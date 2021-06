–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 13, 2021 43 puntos de vista

Man with a harmonica



Theme from ’Once upon a time in the West’ (1968)



Composer: Ennio Morricone



Arrangement: Vince Mendoza

Avond van de Filmmuziek 2017



The Metropole Orkest



Nederlands Concertkoor



Hermine Deurloo, harmonica



Vincent de Kort, conductor



Louis Buskens, choir director

Het Concertgebouw, Amsterdam, 22, 23 en 24 February 2017

Recorded by BNN on 23 February 2017 and broadcasted on NPO1 on 2 April 2017.