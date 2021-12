Comenzamos el Enredando compartiendo la entrevista realizada en el programa La Bicicleta de Radio Popular Che Guevara a Quimey Ramos (Docente, Artista, Militante y Mujer Trans). A 8 meses de la desaparici贸n de Tehuel De la Torre y el agravamiento en la calificaci贸n penal de los dos imputados (Luis Alberto Ramos, quien le ofreci贸 el trabajo y Oscar Montes, amigo de Ramos).

鈥溾a cantidad de Tehueles que no sabemos, que no se ha hecho p煤blica su desaparici贸n鈥 eso tambi茅n habla del da帽o que generan simb贸licamente las figuras de los desaparecidxs, en Argentina ya tenemos un traj铆n, una trayectoria, un recorrido pol铆ticamente develado鈥s un da帽o latente, permanente. No saber d贸nde est谩n, qu茅 han hecho con las personas desaparecidas鈥︹

Nota completa: https://radiocheguevara.org.ar/tehuel-te-buscamos-con-prisa-y-sin-pausa/