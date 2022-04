–

Presentaci贸n del libro Ense帽ar al principe de Dinamarca (El Salm贸n, 2022). Con Enrqiue Mart铆nez Reguera, prologuista y escritor, y Peri Martinez, editor.

Extrarradio de N谩poles. Entre la violencia de la Mafia y la dejadez del Estado, una maestra lucha por llegar al coraz贸n de unos chavales rotos. 芦Mi experiencia como profesora me ha llevado a sospechar que el mundo adulto se refleja en los ojos de los adolescentes como una mentira gigantesca. Si mis sospechas no son fundadas, tengo la impresi贸n de que en las aulas de nuestros colegios e institutos se est谩 consumando a diario un desastre de larga duraci贸n que ning煤n ministerio podr谩 solucionar. Creemos tenerlo todo bajo control, pero ante el lenguaje de los cuerpos de estos adolescentes, 驴nos sentimos tan seguros? Esta ceguera sesgada, 驴acaso no ser谩 tambi茅n una defensa ante algo que nos da miedo?禄.

芦Leer a Melazzini es un regalo. Abrir las p谩ginas de este libro es como abrir una ventana y sentir una r谩faga de aire fresco y vivificador. Desde el primer encuentro, los sucesivos relatos rebosan vida a borbotones. No es un manual de recetas o consejos pedag贸gicos sino un acicate para animarnos a buscar en cada momento las soluciones m谩s personales para las dificultades de la relaci贸n cotidiana禄. (Del pr贸logo de Enrique Mart铆nez Reguera)

Carla Melazzini naci贸 en 1944 en Sondrio, en la regi贸n de Valtellina, a los pies de los Alpes. Estudi贸 Filosof铆a y Letras en la universidad m谩s prestigiosa del pa铆s, la Escuela Normal de Pisa, que acab贸 abandonando por resultar incompatible con sus ideas. Particip贸 en el movimiento estudiantil en los a帽os sesenta, militando en el grupo izquierdista Lotta Continua. En 1971 se mud贸 a N谩poles y comenz贸 a trabajar en la ense帽anza, con chavales del extrarradio, fundando en 1998 el Proyecto Chance, cuya labor se recoge en el presente libro. Carla Melazzini muri贸 el 14 de diciembre de 2009.