo previo. En todo

caso, repetimos, sea algo injusto quiz谩s con el aporte de S.J. Gould, que

insiste en la combinaci贸n de los elementos deterministas y el azar: la

combinaci贸n del lento proceso evolutivo y las cat谩strofes en la evoluci贸n

natural.

[23]Krader aclara que los cuatro primeros autores eran

鈥渁ntrop贸logos culturales鈥 que se dedicaron a testimoniar las relaciones humanas

antes de la historia escrita 鈥揺s decir, no antrop贸logos biol贸gicos o bi贸logos

humanos de inclinaciones 鈥渘aturalistas鈥濃. Eran evolucionistas caracterizados

por los puntos fuertes del evolucionismo de la 茅poca en el sentido de apreciar

que la naturaleza tambi茅n tiene historia. Sin embargo, y como debilidad,

tend铆an a creer que los organismos 鈥渟uperiores鈥 eran una suerte de 鈥渄esarrollo

necesario鈥 desde los inferiores, teleol贸gicamente.

Krader destaca que esto 煤ltimo no negaba, de todas

maneras, que dichos antrop贸logos apreciaran que 鈥渆l resultado puede tomar una o

muchas formas; la evoluci贸n puede ser unilineal o multilineal鈥

(Krader; pp.7).

En cualquier caso, la evoluci贸n fue el gran tema con

que el pensamiento del siglo XIX trat贸 de superar la separaci贸n

mec谩nica entre la naturaleza y el hombre: 鈥淟a teolog铆a dej贸 de ser el

canon para decidir el lugar de la humanidad en el cosmos鈥 (Krader; pp. 7).

Evolucionistas eran Darwin, Huxley, Wallace, Spencer, y anti-evolucionistas

Cuvier, Agassiz, Bastian, etc茅tera. La fundamentaci贸n emp铆rica y materialista

de la etnolog铆a se apoyaba en Darwin y sus disc铆pulos como Morgan y Maine.

Krader subraya que Marx 鈥渟e opuso a la doctrina ut贸pica de un progreso

evolucionista general de la humanidad, de la sociedad humana, que profesaban

los etn贸logos鈥.

Marx hab铆a asumido la posici贸n de Darwin, quien estaba

convencido de queni la ley natural ni la humanidad obedecen (鈥) a una

tendencia teleol贸gica cuya finalidad podamos determinar鈥 (Krader; pp.

8).

[24]Lawrence Krader fue un antrop贸logo marxista de la

segunda mitad del siglo pasado influenciado metodol贸gicamente por Karl Korsch,

importante marxista alem谩n de la primera mitad del siglo veinte que tend铆a a

orientarse contra toda forma de 鈥渘aturalismo鈥 poniendo en el centro de

la evoluci贸n a la acci贸n humana.

Si la reacci贸n de Korsch contra el evolucionismo

naturalista de la II Internacional estaba plenamente justificado, Korsch, como

el Luk谩cs revolucionario, pagar铆an cierto tributo a una visi贸n que perd铆a de

vista el terreno material-natural de la actuaci贸n de la humanidad (Bellamy Foster).

De ah铆 la equivocada afirmaci贸n lucaksiana de que la dial茅ctica no se aplicar铆a

a la naturaleza.

[25] 鈥淟a palabra latina gens, que Morgan emplea para este

grupo de consangu铆neos, procede, como la palabra griega del mismo significado,

genos, de la ra铆z aria com煤n gan (鈥) que significa 鈥榚ngendrar鈥.

Las palabras gens en lat铆n, genos en griego, dschanas en s谩nscrito, kuni en

g贸tico (鈥), kin en ingl茅s, y k眉ns en medi-alto-alem谩n, significan de igual modo

linaje, descendencia鈥 (Engels; 2006; 75).

[26] Harris subraya que la elaboraci贸n de Morgan 鈥搎ue 茅l

parece defender cr铆ticamente鈥 trat贸 de ser desmentida por la antropolog铆a del

siglo veinte como vendetta debido a que fue asumida, en sus rasgos

generales, por el marxismo. Respecto de Harris mismo, uno de los antrop贸logos

materialistas culturales m谩s importantes de la segunda mitad del siglo pasado,

se帽alemos que a pesar de su rechazo de la dial茅ctica y de la unidad que

promueve el marxismo entre teor铆a y pr谩ctica, tiene an谩lisis muy interesantes

(al menos en los cap铆tulos de la obra que hemos podido estudiar para este

art铆culo).

[27]Krader afirma lo mismo: 鈥淟a aplicaci贸n [estalinista]

de la categor铆a de feudalismo a la comunidad oriental (鈥) [es] una abstracci贸n

a-hist贸rica, etnoc茅ntrica; cualquiera que la use, europeo o no, reduce

la historia universal a la medida del molde europeo鈥 (1988; 31).

[28] En el mismo sentido podr铆amos hablar de la hip贸tesis

de una pluralidad de formas de transici贸n hacia afuera de la sociedad de

clases.

[29] Draper destaca el 鈥渁ffaire Wittfogel鈥 (Karl August),

sin贸logo especialista de origen germano-estadounidense y ex funcionario

estalinista devenido en ferviente anticomunista, que al finalizar la segunda

guerra lleg贸 a declarar contra sus ex camaradas en los a帽os del macartismo.

Su obra m谩s conocida es Despotismo oriental:

estudio comparativo del poder totalitario, un estudio monumental de estas

sociedades en la que acusa rid铆culamente a Marx y Engels de ser 鈥渃贸mplices del

estalinismo鈥. Lawrence Krader, el antrop贸logo que citamos profusamente en este

ensayo, fue inicialmente su disc铆pulo y rompi贸 posteriormente con 茅l.

[30]Krader destaca que Engels se ocup贸 en 鈥淟a 茅poca

franca鈥 de la larga persistencia de dichas comunidades y su transici贸n a la

propiedad privada reci茅n en el siglo XIX, algo de lo que Marx tambi茅n se hab铆a

ocupado en su juveniles y brillantes textos dedicados a la privatizaci贸n de la

le帽a.

****

Notas,

2. La comunidad primitiva como instituci贸n universal

Marx y Engels, m谩s que subrayar 鈥渓a

protecci贸n del hombre contra la naturaleza鈥, tratan de la apropiaci贸n por parte

de la humanidad de los recursos que necesita para su metabolismo

biol贸gico-natural. No hay nada en ellos que los coloque con una

valoraci贸n adversa general al entorno natural (de ah铆 que la palabra 鈥渃ontra鈥

sea m谩s de Freud que de ellos).

Krader agrega que Marx toma de

Hegel el aspecto hist贸rico de su idea de cultura descartando lo que hab铆a de

metaf铆sico en la misma.

鈥淎 partir de la constituci贸n del

trabajo, Pannekoek y muchos otros marxistas determinan el fin de la historia

natural evolutiva y el inicio de la historia humana con el desenvolvimiento del

lenguaje, la religi贸n y la moral鈥 (Breno Viotto Pedrosa). Precisando algo m谩s

la cosa: aunque la historia evolutiva nunca termina 鈥揺l Homo sapiens

todav铆a puede evolucionar鈥, se entiende la idea de que la evoluci贸n hist贸rica

de la humanidad se coloca, b谩sicamente, sobre bases sociales.

Un mecanismo en el cual es dif铆cil

establecer fronteras claras entre los que son elementos biol贸gicos de la

selecci贸n natural y los elementos socio-culturales.

Un debate aqu铆 鈥搎ue planteamos

simplemente como legos en la materia鈥 es la importancia del esquema freudiano

en relaci贸n al proceso evolutivo apreciado desde par谩metros psicoanal铆ticos:

鈥淓n T贸tem y tab煤 trat茅 de demostrar el camino que condujo de esta

familia primitiva a la fase siguiente de la vida en sociedad, es decir, a

las alianzas fraternas. Los hijos, al triunfar sobre el padre, hab铆an

descubierto que una asociaci贸n puede ser m谩s poderosa que el individuo aislado.

La fase tot茅mica de la cultura se basa en las restricciones que los hermanos

hubieron de imponerse mutuamente para consolidar este nuevo sistema. Los

preceptos del tab煤 constituyeron as铆 el primer 鈥楧erecho鈥, la primera

ley鈥 (Freud; Proletario Ediciones; 51/2).

Siguiendo a Marvin Harris, este se帽ala que muchos

conceptos de Freud tomaron finalmente carta de ciudadan铆a en la antropolog铆a,

pero que como explicaci贸n hist贸rica acerca de la aparici贸n de las

restricciones incestuosas 鈥搇a aparici贸n del complejo de Edipo鈥 las

apreciaciones del gran psicoanalista vien茅s son muy discutibles (se presentan

m谩s como explicaciones-representaciones 鈥渕itol贸gicas鈥 m谩s que

hist贸rico/evolutivas).

Al mismo tiempo, Harris coloca una sugerente discusi贸n

acerca del car谩cter hist贸rico de la constituci贸n del aparato ps铆quico

relativizando su alcance universal, cuesti贸n que nos simpatiza en la medida

que, aun de manera exquisita y compleja, todos los rasgos de la naturaleza

humana, incluso de la constituci贸n de la personalidad, nos parecen en 煤ltima

instancia hist贸ricos. Tal como se帽alaba Trotsky cuando

afirmaba que en la sociedad emancipada del futuro 鈥渆l hombre llegar铆a a dominar

el inconsciente鈥.

Matriarcal es una forma de familia

dominada por las mujeres; matrilineal es una forma de descendencia por l铆nea

materna pero que no necesariamente significa el dominio de la mujer sobre la

familia. No nos interesa aqu铆 ser demasiado exhaustivos en el aspecto

antropol贸gico del t茅rmino, m谩s bien orientaremos nuestra reflexi贸n a las

cuestiones vinculadas con el derecho sucesorio por l铆nea materna o paterna (es

decir, lo que nos interesa desentra帽ar son, sobre todo, los problemas

vinculados al origen de la propiedad privada).

Esto mismo ocurre a comienzos del

siglo XXI en relaci贸n a las relaciones humanas, con la emergencia de

identidades sexuales diversas y formas como el matrimonio igualitario entre

personas del mismo sexo, etc茅tera.

La idea de 鈥渇贸sil social鈥 nos

recuerda a una similar que vimos empleada en Bensa茂d (seguramente a sugerencia

de Marx) de 鈥渏erogl铆fico social鈥 para la forma mercanc铆a. F贸siles sociales,

jerogl铆ficos sociales, son formas sociales, perimidas o no, de las cuales hay

que desentra帽ar su significado. En ese sentido, la categor铆a de 鈥淓stado obrero鈥

tambi茅n podr铆a ser considerada un 鈥渏erogl铆fico social鈥 del que hay que entender

cu谩les deben ser sus verdaderos atributos.

En cualquier caso, este es un tema

totalmente lateral a este ensayo que por lo dem谩s no hemos podido estudiar con

la seriedad que se requiere. Un tema caro a la antropolog铆a pero que escapa a

los objetivos de esta nota, m谩s preocupada por dar cuenta de los aspectos

sociopol铆ticos de la evoluci贸n humana.

鈥淗istoria aut茅ntica鈥 refiere aqu铆,

evidentemente, al segmento de la historia dominada por la lucha entre las

clases.

Dejemos anotado que las guerras

entre tribus eran la excepci贸n y no la regla; la realidad est谩 alejada a帽os luz

de la presentaci贸n de los ide贸logos burgueses acerca de un supuesto 鈥渆stado de

naturaleza鈥 donde los pueblos prehist贸ricos se mataban entre ellos.

Atenci贸n que al tratarse de

entidades donde las personas estaban tan subordinadas a la comunidad, todo

atentado 鈥渋ndividual鈥 a menudo era atribuido al grupo de pertenencia en

conjunto.

Krader nos informa que la obra de

Bachofen, que Marx le pidi贸 a Engels que la estudiara por 茅l en 1882, a pesar

de encerrar una serie de tesis mistificadoras ten铆a el valor de prestar

especial atenci贸n al lugar de la mujer en la sociedad primitiva y en el derecho

antiguo. De ah铆 que insista en que todav铆a hoy resta el trabajo de estudiar su

obra de manera exhaustiva.

Para ilustrar este aspecto ver la Carta

abierta al POUP (1965) de JacekKuron y KarolModzelewski, un texto hoy

olvidado pero de enorme valor por provenir de la experiencia misma bajo un

Estado burocr谩tico: 鈥La noci贸n de propiedad estatal puede disimular

contenidos diferentes acerca del car谩cter de clase del Estado (鈥) es

simplemente una forma de propiedad. Ella pertenece a los grupos sociales a los

cuales pertenece el Estado. En un sistema de econom铆a nacionalizada s贸lo poseen

una influencia sobre el conjunto de las decisiones econ贸micas (por tanto sobre

la disposici贸n de los medios de producci贸n y sobre la repartici贸n y el empleo

del producto social) aquellos que participan de la decisi贸n de los

poderes p煤blicos (鈥). El poder pol铆tico est谩 ligado al poder que se

ejerce sobre los procesos de producci贸n y repartici贸n鈥.

Se帽alemos de paso que la Carta abierta al POUP

fue unos de los documentos m谩s importantes surgidos desde las entra帽as mismas

de la lucha antiburocr谩tica en los estados no capitalistas del Este europeo en

la posguerra.

鈥(鈥) alguien que gobierna un

imperio en el siglo XX a la manera de un titiritero no es sino un gobernante

primitivo. El s煤per-Estado creado por Stalin era, y estaba destinado a ser,

burocr谩tico, un rasgo de su car谩cter inscrito gen茅ticamente en un Estado que

ten铆a en sus manos todos los activos del pa铆s鈥 (Lewin; 2017; 189). Es decir,

sin el menor trazo de democracia obrera ni socialista, agregamos nosotros.

En contraste con su situaci贸n real

en los mitos del mundo cl谩sico, la condici贸n de diosas del Olimpo de las

mujeres era un reflejo de una posici贸n otrora m谩s influyente (Marx).

Amor que no tiene porqu茅 ser

individual y, l贸gicamente, tiene que ser libre.

Dem谩s est谩 decir que el estudio de

la comuna rural rusa es un cap铆tulo espec铆fico que no podemos tratar aqu铆.

鈥淢ientras que el romanticismo

tradicional aspira a restablecer un pasado idealizado, el romanticismo

revolucionario del que Rosa Luxemburgo est谩 cercana busca en determinadas

formas del pasado pre-capitalista elementos y aspectos que anticipen el

porvenir pos-capitalista鈥 (Michael Lowy, 鈥淎 100 a帽os de su asesinato.

Rosa Luxemburg鈥, Viento Sur, 15/01/19).

Lowy tiene una cierta tendencia rom谩ntica unilateral.

Sin embargo, su art铆culo sobre Rosa es muy bueno y destaca c贸mo esta se apoya

en la comunidad primitiva para cuestionar la sociedad actual.

Nos viene a la memoria una

afirmaci贸n aguda de Nahuel Moreno cuando en una escuela sobre los pa铆ses del

Este europeo en los a帽os 鈥80 planteaba que 鈥渘o es bueno para los marxistas

idealizar鈥, no en el sentido de no tener idealismo sino de no decir una cosa

por otra, tener una apreciaci贸n siempre cr铆tica de lo que estamos estudiando.

Recordamos a Padura en El

se帽or que amaba a los perros cuando pon铆a en boca de uno de sus

personajes, estalinista acendrado 茅l, 鈥減ara nosotros la masa lo es

todo, el individuo nada鈥,como justificaci贸nde cualquier chanchada del

aparato sobre las personas.隆Que porquer铆a insigne fue el estalinismo!

En t茅rminos generales, algunas de

estas ideas est谩n contenidas en el libro de Miguel 脕ngel Forte, Modernidad:

tiempo, forma y sentido: 鈥淓s modernista Marx (鈥) cuando habla acerca de la

鈥榓lienaci贸n鈥, en el sentido de que las mismas fuerzas que posibilitaron el

cambio y la transformaci贸n son las mismas que esclavizan al hombre. Pero

tambi茅n lo es porque piensa que esa alienaci贸n es producto de una forma

particular de organizaci贸n, en una 茅poca que no culmina. Por lo tanto, esta

l铆nea de progreso es posible llevarla adelante para que el hombre sea

aut贸nomo鈥 (2017; 29). Miguel 脕ngel, correctamente, contrapone la

perspectiva 鈥渙ptimista鈥 de Marx en el sentido de que esta alienaci贸n puede ser

resuelta con la revoluci贸n, a la perspectiva irremediablemente pesimista de

Weber, que ve al hombre enclaustrado sin salida en la 鈥渏aula de hierro鈥

moderna.

No cabe duda de que Modzelewski

tiene en mente su experiencia bajo la Polonia estalinista. Precisamente por eso

sus apreciaciones tienen m谩s valor aunque sea unilateral a la hora de juzgar la

democracia liberal. Modzelewski afirma claramente que ya no es marxista: 鈥淟a

sola relaci贸n entre nuestro pasado reciente (鈥) y lo que yo he escrito sobre

los b谩rbaros es que habiendo conocido la experiencia sovi茅tica uno puede

comprender m谩s agudamente los condicionamientos psicol贸gicos del

individuo por el grupo y la fuerza de presi贸n que el grupo ejerce

sobre el individuo, no una presi贸n f铆sica sino ps铆quica. Todos los que hemos

sido miembros de la Uni贸n de las Juventudes Polacas (ZMP) y del Komsomol lo

hemos vivido (鈥) en la URSS el individuo que se encontraba m谩s all谩 de las

estructuras, m谩s all谩 del grupo, se sent铆a impotente y gravemente

perjudicado por dicha exclusi贸n鈥 (铆dem).

鈥淓st谩 claro que para Marx el

propietario es 鈥榚l se帽or de sus condiciones de existencia鈥, las domina

realmente. La palabra es fuerte, categ贸rica, subrayando lo que queremos se帽alar

ac谩 acerca del car谩cter real de todo verdadero propietario. Propietario

es el se帽or de sus condiciones de existencia, de 鈥榮u realidad鈥, que es lo mismo

que decir de sus condiciones de producci贸n, de los medios de producci贸n; tiene

el dominio sobre los mismos. Si no, no es propietario鈥 (鈥淎 cien a帽os de la

Revoluci贸n Rusa鈥, ).

Como se aprecia, el comunismo

primitivo no deja de ser un estado de cosas contradictorio: sin explotaci贸n ni

opresi贸n 鈥揳unque hay dependencia extrema a la comunidad鈥 pero con un baj铆simo

desarrollo de la individualidad humana.

Krader introduce una connotaci贸n

levemente distinta a la de Draper, perdiendo de vista quiz谩s el

elemento progresivo de la individuaci贸n: 鈥淓l proceso de

individualizaci贸n [habr铆a que precisar si individualizaci贸n es lo mismo que

individuaci贸n, R.S.] consiste en la articulaci贸n de intereses individuales

dentro de la sociedad y en la consiguiente disoluci贸n de la comunidad. Esta

individualizaci贸n es unilateral, sin correspondencia correlativa en los

intereses de la sociedad. Por consiguiente, la sociedad deja de ser el fin

煤ltimo de los medios que el individuo pone en juego para su propia felicidad, y

la unidad social pasa a ser mera apariencia. Los intereses son a la vez el

contenido de la individualizaci贸n y su manifestaci贸n exterior como formas

caracter铆sticas de ella. La interacci贸n de estos contenidos contradictorios, de

estas formas exteriores, significa por tanto la disoluci贸n de la unidad social,

de la unidad individual y de la unidad entre el individuo y la sociedad (1988;

38).

En todo caso, como venimos diciendo, habr铆a que

delimitar aqu铆 dos conceptos que parecen id茅nticos pero son muy distintos: la

individualizaci贸n asociada al individualismo capitalista y la individuaci贸n, el

pleno desarrollo de las potencialidades de cada ser humano, asociado a la

emancipaci贸n humana.

****

Notas,

3. Estado, propiedad y dial茅ctica hist贸rica

Siguiendo a Marx, Krader subraya

con el advenimiento de la antig眉edad el pasaje de una societas

鈥搊rganizaci贸n social basada en relaciones personales鈥 a una civitas鈥 caracterizada

por relaciones 鈥減ol铆ticas鈥 y econ贸micas impersonales鈥. Sin embargo,

posteriormente precisa que seg煤n Marx 鈥las relaciones de propiedad y

dominio en las sociedades primitivas no son ni personales ni impersonales sino colectivas鈥

(Krader; 1988; 19), lo cual es interesante en relaci贸n a lo dicho en el punto

anterior en referencia a que las 鈥渋nstituciones pol铆ticas鈥 de las comunidades

primitivas no est谩n desdobladas ni por encima de la colectividad.

Se帽alemos c贸mo la palabra

鈥済enealog铆a鈥 se remonta a la idea de gens: al linaje, la historia familiar de

la cual cada uno proviene: 鈥淐onsta en el 鈥楧erecho Consuetudinario Alamanno鈥 que

el pueblo se estableci贸 en los territorios conquistados al sur del Danubio por

la gens (鈥榞enealogiae鈥); la palabra genealog铆a se emplea exactamente en el

mismo sentido.m谩s tarde las expresiones 鈥楳arca鈥 o 鈥榗omunidad rural鈥 (Engels;

2006; 118).

Para la sociedad griega, Morgan

situ贸 la transici贸n de la organizaci贸n gentilicia a la civil (pol铆tica,

estatal) en el per铆odo comprendido entre la primera olimpiada (776 a.C.) y las

leyes de Cl铆stenes (508 a.C). Cl铆stenes estableci贸 el principio de isonom铆a

o 鈥渋gualdad de todos los ciudadanos de Atenas ante la ley鈥, menospreciando los

criterios basados en la herencia o la riqueza (un criterio m谩s democr谩tico).

La reflexi贸n de Krader nos reenv铆a

a una idea desarrollada m谩s arriba: s贸lo en la sociedad se da la

transici贸n dial茅ctica de la sociabilidad a la individualidad (铆dem;

27).

Esto nos recuerda 鈥搒alvando las

distancias, claro est谩鈥 a Primo Levy, que en los campos de concentraci贸n del

nazismo identificaba una fragmentaci贸n similar entre los detenidos: 鈥渦na Babel

de lenguajes鈥 dis铆miles donde era imposible comunicarse.

Transiciones de la Antig眉edad al feudalismo, de Perry

Anderson, quiz谩s sea en cierto modo un homenaje a El origen de la familia,

al menos respecto a los cap铆tulos a los cuales aqu铆 nos estamos refiriendo.

Esto ocurre a pesar de que, como

subraya Krader, en El origen de la familia ning煤n cap铆tulo se dedica

espec铆ficamente a la propiedad.

Eso es lo que son, finalmente, las

cooperativas bajo el r茅gimen capitalista, que dejan abolido uno de los t茅rminos

de la relaci贸n de explotaci贸n, el capitalista individual, pero conservan la

propiedad privada del colectivo de trabajadores y su inserci贸n en el mercado,

lo que los obliga a la auto-explotaci贸n. De ah铆 que la pol铆tica revolucionaria

para las f谩bricas que cierran deba pasar m谩s por la estatizaci贸n bajo administraci贸n

obrera que por la cooperativizaci贸n, recurso este al que se debe apelar s贸lo si

no hay otra alternativa.

En cualquier caso, esto 煤ltimo es una digresi贸n pero

nos sirve para entender que no se trata de abolir solamente al patr贸n o

capitalista individual, sino la explotaci贸n del trabajo como tal (incluso las

formas que conducen a la auto-explotaci贸n como planteara cl谩sicamente Pierre

Naville en su genial trabajo Le nouveau Leviathan).

Hemos desarrollado este argumento

m谩s o menos extensamente en 鈥淎 cien a帽os de la Revoluci贸n Rusa鈥.

Subrayemos que el ser

caracter铆stica de todo derecho una norma igual para personas desiguales,

consagrando en definitiva alg煤n tipo de desigualdad, lleva a

Evgueny Pashukanis (eminente jurista sovi茅tico) a caracterizar todo derecho

como burgu茅s y plantear, correctamente, que en la transici贸n socialista debe

operarse un paulatino proceso hacia la desaparici贸n de todo derecho. Se le ha

criticado a Pashukanis que no reconociera la existencia de un 鈥渄erecho

comunista鈥. Pero esto es un contrasentido en la medida que, tal como el Estado,

el derecho, al ser una medida de la desigualdad, debe tender a desaparecer: no

puede haber una cosa tal como un 鈥渄erecho comunista鈥 (Marcelo

Buitrago).

La base te贸rica del razonamiento de Pashukanis

(criticado incorrectamente) es el intercambio de valores, la base de valor de

la econom铆a burguesa, caracter铆stica que debe tender a superarse con el

desarrollo de las fuerzas productivas en la transici贸n socialista pero que

todav铆a subsiste en esa transici贸n.

Para alcanzar la igualdad debe romperse el

intercambio igual de valores iguales; debe imponerse la norma de 鈥渁

cada cual seg煤n sus necesidades, de cada cual seg煤n sus capacidades鈥 (Marx).

Es significativo que Engels

hable aqu铆 de la mujer en general y no solamente de la mujer proletaria.

La que ha quedado oprimida, encerrada en la familia, es a priori la

mujer en general. Y esto sin menoscabo de que la mujer burguesa tenga

todo tipo de paliativos, a comenzar por el personal de servidumbre en su propio

hogar y que participe, simult谩neamente, sin duda alguna y como parte de su

clase, en la explotaci贸n de los trabajadores. Aun as铆, de lo que se est谩

hablando es del g茅nero femenino en cuanto tal y no solamente de una u

otra categor铆a de mujer.

Con el correr de las d茅cadas

Modzelewski y Kuron evolucionaron a posiciones de defensa de la democracia

liberal.

Aunque la opresi贸n de la mujer

s贸lo lateralmente aparece en este ensayo, dejemos anotado que Engels vincula la

familia monog谩mica y la prostituci贸n. Engels se larga en pocos p谩rrafos a hacer

una historia del matrimonio y del amor libremente consentido sumamente avanzada

para la 茅poca, subrayando que en las condiciones de supresi贸n del capitalismo, las

nuevas generaciones har谩n lo que les plazca al respecto.

Por otra parte, es agudo un

se帽alamiento respecto de la autoridad en la comunidad primitiva. Autoridad que,

salvando todas las distancias, podr铆amos asimilar (obvio que con los cuidados

del caso) a los criterios de la dictadura proletaria identificados por Lenin:

鈥淓sta organizaci贸n, seg煤n Morgan, era la de una 鈥榙emocracia militar鈥. En tanto

que militar, implicaba formas excepcionales de autoridad, reservadas a los

jefes de guerra; en tanto que democracia, exclu铆a la presencia de clases

antagonistas y de un Estado鈥 (Godelier; 1975; 106).

Ver a este respecto 鈥淢arxismo,

Estado y bonapartismo鈥, .

Lo de las leyes de excepci贸n

pol铆ticas es una tem谩tica actual铆sima en medio del giro a la derecha que se

vive internacionalmente al momento de la redacci贸n de este texto y de tendencia

al socavamiento de las formas tradicionales de la democracia burguesa. Muestran

c贸mo la teor铆a pol铆tica se funda en una experiencia acumulada en relaci贸n al

Estado que va m谩s all谩 del r茅gimen capitalista y hunde ra铆ces en todas las

sociedades de clase.Claro que, dicho esto, hay que subrayar tambi茅n que en

ning煤n caso se trata de perder las especificidades que entra帽a la pol铆tica bajo

el capitalismo(Artous).

El concepto de Estado obrero no es

quiz谩s el m谩s apropiado para describir la dictadura proletaria (aunque se ha

impuesto como convenci贸n y no pretendemos cuestionarlo en ese sentido). Esto en

la medida que esta dictadura es y ya no es un Estado en el

sentido propio del t茅rmino. Es un Estado en la medida que es una dictadura

proletaria sobre los restos burgueses y en relaci贸n al capitalismo mundial. No

es del todo un Estado (aunque lo sigue siendo) en la medida que se debe tender

a que no solamente la vanguardia lo posea de manera efectiva, sino que las

masas cada vez m谩s amplias se involucren en la gesti贸n de los asuntos. Porque

la transici贸n socialista solo puede ser una obra cada vez m谩s colectiva, y

porque ese involucramiento es lo que impide que los que est谩n encargados de

administrar los asuntos colectivos de la sociedad, los que detentan de manera

efectiva cotidiana el poder, no se separen de la sociedad, no se burocraticen.

Est谩 claro que en este caso se

trata de estatizaciones en el marco del capitalismo. Sin embargo, el m茅todo que

sugiere Engels ac谩, en el sentido de que la estatizaci贸n aparece completamente

escindida del poder del proletariado, da pistas metodol贸gicas para aquellas

revoluciones 鈥搊 procesos sin revoluci贸n鈥 donde el capitalismo fue expropiado en

ausencia de la clase obrera: circunstancia que 鈥渆n ninguno de esos

casos, directa o indirectamente, dieron pasos realmente socialistas鈥 al no

quedar la propiedad en manos de la clase obrera.

Ponemos 鈥渁bundancia鈥 entre

comillas por razones evidentes: la crisis ecol贸gica del planeta pone blanco sobre

negro que los recursos naturales son finitos. Una finitud que no puede ser

entendida bajo patrones absolutos de tipo malthusiano 鈥搇a naturaleza siempre

estar谩 cada vez m谩s mediada por la acci贸n humana para lo malo y para lo bueno

tambi茅n鈥 pero s铆 limitaciones relativas que cada vez se hacen m谩s evidentes,

aun si el propio multiplicador de las fuerzas productivas bajo un r茅gimen

social emancipado incluye la promesa de extender de manera inconmensurable los

l铆mites de la humanidad.

Dicho esto, siempre tendr谩 vigencia la m谩xima de

Engels en Dial茅ctica de la naturaleza: todo el progreso humano se

funda en entender cada vez m谩s profundamente c贸mo funcionan, c贸mo

operan las leyes de la naturaleza, y no en abolirlas o desconocerlas.

Las justas relaciones humanas con la naturaleza, su aprovechamiento no

expoliador, es una exigencia que se nos hace cada vez m谩s presente, que

abarcala conciencia de cada vez m谩s amplios sectores de la sociedad.

Y as铆 debe ser. El metabolismo humano natural, la

naturaleza humanizada y la humanidad naturalizada, exige que en el comunismo se

supere la brecha metab贸lica entre humanidad y naturaleza (Foster), lo que s贸lo

se lograra mediante justas relaciones reproductivas entre ambos t茅rminos.

****

Notas,

4. La humanidad se hizo 鈥搚 se hace- asi misma.

Childe detectaba cierto patr贸n de

conocimiento acumulativo en la historia humana, incrementos en la productividad

y estadios sucesivamente m谩s elevados de desarrollo social. En este marco, cada

sociedad ten铆a su propia trayectoria y sus propias caracter铆sticas distintivas,

esto es, su propia historia, en la cual no estaban ausentesmomentos de

retroceso.

Tambi茅n en la psicolog铆a humana

existe esta din谩mica 鈥渁ntiteleol贸gica鈥: 鈥(鈥) en el terreno ps铆quico, la

conservaci贸n de lo primitivo junto a lo evolucionado a que dio origen es tan

frecuente que ser铆a ocioso demostrarla mediante ejemplos. Este fen贸meno obedece

casi siempre a una bifurcaci贸n del curso evolutivo; una parte

cuantitativa de determinada actitud o de una tendencia instintiva se ha

sustra铆do a toda modificaci贸n, mientras que el resto sigui贸 la v铆a del

desarrollo progresivo鈥 (Freud; Ediciones Proletarias; 11).

Childe insist铆a en que la

especializaci贸n excesiva de una especie es a la larga desventajosa. La clave de

la adaptaci贸n es la 鈥渄exteridad鈥: la capacidad de adaptarse

a condiciones cambiantes, una caracter铆stica sobresaliente de la humanidad.

Krader subraya una 鈥渄ialectizaci贸n

del determinismo econ贸mico鈥 en Marx cuando, siguiendo a Morgan, funda en el

factor ecol贸gico la raz贸n por la cual las tribus prehist贸ricas se expand铆an m谩s

all谩 de su radicaci贸n inicial: la imposici贸n directa de las fuerzas de

la naturaleza sobre el hombre primitivo.

Es decir: primigeniamente el factor de determinaci贸n

material es ecol贸gico (directamente natural). D谩ndose un paso m谩s, ya es el

factor econ贸mico propiamente dicho: la suma de fuerzas productivas y relaciones

de producci贸n.

Deutscher abus贸 de las definiciones

engelsianas m谩s esquem谩ticas agarr谩ndose de la idea de 鈥渘ecesidad hist贸rica鈥

para justificar al estalinismo.

A la saz贸n, y parad贸jicamente,

disc铆pulos directos de Marx y Engels.

Este es un tipo de razonamiento en

el cual recae nuestro amigo marxista brasile帽o Valerio Arcary, al cual ya hemos

criticado por esta raz贸n.

Con un mecanicismo est煤pido, Deutscher

considera como 鈥渦na ruptura con el materialismo hist贸rico鈥 la ideade que en

determinadas circunstancias, creadas materialmente por toda una serie de

desarrollos,la personalidad, incluso la de una sola persona, pueda

llegar a ser un factor hist贸rico objetivo.

En fin, ya hemos afirmado en muchos lados que si la

triolog铆a de Deutscher sobre Trotsky tiene muchos elementos sugerentes y es un

historiador marxista con determinado nivel, sus generalizaciones te贸ricas, en

realidad, terminan siendo vulgares y dan pie a toda una 鈥渆scuela鈥 de

historiograf铆a objetivista y pro-estalinista, que pasa por 鈥渢rotskista鈥 s贸lo

porque todav铆a demasiadas corrientes deltrotskismo carecen de todo balance

cr铆tico del siglo pasado.

El t铆tulo lo tomamos de la edici贸n

de Editorial Gorla con traducci贸n y notas de Esteban Ruiz, Argentina, 2013.

El estructuralismo se caracteriza

por una teorizaci贸n objetivista e idealista del desarrollo humano; una

teorizaci贸n opuesta a la que nosotros defendemos.

鈥淢arx entendi贸 la antropolog铆a de

Hegel como proceso de producci贸n del hombre por s铆 mismo y, por tanto

anti-teleol贸gicamente鈥 (Krader; 1988; 57).

Afirma John Berger sobre el arte

primitivo: 鈥淟o que sorprende es la sensibilidad perceptiva que revelan [las

pinturas rupestres], pese a su antig眉edad. El porte del cuello de un animal, la

forma de su boca, el vigor de sus ancas, eran observados y recreados con una

fuerza y un control comparables a los que se pueden encontrar en las obras de

un Fra Filippo Lippi, un Vel谩zquez o un Brancusi. Aparentemente, el arte no

tuvo principios torpes. Los ojos y las manos de los primeros pintores, de los

primeros grabadores, eran tan diestros como los de los que vinieron despu茅s. Se

dir铆a que es una gracia que acompa帽贸 a la pintura desde sus or铆genes (鈥)鈥 (Sobre

los artistas, 鈥淟os pintores de la cueva de Chauvet鈥, GG, Barcelona, p谩gina

26, 2017).

Si la cita es parad贸jica en la medida en que Berger, a

diferencia de Engels, parece no apreciar un acrecentamiento de la maestr铆a al

menos en la pintura 鈥揳unque est谩 apuntando a otro lado: a destacar las

capacidades art铆sticas de la humanidad primitiva鈥 tiene valor por esto

mismo que venimos se帽alando con Childe: la capacidad creativa de la

humanidad.

Mutatis mutandis, esta misma creatividad debe

caracterizar a la pol铆tica revolucionaria y a la construcci贸n del partido. Por

ejemplo, al oficio de hacerse cuadro, que significa la construcci贸n de

un 鈥渕undo alrededor鈥 donde antes no exist铆a nada. De ah铆 que en la

tarea militante, una de las actividades m谩s apasionantes sea la construcci贸n

partidaria. Actividad que remite, en definitiva, a esta dimensi贸n de la

creatividad humana (al arte de la construcci贸n):鈥溌緼 qu茅 nos queremos referir

cuando hablamos de 鈥榦ficio constructivo鈥? Simple: como cualquier otro oficio, remite

a la 鈥榤aestr铆a鈥 a la hora de realizar una determinada tarea (鈥) 驴C贸mo

se adquiere el oficio entre los trabajadores? Sencillo: a partir de

realizar una tarea una y mil veces. No se trata solamente del car谩cter

鈥榬epetitivo鈥 o mec谩nico de un determinado trabajo, sino del hecho de que al

pasar por la misma experiencia varias veces, el trabajador 鈥揷omo la

organizaci贸n revolucionaria en general y el militante en particular鈥 se educa.

El oficio productivo 鈥揷omo el pol铆tico-constructivo鈥 tiene una condici贸n

material inexcusable: un aprendizaje que solamente puede venir de la

experiencia; y esa experiencia requiere, para ser tal, haberse llevado a cabo

varias veces鈥 (Cuestiones de estrategia. Reivindicaciones, partido

y poder, Gallo Rojo, 2018, 198/9).

Krader agrega que Hegel, al

concebir la producci贸n del hombre por s铆 mismo como el proceso de su propio

trabajo y, consiguientemente, como producto de este, ve al hombre como un ser

con historia, es decir, que participa en procesos temporales entre los

que se halla la historia. Por nuestra parte, recordemos que Marx y

Engels afirman en La ideolog铆a alemana que s贸lo conceb铆an una ciencia:

la historia social y natural (un aspecto que Krader,

korschiano 茅l, parece en cierto modo soslayar en su introducci贸n a los

textos etnol贸gicos de Marx).

Como digresi贸n, la actuaci贸n del

sujeto es fundamental para la adquisici贸n del conocimiento. El conocimiento es

una apreciaci贸n referida a una realidad que nos es objetiva, pero que

se forja en una interacci贸n activa con ella: 鈥淓l materialismo de la

antig眉edad es frecuentemente tratado como una visi贸n que reduce el pensamiento

a 鈥榮ensaciones pasivas鈥, que son en s铆 un 鈥榤ero producto de fuerzas actuando de

afuera para adentro (鈥) El idealismo, por el contrario, normalmente se tiene

por haber promovido el lado 鈥榓ctivo鈥, una 鈥榙ial茅ctica de la percepci贸n鈥. Aun

as铆, Marx vio claramente este lado activo como ya estando presente en el

materialismo de Epicuro (鈥) una comprensi贸n (鈥) del conocimiento

incluyendo tanto la sensaci贸n cuanto la abstracci贸n intelectual (una

relaci贸n compleja a la que Marx se referir铆a en sus anotaciones sobre Epicuro como

鈥榣a dial茅ctica de la certeza sensual鈥 鈥 (Foster; 2005; 83/4).

鈥(鈥) cuanto m谩s se alejan los

hombres de los animales, m谩s adquiere su influencia sobre la naturaleza el

car谩cter de una acci贸n intencionada y planeada, cuyo fin es

lograr objetivos proyectados de antemano (鈥) ni un solo acto planificado de

ning煤n animal ha podido imprimir en la naturaleza el sello de su voluntad (鈥)

El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga as铆 a servirle, la

domina. Y esta es, en 煤ltima instancia, la diferencia esencial entre el hombre

y los dem谩s animales, diferencia que, una vez m谩s, viene a ser efecto del

trabajo鈥 (鈥淓l papel del trabajo en el pasaje del mono al hombre鈥).

鈥淓l Manifiesto comunista

separaba las sociedades prehist贸ricas de las sociedades hist贸ricas, que son su

continuaci贸n (鈥). Aqu铆, en cambio [el autor se refiere a los apuntes de Marx

sobre Morgan, R.S.], Marx sostiene una interacci贸n entre las

comunas primitivas y antiguas y las modernas comunas campesinas por una parte,

y por la otra la planificaci贸n social comunitaria y colectiva que

brotar谩 de la era capitalista en oposici贸n a esta鈥 (Krader; 1988; 34).

Bibliograf铆a:

Antoine Artous, Marx, el Estado y la pol铆tica, Sylone, Barcelona,

2016.

Michel Austin y Pierre Vidal-Naquet, Econom铆a y sociedad en la antigua

Grecia, Paid贸s, Barcelona, 1986.

Walter Benjamin, 鈥淪obre el concepto de Historia. Tesis sobre la filosof铆a

de la Historia鈥, Ediciones Godot, Argentina, 2012.

Marcelo Buitrago, 鈥淓vgeny Pashukanis y la superaci贸n marxista del derecho鈥,

Revista Socialismo o Barbarie, noviembre 2016.

Gordon Childe, Los or铆genes de la civilizaci贸n,

Fondo de Cultura Econ贸mica, M茅xico, 1989.

David Rodrigo Garc铆a Col铆n, 鈥淓l marxismo y el proceso

de hominizaci贸n鈥, 13 de febrero del 2011, .

– 鈥淓l 鈥榗omunismo

primitivo鈥 de ayer a hoy鈥, .

Hal Draper, Karl

Marx theory of the State, Volumen I, Monthly Review Press, New York,

London, 1977.

Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el

Estado, Acerc谩ndonos Ediciones, Buenos Aires, 2006.

鈥 Anti Dh眉ring, Ant铆doto-Gallo Rojo, Buenos Aires, 2004.

鈥 鈥淓l papel del trabajo en el pasaje del mono al hombre鈥, Google.

Neil Faulkner, 鈥淕ordon Childe y la arqueolog铆a marxista鈥, revista Socialismo

o Barbarie, noviembre 2008.

Sigmund Freud, El malestar en la cultura, Proletario Ediciones.

John Bellamy Foster, A ecolog铆a de Marx. Materialismo e natureza.

Civilizacao Brasile铆ra, Brasil, 2005.

Maurice Godelier, Marx y Engels sobre el modo de producci贸n asi谩tico,

Ediciones Mart铆nez Roca S.A., Barcelona, 1969.

鈥 Teor铆a marxista de las sociedades precapitalistas, Ediciones de

Bolsillo, Barcelona, 1975.

Helios Gallardo, 鈥淓ngels y Darwin en el origen del hombre. Elementos para

una discusi贸n鈥, Google.

Stephen Jay Gould, Ever

since Darwin. Reflections on Natural History, W.W. Norton & Company,

New York, London, 2007.

Chris Harman, 鈥淓ngels and the

origins of human society鈥, International Socialist, 1994.

Marvin Harris, El desarrollo de la teor铆a antropol贸gica. Una historia de

las teor铆as de la cultura, Siglo Veintiuno Editores, 15陋.edici贸n, Universidad

de Guanajuato, cap铆tulos 7, 8, 16 y 23.

Lawrence Krader, Los apuntes etnol贸gicos de Marx,

Editorial Pablo Iglesias, Siglo Veintiuno, Madrid, 1988.

Karl Korsch, La concepci贸n materialista de la

historia. Cr铆tica.

Moshe Lewin, El siglo sovi茅tico. 驴Qu茅 sucedi贸

realmente en la Uni贸n Sovi茅tica?, Cr铆tica, Espa帽a, 2017.

Michael Lowy, 鈥淎 los 100 a帽os de su asesinato. Rosa

Luxemburg鈥, Viento sur, 15/01/19.

Rosa Luxemburgo, Introducci贸n a la econom铆a

pol铆tica, Siglo XXI Espa帽a, Espa帽a, 2015.

JanMalewski, 鈥淯n entretienavec Karol Mozelewski鈥,

Inprecor 664-5, junio-julio, 2019.

鈥 鈥淜arol Mozelewski (1937-2019), una vie de

miliantpour la fraternit茅鈥, Inprecor 664-5, junio-julio, 2019.

Karl Marx, Formaciones econ贸micas precapitalistas,

Karl Marx, Eric J. Hobsbawm, Siglo Veintiuno Editores, M茅xico, 1998.

鈥 Cr铆tica del Programa de Gotha, Editorial

Anteo, Buenos Aires, 1972.

Marx y Engels, La ideolog铆a alemana,

Editorial Anteo.

MarcelloMusto, O velho Marx, Umabiografia de seus

煤ltimos anos (1881-1883), Boitempo, San Pablo, 2018.

Pannekoek, Marxismo y darwinismo, Google.

BrenoViotto Pedrosa, 鈥淒arwinisme et marxisme鈥, Cr铆tica

Marxista, 13/04/16.

LucienS猫ve, 鈥淢arx penseur de l鈥檌ndividualit茅humaine. De l鈥檃ffaireBakhtine au casVygostski鈥, .

(*), Director. Dirigente y te贸rico de la

corriente internacional Socialismo o Barbarie.

Fuente: izquierdaweb