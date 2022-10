–

Autor: Mike Davis. Editado por Capit谩n Swing en 2020. Traducci贸n de Mar铆a Julia Bertomeu y Luc铆a Barahona. 184 p谩ginas

El pasado 25 de octubre falleci贸 el escritor, soci贸logo, historiador y activista estadounidense, Mike Davis, a la edad de 76 a帽os, por un c谩ncer de es贸fago. Davis estuvo especializado en urbanismo, problemas territoriales y revueltas sociales y es autor de varios libros que ya hemos rese帽ado en este peri贸dico, como El desierto que viene: La ecolog铆a de Kropotkin, Control urbano: La ecolog铆a del miedo y Ciudades muertas: Ecolog铆a, cat谩strofe y revuelta.

Como un ejemplo de la seriedad y vigencia de su trabajo, queremos rese帽ar una de sus 煤ltimas obras en ser traducidas al castellano, Llega el Monstruo, editado por Capit谩n Swing en 2020, tras el estallido de la pandemia de la Covid-19. Lo m谩s curioso de esta obra es que Mike Davis, como tantas otras autoras, sab铆a que no es que cupiese la posibilidad de que un virus de estas caracter铆sticas nos atacase, sino que lo que no cab铆a era la posibilidad de que no ocurriese. Era solo cuesti贸n de tiempo, dada la destrucci贸n de la biodiversidad y la proliferaci贸n de la ganader铆a intensiva por el mundo. Por eso Llega el monstruo se escribi贸 hace ya unos cuantos a帽os 鈥攁unque entonces se llamaba El monstruo llama a la Puerta鈥, concretamente en 2005, quince a帽os antes del inicio de la pandemia que cambi贸 nuestras vidas. La nueva edici贸n incluye un ap茅ndice actualizado, escrito en 2020, dedicado a la crisis de la Covid-19, la cual el autor la sit煤a en el contexto de cat谩strofes virales anteriores, como la gripe de 1918, que mat贸 al menos a cuarenta millones de personas en tres meses, o la m谩s reciente gripe aviar, un toque de atenci贸n desastrosamente ignorado y cuyas evidentes consecuencias sufrimos en la 煤ltima pandemia.

Davis escribi贸 Ciudad de Cuarzo (relatando las tensiones raciales, urban铆sticas y de clase en Los 脕ngeles) y dos a帽os despu茅s estallaron los disturbios raciales de 1992 en la capital californiana; los incendios e inundaciones en la regi贸n se multiplicaron tras la publicaci贸n de su Control urbano: La ecolog铆a del miedo; y quince a帽os despu茅s de El Monstruo llama a la Puerta estall贸 la pandemia mundial. Pese a todo esto, nunca le gust贸 que le llamaran 鈥渁gorero鈥. 鈥No ofrezco profec铆as鈥, dec铆a, 鈥informo sobre las 煤ltimas investigaciones鈥.

Con un lenguaje accesible y riguroso, en Llega el Monstruo Davis reconstruye la historia cient铆fica y pol铆tica de un apocalipsis viral en desarrollo, exponiendo los roles centrales de los agronegocios y las industrias de comida r谩pida, apoyados por Gobiernos corruptos, en la creaci贸n de las condiciones ecol贸gicas para el surgimiento de esta nueva plaga.

