–

De parte de ANRed June 10, 2023 191 puntos de vista

La sensaci贸n generalizada es que, al parecer, la promesa de la inteligencia artificial se ha cumplido, que ha dejado de ser un fen贸meno de cient铆ficos o de la literatura, y que ya est谩 disponible en cualquier dispositivo, lo sepamos o no. El nombre de la inteligencia artificial (IA) hoy es ChatGPT. La t茅cnica o la publicidad as铆 lo determinaron. Los tiempos actuales son as铆, virales se dice, no importa que la idea tenga setenta a帽os y miles de proyectos anteriores o paralelos. Se trata de 鈥渦na arquitectura de red neuronal profunda llamada GPT (Generative Pre-trained Transformer) que fue entrenada con grandes cantidades de datos textuales para poder generar respuestas coherentes y precisas a las preguntas y consultas de los usuarios鈥. Al menos eso es lo que respondi贸 el propio Chat acerca de s铆 mismo. 驴De s铆 mismo?. Por Marcelo Maggio

ChatGPT fue la aplicaci贸n que m谩s r谩pido crecimiento en n煤mero de usuarios tuvo en la historia de internet. Como si se tratara de un gran estadio en el que se jugaba la final del mundo y las masas agolpadas afuera pudieran entrar sin pagar entrada. As铆 fue. Las m谩s profundas curiosidades y temores nos mov铆an. Sin embargo, esas cavilaciones concretas, a nivel de la t茅cnica, esas ideas sobre una m谩quina que pudiera hacer lo que hoy hace ChatGPT, comenzaron con una leyenda de la historia de la inform谩tica: Alan Turing, el que permiti贸 iniciar el triunfo de los Aliados sobre los nazis mediante una computadora, la famosa Enigma (se puede ver el film C贸digo Enigma de 2014). Luego de la guerra, Turing escribi贸 el art铆culo 鈥淢aquinaria computacional e inteligencia鈥 (1950) en el que se preguntaba, 鈥溌縫ueden pensar las m谩quinas?鈥. Ya nada ser铆a igual despu茅s de ah铆, de la apertura de esa 鈥渃ompuerta evolutiva鈥 que tiene, a煤n, destino incierto.

La ciencia ficci贸n comenz贸 a popularizar la pregunta, sobre todo en el cine. En las d茅cadas siguientes se pudo conocer a la supercomputadora HAL9000 (del film 2001, una Odisea en el espacio, de 1968 y basada en la novela de Arthur Clarke ) que consideraba a los humanos una amenaza para su existencia, o tambi茅n al m谩s afable androide C-3PO (Star Wars, 1977), que estaba siempre al servicio de las personas.

Sin embargo, las empresas apenas pod铆an volcar en el mercado unos toscos artefactos inform谩ticos, primero gigantes, y luego m谩s peque帽os con la llegada del chip y la miniaturizaci贸n en la d茅cada del 70. Las primeras PC de IBM se empezaron a popularizar a inicios de los 80 y aunque las revistas especializadas intentaban generar entusiasmo, las Personal Computer tardaron en ser vistas como algo 煤til.

Se pod铆a computar, bastante, pero claramente no era lo mismo que pensar. Uno de los pioneros de la inteligencia artificial, Marvin Minsky (MIT), respond铆a de este modo a las dudas y el escepticismo mediante un art铆culo publicado en 1982: 鈥淟a mayor parte de la gente asume que un ordenador no puede ser consciente de s铆 mismo; que como mucho, pueden simular que lo son. Por supuesto, esto est谩 basado en la suposici贸n de que los propios humanos somos conscientes de nosotros mismos. Pero, 驴lo somos? No lo creo鈥, desafiaba. Y apostaba por un crecimiento mutuo: humanidad y m谩quinas del mundo, a unirse. 鈥淭al y como la evoluci贸n cambi贸 nuestra forma de ver la vida, la IA cambiar谩 la visi贸n sobre la Mente. A medida que encontremos m谩s caminos para que las m谩quinas se comporten de un modo m谩s sensible, aprenderemos m谩s sobre nuestros procesos mentales鈥. El resplandor de una utop铆a cibern茅tica que no terminaba de nacer.

El crep煤sculo de los dioses

El 22 de marzo de 2023 es el d铆a D (por utilizar la met谩fora b茅lica de los tiempos de Turing). Se conoci贸 una carta abierta titulada 鈥淧ausar experimentos gigantes de IA鈥 (Pause Giant AI Experiments: An Open Letter) publicada por el instituto Future of Life. El texto se viraliz贸 m谩s r谩pido que una extravagante tropel铆a de Donald Trump. Fruto de un encuentro ecum茅nico, la carta est谩 firmada por miles de personalidades (cerca de 30 mil intelectuales, empresarios, activistas), en la cual firman desde magnates como Elon Musk (Tesla/Twitter) y Steve Wozniak (Apple), pasando por investigadores de la IA como Ramana Kumar (Google DeepMind) o Emilia Javorsky (directora de la organizaci贸n de cient铆ficos contra armas aut贸nomas), y hasta fil贸sofos best seller reconocidos por su postura cr铆tica a la IA, como Yuval Noah Harari. Su pedido era simple: 鈥淗acemos un llamado a todos los laboratorios de IA para que pausen inmediatamente durante al menos 6 meses el entrenamiento de los sistemas de IA m谩s potentes que GPT-4鈥.

Al instante todas las luces, las de alarma y las de la publicidad, se encendieron. 驴Qu茅 era GPT? 驴Era el verdadero nombre de la famosa Skynet que anticip贸 el film Terminator? 驴Qu茅 hacemos en seis meses, esperar el fin del mundo?

驴Entrevist茅? a una red neuronal. Pregunt茅 a GPT mediante su interfaz de chat, y no sin temor a que se ofendiera, lo siguiente: dicen que sos la mejor IA del mundo, 驴es as铆? En tono neutro, respondi贸: 鈥淐hatGPT es parte de una nueva generaci贸n de modelos de lenguaje que han logrado avances significativos en la capacidad de la inteligencia artificial para entender y generar lenguaje natural鈥. Ante mi insistencia period铆stica, tuvo que agregar algo: 鈥淟a popularidad de ChatGPT se debe a su capacidad para generar respuestas coherentes y 煤tiles a una amplia variedad de preguntas y consultas, lo que lo hace especialmente 煤til para tareas como la asistencia al cliente, la investigaci贸n en l铆nea y la educaci贸n鈥. Seguimos hablando un largo rato, yo me cans茅 primero, as铆 que le agradec铆 y me respondi贸: 鈥淓stoy aqu铆 para ayudarte en lo que necesites. 隆Que tengas un buen d铆a!鈥. Tuve una sensaci贸n similar a la primera vez que us茅 un chat en tiempo real por computadora (quiz谩s alguien se acuerde del viejo ICQ), pero esta vez no estaba euf贸rico, era otro el sentimiento, m谩s indescifrable.

Ten铆a que chequear con un humano esta informaci贸n. Adem谩s, me segu铆a dando vueltas la posibilidad de que estuvi茅ramos frente a una gran campa帽a publicitaria, un vicio profesional, sobre todo porque detr谩s estaba la empresa Microsoft. Con estas preguntas y otras dudas recurr铆 a nuestro experto en IA, Leonardo Esnaola (Investigador del Instituto de Investigaci贸n y Transferencia de Tecnolog铆a de la UNNOBA -ITT-, doctorando en Ciencias Inform谩ticas, docente del 谩rea de Software y Sistemas de la Informaci贸n). Despu茅s de recordar algunos detalles de anteriores entrevistas, Esnaola se puso serio, se acomod贸 la incipiente barba y espet贸: 鈥S铆, esto es algo distinto鈥.

Red neuronal: 鈥淓l porvenir de una ilusi贸n鈥

鈥淓stamos en el campo de la inteligencia artificial generativa, una inteligencia artificial que puede generar cosas, ya sean textos coherentes como hace ChatGPT, una IA generativa de im谩genes, o de otros tipos de contenidos鈥. Esnaola destaca la diferencia con los modelos anteriores, porque la IA generativa puede tomar datos sin etiquetar, es decir sin la participaci贸n de un humano que le dice cu谩l es el significado o qu茅 debe hacer con esa informaci贸n (ver Altoritmo, divino tesoro).

鈥淩ecoger datos etiquetados lleva un tiempo, un costo, tener a alguien 鈥攗n humano鈥 trabajando, y eso hace que no puedas tener bases de datos demasiado grandes porque hay que contratar personas鈥. Este nuevo paradigma de aprendizaje, el generativo, se entrena mediante la ausencia de palabras y la predicci贸n: tiene que encontrar la palabra que falta en un hueco. 鈥淐omo vos ya ten茅s la respuesta correcta, que es la palabra que borraste, eso lo us谩s para entrenar la IA. Ese es el enfoque de Bard (de Google), que es autosupervisada. En GPT, en vez de borrar una palabra, borran la terminaci贸n de una frase. La IA es entrenada para predecir las palabras, examinar el contexto de las palabras y trata de predecir y completar la frase鈥.

El abandono de la supervisi贸n humana y el cambio en el modelo de entrenamiento no es el 煤nico factor. Aparecen m谩s vetas. En los feeds de noticias de mi tel茅fono aparece la noticia: 鈥淕oogle desarrolla una inteligencia artificial generalista y dice estar m谩s cerca de alcanzar la humana鈥. Esnaola opina que 鈥渓os modelos generativos tienen un cierto prop贸sito general, se est谩 hablando de eso, pero es algo dif铆cil de medir a煤n鈥. Y ejemplifica: 鈥Las tareas que son complejas para el ser humano, como el c谩lculo, la m谩quina las hace bien, pero las tareas como comunicarnos o mirar el cielo y saber si est谩 nublado, esas que parecen simples, para una computadora no lo son, requieren de un conocimiento del mundo. Estas herramientas se est谩n metiendo, justamente, en ese terreno鈥.

鈥淧aisaje de la pampa argentina鈥, dibujado con tecnolog铆a DALL-E

Esnaola afirma que al menos la carta abierta publicada en Future of Life plantea que es un camino dif铆cil de manejar 鈥減orque hay una competencia entre empresas l铆deres que fogonean tecnolog铆as que quiz谩s se publican antes de lo que deber铆an por el hecho de competir comercialmente鈥. Hoy OpenAI (v铆a Microsoft) y Google son los que llevan la delantera, claramente. Pero Esnaola advierte que 鈥渆s cuesti贸n de tiempo para que salgan otras empresas a jugar, mejorar, optimizar y competir鈥. De hecho, la tecnolog铆a que hay por detr谩s de los modelos de GPT los propuso Google originalmente. 鈥淓l proceso, de alguna manera, se fuerza en esta competencia y as铆 se descontrola鈥.

Libertad de mercado y gobierno

Para abordar este aspecto consult茅 a Mart铆n Gendler, doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Sociolog铆a. 脡l viene estudiando temas como la 鈥淕obernanza de Internet鈥 y los impactos de las nuevas tecnolog铆as en la sociedad. Gendler es contundente: 鈥GPT rompi贸 el delicado equilibrio que hay en el capitalismo de plataformas鈥. Incluso m谩s: 鈥淟as plataformas de la actualidad generan un ecosistema con segmentos definidos en el que cada empresa tiene una parte con dominaci贸n, y peque帽as presencias en los otros. Sin embargo, a la vez, todas estas empresas vienen trabajando e investigando en todas las l铆neas posibles, como inteligencia artificial, realidad aumentada o internet de las cosas. Lo que nadie esperaba es que, sobre una de estas cuestiones (IA) una de estas empresas (OpenAI) diera un salto tan grande y por eso est谩n temerosos鈥, indica.

El primer modelo red neuronal profunda del modelo GPT fue lanzado en 2018: 鈥淧od铆a almacenar su aprendizaje en funci贸n de algo m谩s de cien millones de par谩metros鈥, cuenta Esnaola. 鈥淕PT2, lanzado en febrero de 2019, ya pasa a miles de millones de par谩metros, es decir que creci贸 exponencialmente. Con cada generaci贸n que sale, crece su poder de c贸mputo y alcanza textos m谩s coherentes鈥, explica. Esta interfaz que est谩 conmoviendo a la humanidad, Chat-GPT, fue lanzada en noviembre de 2022 y en pocos meses, marzo de 2023, se lanz贸 GPT-4, el nuevo modelo. La empresa OpenAI, a diferencia de lo sucedido con modelos anteriores, no public贸 las caracter铆sticas, por lo tanto no se sabe qu茅 tan grande es.

Todo chat es ideol贸gico

Esnaola explica que la gran novedad es que antes, para conversar con GPT o cualquier otro modelo similar, hab铆a que instalar un software y tener conocimientos de inform谩tica. Ahora, al introducirle una interfaz tan simple como un chat que cualquier usuario de internet sabe usar, cualquiera puede preguntar. Al mismo tiempo esa interacci贸n le va brindando un entrenamiento (aprendizaje) a la red neuronal. El l铆mite y hasta d贸nde se lo puede usar y puede aprender se est谩 viendo en la pr谩ctica misma, a medida que la inventiva de las preguntas lo hace avanzar. La incertidumbre est谩 presente.

El modelo de chat o conversaci贸n con la m谩quina se remonta al ic贸nico 鈥淭est de Turing鈥 (s铆, por Alan Turing, el de Enigma). El test dice que si una computadora puede manejar el lenguaje de modo que un humano, desde atr谩s de un canal conversacional, no puede distinguir si habla con una persona o con una m谩quina, entonces se afirma que estamos ante un comportamiento inteligente.

Lenguaje e inteligencia unidas detr谩s de un ordenador. Fue demasiado para el fil贸sofo Yuval Harari, quien tom贸 la bandera de la humanidad y encar贸 hacia las trincheras enemigas: 鈥淟a IA tiene la capacidad de hackear y manipular el sistema operativo de la civilizaci贸n. Al adquirir el dominio del lenguaje, la IA se ha apoderado de la llave maestra de la civilizaci贸n鈥.

Cuando el siglo XX se desped铆a, hab铆a ocurrido un hecho de parecida resonancia mundial al actual incidente GPT. Tal vez no result贸 tan paradigm谩tico como para convertirse en una compuerta evolutiva, pero Deep Blue (la m谩quina de IBM que hab铆a sido entrenada en el ajedrez, durante los a帽os 1996 y 1997) jug贸 una serie de partidas contra el campe贸n mundial de este deporte, el ruso Gary Kasparov, y le gan贸. 鈥淧ensar es calcular鈥, hab铆a pronunciado Gottfried Leibniz trescientos a帽os antes. Deep Blue le dio sentencia de muerte a su idea. La m谩quina ahora pod铆a hacer los mejores c谩lculos. Pero entonces, 驴qu茅 era pensar? Nos quedaba, a煤n, el refugio del lenguaje.

Al utilizar nuestro lenguaje, 鈥渓a nueva IA est谩 interviniendo directamente en el proceso social de creaci贸n de significado鈥 por lo tanto 鈥渓os sistemas GPT son m谩quinas de ideolog铆a鈥, afirma el investigador en tecnolog铆a digital, Leif Weatherby. El aspecto ideol贸gico de algoritmos e IA viene siendo abordado desde la categor铆a de 鈥渟esgo鈥 (bias en ingl茅s). Los problemas de sesgo aparecen cuando los programas inform谩ticos favorecen cierto tipo de respuestas frente a otras. 驴C贸mo se dan esas 鈥減referencias鈥 que muchas veces se muestran como recomendaci贸n? Son los algoritmos inteligentes los que toman las decisiones, 驴o las empresas deben responder por sus dise帽os? Lo cierto es que a partir de la generaci贸n de lenguaje y creaci贸n de significado la categor铆a de sesgo parece quedar corta. Es lo que parecer铆an estar planteando Harari y Weatherby.

Una caja negra para tu navidad

La carta abierta de Future of Life habla de 鈥modelos de caja negra impredecibles cada vez m谩s grandes con capacidades emergentes鈥. Si la creaci贸n de significado est谩 sujeta a lo impredecible, 驴debemos asumir que hay una parte del funcionamiento del modelo generativo de la IA al que no podemos acceder?

鈥淪铆鈥, responde Esnaola. 鈥淓n realidad s贸lo vemos el funcionamiento a nivel sist茅mico, por lo tanto hay entradas y salidas a una caja, que es el sistema. Si quer茅s ver c贸mo se transforma esa entrada en una salida, en este tipo de tecnolog铆a como son las redes neuronales, no lo sab茅s, porque lo que guardan son 鈥榩esos鈥 o valores que ponderan transformaciones matem谩ticas que podemos leer pero que no nos van a dejar descubrir por qu茅 hace lo que hace鈥. Es decir que se pueden ver los valores o datos usados por el sistema, pero no los podemos interpretar. Por lo tanto, no sabemos qu茅 es lo que est谩 sucediendo ah铆 adentro, en la black box.

鈥淓sto es muy distinto a los modelos anteriores鈥, enfatiza Esnaola. En la programaci贸n tradicional se establecen los mecanismos para seguir un camino u otro (mediante 鈥渞eglas鈥 de decisi贸n). En cambio, 鈥渆ste tipo de elementos, ac谩, no los ves鈥.

Es por eso que espacios como la Fundaci贸n V铆a Libre se han expresado en contra de lo que plantea la carta abierta: 鈥淓sta gente est谩 pidiendo que se pause la investigaci贸n y no la aplicaci贸n. Lo que efectivamente puede hacer mal es la aplicaci贸n de estos sistemas, no que se investiguen. De hecho, que se investiguen deber铆a ser positivo para que se entienda mejor c贸mo funcionan鈥.

Trabajo y m谩quinaria: por el camino de Ned Ludd

Culpar a la tecnolog铆a como la causante de un proceso social, no es algo nuevo. Lejos en el tiempo se hizo c茅lebre Ned Ludd, el personaje que supuestamente fue el primero en destruir una m谩quina de hilar en la Inglaterra de la Revoluci贸n Industrial. Los artesanos se quedaban sin trabajo frente a la nueva t茅cnica, y una de las respuestas que encontraron para protestar fue destruir las m谩quinas.

Una de las preguntas que me llev贸 hacia Mart铆n Gendler ten铆a que ver con este tema: 驴c贸mo se prepara la sociedad de la informaci贸n para enfrentarse a un posible mundo sin trabajo? 鈥淒esde la 茅poca de la Revoluci贸n Industrial sabemos que cada nueva ola de desarrollos tecnol贸gicos plantea transformaciones en relaci贸n a esperanzas y temores. Uno de los 谩mbitos en los que se ven ambas cosas, es el laboral鈥, reflexiona Gendler. 鈥淒esde aquellos tiempos se planteaba la idea de mejorar procesos, optimizar tiempos, espacios, cantidad de producci贸n y tambi茅n se sab铆a que pod铆a dejar en el desempleo a muchas personas; y esto lo podemos rastrear hasta en la literatura, como en Charly y la f谩brica de chocolate, donde todos los trabajadores son reemplazados por uno, el encargado de verificar que cierre bien la cajita鈥.

El fin del trabajo humano es una distop铆a que cobra m谩s fuerza a medida que la maquinizaci贸n y el automatismo crece. Gendler comenta que el fin del trabajo se relacion贸 con la inform谩tica desde los comienzos mismos de internet, cuando la red ten铆a menos de diez a帽os de vida y menos de doscientas mil personas conectadas. 鈥淎hora estamos en una 茅poca en la cual, aunque hay una mayor magnitud de uso de la tecnolog铆a digital, la cuesti贸n es la misma: surge una innovaci贸n disruptiva y aparecen las esperanzas y los temores鈥.

鈥淒esde que las tecnolog铆as digitales impactan en el mundo del trabajo, los expertos plantean que se viene acrecentando la divisi贸n social del trabajo en dos polos: el polo hipercalificado, con habilidades y acceso a tecnolog铆as, y el polo hiperprecarizado鈥, detalla. Seg煤n el docente, se lo puede plantear de modo m谩s simple a煤n: est谩n quienes dise帽an la tecnolog铆a y quienes la ensamblan. 鈥El trabajo creativo e intelectual siempre tuvo mejores condiciones que el manual pero, en esta 茅poca informacional, la brecha se acrecienta, por eso utilizamos el t茅rmino hiper delante de calificado y precarizado鈥, sentencia.

鈥淐on la inteligencia artificial se sigue el mismo patr贸n. 驴Qui茅nes pueden hacer un uso creativo y hasta lucrativo de estas tecnolog铆as?鈥, pregunta Gendler. Las empresas que monitorean el flujo de usuarios en internet informaron que ChatGPT fue la aplicaci贸n que m谩s r谩pido crecimiento tuvo en la historia de internet. Sin embargo, 驴son usuarios o tan solo personas motivadas por la curiosidad? Para Gendler, 鈥渃uando estas tecnolog铆as se vayan introduciendo como obligatorias en el 谩mbito laboral, van a magnificar a煤n m谩s esta brecha entre tipos de usuario. La diferencia estar谩 no s贸lo en poder acceder o tener una habilidad b谩sica, sino que habr谩 que tener el conocimiento espec铆fico para sacarle 鈥榯odo el jugo鈥. Por lo tanto, probablemente el segmento de los trabajadores hipercalificados sea cada vez m谩s segmentado y m谩s peque帽o, especialistas en estas cuestiones, y muchos otros que hasta ahora eran calificados pasen a ser parte del proletariado informacional鈥.

Hija de la definici贸n cl谩sica de proletariado (quienes s贸lo disponen de su fuerza de trabajo y la venden en el mercado para poder sobrevivir), la de proletariado informacional irrumpe en el capitalismo de las plataformas: 鈥淗oy ese proletariado son los chicos de Pedidos Ya, de Uber o los que mueven las cajas en Mercado Libre 鈥indica Gendler鈥. Pero con estos avances recientes, ese proletariado se va a ampliar, por ejemplo con la incorporaci贸n de los programadores. Si estas tecnolog铆as hacen lo mismo que diez programadores, 驴qui茅n ser谩 el hipercalificado? La persona que tenga la habilidad necesaria. El resto se encargar谩 de arreglar alg煤n fallo鈥.

Un ensayo para el gobierno civil

Empresas como Microsoft, Meta (Facebook) o Alphabet (Google), disponen de una inversi贸n para la investigaci贸n dif铆cil de dimensionar. En el marco de este proceso de competencia entre gigantes, surge la pregunta sobre la posibilidad de una regulaci贸n o 鈥済obernanza鈥 en este terreno. 驴Admitir铆an estos gigantes ser regulados?

Al respecto, Mart铆n Gendler afirma: 鈥淢谩s all谩 de la posibilidad, creo que es totalmente deseable y que el 煤nico camino posible es el de la gobernanza鈥. La idea, que viene de la ciencia pol铆tica y es muy aplicada a cuestiones derivadas de internet y las nuevas tecnolog铆as, involucra no s贸lo al Estado de modo aislado para llevar adelante la regulaci贸n. 鈥淧or la magnitud global, y porque hay much铆simos conocimientos que no se tienen 鈥攑lantea Gendler鈥, la idea de la gobernanza implica que todas las partes interesadas, con capacidad de acci贸n y que tienen algo para decir, puedan juntarse y decidir c贸mo operar. Esas partes son, adem谩s del Estado, el sector privado, la sociedad civil y el sector t茅cnico. La gobernanza se enriquece de los aportes de cada uno de los sectores鈥.

Con la inteligencia artificial sucede algo muy curioso: no existe a nivel mundial marco regulatorio alguno. En mayo de este a帽o, Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, se present贸 ante el Senado de los EE.UU. y dijo que 鈥regular la inteligencia artificial es crucial鈥. Gendler aclara que existen variedad de declaraciones, gu铆as, marcos 茅ticos o planes de pol铆ticas p煤blicas con recomendaciones, pero no existe 鈥渘inguna ley鈥. 鈥淪i la inteligencia artificial tiene m谩s de sesenta a帽os, 驴por qu茅 pasa esto?鈥, inquiere.

鈥淓l consenso que hab铆a hasta ahora, el de las empresas que se autorregulan, se cae con el esc谩ndalo de Cambridge Analytica (2017) porque se pensaba que era lo mejor que se pod铆a hacer, que si el Estado se met铆a iba a arruinarlo. Se le dio todo el poder a las plataformas鈥, pondera el soci贸logo.

Hay pocos pa铆ses en el mundo con organismos institucionalizados y con una l贸gica de gobernanza que puedan asegurar el cumplimiento de 鈥渓铆neas gu铆a鈥. 鈥淯no de los pa铆ses que aplica la gobernanza es Brasil, mediante el Comit茅 Gestor de Internet (cgi.br), que naci贸 en 1995 y que entre sus miembros tiene representantes de todos los sectores鈥. Para Gendler, 鈥渉ay muchos marcos internacionales dentro de los cuales la gobernanza de la IA se podr铆a gestar, pero no se est谩 haciendo鈥.

驴Entonces el pedido de 鈥渟uspender la investigaci贸n鈥 podr铆a ayudar en este sentido? Para el investigador social, parece que 鈥渆ste tipo de empresas se preocupan por los derechos humanos, cuando en realidad ven un riesgo econ贸mico muy fuerte para ellos, y no por una mala decisi贸n propia, sino porque otro actor (OpenAI) les sac贸 gran ventaja鈥.

El copiloto menos esperado

Con la compra de OpenAI, Microsoft dio el salto. 驴Cu谩ndo impactar谩 en sus productos? Ya lo estamos viendo. Este art铆culo est谩 ilustrado con im谩genes 鈥渃readas鈥 con Bing Image Creator a partir de textos. 鈥淨uiero ver una rivalidad entre IA y la matrix鈥, o 鈥渦n humano alienado por las redes鈥, y con esas frases Bing hace lo suyo. Se trata de una tecnolog铆a denominada DALL-E (n贸tese el juego de palabras), una IA generativa de im谩genes impulsada por OpenAI.

鈥淗ace mucho tiempo que Microsoft est谩 tratando de integrar esta tecnolog铆a a sus productos. De hecho, a pocos d铆as de lanzar GPT-4 hicieron un evento en el que anunciaron que hab铆an introducido IA del modelo generativo en Office, por ejemplo con un programa denominado Copilot鈥, indica Esnaola. 驴No puedo estar en la reuni贸n a la que me convocaron? Copilot hace un resumen de los temas principales, porque est谩 conectado al flujo de audio, lo transcribe, o hace el resumen y si escuch贸 que la pr贸xima semana hay otra reuni贸n, pregunta si hay que agendarla. 鈥淟os avances van a venir no tanto por el tama帽o del modelo, sino por la potencialidad de uso, que son cosas distintas鈥. La imaginaci贸n (tecnol贸gica) al poder.

鈥A medida que se van masificando, las tecnolog铆as se van naturalizando鈥, considera Gendler. 鈥淐uando trabajo con estudiantes de primer a帽o de la universidad y les hablo de lo que implic贸 la aparici贸n del smartphone, muchas veces no lo entienden, porque ya est谩 naturalizada su existencia. Resulta dif铆cil imaginar una sociedad previa porque muchas veces se impulsan andamiajes discursivos que sostienen que lo tecnol贸gico es el progreso鈥.

Nuestros sue帽os m谩s valientes o las pesadillas m谩s crueles muchas veces se manifiestan mediante obras literarias, y con gran anticipaci贸n. Retratos de un esp铆ritu de 茅poca que nos invade, ideas fantasmag贸ricas que se transforman, gracias a la imaginer铆a t茅cnica, en una inventiva o en el simple despliegue de las fuerzas sociales frente a lo inevitable.

Mientras escrib铆a este art铆culo encontr茅 una vieja antolog铆a de cuentos de ciencia ficci贸n publicada en Argentina, all谩 por 1975. Me sorprendi贸 el cierre del libro, el 煤ltimo p谩rrafo del 煤ltimo de sus cuentos (鈥淐af茅 molecular鈥, de I. Varshavski), casi una premonici贸n para cerrar el libro: 鈥淐uando me despert茅 result贸 que todas estas tonter铆as del caf茅 las hab铆a so帽ado, y entonces escrib铆 este cuento; pues me parece que si dejamos sueltos a los cibern茅ticos, el resultado no puede ser muy bueno. Es necesario que la gente no los pierda de vista鈥.