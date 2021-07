Antes de llegar al final del Enredando las ma帽anas, el informativo de la RNMA. Seguimos enredades con la Columna de Medio Oriente con Lucrecia Fern谩ndez de Firat News. Nos habl贸 sobre 鈥淓l bloqueo de la ONU al norte y este de Siria en Rojava en plena pandemia mundial鈥. Adem谩s retom贸 sobre la respuesta de la c谩tedra del IRI de la Universidad de la Plata.

El viernes se alcanz贸 un acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU para ampliar los env铆os de ayuda humanitaria a Idlib. La Administraci贸n Aut贸noma del noreste de Siria critica la decisi贸n por considerarla una decisi贸n pol铆tica.

La Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria critica la decisi贸n del Consejo de Seguridad de la ONU de ampliar las entregas de ayuda humanitaria a Siria a trav茅s del cruce de Bab al-Hawa, cerca de Idlib, como una decisi贸n pol铆tica. El cruce de Til Ko莽er, en la frontera entre Irak y Siria, sigue cerrado. Desde que se cerr贸 el cruce hace un a帽o y medio, la ayuda de la ONU ha pasado por Damasco y s贸lo ha llegado con retraso al noreste, si es que ha llegado.

La Administraci贸n Aut贸noma dijo en un comunicado: 鈥淓l 9 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU decidi贸 prorrogar la Resoluci贸n 2585 por otros seis meses. Seg煤n esta decisi贸n, la ayuda humanitaria para Siria s贸lo llegar谩 a trav茅s del paso fronterizo de Bab al-Hawa, controlado por el Estado turco y sus mercenarios. La decisi贸n se produjo bajo la presi贸n conjunta de Rusia y Turqu铆a en el Consejo de Seguridad de la ONU y supone un castigo para los cinco millones de personas que viven en la regi贸n aut贸noma. El Consejo de Seguridad de la ONU ha tomado una decisi贸n pol铆tica y no cumple con su responsabilidad鈥.

El comunicado a帽ade: 鈥淐ondenamos el desconocimiento de la ONU de la situaci贸n humanitaria en Siria. La zona aut贸noma est谩 embargada por todas partes y la tragedia humanitaria se agrava. Millones de personas viven aqu铆 en campamentos. Sus condiciones de vida seguir谩n deterior谩ndose.

Las personas desplazadas en su mayor铆a por la ocupaci贸n turca viven en 15 campamentos. No estamos en contra de la ayuda humanitaria a Siria, pero rechazamos el doble rasero que se aplica a la zona donde el ISIS ha sido derrotado鈥.

El comunicado termina subrayando que 鈥渓a decisi贸n de la ONU demuestra que no se tiene en cuenta la situaci贸n humanitaria en Siria. Ha sido impulsada por Rusia y Turqu铆a y aprobada por Estados Unidos. La ONU debe revisar inmediatamente esta decisi贸n y abrir todos los canales de ayuda humanitaria a Siria, especialmente a trav茅s del paso fronterizo de Yarubiyah鈥.

