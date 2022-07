ENLACES de Red Latina sin fronteras 08.07.2022

comunicaciones e informaci贸n para la liberaci贸n

Argentina: NO es sequ矛a, es saqueo! //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/06/argentina-no-es-sequia-es-saqueo/

Argentina_BsAs: Asamblea socio-ambiental en Baradero en defensa de la Vida y la Salud comunitaria //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/05/argentina_bsas-asamblea-socio-ambiental-en-baradero-en-defensa-de-la-vida-y-la-salud-comunitaria/

Argentina_Baradero: Ni帽as de escuela rural con glifosato en el cuerpo y fumigaciones sin control

//redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/27/argentina_baradero-ninas-de-escuela-rural-con-glifosato-en-el-cuerpo-y-fumigaciones-sin-control/

Argentina_Por Justicia Ambiental: Marcha y Asamblea en Baradero //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/02/argentina_por-justicia-ambiental-marcha-y-asamblea-en-baradero/

Argentina: El Paran谩 NO se toca //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/03/argentina-el-parana-no-se-toca/

Argentina: Entrevista a Vanina Kosteki //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/26/argentina-entrevista-a-vanina-kosteki/

Argentina: Compa帽era Lorena Riposati 隆Hasta la Victoria Siempre! //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/23/argentina-companera-lorena-riposati-hasta-la-victoria-siempre/

Argentina_San Juan: El J谩chal jaqueado por la tiran矛a del oro

//redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/25/argentina_san-juan-el-jachal-jaqueado-por-la-tirania-del-oro/

Argentina_Memorias del Coloniaje : El Tumulo de Campana //publicar.argentina.indymedia.org/?p=9192

Argentina_Aquellos otros mundos de la barbarie: Hogueras, cenizas y libros

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/26/argentina-y-aquellos-otros-mundos-de-la-barbarie-hogueras-cenizas-y-libros/

Argentina: Nueve ni帽os en la madrugada de fuego //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/25/argentina-nueve-ninos-en-la-madrugada-de-fuego/

Argentina: Glifosato en el cuerpo //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/25/argentina-glifosato-en-el-cuerpo/

Argentina: Asociaci贸n de Ex Detenidos Desaparecidos repudia presencia de la Polic铆a Federal en la ESMA //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/23/argentina-asociacion-de-ex-detenidos-desaparecidos-repudia-presencia-de-la-policia-federal-en-la-esma/

Argentina_Salta_Mosconi: Pepino Fernandez y la Uni貌n de Trabajadores Desocupados (UTD) //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/23/argentina_salta_mosconi-pepino-fernandez-y-la-union-de-trabajadores-desocupados-utd/

Argentina_Catamarca: Represi贸n contra la Vida en Andalgal谩 //redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/03/argentina_catamarca-represion-contra-la-vida-en-andalgala/

Argentina: Petitorio en solidaridad con los detenidos en Andalgal谩, Catamarca

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/03/argentina-petitorio-en-solidaridad-con-los-detenidos-en-andalgala-catamarca/

Argentina_Pvcia Buenos Aires: La destrucci贸n del monte ribere帽o en Berisso y Ensenada

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/07/argentina_pvcia-buenos-aires-la-destruccion-del-monte-ribereno-en-berisso-y-ensenada/

Argentina: 驴Pan transg茅nico? No, gracias

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/06/argentina-pan-transgenico-no-gracias/

Argentina: Trigo transg茅nico HB4

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/11/argentina-trigo-transgenico-hb4/

Argentina: Rosario march贸 contra el extractivismo

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/10/argentina-rosario-marcho-contra-el-extractivismo/

Aerial view of combine harvesters being used to harvest soybeans in a field at Salto do Jacui, in Rio Grande do Sul, Brazil, on April 5, 2021. 鈥 Rio Grande do Sul is the third-largest state producer of grain in the country, which is the world鈥檚 largest producer of soy. According to the Ministry of Agriculture, production should reach a new record, estimated at 135.5 million tons, approximately 8.6% more tons than the 2019/20 harvest. (Photo by SILVIO AVILA / AFP)

Brasil: Impactos del agronegocio

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/09/brasil-impactos-del-agronegocio/

Chile_Valparaiso: Manifiesto de la Asamblea Constituyente en Acci贸n

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/07/chile_valparaiso-manifiesto-por-la-libertad-de-conciencia-la-soberania-la-dignidad-y-el-poder-constituyente-originario/

Chile_Las zonas de sacrificio: cr贸nicas de saqueo, corrupci贸n y ecocidio

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/02/chile-y-las-zonas-de-sacrificio-cronicas-de-saqueo-corrupcion-y-ecocidio/

Ecuador: Apuntes generales sobre el levantamiento ind铆gena y popular

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/05/ecuador-apuntes-generales-sobre-el-levantamiento-indigena-y-popular/

Ecuador: Levantan paro tras llegar a acuerdo

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/27/ecuador-declaracion-de-ex-dirigentes-y-fundadores-de-la-conaie/

Ecuador: Declaraci貌n de Ex Dirigentes y Fundadores de la CONAIE

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/27/ecuador-declaracion-de-ex-dirigentes-y-fundadores-de-la-conaie/

Ecuador: El Paro NO para

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/18/ecuador-el-paro-no-para/

Guatemala_El pueblo Q鈥檈qchi鈥: Resistir para existir

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/09/guatemala_el-pueblo-qeqchi-resistir-para-existir/

Kurdist谩n: Econom铆a anticapitalista en Rojava (libro PDF)

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/03/kurdistan-economia-anticapitalista-en-rojava-libro-pdf/

M茅xico_ZAP: Mujeres y LaSexta -Info desde abajo y a la izquierda-

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/06/mexico_zap-mujeres-y-lasexta-info-desde-abajo-y-a-la-izquierda/

M茅xico_Monterrey: Cooperativismo Autogestionario

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/03/mexico_monterrey-cooperativismo-autogestionario/

M猫xico_Oaxaca: Paramilitares atacan El Rebollero, Cuatro Venados

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/23/mexico_oaxaca-paramilitares-atacan-el-rebollero-cuatro-venados-llamado-a-la-solidaridad/

M茅xico_Oaxaca: Llamado a la solidaridad con comunidades de San Pablo Cuatro Venados

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/24/mexico_oaxaca-llamado-a-la-solidaridad-con-comunidades-de-san-pablo-cuatro-venados/

M茅xico: Consejo Supremo Ind铆gena de Michoac谩n toma carreteras en defensa de los bosques

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/06/mexico-consejo-supremo-indigena-de-michoacan-toma-carreteras-en-defensa-de-los-bosques/

M茅xico_Oaxaca: Libro 芦Alimentarnos con dudas disfrazadas de Ciencia鈥β

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/01/mexico_oaxaca-libro-alimentarnos-con-dudas-disfrazadas-de-ciencia/

M茅xico_Guerrero: 驴Santuario o calvario de los derechos humanos?

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/03/mexico_guerrero-santuario-o-calvario-de-los-derechos-humanos/

M茅xico_Gustavo Esteva: Tejiendo voces por la casa com煤n

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/07/mexico_gustavo-esteva-tejiendo-voces-por-la-casa-comun/

M茅xico: La memoria oculta en el corrido de Lucio Caba帽as

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/06/mexico-la-memoria-oculta-en-el-corrido-de-lucio-cabanas/

Panam谩: Consecuencias de la quema de combustibles f贸siles

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/03/panama-consecuencias-de-la-quema-de-combustibles-fosiles/

Paraguay: Agronegocios, monocultivos comprometen territorios ind铆gena

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/25/paraguay-agronegocios-monocultivos-comprometen-territorios-indigena/

Paraguay_Mart铆n Almada: Nuestro tablero de ajedrez

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/01/paraguay_martin-almada-nuestro-tablero-de-ajedrez/

Paraguay: Agronegocios, saqueo, deforestaci貌n y corrupci貌n estatal

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/25/paraguay-agronegocios-saqueo-deforestacion-y-corrupcion-estatal/

Per煤_Rondas campesinas: La ronda es la ronda鈥

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/06/peru_rondas-campesinas-la-ronda-es-la-ronda/

Sud谩frica: 驴Cuando la tierra para sus familias trabajadoras?

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/11/sudafrica-cuando-la-tierra-para-sus-familias-trabajadoras/

Tanzania: Miles de Mas谩is v铆ctimas de la brutal represi贸n para expulsarlos de sus tierras

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/27/africa_tanzania-miles-de-masais-victimas-de-la-brutal-represion-para-expulsarlos-de-sus-tierras/

Uruguay_Montevideo: Villa Espa帽ola, Un club y su barrio de lucha obrera y popular

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/01/uruguay_montevideo-villa-espanola-un-club-y-su-barrio-de-lucha-obrera-y-popular/

Uruguay: Los feminismos vuelven a movilizarse en un nuevo aniversario del Ni Una Menos

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/03/uruguay-los-feminismos-vuelven-a-movilizarse-en-un-nuevo-aniversario-del-ni-una-menos/

Otras notas:

Libro (PDF): Vuelta a la Autonom矛a

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/03/libro-pdf-vuelta-a-la-autonomia/

Dra Vandana Shiva: 隆La Madre Tierra est谩 Viva!

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/02/dra-vandana-shiva-la-madre-tierra-esta-viva/

Cumbre de la OTAN: Imperialismo y sus lacayos

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/03/cumbre-de-la-otan-imperialismo-y-sus-lacayos/

Digitalizaci贸n de los sistemas agroalimentarios: Nubes sobre la agricultura campesina

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/05/digitalizacion-de-los-sistemas-agroalimentarios-nubes-sobre-la-agricultura-campesina/

Ra煤l Zibechi: La est茅ril ilusi贸n del cambio por arriba

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/07/raul-zibechi-la-esteril-ilusion-del-cambio-por-arriba/

Mujer y medicina: una historia de usurpaci贸n y violencia (Partes I y II)

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/06/mujer-y-medicina-una-historia-de-usurpacion-y-violencia-partes-i-y-ii/

Manifiesto internacionalista contra la cumbre de la OTAN

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/10/manifiesto-internacionalista-contra-la-cumbre-de-la-otan/

Declaraci贸n de la Contracumbre: OTAN No! Bases fuera!

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/26/declaracion-de-la-contracumbre-otan-no-bases-fuera/

Alimentos, hambre y guerra

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/11/alimentos-hambre-y-guerra/

Rita Segato: La conquista nunca se ha interrumpido

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/06/10/rita-segato-la-conquista-nunca-se-ha-interrumpido/

Transnacionalizaci贸n rampante: la globocolonizaci贸n y el despe帽adero planetario

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/08/transnacionalizacion-rampante-la-globocolonizacion-y-el-despenadero-planetario/

fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/08/enlaces-de-red-latina-sin-fronteras-08-07-2022/

