De parte de Todo Por Hacer October 10, 2022 214 puntos de vista

Autor: Tom谩s Iba帽ez. Editorial Descontrol. Septiembre 2022. 198 p谩ginas

En Anarquismos en perspectiva, Tom谩s Iba帽ez ha agrupado sus textos en tres bloques: el encaje en la situaci贸n actual y sus perspectivas de evoluci贸n, las cuestiones te贸ricas del pensamiento anarquista que tendr铆an que renovarse, y el actual totalitarismo y las pr谩cticas de resistencia necesarias.

En estos textos Tom谩s vuelve sobre temas sobre los que le interesa pensar y repensar, reflexionar, profundizar: anarquismo y revoluci贸n, el poder/dominaci贸n, el Estado, la libertad, el contexto actual y las tensiones que produce en el anarquismo.

Hay una sugerente afirmaci贸n de Louis Mercier Vega que aparece reproducida en este libro se帽alando que 芦el militante anarquista debe aprender a vivir y a actuar en medio de una selva de signos de interrogaci贸n禄. Hombres y mujeres anarquistas hemos perdido por el camino en los 煤ltimos cincuenta a帽os las certezas que el anarquismo hist贸rico ten铆a y que tantos logros cosech贸 en este pa铆s. Y es que los anarquismos han visto desintegrarse, como bien explica el autor, el marco referencial que hab铆a servido de gu铆a: la ideolog铆a de la Ilustraci贸n. Queda minada la confianza y las certezas que nos hab铆a legado la Modernidad: la hipervalorizaci贸n de la raz贸n, el universalismo que postula el car谩cter absoluto de los valores, la afirmaci贸n de la centralidad y autonom铆a de un sujeto transparente a su propia conciencia y la creencia en el progreso.

驴Y qu茅 queda en su lugar? Incertezas, confusi贸n, miedo, inseguridad鈥 驴C贸mo seguir enfrentando y resistiendo a los dispositivos de dominaci贸n que se van transformando en el transcurso del tiempo hist贸rico? 驴Qu茅 conservar del anarquismo hist贸rico, es decir, cu谩l es la invariante anarquista? 驴C贸mo dejar por el camino el lastre que impide la renovaci贸n para construir un neoanarquismo(s)?

Como bien dec铆a Mercier Vega: una aut茅ntica selva de signos de interrogaci贸n.

Hay demasiados dogmas arraigados que cuesta cuestionar, muchas tensiones en torno a la manera de entender el poder o la libertad, la a帽oranza de un 煤nico sujeto de las luchas y no la fragmentaci贸n organizativa actual, la facilidad con que caemos en esencialismos, la idea de revoluci贸n como 芦vuelco total禄, la importancia de profundizar en el concepto tan de moda de la prefiguraci贸n, y tantos otros temas sobre los que el autor nos provoca, nos agita, nos remueve

individual y colectivamente.

Tom谩s Ib谩帽ez no da soluciones, da pistas con la vida en el centro, instrumentos de an谩lisis, propuestas de pr谩cticas de resistencia ante el totalitarismo de nuevo tipo que avanza. Ese totalitarismo de hoy se ha visto ayudado por epidemias como el covid, guerras, tecnolog铆a de 煤ltima generaci贸n que ayuda a desarrollar un modelo de poder/dominaci贸n basado en la gesti贸n de la vida y en el control productivo y normalizador de las poblaciones (el biopoder que anticip贸 Foucault).

Anarquismos en perspectiva, como se recoge en el t铆tulo, pretende disputar el presente, no rendirse, resistir. Por eso Tom谩s Ib谩帽ez dedica su libro a 芦quienes mantienen vivo el deseo de revoluci贸n y lo manifiestan en sus pr谩cticas cotidianas de lucha禄.