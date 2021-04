–

De parte de Todo Por Hacer April 2, 2021 42 puntos de vista

An贸nimo. Editorial Descontrol. Barcelona 2020, 253 p谩gs.

Todav铆a est谩 en la mesa de novedades La Acci贸n Directa Econ贸mica, el libro an贸nimo editado por Descontrol. En la contraportada se anuncia: 芦Los libros de econom铆a anarquista que no desaf铆an el C贸digo Penal, tales como los dedicados a la construcci贸n pac铆fica de grupos de consumo o de cooperativas de producci贸n, no bastan. Necesitamos tambi茅n manuales que nos ayuden a estar fuera de la ley, ya que ninguna revoluci贸n se hizo ni se har谩 dentro de ella禄.

No es inveros铆mil que el enmascarado, que habr谩 ocultado su identidad para eludir represalias legales, sea lector de El Salto o que haya pedido un cr茅dito al Coop57. Sin embargo, su definici贸n de Econom铆a Social no puede ser m谩s desalentadora: 芦Rama del capitalismo cuya actividad lucrativa es la cr铆tica al capitalismo y la mercantilizaci贸n de supuestas alternativas禄. Del consumo responsable, el precio justo y la banca 茅tica dice biliosamente que son un 芦eslogan de marquesina禄, que 芦han entrado ya en el temario de Educaci贸n para la Ciudadan铆a y en el suplemento dominical de El Pa铆s禄, que 芦son el bicarbonato de una clase media urbana con malas digestiones de conciencia禄 鈥

Ya es costumbre que desde algunas tertulias del anarquismo se menosprecien los esfuerzos de las que intentamos llevar a la pr谩ctica otra econom铆a. Normalmente, basta con responder a estos cr铆ticos tan puros que s贸lo el que se arriesga a hacer algo incurre en contradicciones con la teor铆a. Con La Acci贸n Directa Econ贸mica, sin embargo, no podemos decir lo mismo. Es evidente que quien la haya escrito ha intentado montar cooperativas revolucionarias, grupos de consumo combativos, monedas alternativas鈥 No es menos evidente que la mayor铆a de emprendimientos en los que ha participado el autor han quebrado. Los proyectos autogestionarios que pretenden profundizar en una econom铆a anticapitalista tienen menos esperanza de vida que un amanecer, quiz谩 porque una econom铆a anticapitalista es inviable todav铆a. No lo digo para hacer le帽a del 谩rbol ca铆do. O quiz谩 s铆, porque las que hemos apostado por una econom铆a social y solidaria podemos y debemos sacar provecho de todas esas experiencias fallidas, aprender algo de ellas. Nos queda mucho por recorrer y el camino apunta hacia una econom铆a cada vez m谩s nuestra, es decir, cada vez menos capitalista, aunque nos disguste la ferocidad con que nos lo se帽alan en la Acci贸n Directa Econ贸mica.

Concluir茅 con las opiniones de dos te贸ricos apreciados en los ambientes de la autogesti贸n ib茅rica, Carlos Taibo y Miguel Amor贸s.

芦No menudean los ensayos relativos a la propuesta libertaria en el terreno econ贸mico. Y cuando se revelan las m谩s de las veces enuncian principios generales 鈥攍a autogesti贸n y la desmercantilizaci贸n, por ejemplo鈥 que, ciertamente insoslayables, a duras penas permiten profundizar, sin embargo, en realidades complejas. Acci贸n directa econ贸mica, el libro recientemente publicado por Descontrol, le hinca el diente de manera sugerente a muchas de esas realidades, y entre ellas, a guisa de ejemplo, el consumo combativo, la compra colectiva, el funcionamiento de las instituciones del sistema, el dinero, la expropiaci贸n o las muchas miserias que arrastra la llamada 鈥榚conom铆a social鈥. No perder谩n el tiempo depositando sus ojos en estas p谩ginas禄. (Carlos Taibo)

芦La ocupaci贸n de la calle, la huelga y la toma de edificios p煤blicos, armas tradicionales de la lucha de clases, son la negatividad en acci贸n que por s铆 sola no basta. En la actualidad, se hace cada vez m谩s patente la necesidad de un anticapitalismo afirmativo: el frente de la guerra social exige una retaguardia log铆stica hecha de proyectos autogestionarios ejemplares. El libro Los papeles de Albert Mason. Volumen I. La Acci贸n Econ贸mica, an贸nimo, una selecci贸n de art铆culos de calidad desigual, aclara este 煤ltimo punto: 鈥榣a revoluci贸n es menos un construir sobre la destrucci贸n que un destruir construyendo鈥. Con esa rotunda aseveraci贸n se cambia radicalmente la estrategia de lucha tradicional contra el capital y el Estado basada 煤nicamente en la resistencia organizada; la confrontaci贸n ideol贸gica y pol铆tica ha de combinarse con la forja de un entramado econ贸mico autogestionario, antipatriarcal, fuera del mercado e independiente del Estado. La finalidad no ha cambiado puesto que se persigue la revoluci贸n social total, no una reforma cualquiera禄. (Miguel Amor贸s).