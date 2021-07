–

July 4, 2021

Enseñanza:

Miles

de compañeros y compañeras a la calle en estos días

Como siempre que llega el

verano, la administración despide a miles de profesionales de la

educación, muchos de ellos sin derecho a vacaciones y con mínimas

indemnizaciones por despido (ya que la cosa se hace pasar por un “fin

de contrato”). La administración educativa funciona exactamente

igual que una gran empresa privada: miles de contratados temporales

ayudan a sacar el servicio para luego ser despedidos sin miramientos.

Y así hasta el año que viene, que vuelva a haber vacantes,

sustituciones, etc., y la rueda del contrato temporal – paro –

precariedad siga girando.

Las movilizaciones

de interinos han sido constantes en esta primavera, con

convocatorias de concentraciones, manifestaciones y un día de huelga

convocado por las STES (ver más:

https://stac-stec.org/huelga-estatal-del-personal-interino-18-de-junio/).

La cantidad de interinos en el sector público no ha dejado de crecer

en estos últimos años, llegándose a un 30 % del personal en muchas

situaciones. Las negociaciones actuales para que los interinos que

llevan más de tres años cobren las indmenizaciones correspondientes

(creándose la categoría de “fijos discontinuos”) parecen

solo una añagaza para calmar al sector.

El ministro de Política

Territorial y Función Pública dio a conocer su plan para reducir

las tasas de temporalidad en el sector público, modificando para

ello el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público

(EBEP). El objetivo es reducir en tres años dicha tasa por debajo de

8% (Ahora en Educación la interinidad se sitúa por encima del 30%

en la mayor parte de las comunidades autónomas). Para reducir dicha

tasa obligará a todas las administraciones a sacar a oferta pública

de empleo todas las plazas que estén siendo ocupadas por personal

interino durante tres años seguidos. Lo que, evidentemente, lleva al

despido al interino por mucho que se estabilice la plaza (para otro).

La huelga tuvo escasa

repercusión. La separación entre fijos e interinos hace su labor.

Así, el apoyo por parte de los “fijos” ha sido testimonial

pero tampoco hemos visto una movilización que pidiera la unidad de

todos los trabajadores por encima de su condición contractual.

Sin el personal de

conserjería no se abrirían los centros, sin la limpieza no hubiera

sido posible mantener ninguna de las medidas anticovid ni de higiene,

sin el personal de administración, los centros mismos no

funcionarían en muchos aspectos, sin el personal interino no se

podrían haber completado las plantillas, sin los profesores (fijos

y/o discontinuo) no se darían las clases… esto es un pequeño

ejemplo de la importancia de todo el personal.

Hay que romper las

divisiones en el sector que generan todas estas categorías y

luchar por la unidad de todos los trabajadores, independientemente de

su situación laboral, luchando por los que peores condiciones

soportan.

Años de covid…

En la provincia de

Valladolid ha habido durante este curso 71 aulas confinadas (un aula

se confina con 3 o más positivos). El 2,2 % del personal se ha visto

afectado según las informaciones que ha relatado la consejera de

educación (17 profesores, no hablan del resto del personal).

Entendemos que estas cifras solo afectan a la enseñanza pública,

pero aún así podemos decir que la afección del covid en el sistema

educativo ha sido menor. La administración felicita por ello a

familias, alumnos, profesores y personal… por haber soportado las

temperaturas de enero, por haber tapado las carencias de espacio, por

el esfuerzo inmenso de los trabajadores en general que han sacado “la

producción” en un año tan excepcional, o más, que el

anterior.

Según se está diciendo,

el curso que viene se seguirá con las mismas medidas… esperemos

que esto signifique que se mantienen las ratios con grupos de 20. El

temor en el sector es que todo se resuelva a última hora,

dificultando la planificación. La cuestión de las ratios es crucial

para el sistema educativo y el empleo en el sector. Y debería ser

una de las reivindicaciones esenciales por encima y más allá de las

medidas anticovid. Las ratios de la ESO a 16 / 20 alumnos, las de

Bachillerato a 20/ 24.

La digitalización:

Con la covid se ha

acelerado el proceso de digitalización, en todas direcciones. La

tecnología, las TIC son las grandes palabras de todas y cada una de

las reuniones y claustros… formación sobre OFFICE 365, compra de

equipos, códices TIC, etc. Pero ¿en qué vida nos hemos perdido?

Más allá de las

críticas al uso de las tecnologías (abuso), la privatización de la

educación avanza a marchas forzadas con todo esto. La privatización

no solo se da en la subrogación y externalización de servicios de

limpieza, comedores, etc. La educación es un gran negocio: libros,

ordenadores, aparatos electrónicos, proyectores, programas,

aplicaciones… El profesorado y el resto del personal está

asumiendo, en general, acríticamente que las grandes empresas

multinacionales de la informática y la educación se queden con la

mayor parte del pastel.

La organización de

los centros genera también la falta de movilización y la

pasividad del sector. Los directores como jefes únicos, los equipos

como correas de la administración, los claustros como asambleas

informativas (aún más en los claustros online), son solo algunos de

los muchos ejemplos de un sector paralizado. La reforma educativa es

el gran trampantojo que intenta siempre ocultar las grietas. Frente a

los problemas laborales, reales y constantes, la discusión sobre el

modelo educativo nos saca de nuestras casillas para ponernos en un

tablero totalmente amañado.

La Lomloe no “llega

a entrar” por la política de la Junta… sus mejoras aún así

son escasas. El proceso de pérdida de autonomía y democracia

interna dentro de los centros está en muchos aspectos consumado. La

autonomía económica, sin embargo, es en muchos casos un lastre y

provoca diferencias con los centros privados que disponen de ingresos

extra. La cuestión de la existencia de conciertos y enseñanza

privada para nosotros es un grave problema.

El mismo problema de

“organización” se da en las oposiciones y en el sistema de

acceso de los trabajadores mediante bolsas y adjudicaciones. Hay que

luchar por la FIJEZA de todo el personal contratado. Y aquí volvemos

al gran problema del sistema educativo, de la función pública, pero

también de la empresa privada: la gestión y contratación del

personal, la lucha contra la temporalidad, las indemnizaciones por

despido.

Un curso más

termina, pero nada acaba.

Los problemas de la

educación son los mismos que los de la sanidad y cualquier otro

servicio público. Pero también en muchos sentidos son los mismos

que los de las grandes fábricas y las empresas privadas: contratos

temporales, despidos por vacaciones, malas condiciones de trabajo…

La división entre interinos y fijos, entre público y privado, entre

categorías salariales… es una cadena llena de piedras en el cuello

de la clase trabajadora. Frente a esto, debemos reivindicar los

intereses comunes de todos los trabajadores, de los que trabajan en

el sistema educativo y de los que tienen a sus hijos en él.

Los trabajadores de la

enseñanza llevamos decenas de años envueltos en discusiones

esteriles sobre “el sistema educativo”. Que el sistema de

enseñanza es la enseñanza del sistema dominante lo sabe cualquiera.

Por eso, debemos dejar de lado toda la verborrea sobre las reformas

educativas y luchar como trabajadores, por las condiciones de vida y

de trabajo de nuestros alumnos, sus familias y todos los trabajadores

del sector. Solo así la educación podrá servir a la sociedad, y no

al beneficio de las empresas y a la producción y reproducción del

capital.

Solidarios de la

enseñanza – Valladolid, 1 de julio de 2021.

https://solidariosdelaensennanza.000webhostapp.com/