鈥淯na noche de fiesta un amigo le record贸 a otro la 茅poca en la que participaba en ensayos m茅dicos para pagarse la carrera y seguir viviendo en Madrid, y enseguida quise saber qu茅 era eso鈥. As铆 empez贸 una experiencia que en el caso de Amanda Deveil dur贸 varios a帽os. De su primer ensayo recuerda divertida que durmi贸 varias noches en una habitaci贸n de hospital con otros seis desconocidos que se llamaban entre ellos por el n煤mero de la cama que ocupaban, y que con alguno de ellos incluso mantiene el contacto. 鈥淪urrealista, brutal.-. nos pon铆amos m煤sica, era como un campamento muy raro, pero fue muy especial鈥, recuerda.

Particip贸 en varios, en distintos hospitales y en ning煤n momento se sinti贸 insegura. Considera que la informaci贸n que le dieron desde el primer momento fue completa y detallada, y se sinti贸 siempre controlada. Las condiciones no siempre son f谩ciles de cumplir (encierro, horario y r茅gimen de comidas estricto, convivencia con desconocidos鈥) pero el dinero compensa el esfuerzo.

El Doctor Abad, jefe de servicio de farmacolog铆a cl铆nica del Hospital de la Princesa y director de la Unidad de Ensayos M茅dicos, admite que la mayor parte de voluntarios participan por el inter茅s econ贸mico y explica que hay que compensarles por el tiempo y la dedicaci贸n que requiere. “Se les da el equivalente a una guarida de un m茅dico residente, unos 200 euros por 24 horas de ingreso鈥.

Antes de arrancar cualquier ensayo se organiza una primera reuni贸n informativa en la que se les explica todo el proceso, que el voluntario puede abandonar en cualquier momento, y s贸lo despu茅s de firmar un consentimiento escrito con toda esa informaci贸n, pueden incorporarse. El protocolo del ensayo cuenta con el visto bueno de un comit茅 de 茅tica y la supervisi贸n de la Agencia Espa帽ola del Medicamento. En los m谩s de 20 a帽os que lleva funcionando esta unidad no ha habido ning煤n incidente de importancia: 鈥淟a idea es que el riesgo en un ensayo sea similar al de la vida diaria, el mismo riesgo que asumimos si conducimos por la M30 o viajamos en avi贸n鈥, explica el Dr. Abad.

Los ensayos cl铆nicos paso a paso

En la sala de ensayos m茅dicos hay una cabina donde un m茅dico controla en todo momento, a trav茅s de varias pantallas, cualquier movimiento de las 6 personas que participan en el ensayo que est谩 en marcha. Son seis varones, en pijama azul de hospital, tumbados en sillas articulables, que van a pasar all铆 diez d铆as con sus diez noches. No es un caso de los m谩s habituales pero el esfuerzo tendr谩 recompensa. 鈥淣o seamos hip贸critas, aqu铆 venimos por dinero, pero si adem谩s podemos ayudar a la ciencia, pues bien est谩鈥, nos comenta uno de ellos que piensa dedicar el dinero que saque a pagarse las vacaciones.

Si todo va bien, cuando esto termine obtendr谩 cerca de 2.000 euros y tal como exige la ley, no podr谩 volver a participar en otro ensayo hasta que transcurran tres meses. Viene tranquilo porque no es su primera vez: 鈥淐uando ves c贸mo te tratan se te quitan todos los miedos y adem谩s yo nunca he tenido ni una molestia, ni un dolor de cabeza, nada鈥 se nos explica todo muy bien, son muy meticulosos, y en cualquier momento puedes dejarlo, no le veo problema鈥.

La mayor铆a de ensayos arranca por una petici贸n de la industria farmac茅utica, y en un 80 % de los casos, el objetivo es probar antes de su lanzamiento que un medicamento gen茅rico cumple los mismos objetivos que el original. El proceso es similar en el campo de los cosm茅ticos. Desde 2009 las compa帽铆as est谩n obligadas a avalar la seguridad del producto y demostrar sus efectos antes del lanzamiento; y eso exige la participaci贸n de una empresa externa. 鈥淣osotros estamos en medio de la empresa y el equipo investigador, que siempre es ajeno a ella. Redactamos el protocolo y supervisamos todo el proceso鈥, explica Eva Sal贸, directora y fundadora de Methodex.

Arrancaron hace siete a帽os y actualmente cuentan con unas 3.000 personas en su base de datos, la mayor铆a mujeres. Aqu铆 la motivaci贸n para participar en un ensayo no es econ贸mica: 鈥淟es motiva conocer un producto nuevo que va a estar pronto en el mercado, no tener que gastarse el dinero en eso y las ganas de conocer algo nuevo que les puede ayudar a estar mejor鈥. M谩s all谩 de los gastos de transporte para acudir a las pruebas, en ocasiones se les ofrecen cupones regalo o peque帽os obsequios de la marca que patrocina el ensayo, pero nada m谩s, salvo el propio producto, claro. Un producto que aunque les guste no podr谩n elegir cuando salga al mercado porque una de las condiciones de estos ensayos es que los voluntarios nunca saben el nombre ni la marca de lo que est谩n probando.

