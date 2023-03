–

Autor/a: An贸nimo, Editorial Descontrol. 2022. 270 p谩ginas

La abolici贸n de la propiedad privada y del dinero era una de las proclamas principales del anarquismo, y era una de las m谩s atractivas entre la gente. Sin embargo, en las 煤ltimas d茅cadas la sociedad de consumo ha ido mercantilizando cada vez m谩s aspectos de nuestras vidas, todo puede ser comprado, todo puede ser vendido. Casi nadie se imagina como posible una vida sin dinero y la mayor铆a de reivindicaciones pasan por una repartici贸n 鈥渕谩s justa鈥 del dinero. Si aspiramos a liberarnos de sus cadenas, es preciso entender que es el dinero.

鈥淟a verdadera importancia del dinero se nos revela de la misma manera que se nos revela la importancia de la luz el茅ctrica: bruscamente, cuando nos cortan el suministro. Si el suministro no se restablece en un tiempo aceptable, lo normal es que las afectadas investiguemos c贸mo funciona para proveernos el servicio por nosotras mismas. Eso hicimos en el 煤ltimo gran apag贸n financiero de 2008 y eso os invitamos a hacer ahora, en este nuevo apag贸n.

Nunca nos ense帽aron c贸mo se crea el dinero. Cuando nos pusimos a aprender por nuestra cuenta descubrimos por qu茅: porque es muy f谩cil. 驴Las autoridades monetarias no comprenden bien el dinero? Sucede m谩s bien lo contrario: no nos explican bien qu茅 es el dinero para que no lo podamos comprender. El dinero es en realidad un signo de anotaci贸n contable que sirve para medir el valor de los intercambios de productos y servicios realizados en los mercados. Ni m谩s ni menos. 驴Pagar铆ais a alguien que quisiera cobraros por usar el sistema m茅trico decimal, por usar metros o kilos o litros para medir? Pues hoy d铆a un euro es tan intangible como un metro, un kilo o un litro. Es una unidad de medida del valor de las cosas, pero no una cosa.鈥