De parte de El Miliciano May 31, 2022 15 puntos de vista

La ministra de Trabajo y Econom铆a Social, Yolanda D铆az, nos cuenta que con el Estatuto que est谩n preparando se va a acabar el mal uso que se llevan a帽os haciendo de las 鈥渂ecas鈥. Afirma, igual que lo llevamos nosotras haciendo desde hace a帽os , que con las 鈥渂ecas鈥 se cubren puestos estructurales. Esto ocurre tanto en empresas privadas como en la administraci贸n p煤blica.

Cuando la ministra dice 鈥渕al uso鈥 entendemos que est谩 diciendo que se est谩n cometiendo ilegalidades o que, como m铆nimo, debe existir un vac铆o legal. Por nuestra parte, llevamos ya m谩s de una d茅cada encadenando conflictos sindicales individuales y colectivos en este 谩mbito. Con ellos hemos demostrado en m煤ltiples ocasiones que no hay ning煤n vac铆o legal, sino que lo que se esconde detr谩s de las 鈥渂ecas鈥 es un burdo fraude . Es decir, detr谩s de las 鈥渂ecas鈥 hay trabajo y, por lo tanto, ya est谩 regulado en el Estatuto de los Trabajadores y en el convenio colectivo que resulte de aplicaci贸n.

Este nuevo estatuto que plantean aprobar es un nuevo marco regulativo espec铆fico para esta situaci贸n, pero, como ya hemos visto, la problem谩tica de las 鈥渂ecas鈥 se resume en que son un fraude con el que se encubren relaciones laborales. Si las relaciones laborales ya est谩n reguladas, 驴para qu茅 se necesita una nueva regulaci贸n? La respuesta corta a esto ser铆a que para nada, pero este ministerio ya ha demostrado ser una herramienta de propaganda. Lo han hecho recientemente con la reforma laboral que no ha revertido, ni mucho menos, la p茅rdida de derechos que supusieron las anteriores reformas (2012 y 2010). Del mismo modo, tambi茅n consideramos que lo que se hizo con la llamada ley rider tuvo mucho de propagand铆stico. Despu茅s de que los tribunales se帽alaran que lo que se hac铆a con los riders, igual que con las becarias, era un fraude y que, como no pod铆a ser de otra forma, eran trabajadores, se sac贸 una norma espec铆fica del todo innecesaria, pero 煤til como propaganda sobre la mejora de derechos laborales.

Pero el problema de fondo no reside en que el ministerio y, por extensi贸n, el gobierno haga propaganda con supuestas mejoras laborales que no son tal cosa o que son poco m谩s que migajas (mucho m谩s no pueden ser para que hasta la CEOE est茅 de acuerdo) para la clase trabajadora. En el caso de las 鈥渂ecas鈥 la regulaci贸n puede perjudicar a quienes traten de luchar, como venimos haciendo, por el reconocimiento de una relaci贸n laboral al uso. Ya lo dijimos hace unos 5 a帽os cuando ya se llev贸 al congreso esta misma cuesti贸n : no es m谩s que un intento de legalizar y legitimar la precariedad.

Quiz谩 para las personas que no est茅n muy familiarizadas con las 鈥渂ecas鈥 les pueda servir la siguiente comparaci贸n. Ser铆a raro que alguien no supiera que en la hosteler铆a es m谩s que habitual que no se respete la jornada m谩xima y currar doce horas diarias (sin cobrar las horas extra) est谩 a la orden del d铆a. 驴Que pensar铆an si la ministra propusiera que, dado el mal uso que se hace de los contratos en la hosteler铆a, se va a regular la jornada a diez horas? As铆, en vez de tener que trabajar doce horas trabajar铆an solo diez. En definitiva, un avance, otro logro que sumar铆a el gobierno m谩s progresista de la historia. Pues nada distinto est谩n diciendo a las becarias: est谩s haciendo un trabajo estructural, es decir, eres una trabajadora, pero en vez de reconoc茅rtelo vamos a crear una nueva norma con la que vamos a darte vacaciones (cosa que ya tiene reconocida cualquier trabajadora) y vas a cobrar m谩s que ahora, pero menos de lo que deber铆as, claro. Y por si fuera poco, 隆lo vamos a vender como un avance social!

La excusa de las 鈥渂ecas鈥 siempre viene de la mano de la 鈥渇ormaci贸n鈥. Pero si nos pagan y ahora parece que quieren pagar m谩s sabemos que no es formaci贸n o que no solo es eso. Lo que se paga en las universidades por las matr铆culas es prueba suficiente para saber que por estudiar no te pagan. Es m谩s bien al contrario. 驴Qui茅n se cree que las empresas van a pagarte por formarte? Te van a pagar por trabajar y te van a pagar lo menos posible. Esta regulaci贸n va a servir para legalizar el pagar poco a las personas que est谩n terminando sus estudios o acaban de hacerlo. No est谩 de m谩s recordar que la formaci贸n es algo intr铆nseco a los puestos de trabajo y no algo ajeno por el que sea necesario estar un periodo determinado con una 鈥渂eca鈥.

Por otro lado, para tranquilizar a las malpensadas dir谩n que limitan las becarias que puede tener una empresa en funci贸n de su tama帽o. Pero si esta regulaci贸n fuese buena, 驴por qu茅 limitarla a un porcentaje espec铆fico? Si nos van a formar y, adem谩s, pagarnos 驴por qu茅 limitar estas bondades? Las preguntas se responden solas, pero, por si acaso, contestamos de nuevo: porque van a legalizar la precariedad, pero limitada, que para eso son progres.

Debemos huir de las soluciones de la supuesta izquierda progresista.

Organ铆zate con tus iguales y lucha.

Sindicato de Ense帽anza e Intervenci贸n Social