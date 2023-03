–

Autora: Simone Weil. Editorial: Enclave de Libros. Madrid, 2023. 290 p谩ginas.

Simone Weil naci贸 en el seno de una familia jud铆a intelectual y laica: su padre era un m茅dico renombrado y su hermano mayor, Andr茅 Weil, un matem谩tico reputado. A los diecinueve a帽os de edad ingres贸, con la calificaci贸n m谩s alta, seguida por Simone de Beauvoir, en la Escuela Normal Superior de Par铆s. Se gradu贸 a los veintid贸s a帽os y comenz贸 su carrera docente en diversos liceos.

En uno de sus escritos autobiogr谩ficos, Simone de Beauvoir coment贸 sobre Weil: 芦Una gran hambruna hab铆a sacudido China, y me dijeron que ella; (S. Weil) prorrumpi贸 en sollozos cuando recibi贸 aquella noticia; esas l谩grimas me obligaron a respetarla a煤n m谩s que por sus dotes para la filosof铆a. La envidiaba porque ten铆a un coraz贸n capaz de latir para todo el mundo. Un d铆a pude conocerla. No s茅 c贸mo entablamos conversaci贸n; me explic贸 en un tono cortante que una sola cosa contaba hoy en toda la Tierra: una revoluci贸n que diera de comer a todo el mundo. De manera no menos perentoria le objet茅 que el problema no es hacer felices a los hombres, sino encontrar un sentido a su existencia. Ella me mir贸 fijamente. 芦C贸mo se nota que usted nunca ha pasado hambre禄. Este fue el final de nuestras relaciones禄禄.

Al comienzo de los a帽os 1930, parti贸 por algunas semanas a Alemania y a su regreso escribi贸 algunos art铆culos donde expres贸 con lucidez hacia d贸nde se dirig铆a dicho pa铆s. Encontr贸 un pa铆s socioecon贸micamente hundido con una izquierda profundamente dividida y un partido nazi en ascenso imparable. Para ella las consecuencias ser铆an inevitables.

La posici贸n de Simone Weil ante la realidad contempor谩nea es la de la intelectual en rebeld铆a contra cualquier manifestaci贸n de poder que se apoye en estructuras institucionales r铆gidas y jer谩rquicas. Weil apela al esp铆ritu de revuelta que es inherente a la naturaleza misma del hombre.

Su encuentro con el anarquismo marc贸 una larga fase de reflexi贸n pol铆tica, desde los a帽os de juventud hasta aproximadamente 1936. La m谩xima expresi贸n de esta actitud se materializ贸 en su participaci贸n en la guerra de Espa帽a en el Grupo Internacional de la columna de milicianos anarquistas guiada por Buenaventura

Durruti. Milit贸 apasionadamente por un pacifismo intransigente pero, al mismo tiempo, se incorpor贸 a los combatientes armados en el frente de Arag贸n, participando en alguna acci贸n de guerra.

Los art铆culos de esta antolog铆a examinan de forma cr铆tica todas las expresiones del poder institucionalizado.

Pese al progresivo aislamiento que Simone Weil percibi贸 con respecto a todas aquellas fuerzas intelectuales y pol铆ticas incapaces de comprender las amenazas que conducir谩n a la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, sus an谩lisis permanecen de asombrosa actualidad.