(English) Comunicado de presxs indígenas en lucha

27 may 2021

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en . For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Comunicado de Marcelino Ruiz G. saludando a todxs aquellxs que luchan contra los megaporectos y por la vida. “Y hacemos un llamo de solidaridad a todas y todos las tejedoras y los tejedores de luz y esperanza para elaborar un tejido de resistencia para nuestra madre tierra.”

CERSS No 10

Comitán, Chiapas, México.

Comunicado de presxs indígenas en lucha

Organización Vineketik en Resistencia adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

A la sociedad civil nacional e internacional

A la Sexta nacional e internacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A los medios de comunicación

Al Pueblo Creyente

A las organizaciones independientes

Al pueblo de México y del mundo

Hermanas, hermanoas y hermanos reciban un cordial y combativo saludo desde nuestra trinchera de lucha y resistencia.

En esta acción global en contra de los megaproyectos de muerte y en defensa del agua y del territorio de los pueblos indígenas, desde estas cuatro paredes de la prisión nos solidarizamos con nuestrxs compañerxs en esta lucha conjunta en contra de los malos gobiernos capitalistas y las industrias arrasodoras de la madre tierra y del ambiente, por la contaminación de nuestros ríos, el despojo de nuestras tierras para la expropiación de los recursos naturales.

Como pueblos indígenas exigimos respeto a nuestros territorios, así como respeto a nuestra madre tierra, como así también a los pueblos y seres que la habitan.

Y también recordamos el asesinato de nuestro compañero Samir Flores por defender el territorio y exigimos justicia y castigo a los asesinos.

Y hacemos un llamo de solidaridad a todas y todos las tejedoras y los tejedores de luz y esperanza para elaborar un tejido de resistencia para nuestra madre tierra.

Y también decimos alto a las represiones y encarcelamientos a lxs luchadorxs indígenas, campesinos y normalistas y desapariciones forzadas de parte de los gobernantes corruptos.

¡Cancelación inmediata al Proyecto Integral Morelos!

¡Fuera Bonafont!

¡Fuera CONAGUA de Xalapa Veracruz!

¡Libertad a lxs presxs políticxs!

¡Viva el EZLN!

Atentamente

Marcelino Ruiz Gómez