ENRIQUE LISTER: EL ASESINO DE ANARQUISTAS

Enrique L铆ster (Ameneiro, 1907 –

Madrid, 1994) Pol铆tico y militar espa帽ol. Es conocido dentro de la historia del

anarquismo, por traicionar a las tropas libertarias durante los a帽os de la

revoluci贸n espa帽ola.

Sigui贸 los cursos militares de la

c茅lebre Academia Militar de Frunze en la URSS (1932-1935). Al estallar la

Guerra Civil Espa帽ola, en 1936, form贸 parte del ej茅rcito popular, participando

en la defensa de Madrid como comandante del V Regimiento. Estuvo al mando de la

divisi贸n que llev贸 su nombre y del V Cuerpo del Ej茅rcito.

Terminada la guerra se exili贸 a Mosc煤,

ingres贸 nuevamente en la Academia Militar Frunze y obtuvo el grado de general

del Ej茅rcito Sovi茅tico. Con este grado, y con los de general de los Ej茅rcitos

polaco y yugoslavo, intervino contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.

Se nacionaliz贸 ruso, con el nombre de Vissiaranovich Lisevski, y fue enviado a

Francia. En este pa铆s vivi贸 desde 1945 a 1951; en ese tiempo se ocup贸 de

reagrupar a los ex-combatientes de la Guerra Civil Espa帽ola que resid铆an en

Francia, primeramente bajo la denominaci贸n popular de guerrilleros y despu茅s,

con car谩cter ya militar, con la de Fuerzas Armadas Republicanas espa帽olas;

particip贸 en la organizaci贸n del maquis contra Espa帽a. Durante su estancia en

Francia fue detenido dos veces, en 1948 y en 1949. De aqu铆 pas贸 a

Checoslovaquia, donde vivi贸 hasta 1956.

En 1970 rompi贸 con Santiago Carrillo,

que ten铆a el apoyo de la mayor铆a en el Comit茅 Ejecutivo del PCE, del que L铆ster

es expulsado; se consumaba as铆 la escisi贸n, iniciada con la invasi贸n de Praga

por las tropas sovi茅ticas. L铆ster fund贸 entonces el Partido Comunista Obrero

Espa帽ol (PCOE). En abril de 1976, L铆ster anunci贸 la fusi贸n del PCOE con la

oposici贸n de izquierda del PCE (OPI). El 4 de agosto de 1976, despu茅s de

publicarse el decreto-ley sobre amnist铆a, L铆ster solicit贸 el pasaporte en el

Consulado espa帽ol en Par铆s y en septiembre de 1977, present贸 en dicho consulado

la petici贸n de permiso para instalarse en Espa帽a.

En 1977 public贸 el libro Memorias de

un luchador, que levant贸 una gran pol茅mica, ya que una parte del mismo es una

dura cr铆tica a la actuaci贸n de Santiago Carrillo durante la Guerra Civil

Espa帽ola. Un a帽o despu茅s public贸 en Espa帽a su libro Basta, que cinco a帽os antes

hab铆a circulado, pero de forma clandestina. Esta obra la escribi贸 tras

prohib铆rsele intervenir, en agosto de 1970, en una reuni贸n del Comit茅 Central

del PCE, celebrada en Par铆s. En abril de 1986, el PCOE decidi贸 en su Congreso

la disoluci贸n de la organizaci贸n y su integraci贸n en el Partido Comunista de

Espa帽a. Enrique L铆ster fue miembro de dicho Comit茅 Central con voz, pero sin

voto. En 1988, fue reelegido, en el XII Congreso del PCE, miembro del Comit茅

Central de dicho partido. 6 a帽os desp煤es fallecio.

y el anarquismo

L铆ster, como buen estalinista, fue

ferreo defensor de acabar con el anarquismo durante la guerra civil espa帽ola.

Uno de los episodios m谩s tragicos fue el fusilamiento de anarquistas y

trotkistas de Castilla, cuando estos instauraron colectividades (cosa que habia

prohibido el comite comunista).

鈥淗ubo que crear un Tribunal en Mora de

Toledo y tomar algunas medidas muy serias. Luego me acusaron de que si yo hab铆a

fusilado y tal y cual; y yo he respondido que s铆, que yo he fusilado, y que

estoy dispuesto a hacerlo cuantas veces haga falta. Porque yo no hago la guerra

para proteger a los bandidos ni para explotar a los campesinos; yo hago la

guerra para que el pueblo tenga la libertad鈥: L铆ster

Adem谩s de esto, L铆ster era conocido dentro

de los anarquistas espa帽oles como un comunista antianarquista, quien preferia

poner en trinchera a los libertarios y en la retaguardia a los republicanos.

Durante la batalla del Jarama, en febrero de 1937, A L铆ster le dieron bajo su

mando en su divisi贸n a una brigada anarquista, una Internacional y otras

comunistas. La brigada anarquista ven铆a de la divisi贸n 14 de Mera y estaba en

proceso de reorganizaci贸n. Pero por presiones mayores la brigada fue cedida

para la batalla.

Durante

la batalla L铆ster utiliz贸 a los anarquistas y a los internacionales como

aut茅ntica carne de ca帽贸n. Un texto de la lista GCE dice:

Comentar aqu铆, que en los combates del

Pingarr贸n de finales de febrero, se produjo la famosa “masacre” del

Batall贸n Abraham Lincoln, enviados de refresco al frente el 15 de febrero, y

que sin experiencia alguna en combate encabezaron el asalto al Pingarr贸n (tras

los brit谩nicos de la “British”) siendo mandados por Robert Merriman,

y perdiendo, entre muertos y heridos a 200 hombres de un total de 450, lo que

oblig贸 a fusionarlo con el batall贸n Washington tras la batalla. Los anarquistas

de la XVII, “malos combatientes” y “propensos al r谩pido

repliegue” seg煤n informes de la 茅poca y s贸lo v谩lidos para tareas

defensivas y de retaguardia, perdieron en 1.100 bajas en el mismo ataque,

siendo dirigidos por el comandante Eusebio Sanz.

Si ten茅is oportunidad de ver el

escenario de la batalla, y las medidas defensivas que ten铆an los sublevados en

dicha cota, os dar茅is realmente cuenta de lo insensato del asalto, tal y como

se llev贸, y de la verdadera masacre que all铆 debi贸 de tener lugar.

L铆ster finalmente habria de pasar a la

historia, cuando invadio Arag贸n (la comunidad anarquista m谩s importante durante

la revoluci贸n) con sus tropas estalinistas:

El trabajo real fue hecho por las

fuerzas militares bajo la direcci贸n del estalinista Enrique L铆ster.

Uno de los h茅roes prefabricados de los

estalinistas (CNT public贸 su fotograf铆a con el t铆tulo “H茅roe de muchas

batallas. Lo sabemos porque el Partido Comunista nos lo ha dicho” -la

iron铆a era el 煤nico camino de pasar la censura-), L铆ster, march贸 con sus tropas

hasta el fondo de Arag贸n. Los consejos municipales elegidos directamente por la

poblaci贸n fueron disueltos por la fuerza. Las colectividades fueron divididas y

sus dirigentes encarcelados. Lo mismo que con los prisioneros del POUM en

Catalu帽a, ni siquiera el gobernador general supo a d贸nde fueron a parar los

miembros del Comit茅 Regional de la CNT arrestados por la banda de L铆ster.

Hab铆an obtenido salvoconductos del gobernador general, pero ni eso les salv贸.

Joaqu铆n Ascaso, presidente del Consejo de Arag贸n, fue encarcelado acusado de…

隆robar joyas! La censura del gobierno prohibi贸 a la prensa de la CNT publicar

la noticia del encarcelamiento de Ascaso, se neg贸 a revelar el lugar del

encarcelamiento y desde su asqueroso punto de vista reaccionario ten铆an raz贸n.

Porque Ascaso era carne y hueso de las masas, como el difunto Durruti lo hab铆a

sido, y las masas habr铆an derribado las c谩rceles con sus propias manos.

Baste decir que la prensa oficial de

la CNT -no demasiado ansiosa de levantar a las masas- compar贸 el asalto a

Arag贸n con el sometimiento de Asturias por L贸pez Ochoa en octubre de 1934.

Para

justificar la violaci贸n de Arag贸n, la prensa estalinista public贸 cuentos fant谩sticos;

Frente Rojo escrib铆a:

“Bajo el r茅gimen del extinguido

Consejo de Arag贸n, ni los ciudadanos, ni la propiedad, pod铆an contar con la

m铆nima garant铆a… El gobierno encontr贸 en Arag贸n arsenales gigantescos de

armas y miles de bombas, cientos de ametralladoras de 煤ltimo modelo, ca帽ones y

tanques reservados all铆, no para luchar contra el fascismo en el frente de

batalla, sino propiedad privada de los que quieran hacer de Arag贸n un basti贸n

desde el que luchar contra el gobierno de la rep煤blica… No hay un campesino

que no haya sido obligado a entrar en las colectividades. Los que se resist铆an

sufrieron en su cuerpo y su peque帽a propiedad las sanciones del terror. Miles

de campesinos han emigrado de la regi贸n, prefiriendo dejar el campo a sufrir

los viles m茅todos de tortura del Consejo… El campo fue confiscado, y anillos,

medallones, e incluso los cacharros de barro de cocina fueron confiscados. Los

animales fueron confiscados, el grano e incluso los alimentos cocinados y el

vino para el consumo dom茅stico… En el Consejo Municipal se instalaron

conocidos fascistas y jefes falangistas. Blandiendo carnets sindicales,

oficiaban de alcaldes y concejales, de agentes del orden p煤blico de Arag贸n,

bandidos de origen ejerc铆an una profesi贸n y un gobierno de bandidaje.”

articulo dedicado a la memoria de

Germinal Noir y Pablo izkierdo(anarquistas)

Ela Izkierdo

Kolectivo Ratas Anarkas

