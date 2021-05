–

De parte de Amor Y Rabia May 21, 2021 32 puntos de vista



por Lusbert

11 de marzo de 2013

PREFACIO

La cr铆tica hacia el conspiracionismo -o la conspiranoia- va dedicado especialmente a aquellas personas que est谩n integradas en alg煤n movimiento social, especialmente hacia los libertarios, que por falta de formaci贸n pol铆tica u otros motivos, vieron atractiva la conspiranoia y se adentraron en indagar en dichos laberintos. El contacto del anarquismo en concreto con la conspiranoia resultar铆a nocivo, convirtiendo un movimiento pol铆tico-social en una suerte de pseudo-movimiento centrado en debates de sal贸n, pues desvirt煤an el funcionamiento del actual sistema econ贸mico y pol铆tico atribuyendo a que todo est谩 planificado por unos poderes ocultos superiores a nuestra especie. Ello ocasionar铆a una incapacidad de ofrecer an谩lisis ajustados a la realidad social para poder incidir en ella, lo que quedar铆a en un anarquismo de sal贸n totalmente inocuo. Pese a que este problema no es expresamente relevante, pues dentro del anarquismo hay todo un espectro de ramas que para bien o para mal pudieren ser m谩s un obst谩culo que una renovaci贸n, considero igualmente interesante hacer un an谩lisis y llevar a debate este tema, pues la conspiranoia constituye una trampa para aquellos con pocos conocimientos sobre las ciencias sociales y tiendan a caer en el morbo que contienen ciertas teor铆as.



驴QU脡 ES?

El conspiracionismo, teor铆as de la conspiraci贸n o conspiranoia trata de una serie de teor铆as propagadas a trav茅s de documentales o blogs por la red cuyo contenido abarca, principalmente, desde 鈥渟ociedades secretas que dominan el mundo鈥 hasta la 鈥渆xistencia de OVNIs y aliens鈥. El mensaje consta de una serie de afirmaciones con bases argumentales poco rigurosos que nos presentan dichos fen贸menos como verdades indiscutibles. Su discurso consta de la simplificaci贸n de la realidad entre un grupo minoritario y apoderado que tiene pr谩cticamente todo el control del mundo y la mayor铆a de subordinados insignificantes condenados a ser meros objetos.

La propagaci贸n de estas teor铆as se realiza a trav茅s de la red de manera an贸nima o citando fuentes cuya procedencia resulta dudosa. En ocasiones se utilizan verdades a medias y parten de discursos tomados desde la izquierda. Podemos destacar por ejemplo, las conspiraciones sobre el Club Bilderberg, en donde se juntan los personajes m谩s influyentes (grandes empresarios, inversores, banqueros, financieros y personajes pol铆ticos) en reuniones secretas en las cuales toman decisiones sobre la trayectoria de la econom铆a mundial. No es nada nuevo, aquellos que tienen gran poder econ贸mico tienden a reunirse para conocerse mejor, saber c贸mo han llegado hasta esas posiciones y qu茅 estrategias a seguir para perpetuar el dominio, mantener los beneficios o acceder a m谩s cuotas de poder.

Cualquiera con un poco de sentido cr铆tico sabe que los medios de comunicaci贸n al servicio del capitalismo manipulan y tergiversan la realidad mostr谩ndonos s贸lo la que ellos quieren que veamos porque dichos medios son empresas en las cuales los accionistas que invierten en ellas toman las decisiones que les beneficien. Tambi茅n sabemos que lo que llaman 鈥渟istema educativo鈥 no es m谩s que una simple herramienta hecha para adoctrinar a las nuevas generaciones para que sean sumisos, poco problem谩ticos y fieles seguidores de los dogmas neoliberales para ser 鈥渃ompetitivos鈥 en los mercados laborales. Ahora m谩s que nunca, la ofensiva neoliberal sobre el sistema educativo se est谩 realizando a pasos agigantados, tratando de convertir las escuelas y universidades en un negocio. Todo ello responde al mantenimiento de la hegemon铆a del sistema capitalista, lo que da como consecuencias la interiorizaci贸n del individualismo burgu茅s y narcisista, la insolidaridad, el rechazo del conocimiento, etc鈥 No responde expresamente a los intereses del poder a controlar totalmente las vidas de la gente, en otras palabras, a instaurar un totalitarismo orwelliano.

ORIGEN

脡stas teor铆as te帽idas de 鈥渞evolucionarias鈥 son discursos que provienen, en la mayor铆a de los casos, de los llamados libertarians, un colectivo con una ideolog铆a proveniente de EEUU que se considera conservadora a pesar de que rechaza la regulaci贸n de la econom铆a por parte del Estado y tienen un partido, el Partido Libertariano. Tiene conexiones con la Escuela de Chicago y las doctrinas de Friedman sobre la econom铆a, diferenci谩ndose de la Escuela de Austria en que 茅stos no defienden la extinci贸n total del Estado sino que su papel se relegue 煤nicamente a su funci贸n represiva, es decir, manteniendo los cuerpos policiales, de inteligencia, el Ej茅rcito, el sistema judicial y las prisiones. Dicha ideolog铆a defiende la propiedad, las libertades individuales y la no regularizaci贸n del mercado y critica la intervenci贸n de un gobierno en la econom铆a alegando que 茅ste lo corrompe. Adem谩s tienen vinculaciones con grupos nazis y patri贸ticos al mencionar a jud铆os o judeomasones de la dominaci贸n y de tener fines perversos. Tambi茅n se les puede llamar 鈥渁narcocapitalistas鈥.

Si quisi茅ramos indagar m谩s, al buscar informaci贸n sobre los te贸ricos de la conspiraci贸n, nos damos cuenta de que son conferenciantes que viven de ello, vendiendo esas teor铆as como un simple producto. Para colmo, a ellos se le unen toda una pandilla de reaccionarios y conservadores que utilizan ese discurso pseudorrevolucionario y simplista para captar adeptos.

EL ELEMENTO DISCURSIVO

No solo hay que analizar el contenido del mensaje sino tambi茅n la forma en que se transmite. La comunicaci贸n verbal y audiovisual es el medio por el cual se transmiten los pensamientos y por eso resulta importante analizar de qu茅 manera nos intentan persuadir.

Analizando un poco el material audiovisual, cualquiera que haya visto pel铆culas o haya estudiado audiovisuales, notar谩 una clara manipulaci贸n de los v铆deos. Las t茅cnicas utilizadas generalmente consisten en mezclar im谩genes impactantes y efectos especiales propios de las pel铆culas de ficci贸n con m煤sica apocal铆ptica y preguntas ret贸ricas apuntando a que cuestione la realidad. Luego pasa a dar datos, una vez que el espectador haya ca铆do en la trampa de haber sido manipulado y, fruto de la incertidumbre inducida, acaba por asimilar acr铆ticamente lo que se dice. Lo que transmiten esos pseudodocumentales, acompa帽ados de testimonios de gente simpatizante de las teor铆as de la conspiraci贸n o cortes de otros discursos, pueden ser desde tergiversaciones de la historia hasta verdades a medias y falacias que no encuentran la resistencia del individuo para ser asimilados.

En primer lugar, casi la totalidad de textos se nos presentan en forma de noticia para atraer la atenci贸n del lector utilizando t铆tulos breves expresando algo impactante utilizando frases cortas y directas acompa帽ado de anglicismos y otras palabras o expresiones que hacen referencia a organizaciones secretas, oscurantismo, ocultismo鈥 que mantienen a lo largo de todo el escrito. Luego, en la introducci贸n encontramos un p谩rrafo (o algunos m谩s) que nos 鈥榠nvita鈥 a que sigamos leyendo ya que a primera vista nos venden hechos ciertos. En el cuerpo de la noticia, los datos y argumentos que dan son una mezcla de datos reales y falsos combinados con verdades a medias e incluso utilizan el discurso de la izquierda para darle 鈥渦n toque revolucionario鈥. Sobre todo hay que resaltar que en todos sus art铆culos siempre se帽alan como culpables de todos los males a un enemigo com煤n claramente marcado: Illuminatis, reptilianos, Anukis鈥

脡ste es el mismo m茅todo que usa la ultraderecha para convencer, atraer y unir a las masas con el pretexto de luchar contra un supuesto enemigo con fines oscuros y perversos. De hecho, una de sus principales reliquias es la t谩ctica de 芦decir lo que la gente quiere o铆r禄. Un ejemplo de ello ser铆a que, ante alg煤n esc谩ndalo de corrupci贸n o una crisis econ贸mica, se aprovechen para lanzar piedras y esconder la mano, soltando su verborrea de que todo ello tiene relaciones con 芦poderes ocultos禄 que lo han planificado todo hasta el m谩s m铆nimo detalle, cuyos intereses son controlar la poblaci贸n y exterminarnos. Finalmente, dan un discurso esperanzador que consiste en que 鈥渄espertemos鈥, veamos 鈥渓a realidad de las cosas鈥 que nos han expuesto, etc para dar la sensaci贸n de que hay unos salvadores al que debemos seguir por habernos mostrado una supuesta verdad. Lejos de ello, solo nos induce inconscientemente a que nos sumerjamos m谩s en sus trampas.

Debido a la gran cantidad de material existente y a la falta de pluralidad, el individuo que caiga en esas teor铆as quedar谩 reducido a la impotencia, su capacidad cr铆tica y de generar una opini贸n propia se pierde as铆 como la reflexi贸n y la autocr铆tica. La consecuencia de ello es que el individuo termina por sacrificar sus propios pensamientos, sustituy茅ndolos por las teor铆as de la conspiraci贸n y haciendo de esas teor铆as como si fueran propias, cuando en realidad son impuestas. Por tanto, se ver谩 incapaz de articular una respuesta fuera de los esquemas marcados y se limitar谩 a reproducir el discurso conspiranoico.



AN脕LISIS ERR脫NEO DE LA REALIDAD SOCIAL

Dentro de la conspiranoia existen diversas teor铆as que intentan explicar la realidad. Unas est谩n basadas en supersticiones y misticismo como la existencia de 鈥榗onciencias superiores鈥 que manejan los hilos del mundo, la din谩mica de energ铆as en el universo o similares. Otras, algo m谩s materialistas, apuntan a sociedades secretas y razas superiores alien铆genas que han ido manejando la historia desde el comienzo de la humanidad. Lejos de ello, nuestra historia ha ido transcurriendo sin intervenci贸n de ning煤n ser superior y el rumbo que fue tomando responde m谩s a la aleatoriedad que al determinismo, aunque no toda la realidad actual sea fruto 铆ntegro del azar sino que ha sido el resultado de conflictos sociales en el pasado que se traducen mayormente en disputas por el poder, las rebeliones populares y las revoluciones sociales.

El gran error del an谩lisis de los conspiranoicos es su simplificaci贸n de la realidad social en una gran masa uniforme de dominados y una 茅lite todopoderosa que maneja todos los hilos, como si de un totalitarismo encubierto se tratase. Sin embargo, la complejidad de la actual realidad social desborda considerablemente todo lo que puedan decir los conspiranoicos. Una de las caracter铆sticas m谩s relevantes es que no mencionan el concepto de clase social y la conciencia de clase, surgida hace dos siglos a ra铆z del desarrollo del socialismo marxista, que hoy en d铆a siguen vigentes debido a que el capitalismo sigue en pie y que hoy denominamos 鈥榥eoliberalismo鈥 como su nueva etapa. Este sistema econ贸mico y pol铆tico hegem贸nico no est谩 planificado por una 茅lite sino que es resultado de la evoluci贸n hist贸rica en el cual, tras la derrota del movimiento obrero despu茅s de la II Guerra Mundial y la ca铆da de la URSS, este sistema econ贸mico tuvo v铆a libre para conquistar nuevos mercados y por tanto, consolidarse como el sistema dominante en todo el mundo, que en cierta medida, tambi茅n fueron decisivas las teor铆as econ贸micas de la Escuela de Chicago para la expansi贸n y consolidaci贸n del neoliberalismo.

La destrucci贸n del medio ambiente, el deterioro de la calidad de los alimentos, la industria c谩rnica, las aguas contaminadas con fl煤or, los transg茅nicos, las guerras, la lobotomizaci贸n de la sociedad, los recortes en derechos, las reformas laborales鈥 son consecuencias de anteponer el m谩ximo beneficio privado por encima de todo lo dem谩s, responde a la necesidad de estar manteniendo, expandiendo, diversificando y conquistando nuevos mercados porque si se renunciara a ello, el neoliberalismo acabar铆a colapsando ya que necesita continuamente de la creaci贸n de nuevas necesidades por la iniciativa privada para que el dinero siga fluyendo. No obstante, aqu铆 los conspiranoicos se帽alan que todo ello son planes de una supuesta 茅lite (sean reptilianos, Illuminatis o los vecinos de Marte) para controlar a la sociedad y/o exterminar gran parte de la humanidad.

Sin embargo, cabe se帽alar ciertos puntos en que hay informaci贸n cierta como algunos casos de Monsanto o relacionados con la medicina y la salud pero mayormente los acompa帽an con su habitual discurso apocal铆ptico de que existen planes perversos contra la humanidad y los evang茅licos mensajes como que tenemos que despertar.

En todo caso, existen tambi茅n un gran abanico de teor铆as dentro de la conspiranoia que ofrecen puntos de vista diferentes, aunque no tanto, pero en la mayor铆a de los casos siempre acusa a que todo es manipulado por poderes ocultos, incluyendo al movimiento 15M, DRY, entre otros, en el cual algunos llegaron a calificarlo como 芦anarcocapitalistas禄. Pr谩cticamente todos los conspiranoicos carecen de conciencia pol铆tica y de clase, olvidando que la ra铆z del problema es el sistema capitalista, los Estados que los mantiene y la ignorancia en que est谩 sumida la mayor parte de la sociedad.



INOCUIDAD PARA EL SISTEMA E INOPERANCIA

驴Por qu茅 no existen presos conspiranoicos? 驴Por qu茅 no existen casos de represi贸n hacia ese colectivo? Precisamente porque son inofensivos. Al carecer de medios materiales que permita la organizaci贸n de quienes tengan en com煤n esas ideas ni una base te贸rica para la praxis, no pueden ocasionar da帽o alguno al sistema. La inoperancia pr谩ctica de los conspiranoicos reside principalmente en el an谩lisis err贸neo de la realidad y al no saber qu茅 m茅todos existen para combatir a la supuesta 茅lite que ellos mismos creen, son incapaces de organizarse y qued谩ndose en la difusi贸n de la informaci贸n a trav茅s de la red o en raras ocasiones, a unirse a alguna manifestaci贸n. Pero lo que m谩s destacamos es la carencia de estructuras organizativas, de una conciencia pol铆tica y del sectarismo en el que est谩n envueltos.



INCOMPATIBILIDAD

Pero 驴por qu茅 no son compatibles el conspiracionismo con los movimientos sociales? Sencillamente porque hay demasiada documentaci贸n y material visual difundida de manera an贸nima y a trav茅s de la red cuyos fines no est谩n claros o de dudosa procedencia, adem谩s de utilizar m茅todos opacos en la transmisi贸n de informaci贸n y en muchos casos de manera sucia, recurriendo al miedo. Por tanto, debido a que hay infinidad de material, desv铆a la lucha y la lleva a los debates de sal贸n de cuyas discusiones no es posible sacar algo 煤til, productivo o creativo de cara a la elaboraci贸n de estrategias para dar el salto de la teor铆a a la praxis. De hecho, las teor铆as de la conspiraci贸n carecen totalmente de aplicaci贸n pr谩ctica, siquiera son capaces de crear estructuras org谩nicas que sirvan como herramienta para la lucha. Es m谩s, presentan un enemigo tan lejos del alcance de la poblaci贸n y tan poderoso que se limitan en ir a rebufo de las actuaciones de los poderes ocultos que manejan los hilos. As铆 pues, por desconocimiento de la complejidad que ha adquirido el sistema econ贸mico actual, se crean muchas visiones falsas y simplistas que acaban siendo difusas, ocultando el verdadero problema de este sistema que es la explotaci贸n del ser humano por el ser humano, producto del capitalismo y la sociedad de clases.

Ciertamente, no podamos comparar la trayectoria que ha seguido el anarquismo a trav茅s de la historia, desde sus or铆genes hasta el panorama actual, con la conspiranoia porque el anarquismo no solo es una ideolog铆a pol铆tica sino tambi茅n una alternativa antiautoritaria posible que se pudo realizar y cuyos principios siguen vigentes hoy en d铆a. Mientras, la conspiranoia no es m谩s que una serie de teor铆as de nula aplicaci贸n pr谩ctica. Otra de sus reliquias es que la gran mayor铆a son gente cerrada que solo cree lo que reproducen otros conspiranoicos y los tienen como 煤nica fuente de informaci贸n, llegando a desconfiar de los medios de contra-informaci贸n.

Por ello, la contaminaci贸n del anarquismo por esos sectarios constituye un gran obst谩culo a la vez que distorsiona nuestras teor铆as, y puede que en ocasiones, hasta la pr谩ctica. Dentro del conspiracionismo no existe ning煤n discurso relativo a la articulaci贸n de respuestas sociales, ni la creaci贸n de organizaciones que sirvan como herramienta para la acumulaci贸n de experiencias en las luchas y un punto de encuentro de gente af铆n, sino que solo se paran a se帽alar 鈥渓o malo que son los que tienen el poder鈥, teniendo la cara adem谩s de criticar otros movimientos sociales como el 15M diciendo que est谩n controlados por el poder, sin siquiera los conspiranoicos saber c贸mo tomar decisiones en asamblea, sino que se quedan en seguir a rebufo de las supuestas 芦acciones de los poderes ocultos/sociedades secretas/etc禄. Y as铆, mientras 茅stos se queden en debates de sal贸n, a nosotros nos toca levantarnos y constituirnos como una alternativa pol铆tica real con presencia en la clase trabajadora, lejos de inmediatismos, la autorrealizaci贸n personal y la est茅tica; comenzando siempre por la formaci贸n te贸rica de los militantes que nos permitir谩 construir estructuras organizativas estables para poder llevar a cabo la acci贸n social, utilizando la organizaci贸n anarquista como herramienta material para la transformaci贸n.

Este art铆culo ha sido publicado en el n煤mero 6 de la revista Prisma, que puede descargarse gratuitamente aqu铆.